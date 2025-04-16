Katlanabilir iPhone beklenen fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak

Pro Max'ten iki kat daha pahalı
Yeni sızıntılara göre katlanabilir iPhone'un fiyatı 2.100 ila 2.300 dolar arasında olacak. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy Z Fold 6'ın 1.900 dolar, Pixel 9 Pro Fold'un ise 1.800 dolardan satışa çıktığını söyleyelim. Dolayısıyla fiyatlar şaşırtıcı değil. Ancak iPhone 16 Pro Max'in 1.199 dolarlık çıkış fiyatını düşünürsek, Apple'ın katlanabilir modeli neredeyse iki kat pahalı olacak.
Şu an için katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi belirsiz. Ancak 2026'nın ikinci yarısında seri üretime geçmesi ve 2026 sonu ya da 2027 başında piyasaya çıkması muhtemel.
Katlanabilir iPhone beklenen özellikler
Katlanabilir iPhone veya iPhone Fold'un yalnızca fiyatıyla değil özellikleriyle de öne çıkması bekleniyor. Buna göre cihazın iç kısmında 7,8 inç, dış kapakta ise 5,5 inçlik kompakt bir panel bulunacak. Her iki ekranın da Samsung tarafından üretileceği gündemde.
Tasarım tarafında ise menteşe detayları da doğrulanmış durumda. Apple, bu modelde sıvı metal tabanlı bir menteşe yapısı kullanmayı planlıyor. Cihazın kalınlığı ise açıldığında 4,5 ila 4,8 mm, katlandığında ise 9 ila 9,5 mm arasında olacak. Son olarak Apple'ın yazılım tarafında neler sunacağı ise hâlâ belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir
@AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)