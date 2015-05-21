Apple, iPhone 5c'yi Touch ID ile yenileyebilir

Haber Editörü
iPhone 5c solda, Apple sitesine konulan görsel sağlda
Apple'ın iPhone 5s ile beraber tanıttığı polikarbon kasalı telefon modeli iPhone 5c, bildiğiniz üzere uzun zamandır yenilenmiyor. Ortaya çıkan bir görsel ile bu durumun değişebileceğine işaret ediyor.
Apple hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yeni Lightning stand ünitesini satışa sundu. Bu yeni ürünü için resmi sitesinde özel bir satış sayfası hazırlayan şirket, bu sayfaya pembe renkli kasaya sahip bir iPhone 5c görseli yerleştirdi. Bu görselin ilgi çeken yanı ise üzerinde Touch ID parmak izi okuma sistemi taşıması oldu. Bildiğiniz üzere iPhone 5c'de Touch ID yer almıyordu.
Bu görselin bir tasarım hatası olup olmadığı hakkında şimdilik Apple tarafından açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak şirketin 4-inç boyutlu iPhone 6c üzerinde çalıştığı da uzun zamandır duyulan dedikodular arasında yer alıyor.
http://thenextweb.com/apple/2015/05/21/apple-may-have-just-revealed-an-updated-iphone-5c-with-touch-id/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ya arkadaş adamlar o kadar para kazanıyor bir hayır amaçlı bir işlerini duymadım adam akıllı üstelik kullanıcıları troll gibi gören firma fiyat politikasına bakın alay eder gibi fiyat indirimi olacağına aksine 2 kere iphonelara zam yapıldı yine iphone 5c çıktığı dönemde iphone 5 ile nerdeyse hatta aynı fiyattan satıldı üstelik kullanıcılar 5c ye yöneltmek için 5in üretimini durdurdu
kısacası bunlardan hiç bir cacık olmaz androide ne kadar sorun varsada adamı böyle troll yerine koymuyor üstelik cihazlarına koydukları donanımları eleştirmeye kalkarsak iş farklı noktaya gelir şimdi derler iosları var ama trollükleri işin karşılığı
Biz buna pazarlama diyoruz. Samsung gibi her sene 20 telefon yerine adam gibi maksimum 2 telefon çıkartır köküne kadar da kullandırtır. Markete gittim adam hayrına ekmek vermedi gibi bir şey söylüyorsun resmen.
5Cnin Amerika fiyatı gayet uygun 5S ve 6ya göre, Türkiye'de pahalı diye uluslararası firmaya laf atıp kendinizi komik duruma düşürmeyin. Cahilseniz olduğunuz gibi davranın abartmayın artık şirketin her hareketini. Milyonlarca kisiye yaptiklari ucretsiz degisimle bakin hayir isi yapmis mi yapmamis mi anlarsiniz.
Yıl olmuş 2015 hala bu kafada çocuklar var...
Şahsen ben 4.7nin en ideal boyut olduğunu düşünenlerdenim.