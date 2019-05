Apple iPad Pro modelinin tasarım şemasının sızdırıldığı iddia ediliyor

Son dönemde gündemden düşmeyen bir konu Apple'ın 12.9 inçlik ekrana sahip olacağı söylenen iPad Pro tableti. İlk olarak basım kalıbı sızdırılan modelin daha sonra da arka kapak görseli sızdırılmıştı. Şimdi ise tasarım şeması ortaya çıktı.





Sızdırılan yeni belgelere göre cihazın ismi iPad Plus olarak zikrediliyor. iPhone 6-iPhone 6 Plus isimlendirmesi düşünüldüğünde cihazın iPad Plus ismini alması akla daha yakın geliyor. Belgelerde cihazın bazı donanım özelliklerine de değinilmiş.





12.9 inçlik ekranında vurgu yapılan belgelerde çözünürlüğün 2K olacağı belirtilmiş. Ancak bu rakam 2048x1536 piksel çözünürlük için mi yoksa 2560x1600 piksel çözünürlük için mi kullanılıyor tam belirgin değil.





Büyük olması nedeniyle Apple'ın donanıma ağırlık vereceği ve bu bakımdan cihazın kalınlığının 7mm olacağı belirtiliyor. iPad Air 2 modeli hatırlanacağı üzere 6.1mm kalınlığa sahipti. Cihazın ağırlığı ise 700gr olacak.





Batarya konusunda da önemli bir gelişme yaşayacak olan iPad Plus 11000mAh gücündeki bataryası ile önceki versiyonları neredeyse ikiye katlayacak. Gücü önemli oranda artsa da sistem işleyişi nedeniyle kullanım sürelerinin yine 10-11 saat civarında seyredeceği sanılıyor.





Cihazın tasarım şeması incelendiğinde daha önce sızdırılan arka kapak görseli ile benzerlik taşıdığı görülüyor. Farklı kaynaklardan geldiği için bu tasarımın iPad Plus modeline şekil vereceğini söyleyebiliriz. Elbette böyle bir model mevcutsa.





Şunu belirtmek gerek ki Apple'ın bu tarz bir cihazı prototip olarak denediği konusunda şüphe yok. Zira firma olabilecek her türlü cihaz tasarımını denemesi ve yeri geldiğinde de çöpe atmasıyla biliniyor. iPad Plus, 12 inçlik MacBook Air iddiaları ve Apple Watch satış tarihi düşünüldüğünde Apple'ın Nisan ayında bir etkinlik düzenleyebileceği akla geliyor.

