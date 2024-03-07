Apple Car hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Mercedes, Ford ve Tesla ile görüşülmüş

- Apple Car için Mercedes ve diğerleri ile ortaklık görüşmeleri yapıldı
- Apple, neredeyse McLaren'i satın alıyordu
- Apple Car fikri aslıdan Steve Jobs’tan çıktı
- Apple Car çok iddialı bir projeydi
- Yorumlar
Apple’ın modern bir otomobil yapma planları resmi olarak iptal edilmiş olsa da sözde Apple Car hakkındaki konuşmalar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Apple’ın artık bir elektrikli otomobil üretme planı olmasa da şirketin 2014 yılından beri bu proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Ve şimdi ise Apple’ın bu otomobil özelinde Tesla, Mercedes ve Ford ile görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Apple Car için Mercedes ve diğerleri ile ortaklık görüşmeleri yapıldı
Bloomberg’in haberine göre Apple, firmanın Apple Car projesinde bir araç ortaya koymak için Mercedes-Benz ile ortaklık görüşmeleri yapmaya çalıştı. Görüşmelerin aylarca sürdüğü ve her iki şirketin de birlikte bir elektrikli otomobil projesi üzerinde aktif olarak çalıştığı belirtiliyor. Bu görüşmelerde Mercedes’in aracı üretmesi Apple’ın ise otonom sürüş platformunu ortaya koyması gibi bir plan ortaya çıkmış. Ancak sonrasında Apple’ın tek başına araba üretebileceğini düşünerek ortaklıktan çekilmeye karar verdiği belirtiliyor.
Apple, neredeyse McLaren'i satın alıyordu
Kaynağa göre Apple aynı zamanda lüks otomobil üreticisi McLaren'i satın almaya oldukça yaklaşmış. O sıralarda Apple’ın en başarılı ürünlerinde parmağı olan Jony Ive’ın halen şirkette çalıştığı belirtiliyor. Eğer satın alım gerçekleşseydi Ive, proje üzerinde çalışmak için Londra'da yeni bir tasarım stüdyosu kuracaktı.
Apple Car fikri aslıdan Steve Jobs’tan çıktı
Apple Car çok iddialı bir projeydi
Ancak bunlar ilk fikirlerdi ve süreç içerisinde projenin liderleri ve mühendisleri, dolayısıyla da aracın yapısı ciddi manada değişti. Çok sayıda kişi işe alınırken projeden atılan kişi sayısı da çok oldu. Ancak Bloomberg raporu Cook’un Titan projesinin yönü konusundaki kararsızlığından dolayı başarısız olduğuna dikkat çekiyor. Ek olarak Apple Car’ın 120.000 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı düşünülüyordu.
En nihayetinde ise 26 Şubat tarihinde projede çalışan 2.000 kişiye gönderilen e-postada Apple Car planlarının iptal edildiği bildirildi. Projede çalışan mühendislerin bazıları Apple'ın yapay zeka ve yazılım bölümüne kaydırıldı. Aradan geçen 10 yılda Apple’ın proje için her yıl yaklaşık 1 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/03/06/apple-car-mercedes-ford-tesla/ https://www.bloomberg.com/news/features/2024-03-06/apple-car-s-crash-design-details-tim-cook-s-indecision-failed-tesla-deal Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.