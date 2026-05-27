Katlanabilir iPhone'un kılıfları ortaya çıktı: Tasarım netleşti

Listelenen görsellerde, cihazın arka tarafında çift kameralı sade bir kamera adası yer alıyor. İnce gövde yapısı dikkat çekerken, MagSafe benzeri mıknatıs sistemi için dairesel bir halka tasarımı da görülüyor.
Kılıf üreticileri genellikle yeni iPhone modelleri tanıtılmadan aylar önce üretime başlıyor. Bunun için sızdırılan CAD çizimleri veya maket cihazlar kullanılıyor. Geçmişte bu tür aksesuarların ölçü açısından oldukça isabetli çıktığı biliniyor. Nitekim sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson da Nisan ayında katlanabilir iPhone’a ait olduğu söylenen maket görseller paylaşmıştı.
Kamera tarafında yalnızca iki lens için boşluk bulunması, Apple’ın bu modelde telefoto kameraya yer vermeyeceği iddialarını güçlendiriyor. Ayrıca Kamera Kontrol düğmesi için özel kesim yer alırken, Action Button’a dair bir açıklık görünmüyor.
iPhone Fold beklenen özellikler
Sızıntılara göre Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli şu özelliklerle gelebilir:
5.5 inç dış ekran
7.8 inç iç katlanabilir ekran
Katlı halde 9.5 mm, açıldığında 4.5 mm kalınlık
A20 Pro işlemci
12 GB RAM
Çift 48 MP arka kamera
Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID
Yaklaşık 2.000 dolar başlangıç fiyatı
Apple’ın cihazı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte sonbaharda tanıtması bekleniyor.
