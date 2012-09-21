Apple, cihazı sallayarak şarj edebilmeyi sağlayacak olan patentin peşinde

Akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri olan şarj süreleri birçok kullanıcının şarj aletini sürekli yanında taşımasına neden oluyor. Ancak, Apple'ın başvurusunu yapmış olduğu yeni bir patent ile birlikte söz konusu durumun önüne geçmek mümkün gibi görünüyor.

http://appleinsider.com/articles/12/09/20/apple_shake_to_charge_technology_may_one_day_power_iphones_ipods

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Apple'ın yapmış olduğu bu patent başvurusuna göre, iPod ve iPhone'ları şarj edebilmek için sadece cihazı sallamak yeterli olacak. Patentte bahsi geçen bu sistem, cihaz içerisindeki bobinlerin hareket etmesini sağlayarak şarj işleminin gerçekleşmesine imkan sunacak. Hareketli mıknatıslar Apple'ın kullanacağı materyaller arasında yer alacak, hareket sırasında ortaya çıkacak olan elektromotif güç ise cihazı şarj etmek için kullanılacak.Söz konusu teknolojinin akıllı telefonlarda kullanılması biraz çaba gerektirecek olsa da akıllı telefonların şarj problemlerini çözmek için etkili bir çözüm alabileceği kesin. Apple'ın söz konusu patenti kullanıp kullanmayacağı ise, halen merak konusu.