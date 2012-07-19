Apple, Trinity sistem mimarı John Bruno'yu bünyesine kattı

Apple, Trinity APU'nun geliştirilmesinde oldukça önemli bir rol oynayan eski AMD çalışanı John Bruno'yu bünyesine kattı.





LinkedIn profili aracılığıyla Apple'da çalışmaya başladığını duyuran Buruno'nun görevi 'Sistem Mimarı' olarak tanımlanmış durumda. Ancak, eski AMD mühendisi John Bruno'nun Apple'daki görevine ilişkin detaylar henüz tam anlamıyla belirtilmiş değil. Bruno'nun Apple'da AMD'dekine benzer bir görev üstleneceğine dair söylentiler bulunuyor. Bu söylentiler, Apple'ın masaüstü ve mobil ürünlerinde de kendisine ait işlemcileri kullanmaya başlayacağı dedikoduları beraberinde getiriyor. Şirket, Ax serisi işlemcileri akıllı telefon ve tabletlerinde kullanmaya başlayarak çoktan bu yolda ilerlemeye başlamıştı. Apple'ın bilgisayarların da kendi işlemcilerini kullanmaya başlayacağına dair dedikodular ise John Bruno'nun işe başlamasıyla tekrar gündeme gelmiş oldu.





Bruno'nun Apple'ın işlemci üretimine başlaması ile bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmese de Trinity APU projesi ile edindiği başarı ve tecrübenin Apple için oldukça önemli olduğu kesin.

http://semiaccurate.com/2012/07/18/trinitys-system-architect-turns-up-at-apple/