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Apple, cihazı sallayarak şarj edebilmeyi sağlayacak olan patentin peşinde

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri olan şarj süreleri birçok kullanıcının şarj aletini sürekli yanında taşımasına neden oluyor. Ancak, Apple'ın başvurusunu yapmış olduğu yeni bir patent ile birlikte söz konusu durumun önüne geçmek mümkün gibi görünüyor.

Apple'ın yapmış olduğu bu patent başvurusuna göre, iPod ve iPhone'ları şarj edebilmek için sadece cihazı sallamak yeterli olacak. Patentte bahsi geçen bu sistem, cihaz içerisindeki bobinlerin hareket etmesini sağlayarak şarj işleminin gerçekleşmesine imkan sunacak. Hareketli mıknatıslar Apple'ın kullanacağı materyaller arasında yer alacak, hareket sırasında ortaya çıkacak olan elektromotif güç ise cihazı şarj etmek için kullanılacak.

Söz konusu teknolojinin akıllı telefonlarda kullanılması biraz çaba gerektirecek olsa da akıllı telefonların şarj problemlerini çözmek için etkili bir çözüm alabileceği kesin. Apple'ın söz konusu patenti kullanıp kullanmayacağı ise, halen merak konusu.
http://appleinsider.com/articles/12/09/20/apple_shake_to_charge_technology_may_one_day_power_iphones_ipods Yorum Yaz
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KütahyanınPınarları 6 yıl en beğenilen
Bazı ucuz el fenerlerinde kullanılan yöntem bu.
Ama "al patenti senin olsun" der verirler, kirliler.
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bankai20 6 yıl
sallama telefon :)
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ortamcıl 6 yıl
al apple bütün patentleri al, sonra android ve samsung kullanıyo diye patent davaları aç, teknoloji senin yüzünden yavaş ilerlesin. bide savunsunlar seni burda..
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Amedra 6 yıl
Yalnız bir daha baktım da fikir gerçekten güzel ya. Hani yapılabilirse süper olur.
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wswswq 6 yıl
Sallama var sallama var, sallama bir yöntem sallayarak verimli enerji elde etmek teknik yani teknoloji dolayısıyla arge, mühendislik ve sonuç olarak patent gerektirir. boş konuşmayalım.
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antonidas 6 yıl
güneş enerjisi ile çalışan saatler var,mesela benim g-shock güneş enerjisi ile çalışmakta,öyle güneş paneli falanda yok.Özel bir camı var,bu cam sayesinde güneş enerjisini alıyor,kısaca dışarıdan bakarsanız, güneş enerjili olduğunu anlayamazsınız.
Gelelim sallama teknolojisine.Sallama teknolojisi otomatik saatlerde kullanılan bir teknolojidir ve çok eskidir, mesela benim 1 saatim,otomatiktir ve sallama ile çalışır.
Peki sallama teknolojisi nedir, pilin icat olmadığı devirlerde saatler kurmalıydı, yani manuel'di.Daha sonra kol saatlerinde elin sallanmasıyla çalışan yani otomatik saatler ortaya çıktı.
Bu saatler pilsizdir ve insanın kolu sürekli hareketli olduğu için sizin saati kurmanız da gerekmez.
Peki sallama teknolojisi ile iphone şarj olur mu?
Aslında olabilir, teknoloji çok gelişti, kağıt üstünde olma ihtimali var. Buradaki mantık ise aslında şu, siz telefonu cebinize koyup yürürken telefon biraz sallanır o esnada telefon kendini şarj edebilir.
Yani maksat batarya bitince telefonu elinize alıp deli gibi sallamanız değil, telefonun pasif sallatısından telefonu şarj etmektir.
Mesela otomatik tabancalar, ateş edildikten sonra ortaya çıkan güç ile kendi kendini kurar.
Güneş enerjisi aslında biraz sıkıntılıdır.Çünkü telefonu güneşte bırakırsan,ısınır ve güneş enerjisi ile bataryayı doldurursan daha fazla ısınır.Ekranın sürekli güneş ışığına maruz kalması ekranın ömrünü azaltır.
Bu nedenlerden dolayı güneş enerjisi dışındaki teknolojiler daha verimlidir.
Sallama teknolojisi olabilir ama çok zor gözüküyor.
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Normandia_06 6 yıl
aspirin_00

eskiden bir saat vardı sallandıkça kendi enerjisini üretiyordu pilsiz. onu hatırlattı.

Seiko 5 o saat
ben 1986 da almıştım :) hala takır takır çalışır :)
2 gün koluma takmıyım masa üzerinde dursun sallanmadıkça çalışmıyor :)
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Artık bunu da yaparlarsa piyasa tamamen Apple'a geçer.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Artık bunu da yaparlarsa piyasa tamamen Apple'a geçer.
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teramit 6 yıl
apple güneş enerjisi ile şarz ile de patent başvurusu yapmıştı bu ikisi birlikte mevcut pil süresini kaydadeğer uzatır ileride belki ama her sallayanın apple a lisans ödemesi ilginç, patent ofisleri bu işin genel olduğuna kanaat etmeli..
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tembelherif 6 yıl
enver328
5tl ye satılan el fenerlerinde zaten bu özellik var. var olan ve patenti alınmış bir şeyin patenti de alınıyorsa gidip bende 4 zamanlı benzinli motorun patentini alayım...

muhtemelen kastettikleri o değil.Tahminimce yolda yürürken cebimizde sallanan telefonun elektrik üretip kendi kendini şarj etmesi hedeflenmiş.Fakat günümüz şartlarındaki materyallerle bu sadece futuristik bir fikirden öte gidemez.Gelecekte akım üreteçlerinin gelişimiyle bizim kullanabileceğimiz hale gelebilir.
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abrenax 6 yıl
5tl ye satılan el fenerlerinde zaten bu özellik var. var olan ve patenti alınmış bir şeyin patenti de alınıyorsa gidip bende 4 zamanlı benzinli motorun patentini alayım...
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