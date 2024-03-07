Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Car hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Mercedes, Ford ve Tesla ile görüşülmüş

    İptal edilen Apple Car projesi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Apple’ın Mercedes, Ford ve Tesla ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilirken detaylı bir rapor yayınlandı.

    Apple’ın modern bir otomobil yapma planları resmi olarak iptal edilmiş olsa da sözde Apple Car hakkındaki konuşmalar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Apple’ın artık bir elektrikli otomobil üretme planı olmasa da şirketin 2014 yılından beri bu proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Ve şimdi ise Apple’ın bu otomobil özelinde Tesla, Mercedes ve Ford ile görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    Apple Car için Mercedes ve diğerleri ile ortaklık görüşmeleri yapıldı

    Bloomberg’in haberine göre Apple, firmanın Apple Car projesinde bir araç ortaya koymak için Mercedes-Benz ile ortaklık görüşmeleri yapmaya çalıştı. Görüşmelerin aylarca sürdüğü ve her iki şirketin de birlikte bir elektrikli otomobil projesi üzerinde aktif olarak çalıştığı belirtiliyor. Bu görüşmelerde Mercedes’in aracı üretmesi Apple’ın ise otonom sürüş platformunu ortaya koyması gibi bir plan ortaya çıkmış. Ancak sonrasında Apple’ın tek başına araba üretebileceğini düşünerek ortaklıktan çekilmeye karar verdiği belirtiliyor.

    İptal edilen Apple Car hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Apple sadece Mercedes ile değil aynı zamanda Ford ile otomobil üreticisinin Lincoln markası altında bir Apple Car satma olasılığını görüştüğü ancak bu görüşmelerin çok ilerlemediği belirtiliyor. Ek olarak geçmişte de konuşulan ancak gerçeğe dönüşmeye yaklaşmayan Tesla satın alımı da gündeme gelmiş. Apple CEO'su Tim Cook’un görüşmelerin başlarında bu olasılığı ortadan kaldırdığı sonrasında ise Tesla’dan pil tedarik etmek için görüşüldüğü aktarılıyor.

    Apple, neredeyse McLaren'i satın alıyordu

    Kaynağa göre Apple aynı zamanda lüks otomobil üreticisi McLaren'i satın almaya oldukça yaklaşmış. O sıralarda Apple’ın en başarılı ürünlerinde parmağı olan Jony Ive’ın halen şirkette çalıştığı belirtiliyor. Eğer satın alım gerçekleşseydi Ive, proje üzerinde çalışmak için Londra'da yeni bir tasarım stüdyosu kuracaktı.

    Apple Car fikri aslıdan Steve Jobs’tan çıktı

    İptal edilen Apple Car hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Titan projesi (Apple Car'ın kod adı) 2014 yılında ortaya çıkmış olsa da aslında bu fikir Apple'ın kurucusu Steve Jobs'tan çıkmıştı. Raporda, 2008 mali krizinin ardından, Amerikan otomobil şirketleri iflasın eşiğindeyken Apple CEO'sunun General Motors’u satın almak istediği belirtiliyor. Ancak firmanın iPhone’a odaklanması fikirlerin ilerlemesini engellemişti.

    Apple Car çok iddialı bir projeydi

    İptal edilen Apple Car hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Titan projesi oldukça iddialıydı, öyle ki prototiplerden biri yuvarlak kenarları, tamamen cam tavanı, sürgülü kapıları ve beyaz lastiklere sahip olan beyaz bir minivana benziyordu. Araçta dev bir ekran, güçlü bir ses sistemi ve kabini bir kulüp gibi gösteren yatar koltuklar olacaktı. Ayrıca araç ilk olarak Seviye 5 otonom sürüş sistemine sahip olacak şekilde tasarlanmıştı, yani herhangi bir direksiyon veya pedal olmayacak, araç kendi kendini sürecekti. Kontroller sesle yapılacak ve iç eğlence sistemlerine sahip olacaktı.

    Ancak bunlar ilk fikirlerdi ve süreç içerisinde projenin liderleri ve mühendisleri, dolayısıyla da aracın yapısı ciddi manada değişti. Çok sayıda kişi işe alınırken projeden atılan kişi sayısı da çok oldu. Ancak Bloomberg raporu Cook’un Titan projesinin yönü konusundaki kararsızlığından dolayı başarısız olduğuna dikkat çekiyor. Ek olarak Apple Car’ın 120.000 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı düşünülüyordu.

    En nihayetinde ise 26 Şubat tarihinde projede çalışan 2.000 kişiye gönderilen e-postada Apple Car planlarının iptal edildiği bildirildi. Projede çalışan mühendislerin bazıları Apple'ın yapay zeka ve yazılım bölümüne kaydırıldı. Aradan geçen 10 yılda Apple’ın proje için her yıl yaklaşık 1 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/03/06/apple-car-mercedes-ford-tesla/ https://www.bloomberg.com/news/features/2024-03-06/apple-car-s-crash-design-details-tim-cook-s-indecision-failed-tesla-deal
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara tren garından aşti"ye nasıl gidilir tarihi geçmiş ayran içilir mi yno ne demek hesap kesim tarihinden önce borç ödeme peugeot 206 full paket hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız