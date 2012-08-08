Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Samsung'a ait gizli dökümanları mahkemeye delil olarak sundu

6 yıl
4b
1
54
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, Samsung'a ait gizli dökümanları mahkemeye delil olarak sundu
Tam Boyutta Gör
Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde devam etmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada, Apple tarafından  Samsung'a ait 132 sayfalık gizli bir döküman mahkemeye sunuldu.

2010 yılında Samsung ürün mühendisleri tarafından hazırlanan bu dokümanda Galaxy S ile iPhone'un karşılaştırıldığı bazı bölümler yer alıyor. Gizli olarak nitelendirilen bu dokümanda, Korece'den İngilizce'ye çevrilmiş bazı metinlerinde yer aldığı dökümanda, iki ürününde her bir özelliği değerlendirilerek Samsung’un daha ileri gidebilmesi için neler yapması gerektiği anlatılıyor.

Apple'a göre, söz konusu döküman Samsung'un Galaxy serisi ürünlerinin arayüz ve tasarımlarını nasıl daha fazla iPhone'a benzetebileceğini anlatıyor. Samsung'un tasarım ve işlev patentlerini ihlâl ettiğini de kanıtlamak için tanıkların ifadesine başvuran Apple, Güney Koreli üreticinin ürünlerindeki benzerliklerin tesadüften öte olduğunu ve ihlale yol açtığı konusundaki iddiasını sürdürdü.

Ürünlerinde ihlâle yol açacak herahngi bir durumun olmadığını savunan Samsung ise Apple’ın tasarım ve işlevlerinin patentler ile garanti altına alınamayacağını belirtiyor. Ayrıca Samsung, dokunmatik ekranların akıllı telefon sektörünü iPhone benzeri cihazlar üretmeye yönlendirdiği dile getiriyor. 

Apple'ın delil olarak mahkemeye sunmuş olduğu Samsung'a ait bu gizli dökümanın duruşmanın seyrinde ne gibi etkiler yaratacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

http://allthingsd.com/20120807/samsungs-2010-report-on-how-its-galaxy-would-be-better-if-it-were-more-like-the-iphone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
St Batuhan 6 yıl en beğenilen
Bakın yanlış anlamayın ama sonuçta Sony de android tabanlı telefon üretiyor ama menülerini gezenler ya da görenler anlıyacaktır ki gayet kendine özgü simgeler ve yapılanmaları var. İşte ben bunu savunurum, tamam bazı temel benzerlikler olur ama galaxy s ve s2 malesef facia bana göre :( donanımsal özellik var, gerisi boş, ya alıntı ya da tasarım da falan çok kötü :( Burada cidden haksız olan taraf Samsung :( Bir android kullanıcısı olarak bunu söyleyebiliyorum, sonuçta olay android tarafında değil, Samsung tarafında :)
Bakın yanlış anlamayın ama sonuçta Sony de android tabanlı telefon üretiyor ama menülerini gezenler ya da görenler anlıyacaktır ki gayet kendine özgü simgeler v...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 6 yıl
Samsung için kötü bir durum. Belgenin üzerindeki "iPhone gibi çalışmasını sağlayın" gibi notlar Samsung'un iPhone'u daha gelişkin bir telefon olarak gördüğünün itirafı bir nevi.
Samsung için kötü bir durum. Belgenin üzerindeki "iPhone gibi çalışmasını sağlayın" gibi notlar Samsung'un iPhone'u daha gelişkin bir telefon olarak gördüğünün ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimhd 6 yıl
Ortada bir dava var taraflarda delillerini mahkemeye sunuyorlar sunacaklar tabikide en doğal hakları ben haksızım diyip gerimi çekilecekler rahstsız olan takip etmez açılan konuları okumaz olur biter.
Ortada bir dava var taraflarda delillerini mahkemeye sunuyorlar sunacaklar tabikide en doğal hakları ben haksızım diyip gerimi çekilecekler rahstsız olan takip...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Apple amerikada galaxy nexus'a bile dava açmış bir şirket. Ki nexusun ne arayüzü ne menüleri vs. ios ile uzaktan yakından alakası yok.
android kısa zamanda büyük ilerleme kaydetti, samsung da zamanında araklama yapmıştır savunacak değilim ama boynuz kulağı geçermiş diye bir deyim vardır. işte android telefonlar hızla ilerledi ve şu an işlevsellik ve sağladığı imkan fazlalığı, connectivity açısından diğer sistemleri geride bıraktı bile. jelly bean ve sonrasında geliştirilecek kerneller ile hız ve stabilite de tam sağlandığında ios kullanmak için en ufak bir sebep kalmayacak. halen en eski jenerasyonla aynı arayüze, aynı kısıtlamalara mahkum ediyorlar kullanıcıları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adventure. 6 yıl
Çalmış etmiş orasını bilmem ama adamlar canavar gibi telefon yapmış. Gidip mağazalarda falan inceliyorum ve her seferinde hayran kalıyorum.

