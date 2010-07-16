Apple: iPhone 4'teki "yakınlık sensörü" sorunu yeni yazılım güncellemesiyle çözülecek

Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, düzenledikleri basın toplantısında, iPhone 4'teki "yakınlık sensörü" sorunun farkında olduklarını ve yeni yazılım güncellemesiyle çözeceklerini belirtti. Hatırlanacağı üzere iPhone 4 çıktıktan kısa bir sonra bazı kullanıcılar, telefonun yakınlıklık sensörüyle ilgili şikayetlerini dile getirmiş, sensörün yüz tanımlada başarısız olduğu, görüşme esnasında kazayla telefonu kapattığı veya sesi kıstığı belirtilmişti.

Steve Jobs tarafından yapılan açıklamada yakında çıkacak yazılım güncellemesiyle bu sorun çözülmüş olacak.