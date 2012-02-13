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Apple, Pegatron'un ASUS Zenbook üretiminden vazgeçmesini istedi

7 yıl
3,1b
1
13
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Satış rakamları milyonları geçen elektronik devlerinin ürünlerini genelde Asya'da kurulmuş üretici firmalara ürettirmesi bazen problemlere yol açabiliyor. Bunun son örneği Apple ile ASUS arasında yaşandı.

Çinli Commercial Times gazetesinin haberine göre Apple'ın MacBook Air ve ASUS'un Zenbook modellerinin üretimini yapan Çinli Pegatron firmasına bir yazı gönderen Apple, kendisi ve ASUS arasında bir seçim yapması için Pegatron'u uyardı. Uyarının sebebi ise Apple'ın MacBook Air modeline benzeyen Zenbook modelinin kendi yekpare gövde tasarımını kopyalaması ihtimali.

Pegatron ise zor bir karar verdi ve geçen yıl iPhone üretimi hakkını kendisine veren Apple'dan yana seçimini yaptı. Bu yıl çıkması beklenen iPad 3 modelinin bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Mart ayının sonunda Pegatron Zenbook üretimini bitirecek ve ASUS üretimin devamı için Compal veya Wistron arasında bir seçim yapacak. 

Bir ASUS sözcüsünün karar sonrasında firmasının daima esnek bir tedarik zinciri oluşturmak için gayret gösterdiği şeklinde bir açıklama yaptığı gazete tarafından belirtiliyor.

Modellerin tasarımları genelde fabrikalarda değil firmaların merkezlerinde yapıldığı için tasarım kopyalama iddiası zayıf kalıyor. Apple'ın yeni yıl için MacBook Air üretimini arttıracağı ve bu alanda kendisini yavaşlatan Zenbook üretimini bırakmasını Pegatron firmasından istemiş olabileceği daha mantıklı geliyor.

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xLmNt13 7 yıl
tekel konuşuyor :P
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Guest-F8946C419 7 yıl
Apple'ı suçlu ilan eden bir tane liseli gördüm ya tamam ya biz boşuna laf anlatıyoruz demek ki.
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DH Misafiri 7 yıl
Appleyi sevmeyen biri olsamda,Tasarım olarak Zenbookun Macbook airin aynısı olması hoş birşey değil,sektörde daha farklı ultrabooklar mevcut,yani yapan yapıyor isteyince.. (bkz lenovolar.)
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FlyingUnderpants 7 yıl
iyi de pek tabii bu teknolojiler kopyalanacak. iPhone çıkmadan da dokunmatik vardı, çoklu dokunmatik yoktu sadece.
ultrabook ise intelin pompaladığı bir sektör oldu. Intel olmasa aliminyum yekpare kasa çılgınlığı bu kadar hızla yayılmayacaktı.
Tablet sektörünün öncüsü de apple.
Ancak takdir edersiniz ki ilk ilk laptop'u, TV'yi vs. bulan firma da hiçbir zaman yalnız ilerlemedi kulvarında.
İyi bir teknolojinin veya buluşun kopyalanıp çoğalması kadar doğal birşey olamaz bence.
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Makarov06 7 yıl
Tabi üretimden kaldırılmasını isteyecek.Tüm ultrabookları kaldırsa gene haklı hepsi birebir taklidi çünkü taklit üretimlere karşıyım otursunlar kendi fikirleri üzerinde çalışsınlar oh be apple telefon yapsın kopyala laptop yapsın kopyala sonrada burdaki iki ergen gelsin apple a şöyle böyle desin
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konix 7 yıl
Apple - Samsung patent savaşını o kadar çok okudum ki Apple'ın, Zenbook'un Macbook Air'i andıran yapısından dolayı dava yağmuruna tutacağını zannettim ama hiç öyle bir durum yok. Demek patent konusunda Apple laptop segmentinde daha geniş mezhepli :)
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bLind 7 yıl
Apple bi .... git ya!
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eng304 7 yıl
Apple'ı eleşitirmeye geliyordum ama gerçekten benziyor ya. :D Neyse patent davası açmamış.
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hazarRS 7 yıl
ekrem çukurca'yı objektif yorumu nedeniyle tebrik ediyorum.
konuya gelirsek,apple'ın gösterdiği neden bahaneden başka birşey değil.rakiplerinin üretimini zora sokmak ya da kendi üretiminde yaşayabileceği sorunların ihtimalini azaltmak istiyor.asus apple'ın gövde tasarımını kopyalamak istese gidip 1 adet macbook air alıp mühendislerine ve tasarımcılarına inceletmesi yeterlidir.
şu anki zenbook'un tasarımı da macbook air'a benzeyebilir.minimalist bir yaklaşımla bu kadar ince bir laptop yapmak isterseniz form seçenekleriniz kısıtlanıyor ve ortaya böyle benzer ürünler çıkabiliyor.ama biraz daha farklı birkaç detay verilebilirmiş.asus,macbook pro sınıfında bir model yapıp tasarımını benzetse o zaman ben de yok artık derim.
1 Yanıt Yanıtla
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4Crumby 7 yıl hazarRS
hazarRS
ekrem çukurca'yı objektif yorumu nedeniyle tebrik ediyorum.
konuya gelirsek,apple'ın gösterdiği neden bahaneden başka birşey değil.rakiplerinin üretimini zora sokmak ya da kendi üretiminde yaşayabileceği sorunların ihtimalini azaltmak istiyor.asus apple'ın gövde tasarımını kopyalamak istese gidip 1 adet macbook air alıp mühendislerine ve tasarımcılarına inceletmesi yeterlidir.
şu anki zenbook'un tasarımı da macbook air'a benzeyebilir.minimalist bir yaklaşımla bu kadar ince bir laptop yapmak isterseniz form seçenekleriniz kısıtlanıyor ve ortaya böyle benzer ürünler çıkabiliyor.ama biraz daha farklı birkaç detay verilebilirmiş.asus,macbook pro sınıfında bir model yapıp tasarımını benzetse o zaman ben de yok artık derim.

Ben de apple'I hakli bulmuyorum ama kasa tasarimi kopyalamak icin cihazin piyasaya cikmasini beklemek zaman kaybettirir ayni uretici olunca Asus'un erken hamle yapmasi kazaniyodu tabi eger kopyaliyosa :) sonucta bunlar teknolojik alet birbirlerine benzetilmeleri sizin dediginiz gibi cok normal insan insana benziyo 2 cihaz benzemis cok mu :D
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E_Aydin35 7 yıl
Aplle'da haklı sonuçta.:)Yani muhtemelen apple i seçer, diye düşünüyorudm okurken ve öyle olmuş.:)
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JohnLord 7 yıl
Oha aynısı acaba fiyatı ne kadar gidip alayım belki hackintosh lion yüklenir :D
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