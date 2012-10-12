Apple, Samsung'un işlemci tasarımından sorumlu üst düzey yöneticisini aldı

The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir habere göre, 16 yıl boyunca AMD'de çalışan hatta şirkette baş mühendislik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan ancak sonrasında Samsung'a geçerek Güney Koreli üreticinin kendi işlemcilerini geliştirme çalışmalarında önemli roller üstlenen Jim Mergard, bundan sonra Apple çatısı altında görev yapacak.





AMD'nin Brazos kod adıylan anılan düşük güç tüketimli Fusion işlemcilerinden oluşan platformların gelişiminde en önemli rollerden birini üstlenen Jim Mergard'ın, Apple'ın Cupertino'da bulunan genel merkezine mi geçeceği yoksa AMD ve Samsung gibi isimlerin çalışmalarını yürüttüğü Austion, Teksas'da mı kalacağı şu an için netlik kazanmış değil.





Eski AMD yöneticilerinden Patrick Mooerhead, Mergard'ın hem bilgisayarlara yönelik işlemci hem de akıllı cihazlarda kullanılan yongada sistem platformundaki çiplerin tasarımı konusunda uzman olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere Apple, birinci jenerasyon Apple ile birlikte kendi işlemcilerini kullanmaya başlamış ve her jenerasyonda bunu yaygınlaştırmıştı. Son olarak iPhone 5 ile birlikte duyurulan A6 işlemcisi, hem ARM tasarımı üzerine yapılan özelleştirmeler hem de yüksek performans sunan üç çekirdekli grafik birimi ile ses getirmişti.





Sektör kaynakları Apple'ın, kendi işlemcileri konusunda çalışmalarını sürekli arttırdığına dikkat çekiyor. Hatta şirketin ileriki dönemlerde MacBook Air kategorisinde, kendi işlemcisini kullanan model sunabileceğine dikkat çekiyorlar. Burada ilgi uyandıran bir başka detay ise iOS işletim sisteminin 9 veya 10. sürümlerinde genel kullanıma yönelik geleneksel bilgisayarların ihtiyaçlarını karşılabileyecek özellik doygunluğuna ulaşacağı öngörülüyor.





Apple'ı yakından takip edenlerin bildiği üzere, şirket kendi mobil işlemcilerini kendisi geliştiriyor ancak bu işlemcilerin üretimini Samsung'a yaptırıyor. İki firma arasında artan rekabet ve açılan karşılıklı davalar sonucu gerilen ilişkilere paralel olarak Apple'ın, AMD ve Nvidia adına da üretim yapan TSMC firmasına kayacağı tartışılır olmuştu. Son gelen bilgilere göre Apple'ın TSMC'de 20nm dört çekirdekli işlemci için tasarımı tamamlamak üzere olduğu ve üretime 2013 sonunda geçileceği, orta-uzun vadede de Apple - TSMC birlikteliği hızlanacak gibi görünüyor.