Apple, Pegatron'un ASUS Zenbook üretiminden vazgeçmesini istedi

Satış rakamları milyonları geçen elektronik devlerinin ürünlerini genelde Asya'da kurulmuş üretici firmalara ürettirmesi bazen problemlere yol açabiliyor. Bunun son örneği Apple ile ASUS arasında yaşandı.





Çinli Commercial Times gazetesinin haberine göre Apple'ın MacBook Air ve ASUS'un Zenbook modellerinin üretimini yapan Çinli Pegatron firmasına bir yazı gönderen Apple, kendisi ve ASUS arasında bir seçim yapması için Pegatron'u uyardı. Uyarının sebebi ise Apple'ın MacBook Air modeline benzeyen Zenbook modelinin kendi yekpare gövde tasarımını kopyalaması ihtimali.





Pegatron ise zor bir karar verdi ve geçen yıl iPhone üretimi hakkını kendisine veren Apple'dan yana seçimini yaptı. Bu yıl çıkması beklenen iPad 3 modelinin bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Mart ayının sonunda Pegatron Zenbook üretimini bitirecek ve ASUS üretimin devamı için Compal veya Wistron arasında bir seçim yapacak.





Bir ASUS sözcüsünün karar sonrasında firmasının daima esnek bir tedarik zinciri oluşturmak için gayret gösterdiği şeklinde bir açıklama yaptığı gazete tarafından belirtiliyor.





Modellerin tasarımları genelde fabrikalarda değil firmaların merkezlerinde yapıldığı için tasarım kopyalama iddiası zayıf kalıyor. Apple'ın yeni yıl için MacBook Air üretimini arttıracağı ve bu alanda kendisini yavaşlatan Zenbook üretimini bırakmasını Pegatron firmasından istemiş olabileceği daha mantıklı geliyor.