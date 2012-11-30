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Apple, iPhone 5 ve iPad Mini'yi Çin'de satışa sunuyor

6 yıl
2,7b
1
22
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Uzun süredir Çin'e yoğun yatırım yapan Apple; iPad Mini, 4.nesil iPad ve iPhone 5'i yeni ayla birlikte satışa sunacağını açıkladı.

Çin'de izleyeceği yol haritasını resmi bir açıklama ile kamuoyu ile paylaşan Apple, hali hazırda 42 ülkede satışta olan iPad Mini ile 4.nesil iPad'i 7 Aralık'da, 47 ülkede satışta olan iPhone 5'i ise hemen bir hafta sonra (14 Aralık) Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunacak. 

Öte yandan Apple ve operatörlerin, iPhone 5 satışına ne zaman başlayacağı netlik kazanmazken, kulağımıza gelen bilgiler 2013 yılına sarkmadan yeni iPhone'un satışına başlanacağı yönünde. 
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depeche35 6 yıl
Yani Çinde fazla satmaz
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cayber0034 6 yıl
mnstrdnc
cayber0034
darkaura
Darkevil_26
beray07 1 haftalik iPhone 5 deneyimimden sonra Galaxy Nexus umun kiymetini anladim.Internetteki html5 vs skorlari 3000 de olsa iPhone ayni iPhone hic hosuma gitmedi ki fiyatini hic hakettigini dusunmuyorum.(iPad 3 kullaniyorum )
fiyatını gayette hakediyor türkiye fiyatını baz almak doğru değil malüm aç gözlü satıcılar yüzünden böyle.. ayrıca nexus umun kıymetini anladım demişsiniz hiç samimi ve inandırıcı değil heryönden iphone 5 daha kaliteli bir cihaz
niye samimi olmasin. iphone 5 daha guncel donanim ve kaliteli malzemeyle gelebilir ama bir kere androidin esnekligine, acikligina alisan biri icin ios iskenceye donusebilir. heleki nexus gibi guncel yazilimli akici bir modelden sonra.
Çok samimi bir şekilde söylüyorum,2008 yılından beri iphone kullanıyordum, ios işletim sisteminin 5 senedir hep aynı şeyler sunması,üzerine neredeyse hiç bir şey koymaması yüzünden sıkıcı bir hal aldı,geçen hafta note 2 aldım.Yani yok böyle bir şey dedirtiyor insana,sınırsız kişiselleştirme ve özellik yanında iphone oyuncak ya!
Aslında iphone u oyun için kullanılıyor ve rahatlık kimsenin derdi kişiselleştirme veya widget değil iphone kullanıcıları arasında zaten derki kişiselleştirmek olan satıyor cihazı android alıyır ama çoğu geri dönüyor ama sizin gibi bazı insanlarda çok beğeniyo ve androidde kalıyo arz talep meselesi

Aslında daha baskın olarak iosun 5 senedir aynı arayüz ve özelliklerine dem vurmuştum ama siz sadece kişiselleştirmeye takılmışsınız:)bir de android platformunda yapılabilecekler iosa nazaran çok fazla geldi bana. Neyse dediiniz gibi arz talep meselesi.
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mehmetoguzderin 6 yıl cayber0034
cayber0034
mnstrdnc
Orijinalden alıntı: cayber0034
Orijinalden alıntı: darkaura
Orijinalden alıntı: Darkevil_26
Orijinalden alıntı: beray07 1 haftalik iPhone 5 deneyimimden sonra Galaxy Nexus umun kiymetini anladim.Internetteki html5 vs skorlari 3000 de olsa iPhone ayni iPhone hic hosuma gitmedi ki fiyatini hic hakettigini dusunmuyorum.(iPad 3 kullaniyorum )
fiyatını gayette hakediyor türkiye fiyatını baz almak doğru değil malüm aç gözlü satıcılar yüzünden böyle.. ayrıca nexus umun kıymetini anladım demişsiniz hiç samimi ve inandırıcı değil heryönden iphone 5 daha kaliteli bir cihaz
niye samimi olmasin. iphone 5 daha guncel donanim ve kaliteli malzemeyle gelebilir ama bir kere androidin esnekligine, acikligina alisan biri icin ios iskenceye donusebilir. heleki nexus gibi guncel yazilimli akici bir modelden sonra.
Çok samimi bir şekilde söylüyorum,2008 yılından beri iphone kullanıyordum, ios işletim sisteminin 5 senedir hep aynı şeyler sunması,üzerine neredeyse hiç bir şey koymaması yüzünden sıkıcı bir hal aldı,geçen hafta note 2 aldım.Yani yok böyle bir şey dedirtiyor insana,sınırsız kişiselleştirme ve özellik yanında iphone oyuncak ya!
Aslında iphone u oyun için kullanılıyor ve rahatlık kimsenin derdi kişiselleştirme veya widget değil iphone kullanıcıları arasında zaten derki kişiselleştirmek olan satıyor cihazı android alıyır ama çoğu geri dönüyor ama sizin gibi bazı insanlarda çok beğeniyo ve androidde kalıyo arz talep meselesi

