Battlefield 6, Valorant yüklü PC'lerde çalışmadı!

Tam Boyutta Gör EA, yeni hile önleme yazılımıyla Battlefield 6 açık beta sürümünde 300.000'den fazla hilecinin maçlara girmesini engelledi. Javelin birçok hileyi engellemeyi başarsa da, bazı oyuncuların oyunu oynayamamasına neden oldu. Özellikle bilgisayarlarında Valorant yüklü olanları ilginç bir hata mesajıyla karşı karşıya bıraktı.

Battlefield 6 hile önleme sistemi Valorant ile çakışıyor

Battlefield 6 betayı oynayabilmek için Valorant’ı kaldırmak gerekiyor. Oyunu açtıklarında “Uygulama, genel bir yazılım uyumsuzluğu nedeniyle başlatılamadı. Lütfen çakışan yazılımı kaldırın veya ayarlarını düzenleyin: Valorant.” hata mesajıyla karşılaşan çok fazla kişi var.

Battlefield 6'da Javelin adlı hile önleme özelliği bulunurken, Valorant'ta Vanguard adlı bir özellik bulunuyor. İki özellik çakışıyor gibi görünüyor. İlginç olarak, Battlefield resmi topluluk hesabında paylaşılan açık betadaki sorunlar listesinde bu yer almıyor.

