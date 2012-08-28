Apple, hangi Samsung cihazları için yasaklama talep ettiğini mahkemeye bildirdi

Apple'ın Samsung'dan 1.05 milyar dolarlık tazminat kazanmasıyla sonuçlanan ABD'deki patent davasına ilişkin, 20 Eylül'de hangi modellere satış yasağı konması gerektiği görüşülecek. Görüşme öncesinde Apple, ABD'de satış yasağı istediği modellerin listesini mahkemeye sundu.





Mahkeme başvurusunda 20 cihaza yasaklama isteyen Apple, karar açıklandığı tarihte bazı modeller piyasada olmadığı için bu rakamı 8'e indirmiş durumda.





Apple'ın yasaklama istediği modeller; Galaxy S 4G, Galaxy S2 (AT&T), Galaxy S2 (Skyrocket), Galaxy S2 (T-Mobile), Galaxy S2 Epic 4G, Galaxy S Showcase, Droid Charge ve Galaxy Prevail olarak belirtilmiş. Ağırlıklı olarak Galaxy S ve Galaxy S2'nin ABD varyantları listeyi oluşturmuş.





Modellerden Galaxy S 4G ve Galaxy S Showcase, trade dress denilen bir modelin sunuş şeklini belirten ve iPhone'un sunuş şeklini kapsamına alan iki patenti ihlal etmiş. Ayrıca işleyiş ile ilgili 3, tasarım ile ilgili 2 patenti daha ihlal ettiği belirtilmiş.





Galaxy S 4G, Galaxy S2 (AT&T), Droid Charge ve Galaxy Prevail ise arayüz ve işleyiş ile ilgili 3 patenti de ihlal etmiş görünüyor. Bunun dışındakiler, gruplardan bir veya iki patenti ihlal etmiş.





20 Eylül tarihinde hangi modellerin yasaklanacağına ilişkin karar verilecek. Samsung ise ABD pazarındaki ürünlerinin erişilebilirliğini güvence altına almak için gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.