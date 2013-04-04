Apple iPhone 5 için ileri seviye koruma sağlayan Hitcase Pro kılıf satışa sunuldu





Apple'ın güncel akıllı cep telefonu modeli iPhone 5 için geliştirilmiş olan Hitcase Pro, özellikle dış mekan ve aksiyon sporları ile ilgilenen kullanıcılar için oldukça faydalı özellikler sunuyor.

Hitcase firması tarafından geliştirilen ve aynı zamanda iPhone 4/4s modelleri ile uyumlu versiyonu da bulunan kılıf, ileri derecede koruma sağlayan darbe emici ve 10 metre su altı derinliğine kadar izin veren gövde yapısına, 170° görüş açısına sahip 3x geniş açı lense ve Railslide bağlantı sistemi ile istenilen her türlü yere rahatça takılabilen bağlantı seçeneklerine sahip. iPhone 5 modelinin dokunmatik ekranının da kullanılabildiği Hitcase Pro, beraberinde gelen "Vidometer 2.0" uygulaması ile video çekim sırasında hız, yükseklik, G-Force gibi bilgileri kullanıcılara gösterebiliyor ve direkt olarak Facebook ya da YouTube gibi ortamlara paylaşım yapılmasına imkan sağlayabiliyor.

Oldukça iyi teknik özelliklere sahip olan iPhone 5 uyumlu Hitcase Pro kılıf modeli, 130$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.hitcase.com/hitcase-pro