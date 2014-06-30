Apple TV OS 6.2 yayınlandı

Akşam saatlerinde OS X 10.9.4 ile iOS 7.1.2’yi yayınlayan Apple, kısa bir süre önce Apple TV’nin işletim sisteminde de güncellemeye gitti.





Apple TV Software Update 6.2 olarak yayınlanan son güncelleme, Apple TV’nin genel performans ve stabilite iyileştirmelerini içerirken; Apple, güncellemenin 2. ve 3.nesil Apple TV’lere mutlaka kurulması gerektiğini belirtirtiyor.





Apple TV Software Update 6.2’ye Apple TV üzerinden, “Yazılım Güncelleme” bölümünden ulaşabilirsiniz.





Apple’ın bugün yayınladığı iOS 7.1.2 ve OS X 10.9.4 hakkında daha detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:





Apple, iOS 7.1.2’yi yayınladı

OS X 10.9.4 yayınlandı