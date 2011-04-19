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Apple: Samsung, Galaxy serisinde patentlerimizi ihlal ediyor

8 yıl
10,5b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple: Samsung, Galaxy serisinde patentlerimizi ihlal ediyor
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Teknoloji dünyasındaki çekişmelerin hiç olmadığı kadar arttığı son dönemde, vazgeçilmezler haline gelen patent davalarına bir yenisi daha eklendi. Wall Street Journal'ın haberine göre, 2007 yılında çıkardığı iPhone ile mobil dünyanın hızla değişmesini sağlayan Apple, teknoloji denildiğinde akla gelen firmalardan biri olan ve Android platformunun en büyük oyuncularından olan Kore'li Samsung'a patent ihlal davası açtı. Davanın ana hedefinde ise Samsung'un "Galaxy" serisi Android tabanlı cihazları yer alıyor.

Kuzey California Eyalet Mahkemesi'ne başvurarak Samsung'a dava açan Apple, firmanın "Galaxy S 4G, Epic 4G, Nexus S ve Galaxy Tab" cihazlarında Apple'ın fikri haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Wall Street Journal'a konuşan Apple'ın avukatı "Samsung, tabletleri ve akıllı cihazları için kendi teknolojisini, stilini geliştirmektense; Apple'ın kullanıcı arayüzünü ve stilini kullanmayı seçti." sözleriyle davanın ana sebeplerinden birinin tasarım olduğunu da dile getirdi. Apple, hazırladığı 38 sayfalık dava metninde hukuki cümlelerin yanı sıra 2009 yılında piyasaya sürülen iPhone 3Gs ile 2010 Mart ayında satışa sunulan Galaxy S i9000'ün fotoğraflarla karşılaştırmasına yer vererek; benzerliklere dikkat çekti.

Bu davayı farklı kılan unsurlardan en önemlisi, hiç şüphesiz, Samsung ile Apple'ın en yakın iş ortaklarından biri olması. Apple; iPad, iPhone 4, 4.Nesil iPod Touch'da kullandığı A4 ile iPad 2'de kullandığı ve muhtemelen gelecek cihazlarında da kullanacağı A5 işlemcisinin üretimi sırasında Samsung ile ortak çalışmasının yanı sıra uzun yıllardır birçok cihazında Samsung'un LCD panelini, depolama birimlerini tercih ediyor.

