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Apple, Samsung'un işlemci tasarımından sorumlu üst düzey yöneticisini aldı

6 yıl
4b
1
56
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir habere göre, 16 yıl boyunca AMD'de çalışan hatta şirkette baş mühendislik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan ancak sonrasında Samsung'a geçerek Güney Koreli üreticinin  kendi işlemcilerini geliştirme çalışmalarında önemli roller üstlenen Jim Mergard, bundan sonra Apple çatısı altında görev yapacak.

AMD'nin Brazos kod adıylan anılan düşük güç tüketimli Fusion işlemcilerinden oluşan platformların gelişiminde en önemli rollerden birini üstlenen Jim Mergard'ın, Apple'ın Cupertino'da bulunan genel merkezine mi geçeceği yoksa AMD ve Samsung gibi isimlerin çalışmalarını yürüttüğü Austion, Teksas'da mı kalacağı şu an için netlik kazanmış değil.

Eski AMD yöneticilerinden Patrick Mooerhead, Mergard'ın hem bilgisayarlara yönelik işlemci hem de akıllı cihazlarda kullanılan yongada sistem platformundaki çiplerin tasarımı konusunda uzman olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere Apple, birinci jenerasyon Apple ile birlikte kendi işlemcilerini kullanmaya başlamış ve her jenerasyonda bunu yaygınlaştırmıştı. Son olarak iPhone 5 ile birlikte duyurulan A6 işlemcisi, hem ARM tasarımı üzerine yapılan özelleştirmeler hem de yüksek performans sunan üç çekirdekli grafik birimi ile ses getirmişti.

Sektör kaynakları Apple'ın, kendi işlemcileri konusunda çalışmalarını sürekli arttırdığına dikkat çekiyor. Hatta şirketin ileriki dönemlerde MacBook Air kategorisinde, kendi işlemcisini kullanan model sunabileceğine dikkat çekiyorlar. Burada ilgi uyandıran bir başka detay ise iOS işletim sisteminin 9 veya 10. sürümlerinde genel kullanıma yönelik geleneksel bilgisayarların ihtiyaçlarını karşılabileyecek özellik doygunluğuna ulaşacağı öngörülüyor.

Apple'ı yakından takip edenlerin bildiği üzere, şirket kendi mobil işlemcilerini kendisi geliştiriyor ancak bu işlemcilerin üretimini Samsung'a yaptırıyor. İki firma arasında artan rekabet ve açılan karşılıklı davalar sonucu gerilen ilişkilere paralel olarak Apple'ın, AMD ve Nvidia adına da üretim yapan TSMC firmasına kayacağı tartışılır olmuştu. Son gelen bilgilere göre Apple'ın TSMC'de 20nm dört çekirdekli işlemci için tasarımı tamamlamak üzere olduğu ve üretime 2013 sonunda geçileceği, orta-uzun vadede de Apple - TSMC birlikteliği hızlanacak gibi görünüyor.  

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sleepnir 6 yıl en beğenilen vitor reis
vitor reis

Para için şerefini satmak bu olsa gerek

Sakin ol şampiyon. Her ne kadar Apple'ı sevmesem de işler böyledir. Buna para için şerefini satmak denmez, eğer başka bir firma onun yetenekleri için, tecrübesi, bilgisi için ona daha çok şey sunuyorsa, neden kötüsünü seçsin. Ayrıca onu da geçelim adam 16 sene AMD'de çalışmış Samsung'a geçmeden önce, senin mantığınla şerefini çoktan satmış olurdu zaten. Samsung'un suçu biraz da, Apple'a kaptırmasaydı. Neyse, görünüşe göre Apple, bu işlemci işini gittikçe daha ileriye taşıyacak gibi gözüküyor. İleride Macbook Air'de de Apple tasarımı işlemciler görmemiz çok çok yüksek ihtimal.
vitor reisPara için şerefini satmak bu olsa gerekSakin ol şampiyon. Her ne kadar Apple'ı sevmesem de işler böyledir. Bu...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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Prequel 6 yıl
Burada ilgi uyandıran bir başka detay ise iOS işletim sisteminin 9 veya 10. sürümlerinde genel kullanıma yönelik geleneksel bilgisayarların ihtiyaçlarını karşılabileyecek özellik doygunluğuna ulaşacağı öngörülüyor.

