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Apple, Sony'den esinlendiği iddiasını reddetti

6 yıl
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iPhone
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında gerçekleşen patent davasında ortaya çıkan prototip niteliğindeki iPhone ve iPad tasarımları, Samsung'un Apple'ın iPhone'u tasarlarken Sony'den esinlendiği şeklinde yorumlanmıştı.
Konuyla ilgili iddialara cevap veren Apple, ''Purple'' adlı prototipi işaret etti. Şirketin 29 Temmuz tarihinde mahkemeye sunduğu belgede kendi çalışmaları olan Purple'ın Ağustos 2005'te geliştirildiği ve bunun iPhone'un çeşitli özelliklerini o zamandan yansıtan bir prototip olduğu belirtildi.
Mahkemenin dökümanlarına göre Shin Nishibori'nin Sony tarzı çizimlerinin de eğlence amaçlı gerçekleştirilmiş bir yan proje olduğu ve Apple'ın çoktan tasarladığı konsept baz alınarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yine mahkeme dökümanlarına göre 2006 yılında temel iPhone tasarımının gerçekleştirilmesine yol açan ve görünüş açısından iPhone 4'e benzeyen ''Purple'' prototipinin Sony'nin tasarımında esinlenilerek yapıldığına dair iddialar ile herhangi bir bağlantısı olmadığı belirtildi.
Ayrıca Mahkemenin dökümanlarında yer alan, ancak o zamana kadar ortaya çıkmamış ek çizimler de 'AllThings' sitesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu paylaşıldı. Bu çizimler arasında, bilgisayar üzerinden çizim programlarıyla oluşturulmuş taslak resimler ve Apple'ın prototip olarak üretimini gerçekleştirdiği gerçek modellerde yer alıyor. Bu çizimlere buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/7/30/3201162/apple-refutes-claim-they-cribbed-notes-from-sony-reveal-prototype?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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balomer 6 yıl en beğenilen Joyeux
Joyeux

Sony neden bu konu hakkında açıklama yapmıyor?

apple gibi çocuk mu ki ne uğraşacam kafasına göre mutlu olsun diyordur.
JoyeuxSony neden bu konu hakkında açıklama yapmıyor?apple gibi çocuk mu ki ne uğraşacam kafasına göre mutlu olsun diyor...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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OverClocK1ng 6 yıl
DH Misafiri

bahadrcakarE doğal olarak edicek..
haberi okumadığın o kadar belliki


Yoo. Okumuş, anlamış, cevap ta yazmış. Sen anlamamışsın.

Haber: Apple Sony'den esinlendiği iddialarını reddetti.

Yorumu: Doğal olarak tabi ki edecek
(Herhalde ki kabul edecek değil, tabi ki reddedecek) anlamında demiş cevap olarak.
DH MisafiribahadrcakarE doğal olarak edicek..haberi okumadığın o kadar bellikiYoo. Okumuş, anlamış,...
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esqhia 6 yıl
APPLE:
Mahkemenin dökümanlarına göre Shin Nishibori'nin Sony tarzı çizimlerinin de eğlence amaçlı gerçekleştirilmiş bir yan proje olduğu ve Apple'ın çoktan tasarladığı konsept baz alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.
HAKİM:
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,yav baştan söylesene niye uğraştırıyosun bizi.
Samsungcum bak eğlence amaçlı çizip,üstüne de isim şehir falan oynamışlar.Hadi dağılın uzatmayın davayı...
APPLE:Mahkemenin dökümanlarına göre Shin Nishibori'nin Sony tarzı çizimlerinin de eğlence amaçlı gerçekleştirilmiş bir yan proje olduğu ve Apple'ın çoktan ta...
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DH Misafiri 6 yıl
Bir hırsız diğer hırsıza dava açıyor bir kralda çocukların oyun oynamasını istiyor. Tüm konu bundan ibaret. Liseli ergenlerin cihazı iphone ve telefondan anlamayanların kullandığı cihazlar samsung. Ölümüne Sony. Bir kez daha gözüme girdin Sony. Saygılar
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suayba 6 yıl
sony büyük marka samsung ve apple bir birlerini yemelerini seyrediyor.
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alaz1903 6 yıl
apple haklı. esinlenmemiş resmen çalmış dizaynı.
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El Valiente 6 yıl
elma kimseyi çekemiyor hemen dava
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mehmetfahriguven 6 yıl
Steve Jobs'un biyografisinde, Sony'den çoğu konuda esinlenildiği çok açık bir şekilde kendi ağzından anlatılıyor. Steve, Sony'ye saygı ve hayranlık duyardı.
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ali19841984 6 yıl
Hangisinin ónce ciktigi ónemli bu kadar basit o zaman Çózersin olayi iste bu kadar
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jrblue 6 yıl
Türk milleti olarak en iyi teknik direktör en iyi yönetici en iyi analist hep biz oluyoruz. BUna bende dahilim lafım kimseye değil nedense herşeyi biz iyi biliyoruz ve ortaya böyle tartışmalar çıkıyor. Gerek yok arkadaşlar bırakın onlar birbirini yesin siz kullandığınız cihazın keyfini sürün. sana göre o iyidir diğerine göre başkası. Kısacası zevkler renkler tartışılmaz. Bu arada 6 senedir aynı nokia telefonu kullanıyorum tartışmaya almayın beni :)
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greenk 6 yıl
Steve Jobs: 'İyi Sanatçılar Kopyalar, Büyük Sanatçılar Çalar'
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nurettinaz 6 yıl
Yuh benzerlik ortadayken hala reddetmekte nedir ya. Bu apple calar sonra yapmadim der fanboylari calmamis ilk o bulmus der. Apple en yakin zamanda batar da su piyasa rahatlar. Hatta samsung alsin bu lanet markayi.
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jovanovic 6 yıl
Apple karşı dava açsın.
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Kasatka 6 yıl
Apple a gore kotu sanatci calar iyi sanatci ilham alir,
Yani burda APPle iyi sanatci oluyor !!! samsung ise kotu sanatci olup hep apple dan caliyor guya apple a gore de hirsizin aaa babasi sensin be applecigim.
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esqhia 6 yıl
APPLE:
Mahkemenin dökümanlarına göre Shin Nishibori'nin Sony tarzı çizimlerinin de eğlence amaçlı gerçekleştirilmiş bir yan proje olduğu ve Apple'ın çoktan tasarladığı konsept baz alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.
HAKİM:
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,yav baştan söylesene niye uğraştırıyosun bizi.
Samsungcum bak eğlence amaçlı çizip,üstüne de isim şehir falan oynamışlar.Hadi dağılın uzatmayın davayı...
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