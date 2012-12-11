Apple, iOS için SkyDrive iOS güncellemesini gelir paylaşımı kuralları nedeniyle engelledi





Apple'ın uygulama mağazası kurallarında oldukça katı olduğu ve herhangi bir taviz vermediği uzun zamandır biliniyor. Firmanın en sert olduğu kurallardan birisi de üçüncü taraf uygulamalar içerisinden harici ödeme kanallarına verilen bağlantılar.





Firma, uygulamanın kesinlikle kendi belirlediği ve Apple kimliği ile yapılan uygulama-içi ödeme kanallarını kullanmasını ve buradan da yüzde 30 gelir payı vermesini talep ediyor. Kabul etmeyenleri ise yasaklıyor.





Bu kuralın son kurbanı yazılım devi Microsoft oldu. Bir süre önce iOS için SkyDrive bulut depolama uygulamasını güncelleyen ve harici bir kanalla kullanıcıların ekstra kapasite satın almasını sağlayan Microsoft, bunun App Store üzerinde engellendiğini gördü. Uygulamanın eski sürümü indirilebilirken, güncellenmiş sürümü ise App Store vizesi alamadı.





Microsoft'a yakın kaynaklar gelir paylaşımı meselesi nedeniyle güncellemenin onaylanmadığını ve Microsoft'un da gelirden pay vermek istemediğini belirtiyor. Apple eğer bu olmazsa tamamen ücretsiz olan bir uygulama olmasını istiyor. Bu yüzden bir anlaşma sağlanamadı.





Anlaşmazlığın diğer bir boyutu ise SkyDrive uygulaması ile entegre çalışan diğer üçüncü taraf uygulamalar. SkyDrive güncellemesi ile Files Pro uygulaması da kendisini güncelledi. Ancak bu güncelleme de App Store üzerinde onaylanmadı. Çünkü Live onaylama sayfasında bir üye olma butonu bulunuyordu ve bu harici ödeme mekanizmalarına link vermek şeklinde algılandığı için güncelleme engellendi.





Yine SkyDrive ile entegrasyon sağlayan CloudMusic for SkyDrive uygulaması da engellenen bir diğer uygulama. SkyDrive tamamen iOS'tan kalksa bile ödeme sistemi değişmediği için entegre uygulamaların yasaklarının devam edeceği ifade ediliyor.

http://thenextweb.com/insider/2012/12/11/as-skydrive-balks-at-the-30-fee-third-party-developers-feel-the-heat-as-apple-blocks-apps-integrating-the-microsoft-service/