Aslında daha baskın olarak iosun 5 senedir aynı arayüz ve özelliklerine dem vurmuştum ama siz sadece kişiselleştirmeye takılmışsınız:)bir de android platformunda yapılabilecekler iosa nazaran çok fazla geldi bana. Neyse dediiniz gibi arz talep meselesi.

Aslında biraz kişisel, bende WP daha çok tercih ediyorum arayüz konusunda

Uygulamaların da biraz artmas lazım tabii
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DantevsVergil 6 yıl
DantevsVergil
Darkevil_26
vamp İphone hiçbir zaman fiyatını hak eden bir ürün olmadı.
türkiyede evet. amerika ve avrupada kuruşuna kadar hakediyor ama
Emin misin?16gb 679 Euro32gb 789 Euro64gb 899 EuroÜzerine az daha katip 1000 Euroya araba aliyorum burda. Sen nerde yasiyorsun?

amazon.de/...
532 Euro'ya Note 2 varken ya da
amazon.de/...
ya da
amazon.de/...
ya da
play.google.com/...
Az yazarken iki bilgi edinip ya da bilerek yazin da, fanboyculuktan kör oldugunuz belli olmasin.
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DantevsVergil 6 yıl
Darkevil_26
vamp İphone hiçbir zaman fiyatını hak eden bir ürün olmadı.
türkiyede evet. amerika ve avrupada kuruşuna kadar hakediyor ama

Emin misin?
16gb 679 Euro
32gb 789 Euro
64gb 899 Euro
Üzerine az daha katip 1000 Euroya araba aliyorum burda. Sen nerde yasiyorsun?
1 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
iPhone bence hakeden bir telefon.
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Dorota 6 yıl DantevsVergil
DantevsVergil

Darkevil_26

vamp İphone hiçbir zaman fiyatını hak eden bir ürün olmadı.
türkiyede evet. amerika ve avrupada kuruşuna kadar hakediyor ama


Emin misin?

16gb 679 Euro
32gb 789 Euro
64gb 899 Euro

Üzerine az daha katip 1000 Euroya araba aliyorum burda. Sen nerde yasiyorsun?

asıl sen hangi kafayı yaşıyosun acaba ?
burda kıyaslamadaki kıstasımız diğer üst seviye akıllı telefonlar
sen git al yine 1000 euroya arabanı
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DantevsVergil 6 yıl
sparta1903
Arkadaslar iphone 5 suan itibariyle en kaliteli telefon tablet bilgisayarlarda ise ipad 4.nesil ikiside ayri kulvarlarin liderleri lutfen gercekci yorumlar yapin milletin aklini katistirmayin rica ediyorum.

Kaliteli oldugu bir yönü daha var. Ama nedense o yön hic bir zaman konusulmuyor. Daha dün amerika fiyatlari yayinlandi burda.
-Degistirelemeyen batarya
-Sd slot
-Düsük cözünürlülük
-4inc ekran( o ekrana da Retina diyorlar bide. Cok büyük basariymis gibi)
-Kisisellestirme eksikleri( arayüz vs)
-Yazilim fiaskolari( Apple Map)
-Telefon büyüklügüne göre düsük batarya
-Ucuk fiyatlar( Türkiye baz almasan bile Amerikadaki +KDV ile fiyat cikar)
-...
Simdi beni daha konusturma. Teknik yönden bakarsak Iphone'nun götürdükleri getirisinden cok.
Tablet tarafinda da eksikleri cok ama bunlari gidermeye düsünmüyor. Sirf Cloud isini paso yedirecem diye cihazlara sd slot koymuyor. Ama yakinda radikal karalarla Apple'da degisiklikler olacak zaten. Uzun vadede Apple'in önünde büyüksorunlar görüyorum. Pazar payi gittikce kücülüyor ve bunu da patent davalari ile cözmeye calisiyor. Eger bir sirket dikdörtgen köseli bir patent alabiliyorsa ben onun niyeti üzerinde tartismanin ne kadar dogru oldugunu da sana birakayim. Eger Fanboyculuktan cikip müsteri yararina düsünürsen birseyler yaz. Böyle kalacaksan yazma, gerek yok.
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cayber0034 6 yıl
darkaura
Darkevil_26
beray07 1 haftalik iPhone 5 deneyimimden sonra Galaxy Nexus umun kiymetini anladim.Internetteki html5 vs skorlari 3000 de olsa iPhone ayni iPhone hic hosuma gitmedi ki fiyatini hic hakettigini dusunmuyorum.(iPad 3 kullaniyorum )
fiyatını gayette hakediyor türkiye fiyatını baz almak doğru değil malüm aç gözlü satıcılar yüzünden böyle.. ayrıca nexus umun kıymetini anladım demişsiniz hiç samimi ve inandırıcı değil heryönden iphone 5 daha kaliteli bir cihaz
niye samimi olmasin. iphone 5 daha guncel donanim ve kaliteli malzemeyle gelebilir ama bir kere androidin esnekligine, acikligina alisan biri icin ios iskenceye donusebilir. heleki nexus gibi guncel yazilimli akici bir modelden sonra.

