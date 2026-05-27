    Katlanabilir iPhone'un kılıfları ortaya çıktı: Tasarım netleşti

    Apple'ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aksesuar üreticisi iFunSmart, iPhone Fold için geliştirdiği koruyucu kılıfları listelemeye başladı.

    Apple'ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aksesuar üreticisi iFunSmart, Apple’ın henüz duyurulmayan katlanabilir iPhone’u için hazırladığı koruyucu kılıfları listelemeye başladı. Yayınlanan görseller, cihazın tasarımına dair bugüne kadarki söylentileri büyük ölçüde doğruluyor.

    iPhone Fold kılıfları ortaya çıktı

    Listelenen görsellerde, cihazın arka tarafında çift kameralı sade bir kamera adası yer alıyor. İnce gövde yapısı dikkat çekerken, MagSafe benzeri mıknatıs sistemi için dairesel bir halka tasarımı da görülüyor.

    Kılıf üreticileri genellikle yeni iPhone modelleri tanıtılmadan aylar önce üretime başlıyor. Bunun için sızdırılan CAD çizimleri veya maket cihazlar kullanılıyor. Geçmişte bu tür aksesuarların ölçü açısından oldukça isabetli çıktığı biliniyor. Nitekim sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson da Nisan ayında katlanabilir iPhone’a ait olduğu söylenen maket görseller paylaşmıştı.

    iFunSmart’ın paylaştığı bilgilere göre kılıf; askeri seviye düşme koruması, N52 mıknatıslar, yarı saydam mat yüzey ve yükseltilmiş ekran/kamera çerçevesiyle geliyor. Görsellerde dikkat çeken bir diğer detay ise katlanabilir yapı nedeniyle kılıfın tek parça yerine farklı bölümlerden oluşması.

    Kamera tarafında yalnızca iki lens için boşluk bulunması, Apple’ın bu modelde telefoto kameraya yer vermeyeceği iddialarını güçlendiriyor. Ayrıca Kamera Kontrol düğmesi için özel kesim yer alırken, Action Button’a dair bir açıklık görünmüyor.

    Kılıfta mıknatısların bulunması, cihazın doğrudan MagSafe desteğine sahip olacağı anlamına gelmeyebilir. Daha önce çıkan söylentilerde Apple’ın katlanabilir modelde MagSafe özelliğini kaldırabileceği öne sürülmüştü. Bu nedenle mıknatısların yalnızca kablosuz şarj cihazları veya araç tutucular gibi aksesuarlarla uyum sağlamak amacıyla kılıf içine yerleştirilmiş olabileceği belirtiliyor.

    iPhone Fold beklenen özellikler

    Sızıntılara göre Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli şu özelliklerle gelebilir:

    • 5.5 inç dış ekran
    • 7.8 inç iç katlanabilir ekran
    • Katlı halde 9.5 mm, açıldığında 4.5 mm kalınlık
    • A20 Pro işlemci
    • 12 GB RAM
    • Çift 48 MP arka kamera
    • Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID
    • Yaklaşık 2.000 dolar başlangıç fiyatı

    Apple’ın cihazı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte sonbaharda tanıtması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2026/05/27/ases-for-foldable-iphone-surface-online/ https://www.ifunsmart.com/products/iphone-ultra-smoke-magsafe-case-military-drop-protection-matte-phone-case
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