Önce cep telefonlarının ihtiyacını karşılayabilecek özellik doygunluğuna ulaşsın.
Burada ilgi uyandıran bir başka detay ise iOS işletim sisteminin 9 veya 10. sürümlerinde genel kullanıma yönelik geleneksel bilgisayarların ihtiyaçlarını kar...
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Mulsanne 6 yıl
Yine bir apple konusu ve yine engurlu.Kurtulamadik bir turlu
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nurettinaz 6 yıl
Asıl hırsız kimmiş belli oldu. Adamlar ilk kurulduklarından beri hep çalmışlar yakın zamanda google maps sorumlularını öaldılar şimdi samsung tan adam çalıyorlar sonrada millet bizden çalıyor kardeşim sen zaten çalıp çırparak kurulmuş bir markasın bir şirket tarihini ancak bu kadar inkar edebilir. Bu işe alımından nedeni belli oldu apple artık işlemcilerde de dışa bağımlılıpını en aza indirmek istiyor. Sonuçta kendi yazılımınızla en çok bir anakart bir de işlemci bütünlük içinde olmalı. Umarım bu hareketin sonu da ios6 gibi hüsran olur.
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DSGNRY 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Asıl hırsız kimmiş belli oldu. Adamlar ilk kurulduklarından beri hep çalmışlar yakın zamanda google maps sorumlularını öaldılar şimdi samsung tan adam çalıyorlar sonrada millet bizden çalıyor kardeşim sen zaten çalıp çırparak kurulmuş bir markasın bir şirket tarihini ancak bu kadar inkar edebilir. Bu işe alımından nedeni belli oldu apple artık işlemcilerde de dışa bağımlılıpını en aza indirmek istiyor. Sonuçta kendi yazılımınızla en çok bir anakart bir de işlemci bütünlük içinde olmalı. Umarım bu hareketin sonu da ios6 gibi hüsran olur.

nokia, blackberry dahil hiçbir firmanın kapanmasını "ummam" tek bir sorum var size, Steve Jobs veya Apple'ın "tarihini" okudunuz mu hiç? Böyle yorumlar yapıp komik olmayın, lise çağlarındaysanız normal karşılarım ancak umarım yaşınız büyük değildir...
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TeknolojiUstası 6 yıl
Apple çıkış yapabilir.Ben bu adamı çok severim.Galaxy serisininden neredeyse %90nını bu adam tasarladı.
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Lee-on! 6 yıl
Galaxy S, Galaxy SII de çerçeve boyası dökülmeleri görülmedi mi? SIII de arka kapakta deformasyon çatlama oluşmadı mı? Bunları görmezden gelip kasaya laf çarpmak çok gözü kapalı yorum yapmak olmuş. Samsung Nokia gibi kasa konusunda. Elindekilerin kalitesiz olduğunu bilmesine rağmen bunun üzerine arge yapmamak veya yenilememek için diretiyor resmen. Her yeni modelde devam ediyor bu sorun... Kasmasını ise Android'e bağlıyorum. Yukarıda ise bir arkadaş yorum yapmış; Samsung'a kaybettirmez ama Apple'a kazandırır diye. Katılıyorum. Kim bilir Samsung'da ne teknolojiler var ama geriden geriden piyasaya sunuyor bunu. Apple ne yaparsa ona rakip cihaz sunuyor Samsung üst segmentte... Apple'ın tekel olmak istemesine karşıyım. Ama çoğu şeyde de öncü olmuştur piyasada kabul etmek lazım.
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ugurmurat360x 6 yıl
Karşımda bacak bacak üstüne atmış,birde sürekli telefonu ile birşeyler yazıyordu.Samet doğru mu ? söyle söyle herkes bilsin.O gitmedi ben gönderdim,kimse Samsung' tan büyük değil
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Oxeman 6 yıl
vitor reis
Para için şerefini satmak bu olsa gerek

Para için beynini satmak ta bu olsa gerek...
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tunlab 6 yıl Oxeman
Oxeman

vitor reis

Para için şerefini satmak bu olsa gerek


Para için beynini satmak ta bu olsa gerek...

ahaha bence konuya uzun uzadıya yazmaya gerek yok özeti bu


@DSGNRY, hocam onu kafaya takma troll olma yolunda rakipsizdir kendisi
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ozqur333 6 yıl
benim düşündüğüm tek şey apple bu adama ne kadar para vermiştir :)
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Amedra 6 yıl
Adam tasarlayıp ayaklarını 1 sene boyunca uzatır artık. Zaten Apple, Samsung gibi senede bir kaç telefon çıkartma girişiminde bulunmuyor.
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engurlu 6 yıl
Daha düne kadar Samsung muhendislerini yerin dibine sokanlar bugün Apple icin cok iyi olmus Samsung kaybetmis diyerek gercekte Samsung a icten ice hayranlik duyduklarini apacik belli etmis bulunmaktadirlar..
Samsung yonetimi aptal mi ,parasi pulu yok mu ki elindeki onemli bi sahsiyete gerekli onemi vermeyip te en buyuk rakibine kaptiracak..
Belliki amcam jubilesini yapacakken Apple ne kapsam kârdır diyerek ölmüş eşekten faydalanmaya calisiyor..Faydasi olur mu ?? Mutlaka olur ama Samsung la baş etmeye yeter mi ?? ASLA..[>:]
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mogosan 6 yıl engurlu
engurlu