Çok samimi bir şekilde söylüyorum,2008 yılından beri iphone kullanıyordum, ios işletim sisteminin 5 senedir hep aynı şeyler sunması,üzerine neredeyse hiç bir şey koymaması yüzünden sıkıcı bir hal aldı,geçen hafta note 2 aldım.Yani yok böyle bir şey dedirtiyor insana,sınırsız kişiselleştirme ve özellik yanında iphone oyuncak ya!
1 Yanıt Yanıtla +2
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Lord Melkor 6 yıl cayber0034
cayber0034
darkaura
Orijinalden alıntı: Darkevil_26
Orijinalden alıntı: beray07 1 haftalik iPhone 5 deneyimimden sonra Galaxy Nexus umun kiymetini anladim.Internetteki html5 vs skorlari 3000 de olsa iPhone ayni iPhone hic hosuma gitmedi ki fiyatini hic hakettigini dusunmuyorum.(iPad 3 kullaniyorum )
fiyatını gayette hakediyor türkiye fiyatını baz almak doğru değil malüm aç gözlü satıcılar yüzünden böyle.. ayrıca nexus umun kıymetini anladım demişsiniz hiç samimi ve inandırıcı değil heryönden iphone 5 daha kaliteli bir cihaz
niye samimi olmasin. iphone 5 daha guncel donanim ve kaliteli malzemeyle gelebilir ama bir kere androidin esnekligine, acikligina alisan biri icin ios iskenceye donusebilir. heleki nexus gibi guncel yazilimli akici bir modelden sonra.

Çok samimi bir şekilde söylüyorum,2008 yılından beri iphone kullanıyordum, ios işletim sisteminin 5 senedir hep aynı şeyler sunması,üzerine neredeyse hiç bir şey koymaması yüzünden sıkıcı bir hal aldı,geçen hafta note 2 aldım.Yani yok böyle bir şey dedirtiyor insana,sınırsız kişiselleştirme ve özellik yanında iphone oyuncak ya!

Aslında iphone u oyun için kullanılıyor ve rahatlık kimsenin derdi kişiselleştirme veya widget değil iphone kullanıcıları arasında zaten derki kişiselleştirmek olan satıyor cihazı android alıyır ama çoğu geri dönüyor ama sizin gibi bazı insanlarda çok beğeniyo ve androidde kalıyo arz talep meselesi
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4Crumby 6 yıl
Habere bak yorumlara bak kuyruk acısı mı var anlamıyorum amaç ne tamam en iyi sizin telefonunuz.
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sparta1903 6 yıl
Arkadaslar iphone 5 suan itibariyle en kaliteli telefon tablet bilgisayarlarda ise ipad 4.nesil ikiside ayri kulvarlarin liderleri lutfen gercekci yorumlar yapin milletin aklini katistirmayin rica ediyorum.
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vamp 6 yıl
İphone hiçbir zaman fiyatını hak eden bir ürün olmadı.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Dorota 6 yıl vamp
vamp

İphone hiçbir zaman fiyatını hak eden bir ürün olmadı.

türkiyede evet. amerika ve avrupada kuruşuna kadar hakediyor ama
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memoseler 6 yıl
Lumia 920 den ötesi yok. İsviçre'de iphone 5 ile aynı fiyat. Ama Lumia Turkiyede 1650 tl iphone 5 2500tl. İsviçre'den iphone 5 getireceğim burda satıp Tr garantili Lumia 920 alacağım.
Suan alınabilecek en iyi telefon Lumia 920...
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