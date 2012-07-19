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Apple, Trinity sistem mimarı John Bruno'yu bünyesine kattı

6 yıl
2,2b
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10
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, Trinity APU'nun geliştirilmesinde oldukça önemli bir rol oynayan eski AMD çalışanı John Bruno'yu bünyesine kattı.

LinkedIn profili aracılığıyla Apple'da çalışmaya başladığını duyuran Buruno'nun görevi 'Sistem Mimarı' olarak tanımlanmış durumda. Ancak, eski AMD mühendisi John Bruno'nun Apple'daki görevine ilişkin detaylar henüz tam anlamıyla belirtilmiş değil. Bruno'nun Apple'da AMD'dekine benzer bir görev üstleneceğine dair söylentiler bulunuyor. Bu söylentiler, Apple'ın masaüstü ve mobil ürünlerinde de kendisine ait işlemcileri kullanmaya başlayacağı dedikoduları beraberinde getiriyor. Şirket, Ax serisi işlemcileri akıllı telefon ve tabletlerinde kullanmaya başlayarak çoktan bu yolda ilerlemeye başlamıştı. Apple'ın bilgisayarların da kendi işlemcilerini kullanmaya başlayacağına dair dedikodular ise John Bruno'nun işe başlamasıyla tekrar gündeme gelmiş oldu. 

Bruno'nun Apple'ın işlemci üretimine başlaması ile bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmese de Trinity APU projesi ile edindiği başarı ve tecrübenin Apple için oldukça önemli olduğu kesin.

http://semiaccurate.com/2012/07/18/trinitys-system-architect-turns-up-at-apple/ Yorum Yaz
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easymen 6 yıl
Whisper911
Adam resmen türk :D

Hatta ülkücü :)
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kucuker34 6 yıl
Yemisim amdsini...
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Whisper911 6 yıl
Adam resmen türk :D
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mcnishleyvs 6 yıl
Trinity işlemciler Macair'larda çok işe yarardı bence.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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oturtan boğa 6 yıl
istanbul2007
ARKADAKİ ELMA RESMİ SONRADAN KOYULMUS HERALDE HALA ATI LOGOLU ELBİSE VAR USTUNDE

Gerçekten Çok Zekisin!
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gahst 6 yıl
KANUNI61
şöyle olabilirmi Apple amd geciş öncesi hazırlık

Öyle olsa AMD üzerine bi yatırım yapardı, AMD'nin bir işçisini bünyesine katmazdı.
Trinity işlemciler Macair'larda çok işe yarardı bence.
Bekleyip göreceğiz ama Apple kendi işlemcilerini yapıp Maclere koymaya başlarsa daha kapalı bir sistem olacaktır MAC.
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Byabsnn 6 yıl gahst
gahst

KANUNI61

şöyle olabilirmi Apple amd geciş öncesi hazırlık


Öyle olsa AMD üzerine bi yatırım yapardı, AMD'nin bir işçisini bünyesine katmazdı.

Trinity işlemciler Macair'larda çok işe yarardı bence.

Bekleyip göreceğiz ama Apple kendi işlemcilerini yapıp Maclere koymaya başlarsa daha kapalı bir sistem olacaktır MAC.

+1
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KANUNI61 6 yıl
şöyle olabilirmi Apple amd geciş öncesi hazırlık
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istanbul2007 6 yıl
ARKADAKİ ELMA RESMİ SONRADAN KOYULMUS HERALDE HALA ATI LOGOLU ELBİSE VAR USTUNDE
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jovanovic 6 yıl
Apple davalarla uğraşacağına kendine böyle iyilikler yapmalı.
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