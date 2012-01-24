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Apple geçtiğimiz yılı en büyük yarıiletken alıcısı olarak kapattı

7 yıl
10,2b
1
17
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Araştırma kuruluşu Gartner'ın 2011'le ilgili yeni çalışması bir hayli dikkat çekici. Hazırlanan rapora göre Apple, geçtiğimiz yıl teknoloji dünyasının en büyük yarıiletken alıcısı oldu. iPhone ve iPad satışlarındaki agresif yükselişe ek olarak NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı MacBook Air'lara olan ilgi, Apple'ın en büyük satın almacı olmasında büyük rol oynadı. 
Ürünlerinde kullandığı yarıiletken kaynakları için 2011'de 17.3 milyar dolar harcayan Apple, bu açıdan değerlendirildiğinde Samsung ve HP gibi güçlü rakiplerini de geride bıraktı. Bu noktada dikkatleri çeken bir başka ilginç veri ise yarıiletken harcamalarının sadece bir yılda ciddi derece artış göstermiş olması zira Apple'ın 2010'daki harcaması 12.8 milyar dolardı yani %35'lik bir artıştan söz edebiliriz ki şirketin ürünlerine gelen yoğun talep, yapılan alımlardaki artışın temel kaynağını teşkil etmekte.
Nakit varlığı en yüksek teknoloji şirketi olan Apple, ürünlerinde kullandığı komponentleri aralarında Samsung ve Toshiba gibi rakiplerinin de bulunduğu çok sayıda firmadan tedarik etmekte. Apple'dan sonra yarıiletken alımına en fazla harcama yapan firma ise Samsung oldu ve şirket 2011'de bu alımlar için 16.7 milyar dolar (bir önceki yıla göre %9 artış) harcadı. 


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CodeMachine 7 yıl en beğenilen
Ipad harici apple ürünü kullanmam, fanlarının agresifliği yüzünden firmaya antipatimde oluştu ama adamlar önemli olan boyutu değil işlevselliği mantığını elektronik dünyasına kanıtladılar. işlemcisi bilmem kaç ghz, rami bilmem kaç gb önemli değil, önemli olan bu kaynakları verimli olarak kullanmak. ipad denen cihazı çok başaralı bu konuda, diğer cihazlarını denemedim ama Türkiye'de bir insan apple firmasına benim gibi antipaatikse sebebi fanları ve bir ara günde 10 tane abartılı apple haberi giren teknoloji siteleridir.
Ipad harici apple ürünü kullanmam, fanlarının agresifliği yüzünden firmaya antipatimde oluştu ama adamlar önemli olan boyutu değil işlevselliği mantığını elektr...
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selo3801 7 yıl
apple firmasına patent davası açmaya hazırlanıyorum sakıp sabancının sözünü kullanarak bu günlere geldiler çalışmak çalışmak çalışmak :D
ucuzdur pahalıdır hak eder etmez iyidir kötüdür begenirsin begenmezsin bunların hepsi bi kenara adamlar çalıştı kazandı tutturdu kendine has bi kitle oturttu..
bizede helal olsun demek düşer...
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alpa07 7 yıl
Niye vermiyor :D :D
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Mr.Legend 7 yıl
toysican
Ölümlü dünya o para ne size kalır,nede bizlere...

Şakirt kardeşlerini topla da git siz ne anlarsınız teknolojiden. Ulan her konuya illaki din bulaştıracaksınız. Her yerde senin gibi insanlar görmekten bıktım yemin ediyorum.
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CodeMachine 7 yıl Mr.Legend
Mr.Legend

toysican

Ölümlü dünya o para ne size kalır,nede bizlere...


Şakirt kardeşlerini topla da git siz ne anlarsınız teknolojiden. Ulan her konuya illaki din bulaştıracaksınız. Her yerde senin gibi insanlar görmekten bıktım yemin ediyorum.

Ölüm sadece şakirtlerin başına gelen bi olay değil, sende öleceksin. Yani adamın herkesi ilgilendiren bu lafından inancı ile alakalı bi kanıya varman çok garip.
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toysican 7 yıl Mr.Legend
Mr.Legend

toysican

Ölümlü dünya o para ne size kalır,nede bizlere...


Şakirt kardeşlerini topla da git siz ne anlarsınız teknolojiden. Ulan her konuya illaki din bulaştıracaksınız. Her yerde senin gibi insanlar görmekten bıktım yemin ediyorum.

Ben olayı dine vurmadım şakirt'de,değilim,sadece düşüncelerimi yazdım o kadar.Ben ekmeğimi teknolojiden kazanıyorum yazdığın kelimelere dikkat et.Bende senin gibi ön yargılı insanlardan bıktım,yoksa ölmekten mi korkuyorsun?...
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kaybedenlerden 7 yıl
ilginç
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E_Aydin35 7 yıl
Adamlarda(firmada) Bu kadar çok para olursa yarı iletkeninide yapar altınınıda,gümüşünüde yeterki müşteri kitlesi ve memnuniyeti artsın.:)
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CodeMachine 7 yıl en beğenilen
Ipad harici apple ürünü kullanmam, fanlarının agresifliği yüzünden firmaya antipatimde oluştu ama adamlar önemli olan boyutu değil işlevselliği mantığını elektronik dünyasına kanıtladılar. işlemcisi bilmem kaç ghz, rami bilmem kaç gb önemli değil, önemli olan bu kaynakları verimli olarak kullanmak. ipad denen cihazı çok başaralı bu konuda, diğer cihazlarını denemedim ama Türkiye'de bir insan apple firmasına benim gibi antipaatikse sebebi fanları ve bir ara günde 10 tane abartılı apple haberi giren teknoloji siteleridir.
1 Yanıt Yanıtla +5
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eulogy 7 yıl CodeMachine
CodeMachine

Ipad harici apple ürünü kullanmam, fanlarının agresifliği yüzünden firmaya antipatimde oluştu ama adamlar önemli olan boyutu değil işlevselliği mantığını elektronik dünyasına kanıtladılar. işlemcisi bilmem kaç ghz, rami bilmem kaç gb önemli değil, önemli olan bu kaynakları verimli olarak kullanmak. ipad denen cihazı çok başaralı bu konuda, diğer cihazlarını denemedim ama Türkiye'de bir insan apple firmasına benim gibi antipaatikse sebebi fanları ve bir ara günde 10 tane abartılı apple haberi giren teknoloji siteleridir.


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gokooo 7 yıl
Sadeliği yeter...
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halitozbasli 7 yıl
Bu firma tek bir mamulü kendi üretmeden dünya lideri.. Bugün ayfonumda şunu keşfettim. Bir müvekkilim ingiltere ceplerini ve ev telefon numarasını msjla gönderdi. Bende kaydet dedim hangi numara ev hangileri cep ayırmış cartvizit yapmış bana gösterdi.. Zaten adamlara kazandıran seyde bu kücük ayrıntılar yoksa makina olarak androit daha iyi leri bile cıktı ve cıkmak uzere...
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
ALLAH APPLE I KORUSUN VE YÜCELTSİN
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ilhan_28 7 yıl
yarı iletkene harcadığı para buysa bu adamların yıllık karını hayal dahi edemiyorum
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