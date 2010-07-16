Apple: iPhone 4'teki "yakınlık sensörü" sorunu yeni yazılım güncellemesiyle çözülecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, düzenledikleri basın toplantısında, iPhone 4'teki "yakınlık sensörü" sorunun farkında olduklarını ve yeni yazılım güncellemesiyle çözeceklerini belirtti. Hatırlanacağı üzere iPhone 4 çıktıktan kısa bir sonra bazı kullanıcılar, telefonun yakınlıklık sensörüyle ilgili şikayetlerini dile getirmiş, sensörün yüz tanımlada başarısız olduğu, görüşme esnasında kazayla telefonu kapattığı veya sesi kıstığı belirtilmişti.
Steve Jobs tarafından yapılan açıklamada yakında çıkacak yazılım güncellemesiyle bu sorun çözülmüş olacak.
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cihazda yakınlık sensörü bozuk mu yoksa yazılımsal mı.ne bu sinyal kaybı yazılımsalla çözecez sensör yazılımsal.
Samsung galaxy S te de gps öyle.froyo 2.2 de düzelecekmiş_?..yani bu bütün sorunlar yazılımla çözülebiliyormu_?
Sensör yazılımda düzeltilir hassasiyet ayarıyla felan ama sinyali ancak o metalleri devre dışı bırakıp çözerler öyle olunca da cihaz antensiz kalır tümden özellik gider o yüzden sinyal problemi donanımsal, yazılımsal olsaydı zaten şimdiye düzeltir boşuna bumper dağıtmazlardı.
"İnsan sırf tasarımı için alır" diyen arkadaşlar vardı, böyle ise eğer boyunlarına asar gezerler artık..
N95 i yaklaşık 1.400 TL.ye almıştım.
O fiyata alınan telefondan beklentilerde yüksek olacktı haliyle.
Aldığımdan itibaren gönül rahatlığı ile internete giremedim. Hep hafıza dolu mesajı verdi.
Üç senede en az 7-8 kez gündelleme yapmama rağmen bu sorun düzelmedi.
GPS asla verimli değildi. Uyduya bağlanmak için dakikalarca bekleniyordu. Kısır haritalarıyle hiç bir iş yapamıyordunuz.
Sürekli güncelleştiği halde bir türlü istenildiği seviyeye gelemedi.
Uygulamalar yükleme nedir bilmediğimizden öyle bir sorunumuz hiç olmadı. Benim gibi düz kullanıcılar saatler boyu telefonun başında oturup üç tema üç resim yükleme becerisinde olmadığımızdan bunu sorun olarak görmüyorduk.
Hatta son günlerde Nokia birkaç uygulama koydu sitesine. N95 modeli için olanları sectim telefonuma gönderdim. Telefonuma gelen uygulamayı açmak istedim. Bana bu uygulamanın bu telefonda kullanılamadığını yazdı. Eee ben N95 olanları seçtim zaten. Telefonumda N95 . Neden yüklenmiyor o zaman. Neyse birkaç denemeden sonra bu hevesimizde kaçtı bir daha denemedik.
Video ve resim konusuna gelince hiç bahsetmeyeyim gitsin. Konuşmaya bile değmez.
En kolay yaptığım müzik yükleme işiydi. Bi o işe yarıyordu. Birde telefonla konuşmaya.
O kadar işi sıradan bir telefonda yapıyordu ya.
Zaten bir sene sonra çıkan İphoneler telefon kavramını yeniden yarattı.
N95 ten sonra asla Nokia almam düşüncesi hakim oldu bende.
Ve gecen gün telefonun ikinci elde 250 civarında olduğunu görünce İphone almaya karar verdim ve şuan kullanıyorum.
N95 ile İphone yi kıyaslayacak olursam. Hani ilk çıkan telefonlar vardı ya. Kocaman. İşte N95 ile İphone'yi yan yana getirirsen. N95 ilkel kalır İphone'nin yanında.
N95 demode oldu, İphone'yi N97 ile kıyasla falan derseniz pek fark etmeyeceğini düşünüyorum. İphone'u yeni çıkacak nokia ile bile kıyaslamam açıkcası.
merhaba arakadaşlar ben cuma günü aldım 4 dü yukarıda yazılanların hiç biri bana rast gelmedi gayet güzel çalısıyor sensör sorunu yok şebeke sorunu yok gayet şık cekici bir cihaz aldiğimda %55 idi batarya doluluğu o kadar karıştırdım cuma saat 14.00 den dün gece 22 suları bitti batarya ömrü artmış gayet güzel tavsiye ederimm.Uğur IŞIK
bu tespiti yapmak sanamı kaldı redcomrade ? fabrikada flanmı çalışıyosun yada mühendismisin hayırdır ?