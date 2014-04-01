Apple, TD-LTE destekli iPad Air ve Retina iPad Mini'yi Çin'de satışa sundu

Yakın zamanda China Mobile ile anlaşarak Çin pazarındaki elinini güçlendiren Apple, şimdi de yeni iPad’leri ülkede satışa sundu.Çin’e e özel olarak revize edilen iPad Air ve Retina iPad Mini, ülkenin yerel iletişim ağı TD-LTE’yi destekliyor.

Çin’de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan 4.nesil iletişim ağının yansıması olan TD-LTE desteğiyle yeni iPad’ler kullanıcılara çok daha hızlı veri transferine izin verecek. Ayrıca bazı ülkelerde kapalı olan Kişisel Erişim Noktası özelliği de TD-LTE destekli iPad’lerde kullanılabilecek.

Apple, Çin’de iPad Air’ın (Hücresel + Wi-Fi destekli model) fiyatlarını şöyle belirlemiş:

16GB: 1550 TL

32GB: 1790 TL

64GB: 2030 TL

128GB: 2270 TL