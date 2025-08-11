Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Battlefield 6, Valorant yüklü PC'lerde çalışmadı!

    Battlefield 6'nın hile önleme sistemi Javelin, birçok hile girişimini engellese de, bazı sorunlara sebebiyet verdi. Valorant yüklü PC'lerde BF 6 açık beta sürümü uyumsuzluk sorunu yaşattı.

    Battlefield 6 hile önleme Valorant'ı kaldırın hata mesajı Tam Boyutta Gör
    EA, yeni hile önleme yazılımıyla Battlefield 6 açık beta sürümünde 300.000'den fazla hilecinin maçlara girmesini engelledi. Javelin birçok hileyi engellemeyi başarsa da, bazı oyuncuların oyunu oynayamamasına neden oldu. Özellikle bilgisayarlarında Valorant yüklü olanları ilginç bir hata mesajıyla karşı karşıya bıraktı.

    Battlefield 6 hile önleme sistemi Valorant ile çakışıyor

    Battlefield 6 betayı oynayabilmek için Valorant’ı kaldırmak gerekiyor. Oyunu açtıklarında “Uygulama, genel bir yazılım uyumsuzluğu nedeniyle başlatılamadı. Lütfen çakışan yazılımı kaldırın veya ayarlarını düzenleyin: Valorant.” hata mesajıyla karşılaşan çok fazla kişi var.

    Battlefield 6'da Javelin adlı hile önleme özelliği bulunurken, Valorant'ta Vanguard adlı bir özellik bulunuyor. İki özellik çakışıyor gibi görünüyor. İlginç olarak, Battlefield resmi topluluk hesabında paylaşılan açık betadaki sorunlar listesinde bu yer almıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 23 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hesabıma para yattı ama görünmüyor dizel araba nasıl kullanılır muhabbet kuşu tırnak kanaması öldürür mu bankada çalışmak istiyorum ne yapmalıyım 12 sınıf staj kaç ay sürer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ERAZER Beast 18
    ERAZER Beast 18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum