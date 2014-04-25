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Apple TV yakın gelecekte Siri özelliği sunabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple TV yakın gelecekte Siri özelliği sunabilir
Apple'ın son çeyrekte 20 milyon adet satan ve firmanın ev eğlencesi sektörün yaptığı yatırımları boşa çevirmeyen Apple TV, halen Siri entegrasyonuna kavuşmuş değil. Bununla ilgili farklı dönemlerde iddialar gündeme gelse de bunlar gerçekleşmedi. 

Apple'ın son dağıttığı iOS 7.1 ve iOS 7.1.1 yazılım geliştirme aracını inceleyen geliştiriciler, cihazın kısa vadede Siri özelliği kazanacağına dair satırlar olduğunu keşfetti. Siri'nin uyumlu olduğu platformları listeleyen kodlamada Family 3 şeklinde cihaz ailesi tanımlanıyor. Family 3 kodlama sisteminde Apple TV serisini temsil ediyor.

Aynı kodlar içerisinde yenilenmiş bir Apple TV modeline de atıfta bulunuluyordu. Bu bakımdan tahminler Siri'nin yeni donanımla piyasaya sürülecek Apple TV modelinde yer alacağı konusunda birleşiyor. 

http://9to5mac.com/2014/04/23/ios-7-1-code-indicates-apple-working-on-siri-for-apple-tv/ Yorum Yaz
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xmasx 5 yıl
Bende almak istiyorum ama bir browser ekleseler super olur acıkcası.
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aeronautist 5 yıl xmasx
Kesinlikle katılıyorum, Apple TV'de Safari olursa çok kullanışlı olur.
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er-soy 5 yıl
Yenisi gelsin, apple tv almak istiyorum sonbaharda yenisi çıkacak haberleri yüzünden alamadım.
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