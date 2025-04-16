Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın katlanabilir telefon pazarına adım atacağı tarih yaklaşırken, iPhone Fold olarak anılan model hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce fiyat ve teknik özellikler konusunda farklı iddialar gündeme gelmişti. Son sızıntı ise katlanabilir iPhone'un beklenen fiyatı paylaşıldı.

Pro Max'ten iki kat daha pahalı

Yeni sızıntılara göre katlanabilir iPhone'un fiyatı 2.100 ila 2.300 dolar arasında olacak. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy Z Fold 6'ın 1.900 dolar, Pixel 9 Pro Fold'un ise 1.800 dolardan satışa çıktığını söyleyelim. Dolayısıyla fiyatlar şaşırtıcı değil. Ancak iPhone 16 Pro Max'in 1.199 dolarlık çıkış fiyatını düşünürsek, Apple'ın katlanabilir modeli neredeyse iki kat pahalı olacak.

Şu an için katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi belirsiz. Ancak 2026'nın ikinci yarısında seri üretime geçmesi ve 2026 sonu ya da 2027 başında piyasaya çıkması muhtemel.

Katlanabilir iPhone beklenen özellikler

Katlanabilir iPhone veya iPhone Fold'un yalnızca fiyatıyla değil özellikleriyle de öne çıkması bekleniyor. Buna göre cihazın iç kısmında 7,8 inç, dış kapakta ise 5,5 inçlik kompakt bir panel bulunacak. Her iki ekranın da Samsung tarafından üretileceği gündemde.

Katlanabilir iPhone’da Samsung’un ekranları kullanılacak 21 sa. önce eklendi

Tasarım tarafında ise menteşe detayları da doğrulanmış durumda. Apple, bu modelde sıvı metal tabanlı bir menteşe yapısı kullanmayı planlıyor. Cihazın kalınlığı ise açıldığında 4,5 ila 4,8 mm, katlandığında ise 9 ila 9,5 mm arasında olacak. Son olarak Apple'ın yazılım tarafında neler sunacağı ise hâlâ belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Katlanabilir iPhone beklenen fiyatı ortaya çıktı! Cep yakacak