Apple, Pegatron'un ASUS Zenbook üretiminden vazgeçmesini istedi

Haber Editörü
Satış rakamları milyonları geçen elektronik devlerinin ürünlerini genelde Asya'da kurulmuş üretici firmalara ürettirmesi bazen problemlere yol açabiliyor. Bunun son örneği Apple ile ASUS arasında yaşandı.
Çinli Commercial Times gazetesinin haberine göre Apple'ın MacBook Air ve ASUS'un Zenbook modellerinin üretimini yapan Çinli Pegatron firmasına bir yazı gönderen Apple, kendisi ve ASUS arasında bir seçim yapması için Pegatron'u uyardı. Uyarının sebebi ise Apple'ın MacBook Air modeline benzeyen Zenbook modelinin kendi yekpare gövde tasarımını kopyalaması ihtimali.
Pegatron ise zor bir karar verdi ve geçen yıl iPhone üretimi hakkını kendisine veren Apple'dan yana seçimini yaptı. Bu yıl çıkması beklenen iPad 3 modelinin bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Mart ayının sonunda Pegatron Zenbook üretimini bitirecek ve ASUS üretimin devamı için Compal veya Wistron arasında bir seçim yapacak.
Bir ASUS sözcüsünün karar sonrasında firmasının daima esnek bir tedarik zinciri oluşturmak için gayret gösterdiği şeklinde bir açıklama yaptığı gazete tarafından belirtiliyor.
Modellerin tasarımları genelde fabrikalarda değil firmaların merkezlerinde yapıldığı için tasarım kopyalama iddiası zayıf kalıyor. Apple'ın yeni yıl için MacBook Air üretimini arttıracağı ve bu alanda kendisini yavaşlatan Zenbook üretimini bırakmasını Pegatron firmasından istemiş olabileceği daha mantıklı geliyor.
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ultrabook ise intelin pompaladığı bir sektör oldu. Intel olmasa aliminyum yekpare kasa çılgınlığı bu kadar hızla yayılmayacaktı.
Tablet sektörünün öncüsü de apple.
Ancak takdir edersiniz ki ilk ilk laptop'u, TV'yi vs. bulan firma da hiçbir zaman yalnız ilerlemedi kulvarında.
İyi bir teknolojinin veya buluşun kopyalanıp çoğalması kadar doğal birşey olamaz bence.
konuya gelirsek,apple'ın gösterdiği neden bahaneden başka birşey değil.rakiplerinin üretimini zora sokmak ya da kendi üretiminde yaşayabileceği sorunların ihtimalini azaltmak istiyor.asus apple'ın gövde tasarımını kopyalamak istese gidip 1 adet macbook air alıp mühendislerine ve tasarımcılarına inceletmesi yeterlidir.
şu anki zenbook'un tasarımı da macbook air'a benzeyebilir.minimalist bir yaklaşımla bu kadar ince bir laptop yapmak isterseniz form seçenekleriniz kısıtlanıyor ve ortaya böyle benzer ürünler çıkabiliyor.ama biraz daha farklı birkaç detay verilebilirmiş.asus,macbook pro sınıfında bir model yapıp tasarımını benzetse o zaman ben de yok artık derim.
Ben de apple'I hakli bulmuyorum ama kasa tasarimi kopyalamak icin cihazin piyasaya cikmasini beklemek zaman kaybettirir ayni uretici olunca Asus'un erken hamle yapmasi kazaniyodu tabi eger kopyaliyosa :) sonucta bunlar teknolojik alet birbirlerine benzetilmeleri sizin dediginiz gibi cok normal insan insana benziyo 2 cihaz benzemis cok mu :D