Apple, iPhone 5 ve iPad Mini'yi Çin'de satışa sunuyor

Haber Editörü
Çin'de izleyeceği yol haritasını resmi bir açıklama ile kamuoyu ile paylaşan Apple, hali hazırda 42 ülkede satışta olan iPad Mini ile 4.nesil iPad'i 7 Aralık'da, 47 ülkede satışta olan iPhone 5'i ise hemen bir hafta sonra (14 Aralık) Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunacak.
Öte yandan Apple ve operatörlerin, iPhone 5 satışına ne zaman başlayacağı netlik kazanmazken, kulağımıza gelen bilgiler 2013 yılına sarkmadan yeni iPhone'un satışına başlanacağı yönünde.
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Aslında daha baskın olarak iosun 5 senedir aynı arayüz ve özelliklerine dem vurmuştum ama siz sadece kişiselleştirmeye takılmışsınız:)bir de android platformunda yapılabilecekler iosa nazaran çok fazla geldi bana. Neyse dediiniz gibi arz talep meselesi.
Aslında biraz kişisel, bende WP daha çok tercih ediyorum arayüz konusunda
Uygulamaların da biraz artmas lazım tabii
amazon.de/...
532 Euro'ya Note 2 varken ya da
amazon.de/...
ya da
amazon.de/...
ya da
play.google.com/...
Az yazarken iki bilgi edinip ya da bilerek yazin da, fanboyculuktan kör oldugunuz belli olmasin.
Emin misin?
16gb 679 Euro
32gb 789 Euro
64gb 899 Euro
Üzerine az daha katip 1000 Euroya araba aliyorum burda. Sen nerde yasiyorsun?
asıl sen hangi kafayı yaşıyosun acaba ?
burda kıyaslamadaki kıstasımız diğer üst seviye akıllı telefonlar
sen git al yine 1000 euroya arabanı
Kaliteli oldugu bir yönü daha var. Ama nedense o yön hic bir zaman konusulmuyor. Daha dün amerika fiyatlari yayinlandi burda.
-Degistirelemeyen batarya
-Sd slot
-Düsük cözünürlülük
-4inc ekran( o ekrana da Retina diyorlar bide. Cok büyük basariymis gibi)
-Kisisellestirme eksikleri( arayüz vs)
-Yazilim fiaskolari( Apple Map)
-Telefon büyüklügüne göre düsük batarya
-Ucuk fiyatlar( Türkiye baz almasan bile Amerikadaki +KDV ile fiyat cikar)
-...
Simdi beni daha konusturma. Teknik yönden bakarsak Iphone'nun götürdükleri getirisinden cok.
Tablet tarafinda da eksikleri cok ama bunlari gidermeye düsünmüyor. Sirf Cloud isini paso yedirecem diye cihazlara sd slot koymuyor. Ama yakinda radikal karalarla Apple'da degisiklikler olacak zaten. Uzun vadede Apple'in önünde büyüksorunlar görüyorum. Pazar payi gittikce kücülüyor ve bunu da patent davalari ile cözmeye calisiyor. Eger bir sirket dikdörtgen köseli bir patent alabiliyorsa ben onun niyeti üzerinde tartismanin ne kadar dogru oldugunu da sana birakayim. Eger Fanboyculuktan cikip müsteri yararina düsünürsen birseyler yaz. Böyle kalacaksan yazma, gerek yok.
Çok samimi bir şekilde söylüyorum,2008 yılından beri iphone kullanıyordum, ios işletim sisteminin 5 senedir hep aynı şeyler sunması,üzerine neredeyse hiç bir şey koymaması yüzünden sıkıcı bir hal aldı,geçen hafta note 2 aldım.Yani yok böyle bir şey dedirtiyor insana,sınırsız kişiselleştirme ve özellik yanında iphone oyuncak ya!
Aslında iphone u oyun için kullanılıyor ve rahatlık kimsenin derdi kişiselleştirme veya widget değil iphone kullanıcıları arasında zaten derki kişiselleştirmek olan satıyor cihazı android alıyır ama çoğu geri dönüyor ama sizin gibi bazı insanlarda çok beğeniyo ve androidde kalıyo arz talep meselesi
türkiyede evet. amerika ve avrupada kuruşuna kadar hakediyor ama
Suan alınabilecek en iyi telefon Lumia 920...