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Apple Store Istanbul, 4 Nisan'da açılabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,4b
1
97
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple Store Istanbul, 4 Nisan'da açılabilir

New York ve Şangay’daki ikonik mağazalarından sonra Apple’ın konseptiyle en farklı mağazası olacak olan Zorlu Center’daki Apple Store Istanbul’un yılan hikayesine dönen büyük açılışı 4 Nisan’da yapılabilir.

Elmadergisi sitesinin kaynaklarından aldığı son bilgilere göre Apple, İstanbul’daki bu özel mağazasını, eğer son dakika aksiliği söz konusu olmaz ise, 4 Nisan’da açacak. Kaynaklar, tarihin doğruluk olasılığının yüksek olduğunu belirtirken; açılışa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Apple icra kurulu başkanı Tim Cook’un katılacağını iddia ettiler.

4 Nisan konusuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Apple Avrupa’nın üst düzey yetkili ismi ise, “Dedikodu ve spekülasyonlar üzerine yorum yapamayacaklarını” söyledi.

Her ne kadar açılış için 4 Nisan tarihi dillendiriliyor olsa da, mağazanın açılışının birçok defa, özellikle mağazanın mimari gereksinimlerinden ötürü, sürekli ertelendiğini unutmamakta fayda var.

Cam tavan ve Apple’a özel cam merdiven tasarımıyla donatılacak olan mağazanın inşaatı yurtdışından gelen özel çalışanlar tarafından yürütülüyor.

Hatırlanacağı gibi Tim Cook, geçtiğimiz şubat ayında ülkemize gerçekleştirdiği üst düzey ziyarette, Apple Store Istanbul’u Nisan ayında açacaklarının ve mağazanın konseptiyle, diğer Apple mağazalarından ayrılacağının müjdesini vermişti.

Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.


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Shady 5 yıl en beğenilen
Merhabalar,

Bugüne kadar 3200'e yakın haber yazdım (Emin olun ki haber yazmak, sandığınız kadar kolay değil). Bu haberlerin bazılarında eleştirildiğimiz de oldu, tebrik edildiğimiz de. Ancak ilk defa ülkemiz açısından kritik, bizzat üst yönetimden izin alarak yaptığım, ve iddia hakkında görüşlerini almak için Apple Avrupa'dan üst düzey bir yönetici ile iletişim kurarak yazdığım önemli bir haberde, bu kadar anlamsız ve saçma sapan yorumlar gördüm.

Arkadaşlar yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir şey var. Bu sitedeki her haber size hitap etmek zorunda değil. @Craie'nin beğendiği bir haberi, @zazian_12 ya da @emre350z beğenecek diye bir kaide yok. Ama ben ve arkadaşlarım, sırf @zazian_12 ya da @emre350z beğenmiyor diye, @Craie'nin haber almasını engelleyecek değiliz.

Sistem belli. Haberleri anasayfadan okuyorsan, kısa yazısına bakar, sana hitap etmiyorsa bir sonraki habere geçersin. Forumdan okuyorsan ise başlığı okur, merak edersen haberin detaylarına göz atarsın. Diyelim başlığı doğru düzgün atamadık, sen habere göz atmak zorunda kaldın. Bu durumda sen o haberle ilgilenmediğini anladıktan sonra tarayıcın geri tuşuna basıp bir önceki sayfaya gitmen, ya da sekmeyi kapatman lazım. Olay bu kadar basit aslında. Ama gel gör ki @Craie, @zazian_12 ya da @emre350z gibi arkadaşlarımız bir türlü bunu öğrenmek istemiyor. Bu kadar basit bir olayın niçin anlaşılmadığını çok merak ediyorum.

@emre350z

Mesajımın başında da belirttiğim üzere bugüne kadar 3200'e yakın haber, diğer arkadaşlar kadar olmasa da birçok video hazırladım ve canlı yayınlarda bulundum. Bunların bazıları Apple ile ilgili olmuştur, bazıları mobil teknolojiler, bazıları sektör analizleriyle. Ancak benim bazı konulara odaklanıyor olmam kadar normal bir şey olmaz sanırım. Ben bugün Apple haberlerine odaklanırım, yarın Nokia, ondan sonraki gün ise otomobil. Sonuçta bir insanın her alana aynı anda zaman ayırmasını beklemek, odaklanmanın öneminin her geçen gün anlaşıldığı günümüzde, geçmişte kalan anlayıştan başka bir şey değil.

