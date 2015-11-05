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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple devasa bir kampüs inşa etmeye hazırlanıyor

Apple'ın devasa bir kampüs inşa etmek için çalışmalara başladığı ve San Jose şehrinde inşa edilecek olan bu yeni kampüs için şehir yetkilileriyle anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Apple devasa bir kampüs inşa etmeye hazırlanıyor

 Steve Jobs tarafından temelleri atılan uzay gemisi kampüsünün yapımını sürdüren Apple, henüz bu kampüsün yapımı bitmeden yeni bir kampüs için çalışmalara başladı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose şehrinde yeni bir kampüs inşa etmek isteyen Apple, inşa edeceği kampüs için yetkililerle görüşmelere başladı.
 Silicon Valley Business Journal'ın haberine göre bir yapı anlaşması için San Jose şehir yetkilileri ile görüşme halinde olan Amerikalı teknoloji devi, anlaşmaya varıldığı taktirde şehrin kuzeyinde devasa bir kampüs inşa edecek. Yaklaşık 93 bin m² büyüklüğünde olacağı söylenen bu yeni kampüs, hem Infinite Loop kampsünden hem de yapımı süren uzay gemisi kampsünden daha büyük olacak.
 
Apple devasa bir kampüs inşa etmeye hazırlanıyor
 Bu devasa kampüs için hazırlıklara bir süre önce başlayan Apple, yeni kampsünü inşa edeceği alandaki arazilerin büyük bölümünü geçtiğimiz birkaç ay içerisinde satın aldı veya kiraladı. Apple henüz yeni kampüsü ile ilgili net bir proje sunmamış olsa da San Jose yetkilileriyle anlaşmaya varılması, bahsi geçen arazinin 15 yıllık inşa haklarının elde edilmesini sağlayacak.
 Apple'ın yeni kampüsünü ne için kullanacağı şimdilik bilinmiyor olsa da teknoloji devinin bu yeni ofis alanlarını otomobil alanındaki çalışmaları için kullanabileceği konuşuluyor. Elektrikli bir otomobil üzerinde çalıştığı bir süredir konuşulan firmanın ilk otomobillerini 2019 veya 2020 yılında üretmeye başlayacağı iddia ediliyor.

http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2015/11/04/exclusiveapple-contemplating-huge-campus-of-up-to.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mars Portakalı 3 yıl
Hak ediyorlar, yakışır.
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Patren 3 yıl
adamlar para basıyor daha yinede daha çok gelişmek istiyorlar
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WB 3 yıl
Para *ok nede olsa
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