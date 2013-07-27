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Apple, batarya verimliliğini artıracak bir teknolojinin patentini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, batarya verimliliğini artıracak bir teknolojinin patentini aldı

Günümüzde özellikle mobil cihazlarda batarya verimliliği büyük önem arzediyor. Piyasadaki amiral gemi modellerini tercih edenler nispeten daha kısa kullanım süresi sunan bataryalara razı olurken, uzun kullanım süresi isteyenler ise orta seviye cihazlara yöneliyor. Üreticiler daha uzun kullanım süresi sunmak için cihazlarında farklı teknolojiler deniyor.

WWDC 2013 etkinliğinde 12 saate varan kullanım süresi sunan yeni Macbook Air modellerini tanıtan Apple, batarya konusunun bu yıl ki yazılım güncellemelerinin en öncelikli konularından birisi olduğunu belirtmişti. Firmanın elde ettiği yeni bir patent de buna işaret ediyor.

Elektronik Cihazlar için Güç Yönetimi adındaki teknoloji, kullanıcının günlük alışkanlıklarının takip edilmesine dayanıyor. Kısaca her hareketinizi izleme anlamına gelen teknoloji günlük konum bilgilerinizi, işe gidiş gelişlerinizi, ne zaman yolda olduğunuzu veya ne zaman evde olduğunuzu takip ediyor ve ne zaman cihazınızı şarj edebileceğiniz zamanı belirliyor. Böylece şarj etme konumuna ulaşana kadar bataryanın yetmesi için gerekli tedbirleri alıyor.

Patentte bu bilgilerin nasıl takip edileceği, nasıl depolanacağı veya batarya yönetimi için ayarların nasıl değiştirileceği gibi ayrıntılar yer almıyor. Ancak fikir olarak potansiyeli olan bir teknoloji gibi duruyor.  

http://www.phonearena.com/news/Apple-gets-a-patent-to-improve-battery-life-by-tracking-everything_id45731 Yorum Yaz
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pohuman 6 yıl en beğenilen
Vatandaşı artık patentli izleyecekler. Rezillik..
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UltraStreetFighter 6 yıl
iyi
ana adi, baba adi, dogum tarihi diye gider ...battaryanin ömrünü uzatik hayirli olsun.
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etlik 6 yıl
Apple'ın şu andaki stratejisi, biz patenti alalım gelecekte mutlaka yaparız oluyor. Ama artık şu patentleri faaliyete geçirin lütfen.
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aycibin 6 yıl
Bir gun dayanan telefonla yogun bir isin olunca o gunu cikaramazsin.telefonun normal kullanimda saglam 2 gunu cikarmasi lazimki en kotu durumda bile 1 gun kesin dayansin.
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onur01651 6 yıl
Hep laf, icraat yok, bakıyorumda tüm patentler kağıt üzerinde çizimlerle...
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sansar61 6 yıl
dschannel
insanları izleyecekler diyenler varaklıma cem yılmazın dediği geldipentegonda sen konuşuluyorsun emin olelin amerikalısı seni b.klu iphonenu izleyip napacakahmet bimde tespit edildi ateş serbet saldırın

Tam aklıma gelmişti sen yazmışsın.
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ErTuFx 6 yıl
Apple isi biliyor teknolojiyi yazilim yönünden kullanip pili büyütüp kendine daha fazla masraf etmek yerine yazilimla teknolojiyi daha da kullanilir hale getirmek istiyor gibi. Anlasilan 5s ve 6 da pil ayni kalacak.
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OvernightSensation 6 yıl
zırt pırt patent almak yerine miliamperi yükseltmek neden zor iphone daki eksik budur bence.
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ThePlakumat 6 yıl
Günce 1 kez şarj etsek ne olur 2 günde bir etsek ne olur
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DH Misafiri 6 yıl
parmak izi 5s yetişirmi ve sizce 5s amerikada ve suudi arabistanda ne zaman satışa çıkar ?
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General. 6 yıl
Batarya bahane istihbarat kılıfı şahane
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
İP5s'te umarım soyulmalar düzelirse sorunsuz bir telefonla karşımıza çıkar ve kullanıcısı çok olur ayrıca mah değeri kaç olur tahmini olan var mı ?
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Firaristt 6 yıl
İyi güzel de her şey olması biraz sakıncalı. Konum bilgisini kullanabilir, cihazı kullandığım ve hangi uygulamayı kullandığımı alabilir ama diğer şeylerin pilden farklı sebepleri var gibi duruyor.
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