@zazian_12, @emre350z ya da @Craie; eğer bu konuda daha fazla yorum yapacaksınız; haberle ilgilenen arkadaşlara daha fazla rahatsızlık vermemek ve yorum bölümünü onlara bırakmak için bana özel mesaj gönderebilirsiniz.

Diğer arkadaşlardan, bu mesajımdan ötürü özür dilerim.

İyi forumlar...
Merhabalar,Bugüne kadar 3200'e yakın haber yazdım (Emin olun ki haber yazmak, sandığınız kadar kolay değil). Bu haberlerin bazılarında eleştirildiğim...
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5 Yanıt Yanıtla +59
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Shady 5 yıl en beğenilen
Merhabalar,

Bugüne kadar 3200'e yakın haber yazdım (Emin olun ki haber yazmak, sandığınız kadar kolay değil). Bu haberlerin bazılarında eleştirildiğimiz de oldu, tebrik edildiğimiz de. Ancak ilk defa ülkemiz açısından kritik, bizzat üst yönetimden izin alarak yaptığım, ve iddia hakkında görüşlerini almak için Apple Avrupa'dan üst düzey bir yönetici ile iletişim kurarak yazdığım önemli bir haberde, bu kadar anlamsız ve saçma sapan yorumlar gördüm.

Arkadaşlar yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir şey var. Bu sitedeki her haber size hitap etmek zorunda değil. @Craie'nin beğendiği bir haberi, @zazian_12 ya da @emre350z beğenecek diye bir kaide yok. Ama ben ve arkadaşlarım, sırf @zazian_12 ya da @emre350z beğenmiyor diye, @Craie'nin haber almasını engelleyecek değiliz.

Sistem belli. Haberleri anasayfadan okuyorsan, kısa yazısına bakar, sana hitap etmiyorsa bir sonraki habere geçersin. Forumdan okuyorsan ise başlığı okur, merak edersen haberin detaylarına göz atarsın. Diyelim başlığı doğru düzgün atamadık, sen habere göz atmak zorunda kaldın. Bu durumda sen o haberle ilgilenmediğini anladıktan sonra tarayıcın geri tuşuna basıp bir önceki sayfaya gitmen, ya da sekmeyi kapatman lazım. Olay bu kadar basit aslında. Ama gel gör ki @Craie, @zazian_12 ya da @emre350z gibi arkadaşlarımız bir türlü bunu öğrenmek istemiyor. Bu kadar basit bir olayın niçin anlaşılmadığını çok merak ediyorum.

@emre350z

Mesajımın başında da belirttiğim üzere bugüne kadar 3200'e yakın haber, diğer arkadaşlar kadar olmasa da birçok video hazırladım ve canlı yayınlarda bulundum. Bunların bazıları Apple ile ilgili olmuştur, bazıları mobil teknolojiler, bazıları sektör analizleriyle. Ancak benim bazı konulara odaklanıyor olmam kadar normal bir şey olmaz sanırım. Ben bugün Apple haberlerine odaklanırım, yarın Nokia, ondan sonraki gün ise otomobil. Sonuçta bir insanın her alana aynı anda zaman ayırmasını beklemek, odaklanmanın öneminin her geçen gün anlaşıldığı günümüzde, geçmişte kalan anlayıştan başka bir şey değil.

@zazian_12, @emre350z ya da @Craie; eğer bu konuda daha fazla yorum yapacaksınız; haberle ilgilenen arkadaşlara daha fazla rahatsızlık vermemek ve yorum bölümünü onlara bırakmak için bana özel mesaj gönderebilirsiniz.

Diğer arkadaşlardan, bu mesajımdan ötürü özür dilerim.

İyi forumlar...
Merhabalar,Bugüne kadar 3200'e yakın haber yazdım (Emin olun ki haber yazmak, sandığınız kadar kolay değil). Bu haberlerin bazılarında eleştirildiğim...
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5 Yanıt Yanıtla +59
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Shady 5 yıl en beğenilen
Merhabalar,

Bugüne kadar 3200'e yakın haber yazdım (Emin olun ki haber yazmak, sandığınız kadar kolay değil). Bu haberlerin bazılarında eleştirildiğimiz de oldu, tebrik edildiğimiz de. Ancak ilk defa ülkemiz açısından kritik, bizzat üst yönetimden izin alarak yaptığım, ve iddia hakkında görüşlerini almak için Apple Avrupa'dan üst düzey bir yönetici ile iletişim kurarak yazdığım önemli bir haberde, bu kadar anlamsız ve saçma sapan yorumlar gördüm.

