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Apple iPad Pro modelinin tasarım şemasının sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl
2,7b
1
13
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple iPad Pro modelinin tasarım şemasının sızdırıldığı iddia ediliyor

Son dönemde gündemden düşmeyen bir konu Apple'ın 12.9 inçlik ekrana sahip olacağı söylenen iPad Pro tableti. İlk olarak basım kalıbı sızdırılan modelin daha sonra da arka kapak görseli sızdırılmıştı. Şimdi ise tasarım şeması ortaya çıktı. 

Sızdırılan yeni belgelere göre cihazın ismi iPad Plus olarak zikrediliyor. iPhone 6-iPhone 6 Plus isimlendirmesi düşünüldüğünde cihazın iPad Plus ismini alması akla daha yakın geliyor. Belgelerde cihazın bazı donanım özelliklerine de değinilmiş. 

12.9 inçlik ekranında vurgu yapılan belgelerde çözünürlüğün 2K olacağı belirtilmiş. Ancak bu rakam 2048x1536 piksel çözünürlük için mi yoksa 2560x1600 piksel çözünürlük için mi kullanılıyor tam belirgin değil. 

Büyük olması nedeniyle Apple'ın donanıma ağırlık vereceği ve bu bakımdan cihazın kalınlığının 7mm olacağı belirtiliyor. iPad Air 2 modeli hatırlanacağı üzere 6.1mm kalınlığa sahipti. Cihazın ağırlığı ise 700gr olacak.

Batarya konusunda da önemli bir gelişme yaşayacak olan iPad Plus 11000mAh gücündeki bataryası ile önceki versiyonları neredeyse ikiye katlayacak. Gücü önemli oranda artsa da sistem işleyişi nedeniyle kullanım sürelerinin yine 10-11 saat civarında seyredeceği sanılıyor. 

Cihazın tasarım şeması incelendiğinde daha önce sızdırılan arka kapak görseli ile benzerlik taşıdığı görülüyor. Farklı kaynaklardan geldiği için bu tasarımın iPad Plus modeline şekil vereceğini söyleyebiliriz. Elbette böyle bir model mevcutsa. 

Şunu belirtmek gerek ki Apple'ın bu tarz bir cihazı prototip olarak denediği konusunda şüphe yok. Zira firma olabilecek her türlü cihaz tasarımını denemesi ve yeri geldiğinde de çöpe atmasıyla biliniyor. iPad Plus, 12 inçlik MacBook Air iddiaları ve Apple Watch satış tarihi düşünüldüğünde Apple'ın Nisan ayında bir etkinlik düzenleyebileceği akla geliyor.  

http://www.gizmochina.com/2015/02/01/12-9-inch-ipad-leaked-called-ipad-plus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Mollette ne bekliyosa bildigin ipad'in buyumus hali olacak olagan ustu bi degisiklik asla olmaz apple de,yillarca ayni ipadde ciksa kimsede ndn demez.
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prydzsnare 4 yıl
Ekran kasa orani burj dubaiden dahi dusse kirilmayacak kadar kotu secilmis
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Umutcan 4 yıl
Batarya konusunda önceki sürümleri ikiye katlayacak denmiş fakat 3. ve 4. nesilde ekran 9.7" olmasına rağmen 11560mAh batarya bulunuyordu.
Yeni cihazlarda incelik yüzünden bataryadan kısıyorlar artık, ama SoC tüketimi de düştüğü için kullanım süresi dengeleniyor.
Ama kalın bırakılıp daha büyük batarya ile yeni nesil SoC birlikte kullanılsaydı ne olurdu acaba ? Bence 16-17 saat kullanım süreleri rahat görülürdü.
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0MG90 4 yıl
Air 2'nin ekranı 2k değil miydi?
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version53 4 yıl
Yalan
O kalın çerçeve olayı air ile kayboldu
Hiç sanmıyorum böyle bir tasarım olacağını
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doctor_bey 4 yıl
Her şey iyi güzelde o çerçeveler ne abi ya :(
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Vipracing 4 yıl
İnşallah şemadaki gibi 3 nesil önceki cihazın büyütülmüş hali olarak gelmez.
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myhotyro 4 yıl
Ekrem abimizin yeni modası "tasarım şemasının sızdırılma iddiaları". iPhone 7 çıkınca da "Apple'ın gelecekte iPhone 8'de çıkaracağı bilgisi sızdı" haberleri okuruz artık.
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Guest-B9BB7180A 4 yıl myhotyro
myhotyro
Ekrem abimizin yeni modası "tasarım şemasının sızdırılma iddiaları". iPhone 7 çıkınca da "Apple'ın gelecekte iPhone 8'de çıkaracağı bilgisi sızdı" haberleri okuruz artık.

İPhone 7 sadece pazar adı olacak
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Elefue 4 yıl
Samsung Note Pro modeli için baya çalışması gerekecek. Bunun için de Tab S modeline büyük ekranlı bir tablet eklemesi gerekiyor.
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Chuckly 4 yıl
Ekranın 2K olması donanımda da ciddi bir artış istiyor. Gerçi zaten yeni iPad Air ile birlikte bir ram artışı bekliyorduk büyük ihtimalle bu iPadde ram artışı olacaktır. Bence çok gerekli bir model değil, 12,9 inch ekran istesem Macbook Air düşünürüm.
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