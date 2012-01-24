Apple geçtiğimiz yılı en büyük yarıiletken alıcısı olarak kapattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Araştırma kuruluşu Gartner'ın 2011'le ilgili yeni çalışması bir hayli dikkat çekici. Hazırlanan rapora göre Apple, geçtiğimiz yıl teknoloji dünyasının en büyük yarıiletken alıcısı oldu. iPhone ve iPad satışlarındaki agresif yükselişe ek olarak NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı MacBook Air'lara olan ilgi, Apple'ın en büyük satın almacı olmasında büyük rol oynadı.
Ürünlerinde kullandığı yarıiletken kaynakları için 2011'de 17.3 milyar dolar harcayan Apple, bu açıdan değerlendirildiğinde Samsung ve HP gibi güçlü rakiplerini de geride bıraktı. Bu noktada dikkatleri çeken bir başka ilginç veri ise yarıiletken harcamalarının sadece bir yılda ciddi derece artış göstermiş olması zira Apple'ın 2010'daki harcaması 12.8 milyar dolardı yani %35'lik bir artıştan söz edebiliriz ki şirketin ürünlerine gelen yoğun talep, yapılan alımlardaki artışın temel kaynağını teşkil etmekte.
Nakit varlığı en yüksek teknoloji şirketi olan Apple, ürünlerinde kullandığı komponentleri aralarında Samsung ve Toshiba gibi rakiplerinin de bulunduğu çok sayıda firmadan tedarik etmekte. Apple'dan sonra yarıiletken alımına en fazla harcama yapan firma ise Samsung oldu ve şirket 2011'de bu alımlar için 16.7 milyar dolar (bir önceki yıla göre %9 artış) harcadı.
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ucuzdur pahalıdır hak eder etmez iyidir kötüdür begenirsin begenmezsin bunların hepsi bi kenara adamlar çalıştı kazandı tutturdu kendine has bi kitle oturttu..
bizede helal olsun demek düşer...
Şakirt kardeşlerini topla da git siz ne anlarsınız teknolojiden. Ulan her konuya illaki din bulaştıracaksınız. Her yerde senin gibi insanlar görmekten bıktım yemin ediyorum.
Ölüm sadece şakirtlerin başına gelen bi olay değil, sende öleceksin. Yani adamın herkesi ilgilendiren bu lafından inancı ile alakalı bi kanıya varman çok garip.
Ben olayı dine vurmadım şakirt'de,değilim,sadece düşüncelerimi yazdım o kadar.Ben ekmeğimi teknolojiden kazanıyorum yazdığın kelimelere dikkat et.Bende senin gibi ön yargılı insanlardan bıktım,yoksa ölmekten mi korkuyorsun?...
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