Apple: Samsung, Galaxy serisinde patentlerimizi ihlal ediyor
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Apple: Samsung, Galaxy serisinde patentlerimizi ihlal ediyor
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ozkan_tpc 8 yıl en beğenilen
Çok yara yapmış adamların içinde, alakasız işlere kalkışıyolar :)
Bir şeyi icat etmek kadar o şeyi daha sonrasında ileriye taşımak da önemli. Samsung şu anda teknolojik olarak mobil arenada kafa kafaya gidiyor ama ileride apple a büyük fark atacak. Ama apple asla batmaz veya çok gerilere düşmez. Futbol takımı tutarcasına aşığı olmuş bir kullanıcı kitlesi var, 2000 liraya gübre satsa alırlar.
Çok yara yapmış adamların içinde, alakasız işlere kalkışıyolar :)Bir şeyi icat etmek kadar o şeyi daha sonrasında ileriye taşımak da önemli. Samsung şu anda...
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manyakurt 8 yıl
Benim anlamadıgım bunlar qwerty modelli telefonlar degiller ki, bariz tasarım değişiklikleri olsun. Hele ki üst segment akıllı telefonlarda... Standart büyük bir ekran, altında standart bir iki dokunmatik tuş.. Ne bekleniyordu, yuvarlak falan mı yapılmasını :D Ayrıca menü dizilimlerine yer verilmiş, Allah aşkına dikdörtgen bir şekil içine kare ikonlardan oluşuna simgeleri kaç farklı şekilde dizebilirsiniz? Bir koyup, bir boşluk, bırakıp digerini çapraz koymaları falan mı istneiyor :D Bunlar en işlevsel, olması gereken dizilimler yani...
Ama yinede dava açılması haklarına taciz edilmiş ise, bunu savunmak da en dogal hakları ki eğer varsa bir ihlal çıkacaktır sonunda. Bu her şirketin temel hakkıdır.
Son olarak, @ozkan_tpc, cidden bazıları öyle ya. En azından çevremdeki insanlar. "iPhone'dan yazıyorum, iPhone'dan bakayım" özellikle bu cümleler bitiriyor beni, telefon abi işte sonuçta :D
Benim anlamadıgım bunlar qwerty modelli telefonlar degiller ki, bariz tasarım değişiklikleri olsun. Hele ki üst segment akıllı telefonlarda... Standart büyük bi...
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M@U 8 yıl
Özellikle akıllı telefon piyasasında Samsung'un yükselişi dikkat çekici. Nokia ezilirken Samsung zirveye oynamaya başladı. Apple ise şuana kadar zirvede götürdüğü bu segmenti elinde tutmanın hesaplarını yapıyor gibi. Ne de Samsung'un marka değerini, kalitesi, fiyatlarını ve yazılım desteğini iyi biliyor ve kendisine ciddi rakip olacağını biliyor. Hatta Samsung'un yükselişi bu hızla devam ederse, çok uzun sürmeden akıllı telefonda lider isim olur diye düşünüyorum. Çünkü Apple ürünlerinden çok da uygun fiyata alınabiliyorlar, Android yazılımları ücretsiz ve çok geniş bir yelpazeye sahip, donanım tarafında da çok iyi Samsung. Apple'ın isminden başka bir avantajı yok ne yazık ki.

Böyle ucuz numaralarla da o ismi zedeler.
Özellikle akıllı telefon piyasasında Samsung'un yükselişi dikkat çekici. Nokia ezilirken Samsung zirveye oynamaya başladı. Apple ise şuana kadar zirvede götürd...
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aydink_1903 8 yıl
Bu davadan bir şey çıkmaz, bu firmaların yılda milyon dolarlar kazanan bu işleri çok iyi bilen danışman ve avukatları var.

Apple in yaptığı sadece bir imaj çalışması

Parmaklarımızi yormaya değmez

Kolay gelsin
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himpton 8 yıl
Arkadaşlar bu konuda sağlıklı bir yorum yapabilmek için patent ve fikri haklar konusunu mantığını iyi kavramak lazım. Bu ar-ge yapan, teknolojiye gelişime önem veren firmalar için çok önemli bir koruma ve teşvik durumu. Bizler için de geçerli bir durum.

Şimdi bu işlerle de ilgilenen biri olarak yukardaki resimleri görünce zaten ben olsam da Apple ın yaptığını fazla fazla yapardım. Yani bundan daha doğal birşey yok.

Bir arkadaşımız bu özellikledeki telefonlar ne kadar farklı olabilirli demiş. Yanılgı işte burda başlıyor. Firmalar daha farklısını yapmak için kasacak çalışacak. Eğer başka bir yol yoksa bunu ilk yapana, o kadar ar-ge yapmış firmaya önce bir telif hakkını verecek. Sonra kendisi daha iyisini yapmaya daha geliştirmeye çalışacak.
Arkadaşlar doğru mantık budur. Şimdi bunu hayatınızın her alanına her şeye düşünün. Apple a hak vereceksiniz.




