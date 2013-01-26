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Apple harita hizmeti ile ilgili optimizasyonları yıl boyunca devreye sokacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple harita hizmeti ile ilgili optimizasyonları yıl boyunca devreye sokacak

Geçen yıl mobil dünyaya sunduğu iOS 6 işletim sisteminde yer alan yeni harita uygulaması nedeniyle Apple sayısız eleştiri almıştı. Eski Google Maps çalışanlarını ise alarak hizmeti istenen seviyeye çıkarmak isteyen Apple, bu yıl için pek çok yeni geliştirme sözü verdi.

Yatırımcı toplantısında konuşan Tim Cook, harita hizmetinde bazı iyileştirmeler yaptıklarını ve kademe kademe devreye sokacaklarını açıkladı. Bu iyileştirmeler arasında işletmelere yönelik yerel veriler, uydu ve kuşbakışı görünümlerinde geliştirmeler yer alıyor. Cook ayrıca kullanıcıların iOS 6 ile birlikte daha fazla harita etkileşimi yaşamaya başladıklarını da aktardı.

Apple'ın kendi geliştirdiği harita hizmeti, yanlış güzergah çizme, yolların bozuk görsellerle sunulması, bina görsellerinin eksik olması gibi pek çok eksiklik nedeniyle eleştirildi ve yeni kullanıma sunulan Google Maps uygulaması 48 saatte 10 milyon indirme rakamını geride bıraktı.

Apple'ın harita hizmeti yüzde 1 civarında kullanım oranına sahip ve yeni düzenlemelerle bu oranın ne kadar büyüyeceği merak konusu.



http://www.tomsguide.com/us/Apple-Maps-App-Fixes-iOS,news-16660.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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gerigelenadam 6 yıl
Bende amerikan hesabı açıp aldım google mapi ipad desteği yok ama olsun onuda google earth ile idare ediyorum
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balcis 6 yıl
eL1te
Blackeagle Google maps ülkeye ne zaman giriş yapıyor?
Google Earth gibi Mapsin de yakın bir zamanda ülkemiz store una açılacağını sanmıyorum. Sırf bu yüzden tr hesabımı usa çevirip indirdim ve tekrar tr hesaba dönüştürdüm.

kredi kartın tanımlı mı hesapta? ben bunu yaamıyorum, tekrar tr hesaba dönüyor.
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JAZZXY 6 yıl
Ulaştırma bakanlığının ki henüz kullanımda değil
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Nightmare70 6 yıl
Google Earth kullanıyorum telefonda 3D binalar eyvallah çok fazla ama çok dandik ya binaların kaplaması çok kötü ios map'e göre.Tabi google'un harita konusunda üstünlüğü tartışılamaz ama 3D binalarda ios güzel şeyler sunuyor
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callandor 6 yıl
Selam,
O değil de şunu deneyen oldu mu?

hurriyet.com.tr/...

Haberde yazdığı gibi erişilemiyor siteye ama merak etmiyor da değilim....
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BlackEagle 6 yıl
Google maps ülkeye ne zaman giriş yapıyor?
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lerolande 6 yıl callandor
callandor

Selam,
O değil de şunu deneyen oldu mu?

hurriyet.com.tr/...

Haberde yazdığı gibi erişilemiyor siteye ama merak etmiyor da değilim....

Ben merak edip baktım. itunes'de " Ulaşım Portalı " ismiyle geçiyormuş ama ben bulamadım :S
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