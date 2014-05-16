“Apple Store çalışanlarına eylül ayında izin yok!”

Geçtiğimiz senelerde, iPhone’un satışa sunulacağı dönemdeki yoğunluktan ötürü mağaza ile AppleCare çalışanlarının izin almalarını kısıtlayan Apple, son iddiaya göre, benzer uygulamayı 2014 yılı için şimdiden hayata geçirdi.

iFun.de sitesinin Apple’a yakın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, Almanya’daki Apple Store çalışanlarını eylül ayında izne çıkamayacakları yönünde bilgilendirerek; planlarını buna göre yapmaları konusunda uyardı. Spesifik bir tarih bulunmamakla birlikte, ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiz.

Geçtiğimiz senelerde edindiğimiz tecrübeler, Apple’ın eylül ayında izinleri kapatmasının aslında tek bir açıklaması olduğuna işaret ediyor: yeni iPhone’un satışa sunulması. Örneğin geçtiğimiz sene için Apple, Eylül 15 ile 28’i arasını izinlere kapatmış; 20 Eylül’de de iPhone 5s ve 5c satışa sunulmuş ve iOS 7 yayınlanmıştı.

iPhone 6’nın 7mm’den daha ince yepyeni tasarımı, 4.7 inçlik, 1706x960 piksellik Retina ekranı, GPU alanında önemli iyileştirmelere sahip A8 işlemcisi ve ışığa duyarlılığı artırılmış iSight kamerası ile öne çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tabi ki iOS 8’i de unutmamak lazım.