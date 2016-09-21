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Roaming ücretleri Haziran 2017’de kalkıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, roaming ücretlerinin kaldırılması için karara vardı. Bu sayede Avrupa Birliği ülkeleri içinde kullanıcılar sınırlama olmaksızın ülke içindeki tarifelerini kullanabilecek.
2 yıl
5,1b
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12
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Avrupa Birliği, üye 28 ülkede uygulanmak üzere roaming ücretlerini kaldırıyor. 15 Haziran 2017 itibariyle uygulamaya konulacak olan çalışma ile Avrupa Birliği içerisinde seyahat eden kullanıcılar, kullandıkları operatöre ait konuşma, mesajlaşma ve data paketlerini ek bir kısıtlama veya bedel olmaksızın kullanmaya devam edebilecek.


Sistemin denetim mekanizmasında ise operatörler devreye girecek. Potansiyel kötü niyetli kullanımları önlemek adına kullanıcıların kullanım istatistiklerini denetim altında tutacak olan operatörler, olası anormallikler karşısında ise tedbir alabilme yetkisine sahip olacak. Bu konuda mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişkin olarak ise kesin bir bilgi mevcut değil.

Kontrol Operatörlerde Olacak

Bu anlaşmanın sadece gerçek anlamda turistik kullanımlarda geçerli olacağı özellikle vurgulanırken kullanıcının kendi ülkesindeki kullanımı ile gittiği ülkedeki kullanımı rakamları karşılaştırılacak, uzun süre aktif olmayıp sadece dolaşımda kullanılan sim kartlar tespit edilecek ve aynı kullanıcının dolaşımda kullandığı birden fazla sim kartı varsa bunlar da kontrol edilecek deniliyor.


Kullanıcıların olası kötü kullanımlar için operatörleri tarafından bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuş. Eğer kötüye kullanım tespit edilirse operatörlerin uygulayabileceği azami ücret tarifesi ise aramalarda dakika başında €0.04, sms başına €0.01, veri kullanımında ise MB başına €0.0085 olarak belirlenmiş.


2007 yılından bu yana Avrupa Birliği Komisyonu tarafından uygulanmakta olan politikalar ile roaming ücretleri 2015 yılına gelindiğinde (aradaki 8 yıllık süreçte kademeli olarak) %90 oranında düşüş göstermiş.


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mserifoglu 2 yıl en beğenilen
Bu gavur milletini anlamak zor! Daha fazla kazanmak varken kimler sana ses çıkardı da yıllardır yaptığın bu uygulamayı sonlandırma kararı aldın. Gerizekalılık enayilik bu ecnebi milletinin kanında var galiba! Bizim gibi müslüman memleketinde müslüman firmaları örnek almak akıllarına gelmiyor. Bak bizim türk telekoma bak bizim gsm operatörlerine en yavaşını en kotalısını en pahalıya satıyorlar ama yine de herkes halinden memnun. Hatta o kadar memnunlar ki daha uzun süre böyle devam etmesini bile istiyorlar. Öyle de böyle de öteki tarafta cayır cayır yanacaksınız zaten ne diye bu dünyadayken paranın dibine dibine vurmazsınız anlamak gerçekten zor.
Bu gavur milletini anlamak zor! Daha fazla kazanmak varken kimler sana ses çıkardı da yıllardır yaptığın bu uygulamayı sonlandırma kararı aldın. Gerizekalılık e...
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1 Yanıt Yanıtla +59
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mserifoglu 2 yıl atilasat
atilasat


mserifoglu

Bu gavur milletini anlamak zor! Daha fazla kazanmak varken kimler sana ses çıkardı da yıllardır yaptığın bu uygulamayı sonlandırma kararı aldın. Gerizekalılık enayilik bu ecnebi milletinin kanında var galiba! Bizim gibi müslüman memleketinde müslüman firmaları örnek almak akıllarına gelmiyor. Bak bizim türk telekoma bak bizim gsm operatörlerine en yavaşını en kotalısını en pahalıya satıyorlar ama yine de herkes halinden memnun. Hatta o kadar memnunlar ki daha uzun süre böyle devam etmesini bile istiyorlar. Öyle de böyle de öteki tarafta cayır cayır yanacaksınız zaten ne diye bu dünyadayken paranın dibine dibine vurmazsınız anlamak gerçekten zor.

