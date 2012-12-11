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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS için SkyDrive iOS güncellemesini gelir paylaşımı kuralları nedeniyle engelledi

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın uygulama mağazası kurallarında oldukça katı olduğu ve herhangi bir taviz vermediği uzun zamandır biliniyor. Firmanın en sert olduğu kurallardan birisi de üçüncü taraf uygulamalar içerisinden harici ödeme kanallarına verilen bağlantılar.

Firma, uygulamanın kesinlikle kendi belirlediği ve Apple kimliği ile yapılan uygulama-içi ödeme kanallarını kullanmasını ve buradan da yüzde 30 gelir payı vermesini talep ediyor. Kabul etmeyenleri ise yasaklıyor.

Bu kuralın son kurbanı yazılım devi Microsoft oldu. Bir süre önce iOS için SkyDrive bulut depolama uygulamasını güncelleyen ve harici bir kanalla kullanıcıların ekstra kapasite satın almasını sağlayan Microsoft, bunun App Store üzerinde engellendiğini gördü. Uygulamanın eski sürümü indirilebilirken, güncellenmiş sürümü ise App Store vizesi alamadı.

Microsoft'a yakın kaynaklar gelir paylaşımı meselesi nedeniyle güncellemenin onaylanmadığını ve Microsoft'un da gelirden pay vermek istemediğini belirtiyor. Apple eğer bu olmazsa tamamen ücretsiz olan bir uygulama olmasını istiyor. Bu yüzden bir anlaşma sağlanamadı. 

Anlaşmazlığın diğer bir boyutu ise SkyDrive uygulaması ile entegre çalışan diğer üçüncü taraf uygulamalar. SkyDrive güncellemesi ile Files Pro uygulaması da kendisini güncelledi. Ancak bu güncelleme de App Store üzerinde onaylanmadı. Çünkü Live onaylama sayfasında bir üye olma butonu bulunuyordu ve bu harici ödeme mekanizmalarına link vermek şeklinde algılandığı için güncelleme engellendi.

Yine SkyDrive ile entegrasyon sağlayan CloudMusic for SkyDrive uygulaması da engellenen bir diğer uygulama. SkyDrive tamamen iOS'tan kalksa bile ödeme sistemi değişmediği için entegre uygulamaların yasaklarının devam edeceği ifade ediliyor.

http://thenextweb.com/insider/2012/12/11/as-skydrive-balks-at-the-30-fee-third-party-developers-feel-the-heat-as-apple-blocks-apps-integrating-the-microsoft-service/ Yorum Yaz
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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
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alemburda34 6 yıl
şuan yandex'in depolama uygulamasını kullanıyorum bir sıkımtım yok 11 GB çok iyi. Skydrive eskiden çok aktif kullanıyordum ne zaman 25 GB alanımı 7 GB çevirdi o zaman benim için bitti.
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*GameOver* 6 yıl
apple böyle yaptıkça mest oluyorum microsoftta olsa burası apple diyebilen bir firma
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eozenir 6 yıl
çokta fifi
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TaLeNDiL 6 yıl
Public_Enemy
Androide gel, engelsiz bir dünyada yaşa :)

Android'de var zaten de, Apple'da da satın alma linksiz kalacak gibi. Kullanıcı deneyimi açısından çok da sorun yok bence. Sonuçta isteyen Skydrive'nin sitesine girip alabilir herhalde.
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ErTuFx 6 yıl
Kim ne derse desin Apple :) her firmanin kendine ayit politikasi vardir istemiyorlarsa diger platformlardan devam ederler uygulamalarini dagatmaya. Bu konuda kesinlikle taviz verilmemeli bence, binlerce uygulamaya gecerli bu kural Microsoft yüzünden cignetilmemeli. Digerlerine haksizlik olur cünkü. Birde Apple'nin alacagi %30 paydan hic bir gelirim olmasa da icden gelen bir icgüdüyle kolluyorum bu firmayi :)
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Zordion 6 yıl
Microsoft yine de cikarir. Urun kollarini ayri dusunen bir sirkettir Microsoft, olmasa Mac icin Office cikartmaz Windowsa ozel yapabilirdi Office i. Suan Officein iOS ve Androide gelecegi de konusuluyor.
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In-ception 6 yıl

Kim ne derse desin Apple!
(Apple Fanları eksilenmeye izin vermeyin.:)
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docekic 6 yıl
Apple=para
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mrykt 6 yıl
O yüzden store çöplük olmuyor. Bir kural konmuşsa ona göre program yazmaları lazım. Ama %30 komisyon da çok fazla.
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Centauri 6 yıl
Normsoner
microsoftun yerine olsam size bi daha uygulama yapanında yapmayanında ... :D

Haha sanki Apple'a yapiyor uygulama. KENDINE yapiyor KENDINE.
Bu kadar cahil olmayin
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Normsoner 6 yıl
microsoftun yerine olsam size bi daha uygulama yapanında yapmayanında ... :D
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17Scorpion 6 yıl Normsoner
Normsoner

microsoftun yerine olsam size bi daha uygulama yapanında yapmayanında ... :D

sırf bu düşünce yapın yüzünden sen "microsoft yerinde" bile olamazsın
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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
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