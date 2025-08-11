Battlefield 6, Valorant yüklü PC'lerde çalışmadı!

Battlefield 6 hile önleme sistemi Valorant ile çakışıyor
Battlefield 6 betayı oynayabilmek için Valorant’ı kaldırmak gerekiyor. Oyunu açtıklarında “Uygulama, genel bir yazılım uyumsuzluğu nedeniyle başlatılamadı. Lütfen çakışan yazılımı kaldırın veya ayarlarını düzenleyin: Valorant.” hata mesajıyla karşılaşan çok fazla kişi var.
Battlefield 6'da Javelin adlı hile önleme özelliği bulunurken, Valorant'ta Vanguard adlı bir özellik bulunuyor. İki özellik çakışıyor gibi görünüyor. İlginç olarak, Battlefield resmi topluluk hesabında paylaşılan açık betadaki sorunlar listesinde bu yer almıyor.
Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor