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Apple, Nokia'yı geride bırakarak gelirler açısından en büyük telefon üreticisi oldu

8 yıl
12,2b
1
193
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk çeyrekte yeni bir rekora imza atan ve yayınladığı mali sonuçlar ile bir kez daha analistleri şaşırtmayı başaran Apple, pazar araştırmaları yapan Strategy Analytics firmasının son çalışmasına göre, satış adedi anlamında olmasa da, gelirler dikkate alındığında ilk defa Nokia'yı geride bırakarak dünyanın en büyük telefon üreticisi olmayı başardı.

Yapılan açıklamalara göre, ilk çeyrekte 18.6 milyon iPhone satan ve ortalama telefon satış fiyatı 638 dolar olarak hesaplanan firma, iPhone'dan elde ettiği geliri 2010'un aynı dönemine göre iki katın üzerinde bir artış ile 5.3 milyar dolardan 11.9 milyar dolar seviyesine çıkartmayı başararak, bu alanda önemli bir başarıya imza attı.

Akıllı telefon pazarındaki payı %26'ya kadar gerileyen Nokia ise sahip olduğu geniş model yelpazesi ile tüm dünyada 108.5 milyon adetlik telefon satışı gerçekleştirdi. Satılan ünite sayısı açısından hala rakipsiz olan firmanın, küresel ölçekteki ortalama telefon satış fiyatı 87 dolar olarak hesaplanırken, satışlardan gelen toplam geliri ise 9.4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Strategy Analytics direktörü Neil Mawston, "Gelirler söz konusu olduğunda, Apple şu anda dünyanın en büyük telefon, akıllı telefon ve tablet bilgisayar üreticisi" dedi. Apple'ın başarısında kârlılığı çok yüksek özel yazılım, donanım ve servis ekosistemine dikkat çekilirken, Nokia'nın Microsoft ile birlikte gelecek yıl Apple'ı hedef alacağı hatırlatıldı.


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i3e 8 yıl en beğenilen
bu gidişle karakaçan bile nokiayı geride bırakacak.
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Mr. Jingles 8 yıl
Apple bunu tek bir modelle yapabiliyorsa oturup düşünmek lazım. Bir devin nasıl yavaş yavaş eridiğine şahit oluyoruz. Zaten WP ile de başarı sağlayamazsa bir daha belini doğrultamaz. Ki zaten WP ile başarılı olacaklarını sanmıyorum. Hatta Microsoft ile yapılan ortaklık kararının hemen ardından Nokia'nın hisseleri %14'e kadar düşüşler gösterdi. Bunu fazlasıyla hakettiklerini düşünüyorum. Tarih tekerrürden ibaretmiş iki hindi bir kartal etmez.
Apple bunu tek bir modelle yapabiliyorsa oturup düşünmek lazım. Bir devin nasıl yavaş yavaş eridiğine şahit oluyoruz. Zaten WP ile de başarı sağlayamazsa bir d...
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Kaan™ 8 yıl
bir model ile her ay yeni model çıkaran nokia yı geçmek büyük başarı hakkaten
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El Fuego 8 yıl
apple in yahudi olduguna dair bir kanit?

kanit yoksa iftiradir. iftira da, dinimizde yasaktir.

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*RoyalBlue* 8 yıl
apple nereye kadar pazarı elinde tutabilirki? iphone ile fark yarattığı kesin ama tek modelle fazla dayanmaz.insanlar bir süre sonra sıkılacaklar herzaman olduğu gibi.
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ferhatizmit 8 yıl
bundan 6 ay önce kayınpedere telefon alıcaz. dedim iphone al gitti e72 aldı. gecenlerde zorla iphone 3gs verdim. 2.gunu soylediği cümle. ay benim salak kafam seni dinleyip niye almamışım diyip diyip durdu. şimdi benden iphone 4 istiyor. :D
nokianin telefonları 5 para etmez. yıllarca kandırılmışız. 1 gün iphone alıp kullanın hak vereceksiniz.
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El Fuego 8 yıl

SinanBest
apple nereye kadar pazarı elinde tutabilirki? iphone ile fark yarattığı kesin ama tek modelle fazla dayanmaz.insanlar bir süre sonra sıkılacaklar herzaman olduğu gibi.

Hellomoto'dan cark etmissin SinanBest:D

nokya, adami ruh hastasi eder. gecen, sinan in dukkanda bir arkadasi vardi 5800 kurbani. habire anlatti sikayetlerini... telefonu caldi. cevap vermeye calisti, veremedi. donmustu arama ekraninda. muhtemelen yamalarini yapmamis; mecbur da degil tuketici olarak.

iphone ne olursa olsun, arama ekraninda donmaz herhalde... nokya kadar adi olmadigi kesin.
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HackAv 8 yıl
Yürrrüü be iphone kim tutar seni koçum....
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bradenburg 8 yıl
çopculeri kucumseyici tarzda yazı yazanlar anladığım kadarıyla hepsi saraylarda buyudu
hayat kadınlarınıda kucumseyici tarzda yazılar yazmayalım onları hayat bu hale getirdi hepimizin annesi kız kardeşi var hicbirimizin basına bunların gelmeyecegi garanti degil
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erkutamca 8 yıl

bradenburg

çopculeri kucumseyici tarzda yazı yazanlar anladığım kadarıyla hepsi saraylarda buyudu
hayat kadınlarınıda kucumseyici tarzda yazılar yazmayalım onları hayat bu hale getirdi hepimizin annesi kız kardeşi var hicbirimizin basına bunların gelmeyecegi garanti degil

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castraelectro 8 yıl
adamlar laptop olsun ceptelofonu vb. olsun en iyisini yapıyorlar
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*RoyalBlue* 8 yıl
kaliteli tabikide ama üstüne tanımam dersen yanılırsın hiç bir cihaz 100% mükemmel değil
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yesiiiL 8 yıl
unutmam ama adam kalite yapmis ustune pek telefn goremyrum
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yesiiiL 8 yıl
ucuz et tencere dibi yakar kalite her zaman kazanir iphone de kalite yapmis
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*RoyalBlue* 8 yıl
nokiaya gelince yeni modeli e7 hiçte fena değil. n8 başarısızlığından sonra bununla başarıyı yakalayabilir gibime geliyor
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rooftop 8 yıl
apple ürünleri ülkemizde gösteriş vizyon ürünü olduğunu sananlarla dolmuş.Yurtdışında ipad ile dolaşırken kimse size bakmaz ama ülkemizin kalburüstü insanları televizyona tartışma programlarına ipad ile gelir.ne işe yarıcaksa? görgüsüz ipad alınca farklı mı oldun? geçen tvde gördüm ali kırcanın programında tartışırken ipadi kurcalıyor ileri-geri sayfa geçiyordu.o adam ipad yerine 15 ekran laptopunu kurcalasa herkes napıyo bu diye bakardı?.birtanesi cnnden bambaşka birşey anlatıyo ipad2 yi dockla önüne koymuş sığır.reklam arasında indirdiler reklam oluyor diye.iyide reklamını yaptı 5-10 dakika.


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Spoon! 8 yıl
bu yuzden napıyoruz 500 tl'ye ipod touch alıyoruz yanınada dandirik bir telefon keyfimize bakıyoruz
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bradenburg 8 yıl


senin o profosor dedigin kişi bir muayne için 300 tl para aliyor profosor dedigin adam trilyonluk villalar satın almakdan iphone ile ilgilenmeye vakit bulamıyordur nedir bu copcuyu kucumsemek adam copcu diye app store kullanamazmı benim gozumde o copcu senin yazdıgın profosorden daha bilgedir o copculerin cogunun geliri senden daha fazladır belediyede kadrolu bi copcu 2 bin tl den fazla ucret alir
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