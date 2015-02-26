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Apple akıllı telefon pazarının karını adeta süpürdü

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple akıllı telefon pazarının karını adeta süpürdü

Akıllı telefon pazarında sayı bakımından Android platformu yüzde 80 üzerinde bir pay ile büyük bir hakimiyet kurmuş durumda. Ancak Android ekosisteminde fiyat-performans çizgisinin daha çok öne çıkması kar marjını da düşürüyor. iPhone modelleri ile üst seviye bir çizgi izleyen Apple ise bu sayede pazarın karını adeta süpürüyor.
Geçen yılın son çeyreğinde rekor iPhone satışı yapan Apple, 18.8 milyar dolar faaliyet karı elde ederek tarihi bir rekor daha kırmıştı. Bu rakam ile Apple pazarda yüzde 88.7 faaliyet karı oranına ulaştı.
Android platformu büyük satışlara rağmen 2.4 milyar dolar faaliyet karına geriledi ve pazardaki kar payı da yüzde 11.3 seviyesine düştü. Bunda Samsung ve Sony gibi devlerin amiral gemi modeli satışlarında kayıp yaşayarak kar marjını da düşürmesi etkili oldu.
Sektörde sadece bu iki büyük platformun ekmek yiyebildiği görülürken, diğer platformlar adeta nal topladı. Pazarda satış rakamı olarak sadece yüzde 3.7 oranına tutunabilen Microsoft ve BlackBerry gibi firmalar herhangi bir faaliyet karı da elde edemedi.
Pazarın genelinde faaliyet karı olarak yüzde 31 civarında yıllık artış görüldü. Ancak bu artışın tamamı Apple'ın yıl bazında yakaladığı yüzde 65 civarındaki artış sayesinde mümkün oldu. Bu yıl Tizen ve Windows 10 işletim sistemlerinin pazardaki dağılımı biraz daha dengelemesi bekleniyor.



http://venturebeat.com/2015/02/26/apples-ios-grabbed-a-record-88-7-of-smartphone-profits-in-q4-2014-android-fell-to-a-new-low-of-11-3/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Anlaşılan yeni modeller bayağı başarılı oldu, ki bu bildiğimiz bir şeydi zaten; kasayı doldurmuşlardır, ki doldurdular zaten; araba haberleri boşuna çıkmıyor
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umut_baris 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Anlaşılan yeni modeller bayağı başarılı oldu, ki bu bildiğimiz bir şeydi zaten; kasayı doldurmuşlardır, ki doldurdular zaten; araba haberleri boşuna çıkmıyor


Orada çuvallar işte.

Apple innovatif bir firma değil ki.
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beter.böcek 4 yıl
Dogru kâr konusunda cok iyiler ama pazari ele gecirme anlaminda ki yuzdelik kisim cok alt seviyede kaliyor,16 gb lik bir modeli 1 yil sonra 8 gb seklinde tekrardan piyasaya sunmasi ve digerleri gibi mini seklinde kirpmamasi da gayet guzel bir adim.
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Sinekli Bakkal 4 yıl
Apple akıllı telefon pazarının lideridir.
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PsychicPower 4 yıl
"Ancak Android ekosisteminde fiyat-performans çizgisinin daha çok öne çıkması kar marjını da düşürüyor."
Bir konuya ancak bu kadar dar görüşlü ve taraflı bakılabilirdi herhalde. Fiyat-performans oranının yüksekliği Android ekosisteminde kar marjına öyle elle tutulur gözle görülür bir etki yapmaz. Çok daha farklı ve kuvvetli etmenler var. Firmanın fazladan her bir modeli tedarik zincirini karmaşıklaştırır, parça sayısını artırır, ortak parça kullanımı belli bir seviyenin üzerine çıkamaz. Bunun yanında, her segmentin kar marjı da birbirinden farklıdır. Daha alt segmentlerde düşen fiyatlar ancak bu sektörlerin yapısı gereği Maliyetlerin fazla düşememesi kar marjını azaltır.
Yani özetle Android ekosistemindeki çeşitlilik ve bölünmüşlük, getirisi yüksek segmentteki görece zayıf satış gibi genel sebepler kar marjının düşmesine sebep olur. Mali sıkıntılar yaşayan şirketler gibi özel sebepler bunu daha da düşürür.
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carloska 4 yıl
ana sebep gosteris...kac insan telefona verdigi paranin karsiligini aliyor ki ozellikle bizim ulkemizde cogu hava atmak icin aliyor bi mekanda masanin ustunde dursun yeter!!!
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alp0007 4 yıl
Yıllardır android kullanıp yaklaşık bir haftadır iPhone 6 plus kullanan biri olarak benim görüşüm şu:
Android cihazların ana sorunu donanım ve yazılım üreticisinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Yani 'davul birinde, tokmak başkasında' durumu oluyor. Meydan apple a kalıyor, apple karına kar katıyor.
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sahmat_78 4 yıl
Kaç tane Android marka telefon kullandıysam büyük-küçük sorunlar yaşadım, bundan sonra Apple alacam, bi o kadarda karşıyımdır İphone telefonlara ama yapacam o işi. 1-2 sene sonra tabi, şuan G3 daha yeni.
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Master_Evil 4 yıl
10 tane telefonla bu başarıyı yakalamışlar
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FlyingUnderpants 4 yıl
Pazarın sadece %20'sine sahipken toplam karın %80'ini elde etmek akla mantığa sığan bir başarı değil. Tebrik etmek lazım. Öte yandan bu bilgi bize maliyetinin çok çok üzerinde satıldığı söylüyor. Bir apple kullanıcısı olsam "nasıl yolunuyorum bee" diye de içimden geçirirdim.
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NeroWin 4 yıl
telefon maliyeti 248 dolar sattıkları rakam 600 dolar seviyesinde olunca ve birde bunun milyonlar sattığını düşündüğümüzde bence gayet normal.
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Rubisco 4 yıl
En büyük ceza ödemek zorunda kalan da Apple?
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