Apple'in millete büyük bir özellik diye videoda çekebiliyor reklamlarını unutmadık.

Apple resmen Samsung'u durdurmak için çırpınıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Feel The Difference 6 yıl
apple artik teknoloji uretmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speed_brain 6 yıl
Tamam bi ayıbı var ama e azından teknolaji çalmıyo adamlar. apleye bakarsan bizim b*kumuz kahverengi diye patent alırlar , dava açarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 6 yıl
samsung apple'dan esinlenmiş bu çok bariz ama kendi dediği gibi bu bir patent olarak kullanılamaz ki. "daha hoş görünüm için ışık efekti kullanma" diye patent mi olur? bu facebook'un "daha ferah olsun diye logoyu mavi yapma"nın patentini alıp twitter'a dava açması gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eylül2018 6 yıl
Gizli belgeler değil Apple avukatlarının dava konusu yaptıkları Samsung ıle iPhone nın görsellık ıceren dökumanlarıdır...Ve Cd olarak mahkemeye sunulmuştur..Gizli denılınce konuyla alakası olmıyan bır soylem olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 6 yıl
aqresv
sofion Mühendisin biri bir gün manüel vites arabasına otomatik şanzıman eklemiş tahmin edin daha sonra ne olmuş bütün araba markaları bu fikir çalmış.meraklının biri bir gün televizyonun düğmesini uzaktan yönetmek istemiş ve tahmin edin ne olmuş bütün televizyon firmaları bu fikri çalmis. hatta sony bile. yani rahmetli Steve Jops abinin, Apple çalışanlarına bagira bagira dediği gibi ; güzel bir fikri çalmak ve onu daha iyi kullanmak için ellerinden geleni yapmışlar. Davaya dönersek. Iç sesleri duyar gibiyim. Yahu benim adim Apple. Amerikaliyim ben oğlum. Dizayn for California falan. Amerika diyorum. Süper güç diyorum. Dünyanın pasasiyim diyorum. Karşımda kim var Samsung. Ne?! O kim lan? Güney Kore mı?Ney? Böcek yemiyo muydu lan onlar? Gelms benim memlekete. Benim akıllı telefon pazarima. benim kralligma. Yüzde 66 pazar payımi elimden almış. Hırsız zirtapozlar. Yüzde 66 ne demek oğlum? Hırsız lqn bunlar. Bak hakim bey benim menü ikonlarim kare. Onlarınki de. Benim ayarlar tusum gri,onlarınki de gri... uhuhuuu gri işte. Benim galeriler ikonumda lale resmi var. Onlarin kinde papatya. Uhuuuu papatya koymuş, böcek yiyen küçük pislikler.. ben sper gucüm oğlum. Siz kimsiniz pis çinliler. Aman körililer. Amaan batı koreliler. Her ne haltsaniz işte. Zaten hepiniz birbirinize benziyosunuz. Neyse konu biraz uzadı ama asıl meselenin ne olduğunu anlamissinizdr sanrim. Bu arada evet iphone 4 umu satıp Galaxy S 3 aldım. Fanboyluk esinlenmelik hırsızlık degistirmelik anlamam ben. Arkadaş adamlar öyle bir alet yapmış ki, oyle gelistirmisler ki, kurcaladikca mutlu oluyorum lan. Yemisim menü tusunun benzerligni. Manyakmisiniz oğlum. Galasxy s3 yapmış adamlar. Note gibi herkesin dalga gectgi tablet phone fikriyle milyonlarca satis yapmış. Note 2 yolda. Jelly bean geliyor eli kulağında... siz daha.. Neyse ya sustum ben...
Senin bahsettiğin o noteu bende kullanıyorum ANDROID FANı arkadaşım, öyle ahım şahım değil hatta bi halta da yaramaz 6 aydır da bende birşey görmedim. Fikir hırsızlığından bahsettiğin zamanlara da bir bak patent almışlar mı? senin o koca samsungun da patenti ihlal olduğunda bas bas bağırıyor. Hırsızlık hırsızlıktır bunu kim yaparsa yapsın... Adam hırsızlığı bile meşrulaştıracak neredeyse. sen iphone 4ünü satıp aldıydıysan o telefonu kırarsın yakın da..

