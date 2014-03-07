Apple Store Istanbul, 4 Nisan'da açılabilir

New York ve Şangay’daki ikonik mağazalarından sonra Apple’ın konseptiyle en farklı mağazası olacak olan Zorlu Center’daki Apple Store Istanbul’un yılan hikayesine dönen büyük açılışı 4 Nisan’da yapılabilir.
Elmadergisi sitesinin kaynaklarından aldığı son bilgilere göre Apple, İstanbul’daki bu özel mağazasını, eğer son dakika aksiliği söz konusu olmaz ise, 4 Nisan’da açacak. Kaynaklar, tarihin doğruluk olasılığının yüksek olduğunu belirtirken; açılışa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Apple icra kurulu başkanı Tim Cook’un katılacağını iddia ettiler.
4 Nisan konusuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Apple Avrupa’nın üst düzey yetkili ismi ise, “Dedikodu ve spekülasyonlar üzerine yorum yapamayacaklarını” söyledi.
Her ne kadar açılış için 4 Nisan tarihi dillendiriliyor olsa da, mağazanın açılışının birçok defa, özellikle mağazanın mimari gereksinimlerinden ötürü, sürekli ertelendiğini unutmamakta fayda var.
Cam tavan ve Apple’a özel cam merdiven tasarımıyla donatılacak olan mağazanın inşaatı yurtdışından gelen özel çalışanlar tarafından yürütülüyor.
Hatırlanacağı gibi Tim Cook, geçtiğimiz şubat ayında ülkemize gerçekleştirdiği üst düzey ziyarette, Apple Store Istanbul’u Nisan ayında açacaklarının ve mağazanın konseptiyle, diğer Apple mağazalarından ayrılacağının müjdesini vermişti.
Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
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Bugüne kadar 3200'e yakın haber yazdım (Emin olun ki haber yazmak, sandığınız kadar kolay değil). Bu haberlerin bazılarında eleştirildiğimiz de oldu, tebrik edildiğimiz de. Ancak ilk defa ülkemiz açısından kritik, bizzat üst yönetimden izin alarak yaptığım, ve iddia hakkında görüşlerini almak için Apple Avrupa'dan üst düzey bir yönetici ile iletişim kurarak yazdığım önemli bir haberde, bu kadar anlamsız ve saçma sapan yorumlar gördüm.
Arkadaşlar yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir şey var. Bu sitedeki her haber size hitap etmek zorunda değil. @Craie'nin beğendiği bir haberi, @zazian_12 ya da @emre350z beğenecek diye bir kaide yok. Ama ben ve arkadaşlarım, sırf @zazian_12 ya da @emre350z beğenmiyor diye, @Craie'nin haber almasını engelleyecek değiliz.
Sistem belli. Haberleri anasayfadan okuyorsan, kısa yazısına bakar, sana hitap etmiyorsa bir sonraki habere geçersin. Forumdan okuyorsan ise başlığı okur, merak edersen haberin detaylarına göz atarsın. Diyelim başlığı doğru düzgün atamadık, sen habere göz atmak zorunda kaldın. Bu durumda sen o haberle ilgilenmediğini anladıktan sonra tarayıcın geri tuşuna basıp bir önceki sayfaya gitmen, ya da sekmeyi kapatman lazım. Olay bu kadar basit aslında. Ama gel gör ki @Craie, @zazian_12 ya da @emre350z gibi arkadaşlarımız bir türlü bunu öğrenmek istemiyor. Bu kadar basit bir olayın niçin anlaşılmadığını çok merak ediyorum.
@emre350z
Mesajımın başında da belirttiğim üzere bugüne kadar 3200'e yakın haber, diğer arkadaşlar kadar olmasa da birçok video hazırladım ve canlı yayınlarda bulundum. Bunların bazıları Apple ile ilgili olmuştur, bazıları mobil teknolojiler, bazıları sektör analizleriyle. Ancak benim bazı konulara odaklanıyor olmam kadar normal bir şey olmaz sanırım. Ben bugün Apple haberlerine odaklanırım, yarın Nokia, ondan sonraki gün ise otomobil. Sonuçta bir insanın her alana aynı anda zaman ayırmasını beklemek, odaklanmanın öneminin her geçen gün anlaşıldığı günümüzde, geçmişte kalan anlayıştan başka bir şey değil.
@zazian_12, @emre350z ya da @Craie; eğer bu konuda daha fazla yorum yapacaksınız; haberle ilgilenen arkadaşlara daha fazla rahatsızlık vermemek ve yorum bölümünü onlara bırakmak için bana özel mesaj gönderebilirsiniz.
Diğer arkadaşlardan, bu mesajımdan ötürü özür dilerim.
İyi forumlar...
Bugüne kadar 3200'e yakın haber yazdım (Emin olun ki haber yazmak, sandığınız kadar kolay değil). Bu haberlerin bazılarında eleştirildiğimiz de oldu, tebrik edildiğimiz de. Ancak ilk defa ülkemiz açısından kritik, bizzat üst yönetimden izin alarak yaptığım, ve iddia hakkında görüşlerini almak için Apple Avrupa'dan üst düzey bir yönetici ile iletişim kurarak yazdığım önemli bir haberde, bu kadar anlamsız ve saçma sapan yorumlar gördüm.
