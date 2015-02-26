Apple akıllı telefon pazarının karını adeta süpürdü





Akıllı telefon pazarında sayı bakımından Android platformu yüzde 80 üzerinde bir pay ile büyük bir hakimiyet kurmuş durumda. Ancak Android ekosisteminde fiyat-performans çizgisinin daha çok öne çıkması kar marjını da düşürüyor. iPhone modelleri ile üst seviye bir çizgi izleyen Apple ise bu sayede pazarın karını adeta süpürüyor.

Geçen yılın son çeyreğinde rekor iPhone satışı yapan Apple, 18.8 milyar dolar faaliyet karı elde ederek tarihi bir rekor daha kırmıştı. Bu rakam ile Apple pazarda yüzde 88.7 faaliyet karı oranına ulaştı.

Android platformu büyük satışlara rağmen 2.4 milyar dolar faaliyet karına geriledi ve pazardaki kar payı da yüzde 11.3 seviyesine düştü. Bunda Samsung ve Sony gibi devlerin amiral gemi modeli satışlarında kayıp yaşayarak kar marjını da düşürmesi etkili oldu.

Sektörde sadece bu iki büyük platformun ekmek yiyebildiği görülürken, diğer platformlar adeta nal topladı. Pazarda satış rakamı olarak sadece yüzde 3.7 oranına tutunabilen Microsoft ve BlackBerry gibi firmalar herhangi bir faaliyet karı da elde edemedi.

Pazarın genelinde faaliyet karı olarak yüzde 31 civarında yıllık artış görüldü. Ancak bu artışın tamamı Apple'ın yıl bazında yakaladığı yüzde 65 civarındaki artış sayesinde mümkün oldu. Bu yıl Tizen ve Windows 10 işletim sistemlerinin pazardaki dağılımı biraz daha dengelemesi bekleniyor.









http://venturebeat.com/2015/02/26/apples-ios-grabbed-a-record-88-7-of-smartphone-profits-in-q4-2014-android-fell-to-a-new-low-of-11-3/