Samsung'un bas bas bağırdığı patent ihlalleri teknoloji patenti ihlalleri, apple gibi benim ikonumun arkası mor, o da koyu pembe yapmış vay hırsız demiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 6 yıl
herkes birbirinden esinlenir,birbirlerinin ne yaptıklarına bakılır....ilerlemenin geregi ve pratiği budur...apple muhendisleri diğer aletleri incelemediğinimi zan ediyorsunuz...yoksa...:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aqresv 6 yıl
sofion
Mühendisin biri bir gün manüel vites arabasına otomatik şanzıman eklemiş tahmin edin daha sonra ne olmuş bütün araba markaları bu fikir çalmış.meraklının biri bir gün televizyonun düğmesini uzaktan yönetmek istemiş ve tahmin edin ne olmuş bütün televizyon firmaları bu fikri çalmis. hatta sony bile. yani rahmetli Steve Jops abinin, Apple çalışanlarına bagira bagira dediği gibi ; güzel bir fikri çalmak ve onu daha iyi kullanmak için ellerinden geleni yapmışlar. Davaya dönersek. Iç sesleri duyar gibiyim. Yahu benim adim Apple. Amerikaliyim ben oğlum. Dizayn for California falan. Amerika diyorum. Süper güç diyorum. Dünyanın pasasiyim diyorum. Karşımda kim var Samsung. Ne?! O kim lan? Güney Kore mı?Ney? Böcek yemiyo muydu lan onlar? Gelms benim memlekete. Benim akıllı telefon pazarima. benim kralligma. Yüzde 66 pazar payımi elimden almış. Hırsız zirtapozlar. Yüzde 66 ne demek oğlum? Hırsız lqn bunlar. Bak hakim bey benim menü ikonlarim kare. Onlarınki de. Benim ayarlar tusum gri,onlarınki de gri... uhuhuuu gri işte. Benim galeriler ikonumda lale resmi var. Onlarin kinde papatya. Uhuuuu papatya koymuş, böcek yiyen küçük pislikler.. ben sper gucüm oğlum. Siz kimsiniz pis çinliler. Aman körililer. Amaan batı koreliler. Her ne haltsaniz işte. Zaten hepiniz birbirinize benziyosunuz. Neyse konu biraz uzadı ama asıl meselenin ne olduğunu anlamissinizdr sanrim. Bu arada evet iphone 4 umu satıp Galaxy S 3 aldım. Fanboyluk esinlenmelik hırsızlık degistirmelik anlamam ben. Arkadaş adamlar öyle bir alet yapmış ki, oyle gelistirmisler ki, kurcaladikca mutlu oluyorum lan. Yemisim menü tusunun benzerligni. Manyakmisiniz oğlum. Galasxy s3 yapmış adamlar. Note gibi herkesin dalga gectgi tablet phone fikriyle milyonlarca satis yapmış. Note 2 yolda. Jelly bean geliyor eli kulağında... siz daha.. Neyse ya sustum ben...

