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    Katlanabilir iPhone beklenen fiyatı ortaya çıktı: Cep yakacak

    Katlanabilir iPhone için beklenen fiyat aralığı ortaya çıktı. Peki iPhone Fold, iPhone 16 Pro Max'e kıyasla ne kadara mal olacak? İşte beklenenler...            
    Katlanabilir iPhone beklenen fiyatı ortaya çıktı! Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın katlanabilir telefon pazarına adım atacağı tarih yaklaşırken, iPhone Fold olarak anılan model hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce fiyat ve teknik özellikler konusunda farklı iddialar gündeme gelmişti. Son sızıntı ise katlanabilir iPhone'un beklenen fiyatı paylaşıldı.

    Pro Max'ten iki kat daha pahalı

    Yeni sızıntılara göre katlanabilir iPhone'un fiyatı 2.100 ila 2.300 dolar arasında olacak. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy Z Fold 6'ın 1.900 dolar, Pixel 9 Pro Fold'un ise 1.800 dolardan satışa çıktığını söyleyelim. Dolayısıyla fiyatlar şaşırtıcı değil. Ancak iPhone 16 Pro Max'in 1.199 dolarlık çıkış fiyatını düşünürsek, Apple'ın katlanabilir modeli neredeyse iki kat pahalı olacak.

    Şu an için katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi belirsiz. Ancak 2026'nın ikinci yarısında seri üretime geçmesi ve 2026 sonu ya da 2027 başında piyasaya çıkması muhtemel.

    Katlanabilir iPhone beklenen özellikler

    Katlanabilir iPhone veya iPhone Fold'un yalnızca fiyatıyla değil özellikleriyle de öne çıkması bekleniyor. Buna göre cihazın iç kısmında 7,8 inç, dış kapakta ise 5,5 inçlik kompakt bir panel bulunacak. Her iki ekranın da Samsung tarafından üretileceği gündemde. 

    Tasarım tarafında ise menteşe detayları da doğrulanmış durumda. Apple, bu modelde sıvı metal tabanlı bir menteşe yapısı kullanmayı planlıyor. Cihazın kalınlığı ise açıldığında 4,5 ila 4,8 mm, katlandığında ise 9 ila 9,5 mm arasında olacak. Son olarak Apple'ın yazılım tarafında neler sunacağı ise hâlâ belirsiz. 

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 8 dakika önce

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 10 dakika önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 25 dakika önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

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