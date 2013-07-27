Apple, batarya verimliliğini artıracak bir teknolojinin patentini aldı





Günümüzde özellikle mobil cihazlarda batarya verimliliği büyük önem arzediyor. Piyasadaki amiral gemi modellerini tercih edenler nispeten daha kısa kullanım süresi sunan bataryalara razı olurken, uzun kullanım süresi isteyenler ise orta seviye cihazlara yöneliyor. Üreticiler daha uzun kullanım süresi sunmak için cihazlarında farklı teknolojiler deniyor.





WWDC 2013 etkinliğinde 12 saate varan kullanım süresi sunan yeni Macbook Air modellerini tanıtan Apple, batarya konusunun bu yıl ki yazılım güncellemelerinin en öncelikli konularından birisi olduğunu belirtmişti. Firmanın elde ettiği yeni bir patent de buna işaret ediyor.





Elektronik Cihazlar için Güç Yönetimi adındaki teknoloji, kullanıcının günlük alışkanlıklarının takip edilmesine dayanıyor. Kısaca her hareketinizi izleme anlamına gelen teknoloji günlük konum bilgilerinizi, işe gidiş gelişlerinizi, ne zaman yolda olduğunuzu veya ne zaman evde olduğunuzu takip ediyor ve ne zaman cihazınızı şarj edebileceğiniz zamanı belirliyor. Böylece şarj etme konumuna ulaşana kadar bataryanın yetmesi için gerekli tedbirleri alıyor.





Patentte bu bilgilerin nasıl takip edileceği, nasıl depolanacağı veya batarya yönetimi için ayarların nasıl değiştirileceği gibi ayrıntılar yer almıyor. Ancak fikir olarak potansiyeli olan bir teknoloji gibi duruyor.

http://www.phonearena.com/news/Apple-gets-a-patent-to-improve-battery-life-by-tracking-everything_id45731