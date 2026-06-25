Tam Boyutta Gör iOS 27, iPhone’ların ana ekranına Siri uygulamasını getiriyor. Sorgular varsayılan olarak yeni Siri AI ile yapılıyor ancak ChatGPT de gizlenmiş bir seçenek olarak var.

iOS 27 beta 2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler 2 gün önce eklendi

Siri ve ChatGPT arasında geçiş yapılabiliyor

iOS 27, metin giriş alanı, resim ve dosya ekleri desteği ve önceki konuşmalara erişim menüsü de dahil olmak üzere tanıdık bir sohbet botu tarzı arayüz sunan özel Siri uygulaması içeriyor. Ancak, uygulama şu anda tahmin edilebileceği gibi varsayılan olarak Siri AI’ı kullanıyor olsa da, giriş alanına uzun süre basıp ardından "Sor..." seçeneğine dokunarak hızlıca ChatGPT'ye geçilebiliyor.

Konuşma geçmişi aktarılmıyor

Siri AI üzerinden ChatGPT’yi kullanmak mümkün olsa da bazı sınırlamalar var. İki chatbot arasında geçiş yaparken konuşma içeriği aktarılmıyor. Pratikte bu, ChatGPT'nin Siri ile daha önce yapılan mesajları göremeyeceği, Siri’nin de aynı şekilde ChatGPT’deki konuşmalara erişemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca, uygulama kapatılıp yeniden açıldığında, ChatGPT ile konuşma kesilmemiş olsa dahi Siri çıkıyor. iOS 27 beta sürümde olduğundan bu bir hata da olabilir.

Ayrıca, Ayarlar - Siri - ChatGPT altında ChatGPT uzantısı etkinleştirilmemiş olsa dahi Siri AI uygulamasında ChatGPT, alternatif sohbet botu olarak görünüyor. Şu an için, ChatGPT'yi Siri uygulamasının varsayılan modeli olarak kalıcı ayarlamanın bir yolu yok ancak ilerleyen beta sürümlerde bu ayar gelebilir. Apple, ChatGPT dışında başka sohbet botu sağlayıcıları da uygulamaya dahil edebilir.

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iOS Haberleri

Apple, Siri AI uygulamasına ChatGPT'yi gizlemiş!

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