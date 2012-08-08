Apple, Samsung'a ait gizli dökümanları mahkemeye delil olarak sundu

Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde devam etmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada, Apple tarafından Samsung'a ait 132 sayfalık gizli bir döküman mahkemeye sunuldu.





2010 yılında Samsung ürün mühendisleri tarafından hazırlanan bu dokümanda Galaxy S ile iPhone'un karşılaştırıldığı bazı bölümler yer alıyor. Gizli olarak nitelendirilen bu dokümanda, Korece'den İngilizce'ye çevrilmiş bazı metinlerinde yer aldığı dökümanda, iki ürününde her bir özelliği değerlendirilerek Samsung’un daha ileri gidebilmesi için neler yapması gerektiği anlatılıyor.





Apple'a göre, söz konusu döküman Samsung'un Galaxy serisi ürünlerinin arayüz ve tasarımlarını nasıl daha fazla iPhone'a benzetebileceğini anlatıyor. Samsung'un tasarım ve işlev patentlerini ihlâl ettiğini de kanıtlamak için tanıkların ifadesine başvuran Apple, Güney Koreli üreticinin ürünlerindeki benzerliklerin tesadüften öte olduğunu ve ihlale yol açtığı konusundaki iddiasını sürdürdü.





Ürünlerinde ihlâle yol açacak herahngi bir durumun olmadığını savunan Samsung ise Apple’ın tasarım ve işlevlerinin patentler ile garanti altına alınamayacağını belirtiyor. Ayrıca Samsung, dokunmatik ekranların akıllı telefon sektörünü iPhone benzeri cihazlar üretmeye yönlendirdiği dile getiriyor.



Apple'ın delil olarak mahkemeye sunmuş olduğu Samsung'a ait bu gizli dökümanın duruşmanın seyrinde ne gibi etkiler yaratacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

http://allthingsd.com/20120807/samsungs-2010-report-on-how-its-galaxy-would-be-better-if-it-were-more-like-the-iphone/