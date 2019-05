"Apple iPhone 6 Plus üretimini artırıyor"

İlk hafta açılışında rekor kıran, Çin'deki ilk hafta açılışında da yeni bir rekor kırması beklenen iPhone 6 serisinin yıl sonunda 50 milyon satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Piyasada bol bulunan ve çok satılan model iPhone 6 durumunda. iPhone 6 Plus ise özellikle Çin'de yoğun ilgi görüyor ancak stok sıkıntısı yaşandığı çeşitli kanallardan rapor ediliyor.





Son gelen bilgilere göre Apple, iPhone 6 Plus modelinin üretim sıkıntılarını aşmak istiyor ve bu bakımdan Foxconn tedarikçisine yaptığı ödemeyi yüzde 20-25 artırma kararı aldı. Foxconn normalde her iPhone 6 Plus modelinden 20$ kazanırken, artırım ile 25$ kazanmaya başlayacak.





Apple bu sayede iPhone 6 Plus üretim hatlarına daha fazla ağırlık verileceğini hesaplıyor ve talebi karşılayacak kadar stok ortaya çıkacağını tahmin ediyor. Ancak arz-talep normale döndüğünde ödemeler de eski haline geri dönecek.





iPhone 6 Plus modelinin özellikle ekran üretiminde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Apple'ın dokunmatik panel ve ekranı biraraya getirdiği in-cell teknolojisindeki yeniliklerin 5.5 inçlik ekranlara uygulanmasının bir hayli zor olduğu ve bu nedenle üretimin düşük kaldığı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Apple-wants-to-increase-iPhone-6-Plus-yields-rumored-to-raise-its-payments-to-Foxconn-by-20_id62072

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kaynak: http://www.phonearena.com/news/Apple-wants-to-increase-iPhone-6-Plus-yields-rumored-to-raise-its-payments-to-Foxconn-by-20_id62072