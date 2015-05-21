Apple, iPhone 5c'yi Touch ID ile yenileyebilir

iPhone 5c solda, Apple sitesine konulan görsel sağlda

Apple'ın iPhone 5s ile beraber tanıttığı polikarbon kasalı telefon modeli iPhone 5c, bildiğiniz üzere uzun zamandır yenilenmiyor. Ortaya çıkan bir görsel ile bu durumun değişebileceğine işaret ediyor.

Apple hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yeni Lightning stand ünitesini satışa sundu. Bu yeni ürünü için resmi sitesinde özel bir satış sayfası hazırlayan şirket, bu sayfaya pembe renkli kasaya sahip bir iPhone 5c görseli yerleştirdi. Bu görselin ilgi çeken yanı ise üzerinde Touch ID parmak izi okuma sistemi taşıması oldu. Bildiğiniz üzere iPhone 5c'de Touch ID yer almıyordu.

Bu görselin bir tasarım hatası olup olmadığı hakkında şimdilik Apple tarafından açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak şirketin 4-inç boyutlu iPhone 6c üzerinde çalıştığı da uzun zamandır duyulan dedikodular arasında yer alıyor.

http://thenextweb.com/apple/2015/05/21/apple-may-have-just-revealed-an-updated-iphone-5c-with-touch-id/