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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Adamlar haklı beyler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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Yilsev 8 yıl
"Apple; iPad, iPhone 4, 4.Nesil iPod Touch'da kullandığı A4 ile iPad 2'de kullandığı ve muhtemelen gelecek cihazlarında da kullanacağı A5 işlemcisinin üretimi sırasında Samsung ile ortak çalışmasının yanı sıra uzun yıllardır birçok cihazında Samsung'un LCD panelini, depolama birimlerini tercih ediyor. "
Ben olsam Samsung'u fazla kızdırmazdım. Tedarikçi kozunu oynarsa Apple için işler epey kötüye gider.
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Richard Kruspe 8 yıl
Yanlış Firmaya Dava açılmış... Birebir taklit görmemşi aradaş. Iphone nın amacı gerçekden kendını takilet edenlere dava açsaydı Trident ede açardı
Samsung çok iiy satış yaptığı için etekleri tutuştu napsak diye düşndler bunu buldular

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TearsForFears 8 yıl
Galaxy serisi özellikle ace olmak üzere iphone'ye çok benzemektedirler.Bence davayı apple kazanır.
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BerkcanBergin 7 yıl Richard Kruspe
Richard Kruspe

Yanlış Firmaya Dava açılmış... Birebir taklit görmemşi aradaş. Iphone nın amacı gerçekden kendını takilet edenlere dava açsaydı Trident ede açardı
Samsung çok iiy satış yaptığı için etekleri tutuştu napsak diye düşndler bunu buldular

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Arkadaş çok haklı upp :)
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diemcizone 8 yıl
Apple + Nokia gibi firmaların fanları doluşmuş, gelene gidene - basıyo helal olsun size arkadaşlar :)
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Mr. Jingles 8 yıl

diemcizone
Apple + Nokia gibi firmaların fanları doluşmuş, gelene gidene - basıyo helal olsun size arkadaşlar :)

Bunu genelde Android ve iOS fanları arkadaşlar yapıyor. Özellikle de Android fanı olanlar. Nokia ile ilgili bir telefon ya da haber olunca Nokia'nın lehine yorum yapanlara hemen eksiler geçiriliyor. Üstelik doğru ve yerinde bir yorum olsa bile sırf Nokia'nın lehine olduğu için eksi veriliyor. Nokia'nın haberlerine bakarsanız görürsünüz asıl fanlığı kim yapıyor. Açıkçası bu uygulama hiç iyi olmadı. Verilen artılar ve eksiler tarafsızlıktan tamamen uzak.
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acbold 8 yıl
apple pek kazanıcak gibi görülmüyor.konudaki gibi bi rapor hazırlayıp sundu ise.
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sertacarslan 8 yıl
manyakurt

Benim anlamadıgım bunlar qwerty modelli telefonlar degiller ki, bariz tasarım değişiklikleri olsun. Hele ki üst segment akıllı telefonlarda... Standart büyük bir ekran, altında standart bir iki dokunmatik tuş.. Ne bekleniyordu, yuvarlak falan mı yapılmasını :D Ayrıca menü dizilimlerine yer verilmiş, Allah aşkına dikdörtgen bir şekil içine kare ikonlardan oluşuna simgeleri kaç farklı şekilde dizebilirsiniz? Bir koyup, bir boşluk, bırakıp digerini çapraz koymaları falan mı istneiyor :D Bunlar en işlevsel, olması gereken dizilimler yani...



Ama yinede dava açılması haklarına taciz edilmiş ise, bunu savunmak da en dogal hakları ki eğer varsa bir ihlal çıkacaktır sonunda. Bu her şirketin temel hakkıdır.



Son olarak, @ozkan_tpc, cidden bazıları öyle ya. En azından çevremdeki insanlar. "iPhone'dan yazıyorum, iPhone'dan bakayım" özellikle bu cümleler bitiriyor beni, telefon abi işte sonuçta :D


Değil mi ya

Asıl dava açılması gereken, telefonun geometrik şekline patent veren patent bürosudur bence, ne kadar rüşvet aldınız diye, dava açması gereken de diğer telefon üreticileri.

