Apple: Samsung, Galaxy serisinde patentlerimizi ihlal ediyor

Teknoloji dünyasındaki çekişmelerin hiç olmadığı kadar arttığı son dönemde, vazgeçilmezler haline gelen patent davalarına bir yenisi daha eklendi. Wall Street Journal'ın haberine göre, 2007 yılında çıkardığı iPhone ile mobil dünyanın hızla değişmesini sağlayan Apple, teknoloji denildiğinde akla gelen firmalardan biri olan ve Android platformunun en büyük oyuncularından olan Kore'li Samsung'a patent ihlal davası açtı. Davanın ana hedefinde ise Samsung'un "Galaxy" serisi Android tabanlı cihazları yer alıyor.

Kuzey California Eyalet Mahkemesi'ne başvurarak Samsung'a dava açan Apple, firmanın "Galaxy S 4G, Epic 4G, Nexus S ve Galaxy Tab" cihazlarında Apple'ın fikri haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Wall Street Journal'a konuşan Apple'ın avukatı "Samsung, tabletleri ve akıllı cihazları için kendi teknolojisini, stilini geliştirmektense; Apple'ın kullanıcı arayüzünü ve stilini kullanmayı seçti." sözleriyle davanın ana sebeplerinden birinin tasarım olduğunu da dile getirdi. Apple, hazırladığı 38 sayfalık dava metninde hukuki cümlelerin yanı sıra 2009 yılında piyasaya sürülen iPhone 3Gs ile 2010 Mart ayında satışa sunulan Galaxy S i9000'ün fotoğraflarla karşılaştırmasına yer vererek; benzerliklere dikkat çekti.

Bu davayı farklı kılan unsurlardan en önemlisi, hiç şüphesiz, Samsung ile Apple'ın en yakın iş ortaklarından biri olması. Apple; iPad, iPhone 4, 4.Nesil iPod Touch'da kullandığı A4 ile iPad 2'de kullandığı ve muhtemelen gelecek cihazlarında da kullanacağı A5 işlemcisinin üretimi sırasında Samsung ile ortak çalışmasının yanı sıra uzun yıllardır birçok cihazında Samsung'un LCD panelini, depolama birimlerini tercih ediyor.