öyle ya da böyle öteki tarafta cayır cayır yanacakları nerden belli?

Bunu bana değil de islamın, insan oğluna gönderilen son din olduğunu ve herkesin bu din altında toplanıp onun kurallarına göre yaşaması gerektiğini aksi halde öteki dünyada cehennem azabı çekeceklerini iddia edenlere sorun.

ayrıca bknz; ironi nedir?
atilasatmserifogluBu gavur milletini anlamak zor! Daha fazla kazanmak varken kimler sana ses çıkardı d...
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eriten 2 yıl
Biz Avrupa birliğine gireriz bu şartları yerine getiririz çok kolay nasıl olsa halkımız ve ben fakiriz ;) yurt dışına çıkamıyoruz bir yasa çıkar dolaşım serbest ücret yok elin oğlu gelir tüm haklarını çatır çatır ülkemde kullanır ben salak gibi kullanamam bundan ben sorumluyum;) aynen Suriyelilere maaş bağlayan devletim ben işsiz kalınca bana genel sağlık sigortası parası çıkardı 430? bununda tek suçlusu benim çünkü ben mülteci değilim 3400 gün primim vardı 9 aydan uzun süredir işsiz kaldım ve sonra bana işsizlik maaşımı da alamadım neden mi haksızlığa baş kaldırdım istifaya zorlandım ;( bunda da ben suçluyum istifa etmeyip ezilmem gerekiyordu niye mi 25 kişilik firmada 23 kişi zaten eziliyordu ben neden baş kaldırdım ki ? Örnekler saymakla bitmez ben çok suçlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ayrımcılığın kralını yaşarım Güney doğuda elektrik kaçak kullanırlar ben İzmir de gavur olduğum İçin öderim. Belediyeme sadece tunceliler alınır neden mi burada yazamam ima ettiğimi herkes anlar ben devlette çalışamam çünkü kpss sınavına gir derler kimse gelip bana soruları vermez çalışıp gir be kardeşim diyorsun 70 ve üzeri alsanda bana cevap gelmez ;) 17 yıllık alaylı tecrübem var mesleğimin üniversite de bölümü yok lise de meslek lisesi var da bölümü var mı yok mesleğim Medikal Gaz Sistemleri ülkemde yeri yok ama önemi yok çünkü her yerde ezilmişim be kardeşim tel bir şey için bu ülkeyi yinede severim yine de terk etmem çünkü Ne Mutlu Türk'üm Diyene (ATATÜRK)
Biz Avrupa birliğine gireriz bu şartları yerine getiririz çok kolay nasıl olsa halkımız ve ben fakiriz ;) yurt dışına çıkamıyoruz bir yasa çıkar dolaşım serbest...
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El_domingo 2 yıl
Durumun islamla yada muslumanlıkla ne alakası var?
Her fırsatta muslumanlara sallayın emi..islam ve musluman dusmanlıgınızı bu kadarda belli etmeyin sonra bu din sizede lazım olur.nede olsa "her nefis olumu tadacaktır"
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wolf silver 2 yıl
O kadar çok söğüşleniyoruz ki niye başka operatörlerde milletlerini söğüşlemiyor diye kızıyoruz..
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beetle26 2 yıl
Hiç öyle şey olur mu alt yapı kaldırmaz ne yazık ki hepimiz katlanmak zorundayız ...
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aycibin 2 yıl
hala telefona IMEI ile blokajı ve ek vergilerle milleti söğüşleme yolları arayalım.avrupalı nasıl da kullanıcısını kolluyor.işte zihniyet farkı böyle birşey.

