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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, TD-LTE destekli iPad Air ve Retina iPad Mini'yi Çin'de satışa sundu

5 yıl
454
1
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, TD-LTE destekli iPad Air ve Retina iPad Mini'yi Çin'de satışa sundu
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Yakın zamanda China Mobile ile anlaşarak Çin pazarındaki elinini güçlendiren Apple, şimdi de yeni iPad’leri ülkede satışa sundu.Çin’e e özel olarak revize edilen iPad Air ve Retina iPad Mini, ülkenin yerel iletişim ağı TD-LTE’yi destekliyor.

Çin’de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan 4.nesil iletişim ağının yansıması olan TD-LTE desteğiyle yeni iPad’ler kullanıcılara çok daha hızlı veri transferine izin verecek. Ayrıca bazı ülkelerde kapalı olan Kişisel Erişim Noktası özelliği de TD-LTE destekli iPad’lerde kullanılabilecek.

Apple, Çin’de iPad Air’ın (Hücresel + Wi-Fi destekli model) fiyatlarını şöyle belirlemiş:

  • 16GB: 1550 TL
  • 32GB: 1790 TL
  • 64GB: 2030 TL
  • 128GB: 2270 TL

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