Daha düne kadar Samsung muhendislerini yerin dibine sokanlar bugün Apple icin cok iyi olmus Samsung kaybetmis diyerek gercekte Samsung a icten ice hayranlik duyduklarini apacik belli etmis bulunmaktadirlar..
Samsung yonetimi aptal mi ,parasi pulu yok mu ki elindeki onemli bi sahsiyete gerekli onemi vermeyip te en buyuk rakibine kaptiracak..
Belliki amcam jubilesini yapacakken Apple ne kapsam kârdır diyerek ölmüş eşekten faydalanmaya calisiyor..Faydasi olur mu ?? Mutlaka olur ama Samsung la baş etmeye yeter mi ?? ASLA..[>:]

Bir motto var belki duymuşsunuzdur.Nothing about everything diye.Sizi görünce direk aklıma geliyor.
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Psycna 6 yıl engurlu
engurlu

Daha düne kadar Samsung muhendislerini yerin dibine sokanlar bugün Apple icin cok iyi olmus Samsung kaybetmis diyerek gercekte Samsung a icten ice hayranlik duyduklarini apacik belli etmis bulunmaktadirlar..
Samsung yonetimi aptal mi ,parasi pulu yok mu ki elindeki onemli bi sahsiyete gerekli onemi vermeyip te en buyuk rakibine kaptiracak..
Belliki amcam jubilesini yapacakken Apple ne kapsam kârdır diyerek ölmüş eşekten faydalanmaya calisiyor..Faydasi olur mu ?? Mutlaka olur ama Samsung la baş etmeye yeter mi ?? ASLA..[>:]

muha...
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4Crumby 6 yıl engurlu
engurlu

Daha düne kadar Samsung muhendislerini yerin dibine sokanlar bugün Apple icin cok iyi olmus Samsung kaybetmis diyerek gercekte Samsung a icten ice hayranlik duyduklarini apacik belli etmis bulunmaktadirlar..
Samsung yonetimi aptal mi ,parasi pulu yok mu ki elindeki onemli bi sahsiyete gerekli onemi vermeyip te en buyuk rakibine kaptiracak..
Belliki amcam jubilesini yapacakken Apple ne kapsam kârdır diyerek ölmüş eşekten faydalanmaya calisiyor..Faydasi olur mu ?? Mutlaka olur ama Samsung la baş etmeye yeter mi ?? ASLA..[>:]

1.Si hic bir apple fani samsungun islemcisine laf atmaz samsungun ekranina malzeme kalitesine guncelleme ve optimizasyonlarina laf atar.
2.Si samsung bu kotu optimizasyinlara ragmen guclu islemcileriyle bu farki kapatabildigi icin android camiasinda siyrilmistir.
Yani bu adami kaybetmek samsunga bisey kaybettirmeyebilir belki ama apple a cok sey kazandirir.
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Gl4dius 6 yıl
vitor reis
Para için şerefini satmak bu olsa gerek

Tamamda adamın bilgisi birikimine kim daha çok değer veriyorsa onunla çalışacaktır tabi sendeki bu sıkıntı neyin nesi onu anlamadım ben garip bi durum seninki heycan yapma bu tür şeylere bu kadar...
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DARTH_BLACK 6 yıl
samsung için birisi gider birisi gelir,dünyada tek baş mühendis bu adam değil..bir adam gitti diye koca samsung devrilmez,hem kim bilir daha yenilikçi fikirler üreten bir mühendis ile yola devam ederler nerden biliyorsunuz?
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E_Aydin35 6 yıl
Apple iyi bir atılım gerçekleştrimiş, Apple adına bu saatden sonra daha farklı stratejiler geliştirilip belkide dah adevrimsel olaylar yaşanıcak.. Apple'ın böyle bir tecrübeyi bünyesine katması başka bir boyutdan bakıldığında tekelleşme yolunada ön ayak oluyor.. :)
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Mr.Legend 6 yıl
Haber başlığına bak. Apple para ile birini mi satın aldı samsung'dan. İçip içip haber mi yapıyorsunuz ya.
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gahst 6 yıl
Prequel
Burada ilgi uyandıran bir başka detay ise iOS işletim sisteminin 9 veya 10. sürümlerinde genel kullanıma yönelik geleneksel bilgisayarların ihtiyaçlarını karşılabileyecek özellik doygunluğuna ulaşacağı öngörülüyor.
Önce cep telefonlarının ihtiyacını karşılayabilecek özellik doygunluğuna ulaşsın.

ne cahil adamlarsınız ya gidin gereksiz fikirlerinizi kendinize saklayın
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