    iPhone 17 Pro kamera özellikleri: Beklenen geliştirmeler

    Apple, iPhone 17 serisini yarın tanıtacak ve her yıl olduğu Pro modeller daha fazla dikkat çekecek. Peki, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max kamera özellikleri nasıl olacak, beklenen geliştirmeler neler?

    Apple, 9 Eylül’de “Awe Droping” etkinliğinde yeni iPhone 17 serisini tanıtacak. Yükseltmeyi düşünen kullanıcılar için en önemli detaylardan biri de kamera iyileştirmeleri oluyor. Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone 17 Pro’ların kamerasına dair beklentilerini paylaştı.

    iPhone 17 Pro / 17 Pro Max kamera geliştirmeleri (beklenen)

    iPhone 17 Pro Max kamera özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör

    • Ön kamera 12MP’den 24MP’e çıkarılacak
    • Telefoto kamera 48MP’e yükseltilecek
    • 5x optik zoom yerine 8x yakınlaştırma sağlayacak
    • Ön ve arka kamera aynı anda kayıt
    • Yeni değişken diyafram sistemi
    • Video kaydı iyileştirmeleri

    iPhone 17 serisinin altı lensli 24 megapiksel ön kameraya sahip olması bekleniyor. iPhone 14 ve 15, beş lensli 12 megapiksel ön kameraya sahip, iPhone 16 serisi de bu donanımı sürdürüyor. 24 megapiksele yükseltilen çözünürlük, fotoğrafların kırpıldığında veya yakınlaştırıldığında bile kalitesini korumasını sağlarken, daha fazla piksel daha ince ayrıntıları yakalayacak. Altı elemanlı bir lense yükseltme, biraz görüntü kalitesini de artıracak.

    Geliştirilmiş telefoto, iPhone 17 Pro modellerini tamamen 48 megapiksel lenslerden oluşan bir arka kamera sistemine sahip ilk iPhone'lar haline getirecek; bu da cihazların daha fazla fotoğrafik ayrıntı yakalamasını sağlayacak. Apple'ın iPhone 17 Pro modellerindeki yükseltilmiş telefoto lens, 8x'e kadar optik yakınlaştırmaya sahip olabilir. Bu, iPhone 17 Pro modellerinin önceki modellere kıyasla neden daha büyük arka kamera çıkıntılarına sahip olduğunu açıklayabilir; lensin hareket etmesini sağlayan parçalar, kamera çıkıntısının ortasında, lensler ile LED flaş, arka mikrofon ve LiDAR tarayıcı arasındaki alanda yer alabilir.

    iPhone 17 Pro modelleri, kullanıcıların ön ve arka kamerayla aynı anda video kaydetmesine olanak tanıyan çift video kaydı özelliği sunabilir. Bazı uygulamalar, içerik üreticiler için faydalı olan bu işlevi zaten destekliyor ancak dahili kamera desteklemiyor.

    Apple, iPhone 17 Pro modellerini mekanik diyaframla donatabilir. Böyle bir sistem, kullanıcıların ışığın girdiği kamera lensi açıklığının boyutunu ayarlamasına olanak tanıyarak alan derinliği kontrolünü iyileştirecek. Mevcut tüm iPhone kamera lensleri sabit diyaframlara sahip.

    iPhone 17 Pro Max ne zaman çıkacak?

    Serinin en dikkat çekici modeli olacak iPhone 17 Pro Max’in kamera özellikleri 9 Eylül’de yayınlanacak etkinlikte gösterilecek.

