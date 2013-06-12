Apple Smart Cover uyumlu aksesuar depolama aparatı: Smart Cargo





Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan güncel iPad aksesuar projelerinden Smart Cargo, tablet üzerinde farklı ürünlerin taşınmasına imkan verebiliyor.

Dotan Saguy tarafından geliştirilen Smart Cargo, Apple'ın Smart Cover isimli kılıf ürünü için hazırlanmış durumda. Smart Cover üzerine manyetik olarak bağlanan aparat, kapaklı yapısı sayesinde iPad'in ihtiyacı olan stylus kalem, kulaklık ya da şarj cihazı gibi ürünlerin rahatlıkla taşınmasına imkan veriyor. Depolama alanı yanında farklı şekillerde ergonomik olarak tablet kullanımını kolaylaştıran ürün, üçüncü parti kılıf modelleri ile kullanılamıyor.

Site üzerinde yapılacak 15$ (9$ kargo) bağış ile Ekim ayında elde edilebilen Smart Cargo projesi, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 10,000$ hedefi, bitimine 58 gün kalan 1,108 bağış ile 24,560$ seviyesine taşımış ve başarıya ulaşmış durumda.





Smart Cargo hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.kickstarter.com/projects/dotan/smart-cargo-for-ipadtm