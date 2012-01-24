Apple geçtiğimiz yılı en büyük yarıiletken alıcısı olarak kapattı

Araştırma kuruluşu Gartner'ın 2011'le ilgili yeni çalışması bir hayli dikkat çekici. Hazırlanan rapora göre Apple, geçtiğimiz yıl teknoloji dünyasının en büyük yarıiletken alıcısı oldu. iPhone ve iPad satışlarındaki agresif yükselişe ek olarak NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı MacBook Air'lara olan ilgi, Apple'ın en büyük satın almacı olmasında büyük rol oynadı.

Ürünlerinde kullandığı yarıiletken kaynakları için 2011'de 17.3 milyar dolar harcayan Apple, bu açıdan değerlendirildiğinde Samsung ve HP gibi güçlü rakiplerini de geride bıraktı. Bu noktada dikkatleri çeken bir başka ilginç veri ise yarıiletken harcamalarının sadece bir yılda ciddi derece artış göstermiş olması zira Apple'ın 2010'daki harcaması 12.8 milyar dolardı yani %35'lik bir artıştan söz edebiliriz ki şirketin ürünlerine gelen yoğun talep, yapılan alımlardaki artışın temel kaynağını teşkil etmekte.

Nakit varlığı en yüksek teknoloji şirketi olan Apple, ürünlerinde kullandığı komponentleri aralarında Samsung ve Toshiba gibi rakiplerinin de bulunduğu çok sayıda firmadan tedarik etmekte. Apple'dan sonra yarıiletken alımına en fazla harcama yapan firma ise Samsung oldu ve şirket 2011'de bu alımlar için 16.7 milyar dolar (bir önceki yıla göre %9 artış) harcadı.



