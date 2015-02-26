Apple akıllı telefon pazarının karını adeta süpürdü

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında sayı bakımından Android platformu yüzde 80 üzerinde bir pay ile büyük bir hakimiyet kurmuş durumda. Ancak Android ekosisteminde fiyat-performans çizgisinin daha çok öne çıkması kar marjını da düşürüyor. iPhone modelleri ile üst seviye bir çizgi izleyen Apple ise bu sayede pazarın karını adeta süpürüyor.
Geçen yılın son çeyreğinde rekor iPhone satışı yapan Apple, 18.8 milyar dolar faaliyet karı elde ederek tarihi bir rekor daha kırmıştı. Bu rakam ile Apple pazarda yüzde 88.7 faaliyet karı oranına ulaştı.
Android platformu büyük satışlara rağmen 2.4 milyar dolar faaliyet karına geriledi ve pazardaki kar payı da yüzde 11.3 seviyesine düştü. Bunda Samsung ve Sony gibi devlerin amiral gemi modeli satışlarında kayıp yaşayarak kar marjını da düşürmesi etkili oldu.
Sektörde sadece bu iki büyük platformun ekmek yiyebildiği görülürken, diğer platformlar adeta nal topladı. Pazarda satış rakamı olarak sadece yüzde 3.7 oranına tutunabilen Microsoft ve BlackBerry gibi firmalar herhangi bir faaliyet karı da elde edemedi.
Pazarın genelinde faaliyet karı olarak yüzde 31 civarında yıllık artış görüldü. Ancak bu artışın tamamı Apple'ın yıl bazında yakaladığı yüzde 65 civarındaki artış sayesinde mümkün oldu. Bu yıl Tizen ve Windows 10 işletim sistemlerinin pazardaki dağılımı biraz daha dengelemesi bekleniyor.
http://venturebeat.com/2015/02/26/apples-ios-grabbed-a-record-88-7-of-smartphone-profits-in-q4-2014-android-fell-to-a-new-low-of-11-3/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Orada çuvallar işte.
Apple innovatif bir firma değil ki.
Bir konuya ancak bu kadar dar görüşlü ve taraflı bakılabilirdi herhalde. Fiyat-performans oranının yüksekliği Android ekosisteminde kar marjına öyle elle tutulur gözle görülür bir etki yapmaz. Çok daha farklı ve kuvvetli etmenler var. Firmanın fazladan her bir modeli tedarik zincirini karmaşıklaştırır, parça sayısını artırır, ortak parça kullanımı belli bir seviyenin üzerine çıkamaz. Bunun yanında, her segmentin kar marjı da birbirinden farklıdır. Daha alt segmentlerde düşen fiyatlar ancak bu sektörlerin yapısı gereği Maliyetlerin fazla düşememesi kar marjını azaltır.
Yani özetle Android ekosistemindeki çeşitlilik ve bölünmüşlük, getirisi yüksek segmentteki görece zayıf satış gibi genel sebepler kar marjının düşmesine sebep olur. Mali sıkıntılar yaşayan şirketler gibi özel sebepler bunu daha da düşürür.
Android cihazların ana sorunu donanım ve yazılım üreticisinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Yani 'davul birinde, tokmak başkasında' durumu oluyor. Meydan apple a kalıyor, apple karına kar katıyor.