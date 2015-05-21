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Apple, iPhone 5c'yi Touch ID ile yenileyebilir

4 yıl
3,7b
1
28
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, iPhone 5c'yi Touch ID ile yenileyebilir
 
 iPhone 5c solda, Apple sitesine konulan görsel sağlda
Apple'ın iPhone 5s ile beraber tanıttığı polikarbon kasalı telefon modeli iPhone 5c, bildiğiniz üzere uzun zamandır yenilenmiyor. Ortaya çıkan bir görsel ile bu durumun değişebileceğine işaret ediyor.
Apple hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yeni Lightning stand ünitesini satışa sundu. Bu yeni ürünü için resmi sitesinde özel bir satış sayfası hazırlayan şirket, bu sayfaya pembe renkli kasaya sahip bir iPhone 5c görseli yerleştirdi. Bu görselin ilgi çeken yanı ise üzerinde Touch ID parmak izi okuma sistemi taşıması oldu. Bildiğiniz üzere iPhone 5c'de Touch ID yer almıyordu.
Bu görselin bir tasarım hatası olup olmadığı hakkında şimdilik Apple tarafından açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak şirketin 4-inç boyutlu iPhone 6c üzerinde çalıştığı da uzun zamandır duyulan dedikodular arasında yer alıyor.

http://thenextweb.com/apple/2015/05/21/apple-may-have-just-revealed-an-updated-iphone-5c-with-touch-id/ Yorum Yaz
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pranis 4 yıl
Apple işini biliyor, evir çevir tüketiciye geçir.
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Rootz. 4 yıl
iPhone'un sıradaki serisinde diğer modellerin yanında -metal kasa olmak şartıyla- 4" telefon çıkarmasını isterim. Büyük ekran telefonları da severim ama kullanımı hoşuma gitmiyor şahsen. Ne insanın eline sığıyor ne de cebine giriyor kürek gibi bişey :D 4" iPhone çıkana kadar 5S ile devam.
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MysticDesign 4 yıl
aylar önce yapmıştım



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zx6r 4 yıl
Mutlaka 4 inçlik bir cihazın çıkması Lazım. Bu cihaz 5c olmamalı i6 nın 4 inçlik versiyonu ideal olabilir.
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ounomaus 4 yıl
dranas
plastik kasa yapacaksan 1200-1300 bandında satacaksın.ucuz iphone böyle olur. 2000 liraya ucuaz iphone olmaz. apple bazen bizi troll lüyor mu dalga mı geçiyor anlayamıyorum.

ya arkadaş adamlar o kadar para kazanıyor bir hayır amaçlı bir işlerini duymadım adam akıllı üstelik kullanıcıları troll gibi gören firma fiyat politikasına bakın alay eder gibi fiyat indirimi olacağına aksine 2 kere iphonelara zam yapıldı yine iphone 5c çıktığı dönemde iphone 5 ile nerdeyse hatta aynı fiyattan satıldı üstelik kullanıcılar 5c ye yöneltmek için 5in üretimini durdurdu
kısacası bunlardan hiç bir cacık olmaz androide ne kadar sorun varsada adamı böyle troll yerine koymuyor üstelik cihazlarına koydukları donanımları eleştirmeye kalkarsak iş farklı noktaya gelir şimdi derler iosları var ama trollükleri işin karşılığı
2 Yanıt Yanıtla
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Alpier 4 yıl ounomaus
ounomaus
dranas
plastik kasa yapacaksan 1200-1300 bandında satacaksın.ucuz iphone böyle olur. 2000 liraya ucuaz iphone olmaz. apple bazen bizi troll lüyor mu dalga mı geçiyor anlayamıyorum.

ya arkadaş adamlar o kadar para kazanıyor bir hayır amaçlı bir işlerini duymadım adam akıllı üstelik kullanıcıları troll gibi gören firma fiyat politikasına bakın alay eder gibi fiyat indirimi olacağına aksine 2 kere iphonelara zam yapıldı yine iphone 5c çıktığı dönemde iphone 5 ile nerdeyse hatta aynı fiyattan satıldı üstelik kullanıcılar 5c ye yöneltmek için 5in üretimini durdurdu
kısacası bunlardan hiç bir cacık olmaz androide ne kadar sorun varsada adamı böyle troll yerine koymuyor üstelik cihazlarına koydukları donanımları eleştirmeye kalkarsak iş farklı noktaya gelir şimdi derler iosları var ama trollükleri işin karşılığı

Biz buna pazarlama diyoruz. Samsung gibi her sene 20 telefon yerine adam gibi maksimum 2 telefon çıkartır köküne kadar da kullandırtır. Markete gittim adam hayrına ekmek vermedi gibi bir şey söylüyorsun resmen.
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Alpier 4 yıl ounomaus
ounomaus
dranas
plastik kasa yapacaksan 1200-1300 bandında satacaksın.ucuz iphone böyle olur. 2000 liraya ucuaz iphone olmaz. apple bazen bizi troll lüyor mu dalga mı geçiyor anlayamıyorum.

ya arkadaş adamlar o kadar para kazanıyor bir hayır amaçlı bir işlerini duymadım adam akıllı üstelik kullanıcıları troll gibi gören firma fiyat politikasına bakın alay eder gibi fiyat indirimi olacağına aksine 2 kere iphonelara zam yapıldı yine iphone 5c çıktığı dönemde iphone 5 ile nerdeyse hatta aynı fiyattan satıldı üstelik kullanıcılar 5c ye yöneltmek için 5in üretimini durdurdu
kısacası bunlardan hiç bir cacık olmaz androide ne kadar sorun varsada adamı böyle troll yerine koymuyor üstelik cihazlarına koydukları donanımları eleştirmeye kalkarsak iş farklı noktaya gelir şimdi derler iosları var ama trollükleri işin karşılığı

5Cnin Amerika fiyatı gayet uygun 5S ve 6ya göre, Türkiye'de pahalı diye uluslararası firmaya laf atıp kendinizi komik duruma düşürmeyin. Cahilseniz olduğunuz gibi davranın abartmayın artık şirketin her hareketini. Milyonlarca kisiye yaptiklari ucretsiz degisimle bakin hayir isi yapmis mi yapmamis mi anlarsiniz.
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Batuist 4 yıl
pcoyundelisi
Yıl olmuş 2015 hala 4 inç telefon satıyorlar.

Yıl olmuş 2015 hala bu kafada çocuklar var...
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WB 4 yıl
Ipod kasasinda iphone olsa harika olurdu..
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Infinitum 4 yıl
Apple'ın 1000-1200 liraya yeni nesil telefon çıkarmasının pek ihtimali yok bence. iOS deneyimini öyle bir cihazda aynı şekilde yaşayabilirsek, üst seviye versiyonları kimse almaz.
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yunus626emre 4 yıl
3 farklı boyut güzel olurdu.
Şahsen ben 4.7nin en ideal boyut olduğunu düşünenlerdenim.
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darkhair 4 yıl
Belki de 4 inclik iphone adi altinda 5c selefinden satacaklar. Bence gunumuzde en kucuk ekran 4.5 olmali lakin sirf ekrani buyuk diye 4s ten 6 ya 5s e geçmeyen var. Bu kitleye göre bir cihaz olur. Bayanların yeni gözdesi :)
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VlknFX 4 yıl
Merkez TÜRKİYE :)
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