Senin bahsettiğin o note'u bende kullanıyorum ANDROID FAN'ı arkadaşım, öyle ahım şahım değil hatta bi halta da yaramaz 6 aydır da bende birşey görmedim. Fikir hırsızlığından bahsettiğin zamanlara da bir bak patent almışlar mı? senin o koca samsung'un da patenti ihlal olduğunda bas bas bağırıyor. Hırsızlık hırsızlıktır bunu kim yaparsa yapsın... Adam hırsızlığı bile meşrulaştıracak neredeyse. sen iphone 4'ünü satıp aldıydıysan o telefonu kırarsın yakın da..
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 6 yıl aqresv
aqresv
sofion
Mühendisin biri bir gün manüel vites arabasına otomatik şanzıman eklemiş tahmin edin daha sonra ne olmuş bütün araba markaları bu fikir çalmış.meraklının biri bir gün televizyonun düğmesini uzaktan yönetmek istemiş ve tahmin edin ne olmuş bütün televizyon firmaları bu fikri çalmis. hatta sony bile. yani rahmetli Steve Jops abinin, Apple çalışanlarına bagira bagira dediği gibi ; güzel bir fikri çalmak ve onu daha iyi kullanmak için ellerinden geleni yapmışlar. Davaya dönersek. Iç sesleri duyar gibiyim. Yahu benim adim Apple. Amerikaliyim ben oğlum. Dizayn for California falan. Amerika diyorum. Süper güç diyorum. Dünyanın pasasiyim diyorum. Karşımda kim var Samsung. Ne?! O kim lan? Güney Kore mı?Ney? Böcek yemiyo muydu lan onlar? Gelms benim memlekete. Benim akıllı telefon pazarima. benim kralligma. Yüzde 66 pazar payımi elimden almış. Hırsız zirtapozlar. Yüzde 66 ne demek oğlum? Hırsız lqn bunlar. Bak hakim bey benim menü ikonlarim kare. Onlarınki de. Benim ayarlar tusum gri,onlarınki de gri... uhuhuuu gri işte. Benim galeriler ikonumda lale resmi var. Onlarin kinde papatya. Uhuuuu papatya koymuş, böcek yiyen küçük pislikler.. ben sper gucüm oğlum. Siz kimsiniz pis çinliler. Aman körililer. Amaan batı koreliler. Her ne haltsaniz işte. Zaten hepiniz birbirinize benziyosunuz. Neyse konu biraz uzadı ama asıl meselenin ne olduğunu anlamissinizdr sanrim. Bu arada evet iphone 4 umu satıp Galaxy S 3 aldım. Fanboyluk esinlenmelik hırsızlık degistirmelik anlamam ben. Arkadaş adamlar öyle bir alet yapmış ki, oyle gelistirmisler ki, kurcaladikca mutlu oluyorum lan. Yemisim menü tusunun benzerligni. Manyakmisiniz oğlum. Galasxy s3 yapmış adamlar. Note gibi herkesin dalga gectgi tablet phone fikriyle milyonlarca satis yapmış. Note 2 yolda. Jelly bean geliyor eli kulağında... siz daha.. Neyse ya sustum ben...

Senin bahsettiğin o note'u bende kullanıyorum ANDROID FAN'ı arkadaşım, öyle ahım şahım değil hatta bi halta da yaramaz 6 aydır da bende birşey görmedim. Fikir hırsızlığından bahsettiğin zamanlara da bir bak patent almışlar mı? senin o koca samsung'un da patenti ihlal olduğunda bas bas bağırıyor. Hırsızlık hırsızlıktır bunu kim yaparsa yapsın... Adam hırsızlığı bile meşrulaştıracak neredeyse. sen iphone 4'ünü satıp aldıydıysan o telefonu kırarsın yakın da..

4 aydir Galaxy Note u kotulemekten bikmadin gitti..Senin gibilerin elinde yazik o cihazlara..
Bu kadar kotuyse sat git bi iphone 4 filan al da az ağla..700 e almayani dovuyorlar ..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smunknown 6 yıl
Ilk Galaxy S çiktiginda Apple nerdeydi? Bakti telefon satiyor, nasil baltalarim diye açti davalari. Ama suç sende degil ota ..oka patent verenlerde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 6 yıl
DH Misafiri
Midem bulanıyor şu samsungdan. girdikleri işlerden zarar ediyorlar zaten bir çirkeflik yapmaz mı bu nasıl bir surattır böyle. tükürsen şükür edecekler.

Yahu haklı bulursun, haksız bulursun, iğrenirsin... Bunların hepsi tamamda "girdikleri işlerden zarar ediyorlar zaten" bu kadar da boş ve yanlış konuşulmazki... Mobil piyasada iki tane büyük kazanan var, yani iyi para kazanan. Bir apple iki samsung! Mobil dışındaki diğer bir çok işte de sektörün tek veya sayılı kar eden firmasından biri. Yani para kazanmayı en iyi beceren firmalardan biri samsung. TV konusunda neredeyse herkes zarar ediyor, Samsung karda. Bunlar heryerde yazıyor zaten, illa boş birşeyler söyleme ihtiyacı duyuyor insan herhalde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreampowder 6 yıl
Samsung inovasyonda sınır tanımamış


Bir apple sever olarak, bunu dünyadaki her firmanın yaptığına inanıyorum. İllaki yeni bir ürün çıkartırken piyasada mevcut ürünlerin beğenilen ve eksik tarafları nedir araştırılmıştır. Buradaki sorun ise bu "araştırma" nın dozu kaçmış artık kopyalamaya girmiş gibi gözüküyor.

Ama birde diğer taraftan bakacak olursak, iPhone5 modelinin daha büyük ekrana sahip olacağı ihtimali çok yüksek. (yada ipad mini modeli ihtimali). Daha büyük ekranlı telefon veya daha küçük boyutlu tablet kararını hangi piyasa araştırmasına göre yapmışlar bir oturup düşünmek gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4037 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, Apple ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim