Roaming ücretleri Haziran 2017’de kalkıyor

Avrupa Birliği, üye 28 ülkede uygulanmak üzere roaming ücretlerini kaldırıyor. 15 Haziran 2017 itibariyle uygulamaya konulacak olan çalışma ile Avrupa Birliği içerisinde seyahat eden kullanıcılar, kullandıkları operatöre ait konuşma, mesajlaşma ve data paketlerini ek bir kısıtlama veya bedel olmaksızın kullanmaya devam edebilecek.





Sistemin denetim mekanizmasında ise operatörler devreye girecek. Potansiyel kötü niyetli kullanımları önlemek adına kullanıcıların kullanım istatistiklerini denetim altında tutacak olan operatörler, olası anormallikler karşısında ise tedbir alabilme yetkisine sahip olacak. Bu konuda mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişkin olarak ise kesin bir bilgi mevcut değil.

Kontrol Operatörlerde Olacak

Bu anlaşmanın sadece gerçek anlamda turistik kullanımlarda geçerli olacağı özellikle vurgulanırken kullanıcının kendi ülkesindeki kullanımı ile gittiği ülkedeki kullanımı rakamları karşılaştırılacak, uzun süre aktif olmayıp sadece dolaşımda kullanılan sim kartlar tespit edilecek ve aynı kullanıcının dolaşımda kullandığı birden fazla sim kartı varsa bunlar da kontrol edilecek deniliyor.





Kullanıcıların olası kötü kullanımlar için operatörleri tarafından bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuş. Eğer kötüye kullanım tespit edilirse operatörlerin uygulayabileceği azami ücret tarifesi ise aramalarda dakika başında €0.04, sms başına €0.01, veri kullanımında ise MB başına €0.0085 olarak belirlenmiş.





2007 yılından bu yana Avrupa Birliği Komisyonu tarafından uygulanmakta olan politikalar ile roaming ücretleri 2015 yılına gelindiğinde (aradaki 8 yıllık süreçte kademeli olarak) %90 oranında düşüş göstermiş.