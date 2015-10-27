Apple, iPhone 6S serisi için hazırladığı yeni reklamları yayınladı

Apple, ülkemizde kısa bir süre önce satışa sunduğu yeni akıllı telefon serisi iPhone 6S için üç yeni reklam yayınladı. Yayınlanan reklamlarda ABD'li sinema oyuncusu Jamie Foxx yeniden karşımıza çıkıyor ve Siri'nin özelliklerinden bahsediyor. Siri reklamlarına göre daha uzun olan üçüncü reklam ise akıllı telefonun kamera özelliklerine odaklanıyor.

Kamera özelliklerinin öne çıktığı reklamda ise yeni Forcetouch teknolojisi ile birlikte yapılabilecekler gösterilirken ön ekranın flaş olarak kullanılması, 4K video kaydı gibi özelliklerden de kısaca bahsedilmiş. Yeni serinin üç yeni reklamına da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyuncu Siri özelliklerinin ön plana çıktığı reklamlarda dijital asistanı ile "eller serbest" modunda konuşurken ilk olarak "Nasıl görünüyorum?" şeklinde bir soru soruyor. Dijital asistan Siri ise "Sesine bakılırsa oldukça etkileyicisin" şeklinde yanıtlıyor. Bu durum ise oyuncunun hoşuna gitmiş olacak ki o da Siri'ye "Bana aşık olacaksın" şeklinde cevap veriyor. Jamie Foxx ikinci siri reklamında ise iki seçenek arasında kalıyor ve dijital asistandan bir para atarak yazı mı tura mı geldiğini söylemesini istiyor. Siri ise sanal bir madeni para fırlatmışçasına oyuncuya "Tura" cevabı veriyor.