NOT: IMEI blokajını Türkiye dışında uygulayan ülke yok
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eriten 2 yıl
Biz Avrupa birliğine gireriz bu şartları yerine getiririz çok kolay nasıl olsa halkımız ve ben fakiriz ;) yurt dışına çıkamıyoruz bir yasa çıkar dolaşım serbest ücret yok elin oğlu gelir tüm haklarını çatır çatır ülkemde kullanır ben salak gibi kullanamam bundan ben sorumluyum;) aynen Suriyelilere maaş bağlayan devletim ben işsiz kalınca bana genel sağlık sigortası parası çıkardı 430? bununda tek suçlusu benim çünkü ben mülteci değilim 3400 gün primim vardı 9 aydan uzun süredir işsiz kaldım ve sonra bana işsizlik maaşımı da alamadım neden mi haksızlığa baş kaldırdım istifaya zorlandım ;( bunda da ben suçluyum istifa etmeyip ezilmem gerekiyordu niye mi 25 kişilik firmada 23 kişi zaten eziliyordu ben neden baş kaldırdım ki ? Örnekler saymakla bitmez ben çok suçlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ayrımcılığın kralını yaşarım Güney doğuda elektrik kaçak kullanırlar ben İzmir de gavur olduğum İçin öderim. Belediyeme sadece tunceliler alınır neden mi burada yazamam ima ettiğimi herkes anlar ben devlette çalışamam çünkü kpss sınavına gir derler kimse gelip bana soruları vermez çalışıp gir be kardeşim diyorsun 70 ve üzeri alsanda bana cevap gelmez ;) 17 yıllık alaylı tecrübem var mesleğimin üniversite de bölümü yok lise de meslek lisesi var da bölümü var mı yok mesleğim Medikal Gaz Sistemleri ülkemde yeri yok ama önemi yok çünkü her yerde ezilmişim be kardeşim tel bir şey için bu ülkeyi yinede severim yine de terk etmem çünkü Ne Mutlu Türk'üm Diyene (ATATÜRK)
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mavizaman 2 yıl
neden AB sorusuna bir cevap daha geldi.
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Kefelon 2 yıl
Neden Avrupa Birliğine girmeye çabalıyoruz sorusuna çok güzel bir cevap olan uygulama olmuş...
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alibotan 2 yıl
Suanda almanyada mobil tarifelerin cogunda roaming ücretsiz hale gelmis. Tarifeni isvicre ve iskandinav ülkeleri dahil bütün avrupa ülkelerinde oldugu gibi kullanabiliyorsun.
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Lord Melkor 2 yıl
Böyle bir şey lazımdı. Her ülkede yeni hat uğraştırıyor
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mserifoglu 2 yıl en beğenilen
Bu gavur milletini anlamak zor! Daha fazla kazanmak varken kimler sana ses çıkardı da yıllardır yaptığın bu uygulamayı sonlandırma kararı aldın. Gerizekalılık enayilik bu ecnebi milletinin kanında var galiba! Bizim gibi müslüman memleketinde müslüman firmaları örnek almak akıllarına gelmiyor. Bak bizim türk telekoma bak bizim gsm operatörlerine en yavaşını en kotalısını en pahalıya satıyorlar ama yine de herkes halinden memnun. Hatta o kadar memnunlar ki daha uzun süre böyle devam etmesini bile istiyorlar. Öyle de böyle de öteki tarafta cayır cayır yanacaksınız zaten ne diye bu dünyadayken paranın dibine dibine vurmazsınız anlamak gerçekten zor.
1 Yanıt Yanıtla +59
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atilasat 2 yıl mserifoglu
mserifoglu
Bu gavur milletini anlamak zor! Daha fazla kazanmak varken kimler sana ses çıkardı da yıllardır yaptığın bu uygulamayı sonlandırma kararı aldın. Gerizekalılık enayilik bu ecnebi milletinin kanında var galiba! Bizim gibi müslüman memleketinde müslüman firmaları örnek almak akıllarına gelmiyor. Bak bizim türk telekoma bak bizim gsm operatörlerine en yavaşını en kotalısını en pahalıya satıyorlar ama yine de herkes halinden memnun. Hatta o kadar memnunlar ki daha uzun süre böyle devam etmesini bile istiyorlar. Öyle de böyle de öteki tarafta cayır cayır yanacaksınız zaten ne diye bu dünyadayken paranın dibine dibine vurmazsınız anlamak gerçekten zor.

öyle ya da böyle öteki tarafta cayır cayır yanacakları nerden belli?
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