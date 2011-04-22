Apple, Nokia'yı geride bırakarak gelirler açısından en büyük telefon üreticisi oldu

İlk çeyrekte yeni bir rekora imza atan ve yayınladığı mali sonuçlar ile bir kez daha analistleri şaşırtmayı başaran Apple, pazar araştırmaları yapan Strategy Analytics firmasının son çalışmasına göre, satış adedi anlamında olmasa da, gelirler dikkate alındığında ilk defa Nokia'yı geride bırakarak dünyanın en büyük telefon üreticisi olmayı başardı.
Yapılan açıklamalara göre, ilk çeyrekte 18.6 milyon iPhone satan ve ortalama telefon satış fiyatı 638 dolar olarak hesaplanan firma, iPhone'dan elde ettiği geliri 2010'un aynı dönemine göre iki katın üzerinde bir artış ile 5.3 milyar dolardan 11.9 milyar dolar seviyesine çıkartmayı başararak, bu alanda önemli bir başarıya imza attı.
Akıllı telefon pazarındaki payı %26'ya kadar gerileyen Nokia ise sahip olduğu geniş model yelpazesi ile tüm dünyada 108.5 milyon adetlik telefon satışı gerçekleştirdi. Satılan ünite sayısı açısından hala rakipsiz olan firmanın, küresel ölçekteki ortalama telefon satış fiyatı 87 dolar olarak hesaplanırken, satışlardan gelen toplam geliri ise 9.4 milyar dolar olarak hesaplandı.
Strategy Analytics direktörü Neil Mawston, "Gelirler söz konusu olduğunda, Apple şu anda dünyanın en büyük telefon, akıllı telefon ve tablet bilgisayar üreticisi" dedi. Apple'ın başarısında kârlılığı çok yüksek özel yazılım, donanım ve servis ekosistemine dikkat çekilirken, Nokia'nın Microsoft ile birlikte gelecek yıl Apple'ı hedef alacağı hatırlatıldı.
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kanit yoksa iftiradir. iftira da, dinimizde yasaktir.
nokianin telefonları 5 para etmez. yıllarca kandırılmışız. 1 gün iphone alıp kullanın hak vereceksiniz.
Hellomoto'dan cark etmissin SinanBest:D
nokya, adami ruh hastasi eder. gecen, sinan in dukkanda bir arkadasi vardi 5800 kurbani. habire anlatti sikayetlerini... telefonu caldi. cevap vermeye calisti, veremedi. donmustu arama ekraninda. muhtemelen yamalarini yapmamis; mecbur da degil tuketici olarak.
iphone ne olursa olsun, arama ekraninda donmaz herhalde... nokya kadar adi olmadigi kesin.
hayat kadınlarınıda kucumseyici tarzda yazılar yazmayalım onları hayat bu hale getirdi hepimizin annesi kız kardeşi var hicbirimizin basına bunların gelmeyecegi garanti degil
+1
senin o profosor dedigin kişi bir muayne için 300 tl para aliyor profosor dedigin adam trilyonluk villalar satın almakdan iphone ile ilgilenmeye vakit bulamıyordur nedir bu copcuyu kucumsemek adam copcu diye app store kullanamazmı benim gozumde o copcu senin yazdıgın profosorden daha bilgedir o copculerin cogunun geliri senden daha fazladır belediyede kadrolu bi copcu 2 bin tl den fazla ucret alir
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