Edit : imla...
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dr_pc 8 yıl
Apple önce piyasaya yeterince telefon sursun sonra taklitcilerle uğraşsın. Samsung alanlarin yarısı iPhone U normal fiyatına ve beklemeden alamadığı için alıyor. Allah askına Türkiye'de iphonelar 600€ dan satılsa ve galaxyler gibi bakkaldada bulunsa millet samsung mu alır ???
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fuckulteli 8 yıl
Menü tasarımı değiştirilebilir bu konuda haklı olabilir ama telefonun tasarımı çok farklı değil ki o tasarımı sahipleniyorsun..
Acaba güneş gözlüğü üreticilerindede bazı klasik modelleri üretip satarken telif ücreti ödüyor mu? :D Telefon dışarıdan bakıldığında illaki benzeyecektir, sanki birebir aynı ölçülerde kopyalanmış gibi davranıyorlar yahu. Menü tasarımında hak iddia edebilirler.. Özellikle aşağıdaki 4 ikon benziyor birbirine..
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FBcoskunFB 8 yıl
fanboy felan değilim,hatta yeni iphone bu yaz çıkmazsa galaxy s2 almayı düşünüyorum ama applenin tasarım,kalite konusunda bariz üstünlükleri var.benim hiçbir zaman bir cihazın şeklinden etkilenip almak gibi davranışım olmamıştır ama en son iphone 4 ilk canlı canlı gördüğümde tamam alıyorum demiştim.

apple fanboylarına kızıp samsung fanboyluğu yapmak da yanlış ayrıca.
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Mr. Jingles 8 yıl
Apple davasında haklıdır. Galax S özgün tasarım kurallarının tamamen dışında olan ve taklitçilikten yola çıkarak tasarlanmış bir telefon. Yani kalkıpta dokunmatik cihazlarda tasarım çok farklı olmaz demenin alemi yok. Tamam doğrudur fakat bu kadar da benzerse buna taklitçilik denir. Aşağıdaki resme bakın anlarsınız.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Görüldüğü üzere tasarım olarak birbirlerine bir hayli benziyorlar. Sadece tasarım değil menü ikonları, arayüz ve menü geçişlerine kadar taklit yapılmış. Onu da geçtim iPhone 3Gs'te bulunmayan kamera flaşını bile örnek alarak Galaxy S'e flaş koymamışlardır. Hatta ve hatta ismi bile taklittir. iPhone 3G'den sonra Apple iPhone 3Gs'i çıkarmış ve daha hızlı olduğu anlamına gelen "s" karakterini kullanmıştır. Samsung bunu da taklit ederek çıkardığı Galaxy serisi cihazının sonuna S koymuştur. Bunca benzerlikten sonra kalkıp taklit değil ya da benzemiyor demek ya fanatikliktir ya da körlüktür. Yukarıda bir arkadaş resmini vermiş ama ben de buraya ekleyeyim. Mesela Xpr. Neo'nun tasarımı iPhone'a benziyor mu? Buyrun:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Görüldüğü üzere iPhone'dan tamamen farklı bir tasarıma sahip. İşte kendine özgü tasarımdan ve tasarım farklılığından kasıt da budur. Tasarım benzemesini anlarım ama birebir taklit etmek kabul edilemez bir durumdur. Samsung maalesef ürünlerinde bunu yapıyor. Kendine özgü tasarım yapmıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Tasarım olarak Apple tamamen haklı. Bakın sony'nin tellerine, kendine özgü bir tasarım geliştirmiş hiçde benzemiyor iPhone'lara.
Sony kendi içinde diğer tellerine benzese ne çıkar, sonuçta Sony'nin kendi stili.
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yunuss.10 8 yıl

DH Misafiri
Tasarım olarak Apple tamamen haklı. Bakın sony'nin tellerine, kendine özgü bir tasarım geliştirmiş hiçde benzemiyor iPhone'lara.
Sony kendi içinde diğer tellerine benzese ne çıkar, sonuçta Sony'nin kendi stili.

Çok doğru bi tesbit
galaxy ace. Aynı 3 gs
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