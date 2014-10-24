"Apple iPhone 6 Plus üretimini artırıyor"

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İlk hafta açılışında rekor kıran, Çin'deki ilk hafta açılışında da yeni bir rekor kırması beklenen iPhone 6 serisinin yıl sonunda 50 milyon satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Piyasada bol bulunan ve çok satılan model iPhone 6 durumunda. iPhone 6 Plus ise özellikle Çin'de yoğun ilgi görüyor ancak stok sıkıntısı yaşandığı çeşitli kanallardan rapor ediliyor.
Son gelen bilgilere göre Apple, iPhone 6 Plus modelinin üretim sıkıntılarını aşmak istiyor ve bu bakımdan Foxconn tedarikçisine yaptığı ödemeyi yüzde 20-25 artırma kararı aldı. Foxconn normalde her iPhone 6 Plus modelinden 20$ kazanırken, artırım ile 25$ kazanmaya başlayacak.
Apple bu sayede iPhone 6 Plus üretim hatlarına daha fazla ağırlık verileceğini hesaplıyor ve talebi karşılayacak kadar stok ortaya çıkacağını tahmin ediyor. Ancak arz-talep normale döndüğünde ödemeler de eski haline geri dönecek.
iPhone 6 Plus modelinin özellikle ekran üretiminde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Apple'ın dokunmatik panel ve ekranı biraraya getirdiği in-cell teknolojisindeki yeniliklerin 5.5 inçlik ekranlara uygulanmasının bir hayli zor olduğu ve bu nedenle üretimin düşük kaldığı ifade ediliyor.
Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Apple-wants-to-increase-iPhone-6-Plus-yields-rumored-to-raise-its-payments-to-Foxconn-by-20_id62072
http://www.phonearena.com/news/Apple-wants-to-increase-iPhone-6-Plus-yields-rumored-to-raise-its-payments-to-Foxconn-by-20_id62072 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. si apple büküleni getirin değiştircem dedi. Bu; ortada bir hata olduğunun ve hataya kabul ettiklerinin göstergesi. yani bir nevi cihazı topluyor zaten apple
2. si eğer ki büküleni değiştiriyorsa ve bükülme sorunu 1 üretim partisinde ki 3-5 cihazda ortaya çıkan bir durum olmayıp, mühendislik hatasından kaynaklı tüm cihazlarda bükülme potansiyeli varsa ki öyle;
İşte tezat ta tam bu noktada. Ne yani S modele kadar millet bu saçmalıklarla mı uğraşmak durumunda kalacak?
Apple böyle mi müşteri memnuniyeti sunuyor?
yada bir başka değişle senin anlattıklarından anladığım; ortada kesikle oluşmuş kanamalı bir vaka var apple da doktor;
doktor dikiş atmak yerine habire tampon uygulayıp kanamayı dindirmeye çalışıyor.
müdahale edilmesi gerek yoksa hasta kan kaybından ölecek.
bükülme sorunu ve üzerine ios 8 işletim sisteminin stabilite sorunları;
özellikle amerika'da apple hisselerinde büyük kayıp yaşattı.
ve bu 2 olay özellikle iş çevresinde büyük prestij kaybettirdi apple a
çünkü çok övündüğü ios şu an için övünülcek kadar iyi durumda deil.
Dahası kapılarında yatan bir tehlike daha var; en büyük rakibi yeni işletim sistemini (lolipop) tanıtıcak.
Ben android ve IOS kullanıcısı değilim.
Ancak apple çizgisinden sapmaya başladığı düşüncesindeyim
Dün Z3ü inceledim kalitede tasarımda ekranda 10 numara olmuş.