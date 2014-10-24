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"Apple iPhone 6 Plus üretimini artırıyor"

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk hafta açılışında rekor kıran, Çin'deki ilk hafta açılışında da yeni bir rekor kırması beklenen iPhone 6 serisinin yıl sonunda 50 milyon satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Piyasada bol bulunan ve çok satılan model iPhone 6 durumunda. iPhone 6 Plus ise özellikle Çin'de yoğun ilgi görüyor ancak stok sıkıntısı yaşandığı çeşitli kanallardan rapor ediliyor. 

Son gelen bilgilere göre Apple, iPhone 6 Plus modelinin üretim sıkıntılarını aşmak istiyor ve bu bakımdan Foxconn tedarikçisine yaptığı ödemeyi yüzde 20-25 artırma kararı aldı. Foxconn normalde her iPhone 6 Plus modelinden 20$ kazanırken, artırım ile 25$ kazanmaya başlayacak. 

Apple bu sayede iPhone 6 Plus üretim hatlarına daha fazla ağırlık verileceğini hesaplıyor ve talebi karşılayacak kadar stok ortaya çıkacağını tahmin ediyor. Ancak arz-talep normale döndüğünde ödemeler de eski haline geri dönecek. 

iPhone 6 Plus modelinin özellikle ekran üretiminde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Apple'ın dokunmatik panel ve ekranı biraraya getirdiği in-cell teknolojisindeki yeniliklerin 5.5 inçlik ekranlara uygulanmasının bir hayli zor olduğu ve bu nedenle üretimin düşük kaldığı ifade ediliyor.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Apple-wants-to-increase-iPhone-6-Plus-yields-rumored-to-raise-its-payments-to-Foxconn-by-20_id62072
http://www.phonearena.com/news/Apple-wants-to-increase-iPhone-6-Plus-yields-rumored-to-raise-its-payments-to-Foxconn-by-20_id62072 Yorum Yaz
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winwin35 4 yıl
Çok güzel bir şekilde açıklamışsın ancak senin söylediğin durumda şöyle bir tezat var;

1. si apple büküleni getirin değiştircem dedi. Bu; ortada bir hata olduğunun ve hataya kabul ettiklerinin göstergesi. yani bir nevi cihazı topluyor zaten apple

2. si eğer ki büküleni değiştiriyorsa ve bükülme sorunu 1 üretim partisinde ki 3-5 cihazda ortaya çıkan bir durum olmayıp, mühendislik hatasından kaynaklı tüm cihazlarda bükülme potansiyeli varsa ki öyle;

İşte tezat ta tam bu noktada. Ne yani S modele kadar millet bu saçmalıklarla mı uğraşmak durumunda kalacak?

Apple böyle mi müşteri memnuniyeti sunuyor?

yada bir başka değişle senin anlattıklarından anladığım; ortada kesikle oluşmuş kanamalı bir vaka var apple da doktor;

doktor dikiş atmak yerine habire tampon uygulayıp kanamayı dindirmeye çalışıyor.

müdahale edilmesi gerek yoksa hasta kan kaybından ölecek.

bükülme sorunu ve üzerine ios 8 işletim sisteminin stabilite sorunları;

özellikle amerika'da apple hisselerinde büyük kayıp yaşattı.

ve bu 2 olay özellikle iş çevresinde büyük prestij kaybettirdi apple a

çünkü çok övündüğü ios şu an için övünülcek kadar iyi durumda deil.

Dahası kapılarında yatan bir tehlike daha var; en büyük rakibi yeni işletim sistemini (lolipop) tanıtıcak.

Ben android ve IOS kullanıcısı değilim.

Ancak apple çizgisinden sapmaya başladığı düşüncesindeyim
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Gerginix 4 yıl
Umarım ödemedeki artış foxconn işçileri ile buluşur ama sanmıyorum. Ayrıca ellerini ceplerine atmışken ram'i de 2gb yapsalar fena olmaz. Malum 1gb ram Apple'a en fazla 2$ maliyet getiriyor.
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GenkaNuan 4 yıl
Ekrem71 un haberlerini artık haberlerinin başlığından anlıyom:d
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Kaplan261 4 yıl
Adam gelmiş buraya hiç ilgimi çekmiyor seneye lg4 düşünüyorum demiş tamam o zaman lg haberlerine git at yorumu.
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beter.böcek 4 yıl
Piyasayi hareketlendirmek icin yapilmis stok sikintisi cekiyoruz cok talep var adi altinda yapilan spekülatif bir haber bence.
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sierratr1 4 yıl
Ny ve los angeleste 6+ bulamadı arkadaşım artık 2-3 hafta sonra tekrar bakacaz.
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bozok_53_45 4 yıl
ee demek ki neymiş ideal boy 3.5 inç değilmiş o değilde en komik olanı note serisi ile yok tabak yok bilmem ne diye dalga geçenler bu telefon için sıraya giriyor ve note 4 şu an bu cihaza göre tasarım harikası..
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Road.Runner 4 yıl
Tipi aynı vasat çin malı telefonlara benziyor.

Dün Z3ü inceledim kalitede tasarımda ekranda 10 numara olmuş.
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Since1903 4 yıl
Plus derim buralardan giderim.
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fatih.nur 4 yıl
50 milyon satmak nedir abi yaa, ortalama 2 bin olsa 50 milyon ohaa deli para ediyor vallaaa :/ beynim yanacak
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