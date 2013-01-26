Apple harita hizmeti ile ilgili optimizasyonları yıl boyunca devreye sokacak





Geçen yıl mobil dünyaya sunduğu iOS 6 işletim sisteminde yer alan yeni harita uygulaması nedeniyle Apple sayısız eleştiri almıştı. Eski Google Maps çalışanlarını ise alarak hizmeti istenen seviyeye çıkarmak isteyen Apple, bu yıl için pek çok yeni geliştirme sözü verdi.



Yatırımcı toplantısında konuşan Tim Cook, harita hizmetinde bazı iyileştirmeler yaptıklarını ve kademe kademe devreye sokacaklarını açıkladı. Bu iyileştirmeler arasında işletmelere yönelik yerel veriler, uydu ve kuşbakışı görünümlerinde geliştirmeler yer alıyor. Cook ayrıca kullanıcıların iOS 6 ile birlikte daha fazla harita etkileşimi yaşamaya başladıklarını da aktardı.



Apple'ın kendi geliştirdiği harita hizmeti, yanlış güzergah çizme, yolların bozuk görsellerle sunulması, bina görsellerinin eksik olması gibi pek çok eksiklik nedeniyle eleştirildi ve yeni kullanıma sunulan Google Maps uygulaması 48 saatte 10 milyon indirme rakamını geride bıraktı.



Apple'ın harita hizmeti yüzde 1 civarında kullanım oranına sahip ve yeni düzenlemelerle bu oranın ne kadar büyüyeceği merak konusu.







http://www.tomsguide.com/us/Apple-Maps-App-Fixes-iOS,news-16660.html#xtor=RSS-980