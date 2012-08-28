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Apple, hangi Samsung cihazları için yasaklama talep ettiğini mahkemeye bildirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Samsung'dan 1.05 milyar dolarlık tazminat kazanmasıyla sonuçlanan ABD'deki patent davasına ilişkin, 20 Eylül'de hangi modellere satış yasağı konması gerektiği görüşülecek. Görüşme öncesinde Apple, ABD'de satış yasağı istediği modellerin listesini mahkemeye sundu.

Mahkeme başvurusunda 20 cihaza yasaklama isteyen Apple, karar açıklandığı tarihte bazı modeller piyasada olmadığı için bu rakamı 8'e indirmiş durumda.

Apple'ın yasaklama istediği modeller; Galaxy S 4G, Galaxy S2 (AT&T), Galaxy S2 (Skyrocket), Galaxy S2 (T-Mobile), Galaxy S2 Epic 4G, Galaxy S Showcase, Droid Charge ve Galaxy Prevail olarak belirtilmiş. Ağırlıklı olarak Galaxy S ve Galaxy S2'nin ABD varyantları listeyi oluşturmuş.

Modellerden Galaxy S 4G ve Galaxy S Showcase, trade dress denilen bir modelin sunuş şeklini belirten ve iPhone'un sunuş şeklini kapsamına alan iki patenti ihlal etmiş. Ayrıca işleyiş ile ilgili 3, tasarım ile ilgili 2 patenti daha ihlal ettiği belirtilmiş.

Galaxy S 4G, Galaxy S2 (AT&T), Droid Charge ve Galaxy Prevail ise arayüz ve işleyiş ile ilgili 3 patenti de ihlal etmiş görünüyor. Bunun dışındakiler, gruplardan bir veya iki patenti ihlal etmiş. 

20 Eylül tarihinde hangi modellerin yasaklanacağına ilişkin karar verilecek. Samsung ise ABD pazarındaki ürünlerinin erişilebilirliğini güvence altına almak için gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

http://www.theverge.com/2012/8/27/3272154/apple-identifies-samsung-products-injunction-after-verdict Yorum Yaz
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erci501 7 yıl en beğenilen
satılmış mahkeme üyeleri bunları da yasaklayabilir.
Hatta amerikan şirketleri hariç tüm android cihazları da yasaklatabilir.
Sebep elmayı nasıl geçersiniz cezası.
satılmış mahkeme üyeleri bunları da yasaklayabilir.Hatta amerikan şirketleri hariç tüm android cihazları da yasaklatabilir.Sebep elmayı nasıl geçersini...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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myhotyro 7 yıl
Ekrem abimiz, bu konunun haberlerini büyük hevesle yapıyorsun. Apple'ın kaybettiği davaların kaçını haber yaptın? Gerçekten bimiyor ve merak ediyorum. Yoksa yapma diye demiyourum. iPhone 5'in kaplosunda 5 delik, 3 çentik olabilir diye dedikodu yapacağına tabi ki bunları haber yap.
Ekrem abimiz, bu konunun haberlerini büyük hevesle yapıyorsun. Apple'ın kaybettiği davaların kaçını haber yaptın? Gerçekten bimiyor ve merak ediyorum. Yoksa yap...
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FRAPS 7 yıl
Galaxy s harici hiçbir samsung modeli iphone larla ilgili bir benzerlik taşımıyor. sgs2 ise tamamen farklı bir tasarıma sahip , menü düzeni dahil. Ama bizim apple kendi vatanında mahkemeyi yanına almış , şimdi diğer firmaların cebindeki paraya göz koymuş , yazıklar olsun
Galaxy s harici hiçbir samsung modeli iphone larla ilgili bir benzerlik taşımıyor. sgs2 ise tamamen farklı bir tasarıma sahip , menü düzeni dahil. Ama bizim ap...
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4 Yanıt Yanıtla +8
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MaSSive 7 yıl
Bana eksi veren forum kullanıcısı,Kabul et güzel espri idi.
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MaSSive 7 yıl
Apple hissedarlarıda Apple a dava açacakmış.
Sebep ise Apple iPhone 5 ile, kendi kendini kopyalamaya başladığı için.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Daha ne davalar olur.
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nick varmi nick? 7 yıl
gozun doysun apple...bu haber eskidi yeni haberi vereyim...

Samsung, temyize giderek patent davasının yeniden görülmesini isterken, Apple, bir milyar dolarlık tazminatla yetinecek gibi görünmüyor. ABD’li elektronik devi, mahkemeye başvurarak Samsung’dan 707 milyon dolar daha talep etmeye hazırlanıyor. Öte yandan hukukçular yeni bir dava açılması halinde Samsung’un üç milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalabileceğini ifade ediyor

haberin tamami icin

ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/779216-apple-707-milyon-dolar-daha-istiyor
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Amedra 7 yıl
yalnız. bu dava bir kaç sene suret eminim.,
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Puzzles 7 yıl
Oldu o zaman biz kalkalım denir bu habere
Yahu apple'ın piyasada tek el olma çabasını anlıyorumda, bu konuda apple destekleyenleri ( veya samsung aynı kapı ) anlamıyorum. Her zaman derim rekabet tüketiciye yarar diye. Apple tek el olsa telefonlarıda bir okadar fiyat artışına geçecektir.
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phantom_coal 7 yıl
Samsungda cok taklit ediyor,ozgun birsey yok.bu isler isin raconu,adam taklit urunlerle ,kendi fikirleriyle pastayi niye paylassin
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maxmania 7 yıl
vitor reis
şaka gibi.. adamlar abd mahkemelerine laf atmış kıskançlıktan.. gidin bi araştırın ergenler abd mahkemeleri dünya çapında ünlü mahkemelerdir. o sizin dediğin şeyler türkiyede olur adamına göre işler adalet burda orda olmaz öyle şeyler

o çok güvenilir dediğin mahkemeler afganistan savaşında esir düşenlere yargılanmayı bile lüks görüyor. adamlar mahkeme karşısına bile çıkartılmıyor.
müslümanları usülsüzce takip edip, telefonlarını dinleyen kuruma ses çıkartmıyor.
elbette kendi reklam yüzü olan firmayı koruyacaktır.
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Akinci 7 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam Samsung'un AB ülkelerinde Apple'e karşı açtığı davalar vardı. Samsung'un karşı hamlelerine bakmak lazım. AB ülkeleri Apple'a geçit vermeyebilir.
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inexo 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



ondan sony böyle yamuk telefonlar yapıyor demek apple dikdörtgenin patentini aldıysa
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cceviz 7 yıl
inexo
galaxy ace yi hesaba katmamış bile en çok o benziyor

çünkü ace satışlarını etkilemiyor.
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inexo 7 yıl
galaxy ace yi hesaba katmamış bile en çok o benziyor
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