Arkadaşlar yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir şey var. Bu sitedeki her haber size hitap etmek zorunda değil. @Craie'nin beğendiği bir haberi, @zazian_12 ya da @emre350z beğenecek diye bir kaide yok. Ama ben ve arkadaşlarım, sırf @zazian_12 ya da @emre350z beğenmiyor diye, @Craie'nin haber almasını engelleyecek değiliz.
Sistem belli. Haberleri anasayfadan okuyorsan, kısa yazısına bakar, sana hitap etmiyorsa bir sonraki habere geçersin. Forumdan okuyorsan ise başlığı okur, merak edersen haberin detaylarına göz atarsın. Diyelim başlığı doğru düzgün atamadık, sen habere göz atmak zorunda kaldın. Bu durumda sen o haberle ilgilenmediğini anladıktan sonra tarayıcın geri tuşuna basıp bir önceki sayfaya gitmen, ya da sekmeyi kapatman lazım. Olay bu kadar basit aslında. Ama gel gör ki @Craie, @zazian_12 ya da @emre350z gibi arkadaşlarımız bir türlü bunu öğrenmek istemiyor. Bu kadar basit bir olayın niçin anlaşılmadığını çok merak ediyorum.
@emre350z
Mesajımın başında da belirttiğim üzere bugüne kadar 3200'e yakın haber, diğer arkadaşlar kadar olmasa da birçok video hazırladım ve canlı yayınlarda bulundum. Bunların bazıları Apple ile ilgili olmuştur, bazıları mobil teknolojiler, bazıları sektör analizleriyle. Ancak benim bazı konulara odaklanıyor olmam kadar normal bir şey olmaz sanırım. Ben bugün Apple haberlerine odaklanırım, yarın Nokia, ondan sonraki gün ise otomobil. Sonuçta bir insanın her alana aynı anda zaman ayırmasını beklemek, odaklanmanın öneminin her geçen gün anlaşıldığı günümüzde, geçmişte kalan anlayıştan başka bir şey değil.
@zazian_12, @emre350z ya da @Craie; eğer bu konuda daha fazla yorum yapacaksınız; haberle ilgilenen arkadaşlara daha fazla rahatsızlık vermemek ve yorum bölümünü onlara bırakmak için bana özel mesaj gönderebilirsiniz.
Diğer arkadaşlardan, bu mesajımdan ötürü özür dilerim.
İyi forumlar...
Bugüne kadar 3200'e yakın haber yazdım (Emin olun ki haber yazmak, sandığınız kadar kolay değil). Bu haberlerin bazılarında eleştirildiğimiz de oldu, tebrik edildiğimiz de. Ancak ilk defa ülkemiz açısından kritik, bizzat üst yönetimden izin alarak yaptığım, ve iddia hakkında görüşlerini almak için Apple Avrupa'dan üst düzey bir yönetici ile iletişim kurarak yazdığım önemli bir haberde, bu kadar anlamsız ve saçma sapan yorumlar gördüm.
Arkadaşlar yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir şey var. Bu sitedeki her haber size hitap etmek zorunda değil. @Craie'nin beğendiği bir haberi, @zazian_12 ya da @emre350z beğenecek diye bir kaide yok. Ama ben ve arkadaşlarım, sırf @zazian_12 ya da @emre350z beğenmiyor diye, @Craie'nin haber almasını engelleyecek değiliz.
Sistem belli. Haberleri anasayfadan okuyorsan, kısa yazısına bakar, sana hitap etmiyorsa bir sonraki habere geçersin. Forumdan okuyorsan ise başlığı okur, merak edersen haberin detaylarına göz atarsın. Diyelim başlığı doğru düzgün atamadık, sen habere göz atmak zorunda kaldın. Bu durumda sen o haberle ilgilenmediğini anladıktan sonra tarayıcın geri tuşuna basıp bir önceki sayfaya gitmen, ya da sekmeyi kapatman lazım. Olay bu kadar basit aslında. Ama gel gör ki @Craie, @zazian_12 ya da @emre350z gibi arkadaşlarımız bir türlü bunu öğrenmek istemiyor. Bu kadar basit bir olayın niçin anlaşılmadığını çok merak ediyorum.
@emre350z
Mesajımın başında da belirttiğim üzere bugüne kadar 3200'e yakın haber, diğer arkadaşlar kadar olmasa da birçok video hazırladım ve canlı yayınlarda bulundum. Bunların bazıları Apple ile ilgili olmuştur, bazıları mobil teknolojiler, bazıları sektör analizleriyle. Ancak benim bazı konulara odaklanıyor olmam kadar normal bir şey olmaz sanırım. Ben bugün Apple haberlerine odaklanırım, yarın Nokia, ondan sonraki gün ise otomobil. Sonuçta bir insanın her alana aynı anda zaman ayırmasını beklemek, odaklanmanın öneminin her geçen gün anlaşıldığı günümüzde, geçmişte kalan anlayıştan başka bir şey değil.
@zazian_12, @emre350z ya da @Craie; eğer bu konuda daha fazla yorum yapacaksınız; haberle ilgilenen arkadaşlara daha fazla rahatsızlık vermemek ve yorum bölümünü onlara bırakmak için bana özel mesaj gönderebilirsiniz.
Diğer arkadaşlardan, bu mesajımdan ötürü özür dilerim.
İyi forumlar...