Apple Store Istanbul, 4 Nisan'da açılabilir

New York ve Şangay’daki ikonik mağazalarından sonra Apple’ın konseptiyle en farklı mağazası olacak olan Zorlu Center’daki Apple Store Istanbul’un yılan hikayesine dönen büyük açılışı 4 Nisan’da yapılabilir.

Elmadergisi sitesinin kaynaklarından aldığı son bilgilere göre Apple, İstanbul’daki bu özel mağazasını, eğer son dakika aksiliği söz konusu olmaz ise, 4 Nisan’da açacak. Kaynaklar, tarihin doğruluk olasılığının yüksek olduğunu belirtirken; açılışa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Apple icra kurulu başkanı Tim Cook’un katılacağını iddia ettiler.

4 Nisan konusuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Apple Avrupa’nın üst düzey yetkili ismi ise, “Dedikodu ve spekülasyonlar üzerine yorum yapamayacaklarını” söyledi.

Her ne kadar açılış için 4 Nisan tarihi dillendiriliyor olsa da, mağazanın açılışının birçok defa, özellikle mağazanın mimari gereksinimlerinden ötürü, sürekli ertelendiğini unutmamakta fayda var.

Cam tavan ve Apple’a özel cam merdiven tasarımıyla donatılacak olan mağazanın inşaatı yurtdışından gelen özel çalışanlar tarafından yürütülüyor.

Hatırlanacağı gibi Tim Cook, geçtiğimiz şubat ayında ülkemize gerçekleştirdiği üst düzey ziyarette, Apple Store Istanbul’u Nisan ayında açacaklarının ve mağazanın konseptiyle, diğer Apple mağazalarından ayrılacağının müjdesini vermişti.

Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.