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Apple iPhone 5 için ileri seviye koruma sağlayan Hitcase Pro kılıf satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
16
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple iPhone 5 için ileri seviye koruma sağlayan Hitcase Pro kılıf satışa sunuldu

Apple'ın güncel akıllı cep telefonu modeli iPhone 5 için geliştirilmiş olan Hitcase Pro, özellikle dış mekan ve aksiyon sporları ile ilgilenen kullanıcılar için oldukça faydalı özellikler sunuyor.
Hitcase firması tarafından geliştirilen ve aynı zamanda iPhone 4/4s modelleri ile uyumlu versiyonu da bulunan kılıf, ileri derecede koruma sağlayan darbe emici ve 10 metre su altı derinliğine kadar izin veren gövde yapısına, 170° görüş açısına sahip 3x geniş açı lense ve Railslide bağlantı sistemi ile istenilen her türlü yere rahatça takılabilen bağlantı seçeneklerine sahip. iPhone 5 modelinin dokunmatik ekranının da kullanılabildiği Hitcase Pro, beraberinde gelen "Vidometer 2.0" uygulaması ile video çekim sırasında hız, yükseklik, G-Force gibi bilgileri kullanıcılara gösterebiliyor ve direkt olarak Facebook ya da YouTube gibi ortamlara paylaşım yapılmasına imkan sağlayabiliyor.
Oldukça iyi teknik özelliklere sahip olan iPhone 5 uyumlu Hitcase Pro kılıf modeli, 130$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
Apple iPhone 5 için ileri seviye koruma sağlayan Hitcase Pro kılıf satışa sunuldu


http://www.hitcase.com/hitcase-pro Yorum Yaz
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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
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direk bunun içine koysaydık
1 Yanıt Yanıtla +63
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multiTYRT 6 yıl
Bu gülenleri eksilemek te ayrı bir saçmalık
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Mar00N 6 yıl
İlginç bişey ama telefonu kullanamazsınki onun içinde ne o öyle tank gibi
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Lord Melkor 6 yıl
12 Angry Men
Samsungun plastık kasasını eleştırıyorlar, gidip çelik kasa cam kasa vs. alıyorlar, daha sonra bunu kılıfa koyup koruyorlarne fark etti şimdi? zaten o kasa gözükmedikten sonra?

Haberi okudun mu
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12 Angry Men 6 yıl
Samsungun plastık kasasını eleştırıyorlar, gidip çelik kasa cam kasa vs. alıyorlar, daha sonra bunu kılıfa koyup koruyorlar
ne fark etti şimdi? zaten o kasa gözükmedikten sonra?
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IRyujin 6 yıl
*GameOver*
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direk bunun içine koysaydık

Aynen :D +1
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HumbiGumbi 6 yıl
*GameOver*
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direk bunun içine koysaydık

direk savaş sporlarını sevenler için iphone kılıfı :D
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famouse 6 yıl
çok çok komik yakında lazer okuyuculu çelik kasaaya da koyarlar :::::::::::::::::::::
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Huan8 6 yıl
GoPro'dan esinlenilmişe benziyor. Yani ekstradan bir ürün yerine telefonunuzu da GoPro gibi kullanma amacında bir ürün. Videodaki elemanın kafasında da zaten bir tane GoPro var yanılmıyorsam. Ekstrem sporlarla uğraşanlar için güzel ürün. Tabi 2000 liraya yaklaşan fiyatıyla iphone'u ne kadar koruyacağı belirsizken, GoPro 4'te 1'i fiyatına alınabilir.
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Firaristt 6 yıl
Normal şartlarda kullanılmaz ama bu tip ile IPhone olmaktan çıkmış bence. Aksiyon kamerası daha iyi bir seçenek gibi...
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bestercan 6 yıl
İyi kılıf zaten bizde Everest'den aşağı pek inmiyoruz.
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seconder77 6 yıl
bütün aksesuarlar elmaya bize bişey yok
nerde oyuniuygulama,aksesuar elmaya
başlayıcam elmanıza
tv'yi açıyorum dizi izliyorum adamın elinde elme
tom crusin bir filmini açıyorum adam elmanın içine bir program yüklemiş bankanının kasasının şifresini kırıyor
sokağa çıkıyorum köşeyi dönüyorum elma için kılıf dükkanı açmışlar
barlar sokağına doğru gidiyorum bir bira alıp kilisenin duvarına oturuyorum
la ne göreyim adamın kolunda elma dövmesi
lan yeter gidin şu dünyadannnnnn
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