Arkadaşlar yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir şey var. Bu sitedeki her haber size hitap etmek zorunda değil. @Craie'nin beğendiği bir haberi, @zazian_12 ya da @emre350z beğenecek diye bir kaide yok. Ama ben ve arkadaşlarım, sırf @zazian_12 ya da @emre350z beğenmiyor diye, @Craie'nin haber almasını engelleyecek değiliz.

Sistem belli. Haberleri anasayfadan okuyorsan, kısa yazısına bakar, sana hitap etmiyorsa bir sonraki habere geçersin. Forumdan okuyorsan ise başlığı okur, merak edersen haberin detaylarına göz atarsın. Diyelim başlığı doğru düzgün atamadık, sen habere göz atmak zorunda kaldın. Bu durumda sen o haberle ilgilenmediğini anladıktan sonra tarayıcın geri tuşuna basıp bir önceki sayfaya gitmen, ya da sekmeyi kapatman lazım. Olay bu kadar basit aslında. Ama gel gör ki @Craie, @zazian_12 ya da @emre350z gibi arkadaşlarımız bir türlü bunu öğrenmek istemiyor. Bu kadar basit bir olayın niçin anlaşılmadığını çok merak ediyorum.

@emre350z

Mesajımın başında da belirttiğim üzere bugüne kadar 3200'e yakın haber, diğer arkadaşlar kadar olmasa da birçok video hazırladım ve canlı yayınlarda bulundum. Bunların bazıları Apple ile ilgili olmuştur, bazıları mobil teknolojiler, bazıları sektör analizleriyle. Ancak benim bazı konulara odaklanıyor olmam kadar normal bir şey olmaz sanırım. Ben bugün Apple haberlerine odaklanırım, yarın Nokia, ondan sonraki gün ise otomobil. Sonuçta bir insanın her alana aynı anda zaman ayırmasını beklemek, odaklanmanın öneminin her geçen gün anlaşıldığı günümüzde, geçmişte kalan anlayıştan başka bir şey değil.

@zazian_12, @emre350z ya da @Craie; eğer bu konuda daha fazla yorum yapacaksınız; haberle ilgilenen arkadaşlara daha fazla rahatsızlık vermemek ve yorum bölümünü onlara bırakmak için bana özel mesaj gönderebilirsiniz.

Diğer arkadaşlardan, bu mesajımdan ötürü özür dilerim.

İyi forumlar...
Merhabalar,Bugüne kadar 3200'e yakın haber yazdım (Emin olun ki haber yazmak, sandığınız kadar kolay değil). Bu haberlerin bazılarında eleştirildiğim...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +59
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ilker90 5 yıl
muhah açılsa ne olur açılmasa ne olur bu saatten sonra taksit yok kim verecek 2000 tl nakit bir telefona anca millet gezmeye gider meraktan o kadar
1 Yanıt Yanıtla +10
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Foruma üye olmamızın sebebi iyi yada kötü yorum yazmak.
En azından misafir üyelikle girip kişilik haklarına saldırmıyoruz.
O şekilde girip küfür yazsak daha mı iyi olur.
Aşağıdaki cümleyi sitedeki editörlerden tek kullanan sensin.
Genelde siz diye hitap edilir sen diye değil
Forum sahibi bile bu şekilde bir cümle yazmaz.
Bir defasında magazin gibi haber yazıyorsunuz diye yazdım.
Öyle bir cevap yazmışsınki akıllara zarar.
Etkiye tepki olarak yazdım bunları.
Seninle yada haberlerinle kimsenin sorunu yok.
Fakat nasıl bir asabi yapın varsa hemen kapıyı gösteren yorumun görünüyor.
Bu durumda (sen) o haberle ilgilenmediğini anladıktan sonra (tarayıcın geri tuşuna basıp bir önceki sayfaya gitmen), ya da (sekmeyi kapatman lazım).
1 Yanıt Yanıtla +1
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zazian_12 5 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
Foruma üye olmamızın sebebi iyi yada kötü yorum yazmak.
En azından misafir üyelikle girip kişilik haklarına saldırmıyoruz.
O şekilde girip küfür yazsak daha mı iyi olur.
Aşağıdaki cümleyi sitedeki editörlerden tek kullanan sensin.
Genelde siz diye hitap edilir sen diye değil
Forum sahibi bile bu şekilde bir cümle yazmaz.
Bir defasında magazin gibi haber yazıyorsunuz diye yazdım.
Öyle bir cevap yazmışsınki akıllara zarar.
Etkiye tepki olarak yazdım bunları.
Seninle yada haberlerinle kimsenin sorunu yok.
Fakat nasıl bir asabi yapın varsa hemen kapıyı gösteren yorumun görünüyor.
Bu durumda (sen) o haberle ilgilenmediğini anladıktan sonra (tarayıcın geri tuşuna basıp bir önceki sayfaya gitmen), ya da (sekmeyi kapatman lazım).

