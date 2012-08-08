Apple, Samsung'a ait gizli dökümanları mahkemeye delil olarak sundu

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Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde devam etmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada, Apple tarafından Samsung'a ait 132 sayfalık gizli bir döküman mahkemeye sunuldu.
2010 yılında Samsung ürün mühendisleri tarafından hazırlanan bu dokümanda Galaxy S ile iPhone'un karşılaştırıldığı bazı bölümler yer alıyor. Gizli olarak nitelendirilen bu dokümanda, Korece'den İngilizce'ye çevrilmiş bazı metinlerinde yer aldığı dökümanda, iki ürününde her bir özelliği değerlendirilerek Samsung’un daha ileri gidebilmesi için neler yapması gerektiği anlatılıyor.
Apple'a göre, söz konusu döküman Samsung'un Galaxy serisi ürünlerinin arayüz ve tasarımlarını nasıl daha fazla iPhone'a benzetebileceğini anlatıyor. Samsung'un tasarım ve işlev patentlerini ihlâl ettiğini de kanıtlamak için tanıkların ifadesine başvuran Apple, Güney Koreli üreticinin ürünlerindeki benzerliklerin tesadüften öte olduğunu ve ihlale yol açtığı konusundaki iddiasını sürdürdü.
Ürünlerinde ihlâle yol açacak herahngi bir durumun olmadığını savunan Samsung ise Apple’ın tasarım ve işlevlerinin patentler ile garanti altına alınamayacağını belirtiyor. Ayrıca Samsung, dokunmatik ekranların akıllı telefon sektörünü iPhone benzeri cihazlar üretmeye yönlendirdiği dile getiriyor.
Apple'ın delil olarak mahkemeye sunmuş olduğu Samsung'a ait bu gizli dökümanın duruşmanın seyrinde ne gibi etkiler yaratacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.
http://allthingsd.com/20120807/samsungs-2010-report-on-how-its-galaxy-would-be-better-if-it-were-more-like-the-iphone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
android kısa zamanda büyük ilerleme kaydetti, samsung da zamanında araklama yapmıştır savunacak değilim ama boynuz kulağı geçermiş diye bir deyim vardır. işte android telefonlar hızla ilerledi ve şu an işlevsellik ve sağladığı imkan fazlalığı, connectivity açısından diğer sistemleri geride bıraktı bile. jelly bean ve sonrasında geliştirilecek kerneller ile hız ve stabilite de tam sağlandığında ios kullanmak için en ufak bir sebep kalmayacak. halen en eski jenerasyonla aynı arayüze, aynı kısıtlamalara mahkum ediyorlar kullanıcıları.
Apple'in millete büyük bir özellik diye videoda çekebiliyor reklamlarını unutmadık.
Apple resmen Samsung'u durdurmak için çırpınıyor.
Samsung'un bas bas bağırdığı patent ihlalleri teknoloji patenti ihlalleri, apple gibi benim ikonumun arkası mor, o da koyu pembe yapmış vay hırsız demiyor.
Senin bahsettiğin o note'u bende kullanıyorum ANDROID FAN'ı arkadaşım, öyle ahım şahım değil hatta bi halta da yaramaz 6 aydır da bende birşey görmedim. Fikir hırsızlığından bahsettiğin zamanlara da bir bak patent almışlar mı? senin o koca samsung'un da patenti ihlal olduğunda bas bas bağırıyor. Hırsızlık hırsızlıktır bunu kim yaparsa yapsın... Adam hırsızlığı bile meşrulaştıracak neredeyse. sen iphone 4'ünü satıp aldıydıysan o telefonu kırarsın yakın da..
4 aydir Galaxy Note u kotulemekten bikmadin gitti..Senin gibilerin elinde yazik o cihazlara..
Bu kadar kotuyse sat git bi iphone 4 filan al da az ağla..700 e almayani dovuyorlar ..
Yahu haklı bulursun, haksız bulursun, iğrenirsin... Bunların hepsi tamamda "girdikleri işlerden zarar ediyorlar zaten" bu kadar da boş ve yanlış konuşulmazki... Mobil piyasada iki tane büyük kazanan var, yani iyi para kazanan. Bir apple iki samsung! Mobil dışındaki diğer bir çok işte de sektörün tek veya sayılı kar eden firmasından biri. Yani para kazanmayı en iyi beceren firmalardan biri samsung. TV konusunda neredeyse herkes zarar ediyor, Samsung karda. Bunlar heryerde yazıyor zaten, illa boş birşeyler söyleme ihtiyacı duyuyor insan herhalde...
Bir apple sever olarak, bunu dünyadaki her firmanın yaptığına inanıyorum. İllaki yeni bir ürün çıkartırken piyasada mevcut ürünlerin beğenilen ve eksik tarafları nedir araştırılmıştır. Buradaki sorun ise bu "araştırma" nın dozu kaçmış artık kopyalamaya girmiş gibi gözüküyor.
Ama birde diğer taraftan bakacak olursak, iPhone5 modelinin daha büyük ekrana sahip olacağı ihtimali çok yüksek. (yada ipad mini modeli ihtimali). Daha büyük ekranlı telefon veya daha küçük boyutlu tablet kararını hangi piyasa araştırmasına göre yapmışlar bir oturup düşünmek gerek
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