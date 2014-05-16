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“Apple Store çalışanlarına eylül ayında izin yok!”

5 yıl
403
1
63
iPhone
Shady
Haber Editörü
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“Apple Store çalışanlarına eylül ayında izin yok!”
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Geçtiğimiz senelerde, iPhone’un satışa sunulacağı dönemdeki yoğunluktan ötürü mağaza ile AppleCare çalışanlarının izin almalarını kısıtlayan Apple, son iddiaya göre, benzer uygulamayı 2014 yılı için şimdiden hayata geçirdi.

iFun.de sitesinin Apple’a yakın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, Almanya’daki Apple Store çalışanlarını eylül ayında izne çıkamayacakları yönünde bilgilendirerek; planlarını buna göre yapmaları konusunda uyardı. Spesifik bir tarih bulunmamakla birlikte, ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiz.

Geçtiğimiz senelerde edindiğimiz tecrübeler, Apple’ın eylül ayında izinleri kapatmasının aslında tek bir açıklaması olduğuna işaret ediyor: yeni iPhone’un satışa sunulması. Örneğin geçtiğimiz sene için Apple,  Eylül 15 ile 28’i arasını izinlere kapatmış; 20 Eylül’de de iPhone 5s ve 5c satışa sunulmuş ve iOS 7 yayınlanmıştı.

iPhone 6’nın 7mm’den daha ince yepyeni tasarımı, 4.7 inçlik, 1706x960 piksellik Retina ekranı, GPU alanında önemli iyileştirmelere sahip A8 işlemcisi ve ışığa duyarlılığı artırılmış iSight kamerası ile öne çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tabi ki iOS 8’i de unutmamak lazım.


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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
7mm çok kalın olur maksimum 5mm olmalı bataryada 500mah olsa yeter hatta olmasada olur prize bağlı kullanırız
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semih4444 5 yıl nonpoint
nonpoint

BENİM GÖRÜŞÜM tasarım anlayan 2 firma apple ile htc dir

LG G3'ü görmedin heralde....
3 Yanıt Yanıtla +18
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XeaRaa 5 yıl
6 mm'e 3000Mah sığdıran firmalar var en az 2500mah ile gelmeli!!
Yanıtla +9
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1 Avatar
a1g0rithm 4 yıl
Hortlatmak için daha uygun konular seçseydiniz keşke.
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AhMeTsT 4 yıl
Telefon Dehşet
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Rootz. 4 yıl
Prototipi beğenmeyen sadece ben mi varım acaba ? :D Şuan kullanılan çerçeve sitili daha çok hoşuma gidiyor.
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Zengin Değil Varlıklı 4 yıl
iPhone 6 da 4.8" lik EKRAN SECENEGI OL-MA-YA-CAK !


Ahanda buraya yazıyorum. Egerr olursa beni haberdar ederek mesaj atın.
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Captain_Ivy 4 yıl
alacam seni
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meshood 4 yıl
Arkadaş bize ne adamların izininden hiç mi işimiz kalmadı başka. Bir sonraki haber küçük abdest bozmadan olmasa bari.
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blackks66 5 yıl
cihaz görseldeki gibi olursa enfes bir sey olur,
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Tom Hagen 5 yıl
incelt incelt kalem pil takıp kullanır alanlar..
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blue7 5 yıl
Kölelere izin yok tabi, ne bekliyordunuz :)
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Elsa 5 yıl
7mm ile sürpriz bataryayla gelmesi lazım
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okan_cehapelioglu 5 yıl
7mm den incesi elle kavramada sorun yaratıyor huawei p6 kullandım ordan biliyorum bana 7.5 mm olsun pili 3000 olsun
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