Karakter analizi ve degerlendirmesi yapmadan sadece kod yazabilme kabiliyetine gore editor alirlarsa olacagi bu. Bu gidisle donanimhaber'in gelecegini parlak gormuyorum. Su siteye sirf yorum sistemi ve aliskanlik oldugu icin giriyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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okan_cehapelioglu 5 yıl
gecen 29 ekimden beri açılamadı gitti bizim sürü psikolojisi genliği keşfetti adamlar parada var görülmemiş mekan yapar tabi
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bozok_53_45 5 yıl
ne parası olacak bunların ya :D ordan burdan bulup haber yapıyor havalar sanki savaş muhabiri 'adam' ettiler bunları başımıza
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X-Slim 5 yıl
açılabilir
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bazen13 5 yıl
AppStore'nin depolama ve online işlemlerden satışları GEBZE Depo da yapılıyor. İnanılmaz bir güvenlik var, misal görevli olarak içeri girilirken ayakkabılarınızın için dahi tüm vucudunuz el ile kontrol ediliyor ve hiçbir telefon sokulamıyor içeri.. Günlük depo sayımı var ve AppStore'nin açılımı için sizin söylediğiniz bu tarih biraz hayalperest..
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LilTunechi 5 yıl
Kaç yıldır açılıyor
.
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islam0326 5 yıl
Acılsada kurtulsak
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bocekgrafik 5 yıl
Apple'ı müritleri, ibadetlerini rahatlıkla yapabilecekleri mekâna kavuşuyorlar sonunda :D
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ilker90 5 yıl
apple markasını sadece kendi bildiğini sananlar
vay efendim sadece telefon satmıyormuş apple tv ipad de varmış eğer yorumcu arkadaş yazmasaydı benim hiç haberim olmayacaktı
süper yorumlar var karttan nakit avans çek 400 lira fazla ver vs diye :)
millet artık çamaşırını bile 10 lira ucuz diye internetten alıyor mağzasına gitmiyor editörler diyor 1 usd oyunu nasıl korsan bulabiliriz diye sorular soruyorlar diye..
hiç kimsede demiyor mağaza geldide ne avantajlar sağlıcak bizede 100usd kontratla telefon satacaklar mı samsung un da kendi mağzası var fakat a101 ondan daha ucuza satıyor :) bu nasıl olacak peki
açılsında bu apple hayranlarını bir ellinde mac diğer ellerinde macpro alışveriş yaparken görelim
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MURATSPLAT 5 yıl
Abdullah Gül kadar riyakârını görmedim. İnterneti ve bilişim dünyasını kanunlarla tekellerle hapset, sonra da ben teknolojiyi seviyorum, gelişsin, bizin çocuklar niye bir şey yapmıyor diye yalandan hayıflan.

Riyanında bu kadarı.

Orada sırıtırak bizim saf milleti kandırmayı düşünüyor sanırım. Zaten cehalet almış başını gidiyor. Bizim millette iPhone'lu iPadli cumhurbaşkanına tav olur.
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Godolphin 5 yıl
Haydi hayırlısı.
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acbold 5 yıl
Taksit işini merak etmeyin APPLE'da modaya uyar.Vatan,Gold gibi ortaya bi banka tezgahı atar al sana 6 al sana 12 al sana da 32 girsin diye taksitle satış yapar :)
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