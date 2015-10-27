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Apple, iPhone 6S serisi için hazırladığı yeni reklamları yayınladı

Apple yeni akıllı telefonları iPhone 6S serisi için başlattığı reklam kampanyalarını sürdürüyor. Şirket akıllı telefonların hünerlerini sergileyen üç yeni reklam daha yayınladı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
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10
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Apple, iPhone 6S serisi için hazırladığı yeni reklamları yayınladı
 
Apple, ülkemizde kısa bir süre önce satışa sunduğu yeni akıllı telefon serisi iPhone 6S için üç yeni reklam yayınladı. Yayınlanan reklamlarda ABD'li sinema oyuncusu Jamie Foxx yeniden karşımıza çıkıyor ve Siri'nin özelliklerinden bahsediyor. Siri reklamlarına göre daha uzun olan üçüncü reklam ise akıllı telefonun kamera özelliklerine odaklanıyor.
Oyuncu Siri özelliklerinin ön plana çıktığı reklamlarda dijital asistanı ile "eller serbest" modunda konuşurken ilk olarak "Nasıl görünüyorum?" şeklinde bir soru soruyor. Dijital asistan Siri ise "Sesine bakılırsa oldukça etkileyicisin" şeklinde yanıtlıyor. Bu durum ise oyuncunun hoşuna gitmiş olacak ki o da Siri'ye "Bana aşık olacaksın" şeklinde cevap veriyor. Jamie Foxx ikinci siri reklamında ise iki seçenek arasında kalıyor ve dijital asistandan bir para atarak yazı mı tura mı geldiğini söylemesini istiyor. Siri ise sanal bir madeni para fırlatmışçasına oyuncuya "Tura" cevabı veriyor.

Kamera özelliklerinin öne çıktığı reklamda ise yeni Forcetouch teknolojisi ile birlikte yapılabilecekler gösterilirken ön ekranın flaş olarak kullanılması, 4K video kaydı gibi özelliklerden de kısaca bahsedilmiş. Yeni serinin üç yeni reklamına da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Okisht 4 yıl en beğenilen eXteras
eXteras

Ekrem yorulmuş, Oğuz devralmış reklamları.

Merhaba,
Bir çok markanın reklamlarını ana sayfaya taşıyorum. O konulara yorum yapmaya ne dersiniz?

Blackberry : donanimhaber.com/...
Samsung: donanimhaber.com/...
Microsoft : donanimhaber.com/...
eXterasEkrem yorulmuş, Oğuz devralmış reklamları.Merhaba,Bir çok markanın reklamlarını ana sayfaya taşıyorum. O ...
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Altaylılar 4 yıl
Fıyatı 4200 tl ıyıce uçmuş bunlar.
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Patren 4 yıl
şak şak sesleri hiç olmamış hele ilk video ne oluyor dedim :)
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Patren 4 yıl
şak şak sesleri hiç olmamış hele ilk video ne oluyor dedim :)
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Persistent Stability 4 yıl
İlk ikisi iyiydi de sondaki Stephen Curry beni benden aldı. Herhangi başka bir firma Stephen'la çalışsa bunu kimbilir Nasıl duyururdu? Apple bu işi öyle bir yapmış ki reklamda bile vurgusu yok neredeyse. Önemli olan iPhone ne de olsa
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eXteras 4 yıl
Ekrem yorulmuş, Oğuz devralmış reklamları.
2 Yanıt Yanıtla
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Okisht 4 yıl eXteras
eXteras

Ekrem yorulmuş, Oğuz devralmış reklamları.

Merhaba,
Bir çok markanın reklamlarını ana sayfaya taşıyorum. O konulara yorum yapmaya ne dersiniz?

Blackberry : donanimhaber.com/...
Samsung: donanimhaber.com/...
Microsoft : donanimhaber.com/...
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Qonrul 4 yıl eXteras
eXteras
Ekrem yorulmuş, Oğuz devralmış reklamları.


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1BilimAdamı 4 yıl
Yazıtura ve zarat zaten vardı
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esmerbuyucu 4 yıl
Yazı tura iyiymiş
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