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Apple, fotoğraf düzenleme yazılımı Aperture'u geliştirmeyi durduruyor

4 yıl
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, fotoğraf düzenleme yazılımı Aperture'u geliştirmeyi durduruyor
Yazılım tarafında da önemli işlere imza atan Apple, Adobe'un Lightroom'u karşısında gün geçtikçe popülerliğini kaybeden Aperture yazılımını geliştirmeyi durduruyor.
Yeni çıkan fotoğraf makineleri doğrultusunda (RAW dosyaları) güncellenemeye devam edileceği ancak genel anlamda gelişiminin durdurulacağı belirtilen Apple Aperture, yerini yine OSX sistemler için geliştirilen yeni Photos (Görsel üstte) uygulamasına ve iCloud fotoğraf kütüphanesine bırakacak. Aperture ile iPhoto'nun yerine hazırlanan yeni Photos uygulamasıyla kişiler fotoğraf düzenleme, arama ve depolama gibi işlemleri bulut üzerinden de gerçekleştirebilecek.
Photos uygulamasının önümüzdeki yıl yeni işletim sistemi Yosemite ile geleceği, firmanın Logic Pro ile Final Cut Pro gibi diğer yazılımlarını ise geliştirmeye devam edeceği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. 


http://www.macrumors.com/2014/06/27/aperture-development-stops/ Yorum Yaz
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