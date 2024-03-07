Apple Car hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Mercedes, Ford ve Tesla ile görüşülmüş

Apple’ın modern bir otomobil yapma planları resmi olarak iptal edilmiş olsa da sözde Apple Car hakkındaki konuşmalar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Apple’ın artık bir elektrikli otomobil üretme planı olmasa da şirketin 2014 yılından beri bu proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Ve şimdi ise Apple’ın bu otomobil özelinde Tesla, Mercedes ve Ford ile görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Apple Car için Mercedes ve diğerleri ile ortaklık görüşmeleri yapıldı

Bloomberg’in haberine göre Apple, firmanın Apple Car projesinde bir araç ortaya koymak için Mercedes-Benz ile ortaklık görüşmeleri yapmaya çalıştı. Görüşmelerin aylarca sürdüğü ve her iki şirketin de birlikte bir elektrikli otomobil projesi üzerinde aktif olarak çalıştığı belirtiliyor. Bu görüşmelerde Mercedes’in aracı üretmesi Apple’ın ise otonom sürüş platformunu ortaya koyması gibi bir plan ortaya çıkmış. Ancak sonrasında Apple’ın tek başına araba üretebileceğini düşünerek ortaklıktan çekilmeye karar verdiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Apple sadece Mercedes ile değil aynı zamanda Ford ile otomobil üreticisinin Lincoln markası altında bir Apple Car satma olasılığını görüştüğü ancak bu görüşmelerin çok ilerlemediği belirtiliyor. Ek olarak geçmişte de konuşulan ancak gerçeğe dönüşmeye yaklaşmayan Tesla satın alımı da gündeme gelmiş. Apple CEO'su Tim Cook’un görüşmelerin başlarında bu olasılığı ortadan kaldırdığı sonrasında ise Tesla’dan pil tedarik etmek için görüşüldüğü aktarılıyor.

Apple, neredeyse McLaren'i satın alıyordu

Kaynağa göre Apple aynı zamanda lüks otomobil üreticisi McLaren'i satın almaya oldukça yaklaşmış. O sıralarda Apple’ın en başarılı ürünlerinde parmağı olan Jony Ive’ın halen şirkette çalıştığı belirtiliyor. Eğer satın alım gerçekleşseydi Ive, proje üzerinde çalışmak için Londra'da yeni bir tasarım stüdyosu kuracaktı.

Apple Car fikri aslıdan Steve Jobs’tan çıktı

Tam Boyutta Gör Titan projesi (Apple Car'ın kod adı) 2014 yılında ortaya çıkmış olsa da aslında bu fikir Apple'ın kurucusu Steve Jobs'tan çıkmıştı. Raporda, 2008 mali krizinin ardından, Amerikan otomobil şirketleri iflasın eşiğindeyken Apple CEO'sunun General Motors’u satın almak istediği belirtiliyor. Ancak firmanın iPhone’a odaklanması fikirlerin ilerlemesini engellemişti.

Apple Car çok iddialı bir projeydi

Tam Boyutta Gör Titan projesi oldukça iddialıydı, öyle ki prototiplerden biri yuvarlak kenarları, tamamen cam tavanı, sürgülü kapıları ve beyaz lastiklere sahip olan beyaz bir minivana benziyordu. Araçta dev bir ekran, güçlü bir ses sistemi ve kabini bir kulüp gibi gösteren yatar koltuklar olacaktı. Ayrıca araç ilk olarak Seviye 5 otonom sürüş sistemine sahip olacak şekilde tasarlanmıştı, yani herhangi bir direksiyon veya pedal olmayacak, araç kendi kendini sürecekti. Kontroller sesle yapılacak ve iç eğlence sistemlerine sahip olacaktı.

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Ancak bunlar ilk fikirlerdi ve süreç içerisinde projenin liderleri ve mühendisleri, dolayısıyla da aracın yapısı ciddi manada değişti. Çok sayıda kişi işe alınırken projeden atılan kişi sayısı da çok oldu. Ancak Bloomberg raporu Cook’un Titan projesinin yönü konusundaki kararsızlığından dolayı başarısız olduğuna dikkat çekiyor. Ek olarak Apple Car’ın 120.000 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı düşünülüyordu.

En nihayetinde ise 26 Şubat tarihinde projede çalışan 2.000 kişiye gönderilen e-postada Apple Car planlarının iptal edildiği bildirildi. Projede çalışan mühendislerin bazıları Apple'ın yapay zeka ve yazılım bölümüne kaydırıldı. Aradan geçen 10 yılda Apple’ın proje için her yıl yaklaşık 1 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.

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