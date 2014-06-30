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Apple TV OS 6.2 yayınlandı

4 yıl
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6
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple TV OS 6.2 yayınlandı
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Akşam saatlerinde OS X 10.9.4 ile iOS 7.1.2’yi yayınlayan Apple, kısa bir süre önce Apple TV’nin işletim sisteminde de güncellemeye gitti.


Apple TV Software Update 6.2 olarak yayınlanan son güncelleme, Apple TV’nin genel performans ve stabilite iyileştirmelerini içerirken; Apple, güncellemenin 2. ve 3.nesil Apple TV’lere mutlaka kurulması gerektiğini belirtirtiyor.


Apple TV Software Update 6.2’ye Apple TV üzerinden, “Yazılım Güncelleme” bölümünden ulaşabilirsiniz.


Apple’ın bugün yayınladığı iOS 7.1.2 ve OS X 10.9.4 hakkında daha detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


Apple, iOS 7.1.2’yi yayınladı

OS X 10.9.4 yayınlandı


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Mianfei 4 yıl
Dünyanın en gereksiz icatlari arasında
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hekimali 4 yıl Shady
ne içiyorsun ?
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resvo 4 yıl
apple tv de kopma vs çok oluyor. film, youtube videolalarında, başa atıyor vs. çok memmun değilim. umarım bu güncelleme ile giderilmiştir.
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ender 4 yıl
adam akıllı bir guncelleme gelmedi şu aletede
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Atif Zafrak 4 yıl
Güncellemeyle ne gibi düzenlemeler yapıldı acaba? Şuan bende güncelliyorum umarım Apple TV den tv izleme muhabbetine bir engel gelmemiştir. İlk işim onu denemek olacak.


Not: Herhangi bir sorun teşkil etmiyor, gönül rahatlığı ile güncelleyebilirsiniz.
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