Apple, Sony'den esinlendiği iddiasını reddetti





Apple ile Samsung arasında gerçekleşen patent davasında ortaya çıkan prototip niteliğindeki iPhone ve iPad tasarımları, Samsung'un Apple'ın iPhone'u tasarlarken Sony'den esinlendiği şeklinde yorumlanmıştı.

Konuyla ilgili iddialara cevap veren Apple, ''Purple'' adlı prototipi işaret etti. Şirketin 29 Temmuz tarihinde mahkemeye sunduğu belgede kendi çalışmaları olan Purple'ın Ağustos 2005'te geliştirildiği ve bunun iPhone'un çeşitli özelliklerini o zamandan yansıtan bir prototip olduğu belirtildi.

Mahkemenin dökümanlarına göre Shin Nishibori'nin Sony tarzı çizimlerinin de eğlence amaçlı gerçekleştirilmiş bir yan proje olduğu ve Apple'ın çoktan tasarladığı konsept baz alınarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yine mahkeme dökümanlarına göre 2006 yılında temel iPhone tasarımının gerçekleştirilmesine yol açan ve görünüş açısından iPhone 4'e benzeyen ''Purple'' prototipinin Sony'nin tasarımında esinlenilerek yapıldığına dair iddialar ile herhangi bir bağlantısı olmadığı belirtildi.

Ayrıca Mahkemenin dökümanlarında yer alan, ancak o zamana kadar ortaya çıkmamış ek çizimler de 'AllThings' sitesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu paylaşıldı. Bu çizimler arasında, bilgisayar üzerinden çizim programlarıyla oluşturulmuş taslak resimler ve Apple'ın prototip olarak üretimini gerçekleştirdiği gerçek modellerde yer alıyor. Bu çizimlere buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/7/30/3201162/apple-refutes-claim-they-cribbed-notes-from-sony-reveal-prototype?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter