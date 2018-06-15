Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPhone X için beş öğretici reklam filmi yayınladı

Apple, iPhone X'un kamera yeteneklerinin sergilendiği ve bir futbol videosu çekebilmek için hangi tekniklere ihtiyaç olduğunu gösteren 5 adet reklam filmi yayınladı.
11 ay
2,4b
1
8
iPhone
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sık sık iPhone X için reklam filmleri çeken Apple, iPhone X'un kamera yeteneklerinin sergilendiği ve panoramik fotoğraflar çekmenin, hareketli çekimleri yakalamak için seri çekim modunun, yavaş çekim ve dramatik görüntüler için arka ışık kullanarak nasıl çekimler yapılacağını anlatan 5 yeni reklam filmi yayınladı. 
Apple tarafından yayınlanan reklam filmlerinde bir futbol videosunu nasıl çekeceğinizi göstermek için tüm teknikler sergileniyor. Reklamların ana temasındaki futbol vurgusu tesadüf değil zira Cupertino merkezli şirket, daha önce de Siri'nin 2018 Dünya Kupası ile ilgili sorulara cevap verebileceği açıklamıştı. Apple tarafından yayınlanan 1 dakikadan daha kısa reklam filmlerini aşağıdan izleyebilirsiniz. 
 
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mateacher 11 ay
Beş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 11 ay
ayfon kullananlar telefonlarının bu özelliklerini aktif olarak kullanabilsinler diye böyle ayrıntılı, açıklamalı, görüntülü, sesli, (basacağınız düğme burada, buraya basın, çok kolayca bu düğmeye basın vb.) vidyolar gerekiyor demek ki
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 11 ay
Napalım çöp reklamını
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Prezidente 11 ay Barni Moloztaş
lepron lakers a gidicek gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 11 ay
Baya erken akıllarına gelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
getta 11 ay
Olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Galaxy S10 performansıyla adından söz ettirecek 11 ay Google Pixelbook modeli Windows’a dönebilir 11 ay iPhonedo ile E3 sohbeti 11 ay Trafikten sıkılanlara elektrikli çözüm: 170 km menzilli scooter 11 ay Stalkerlar müjde! Instagram ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti 11 ay Aquaman filminden yeni görüntüler yayınlandı 11 ay Yok artık! RGB ışıklandırmalı kablo 11 ay E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı 11 ay Çentiksiz ekranıyla öne çıkan Vivo NEX S’in kamera çekim örnekleri 11 ay E3: Ubisoft stand turu 11 ay E3: Bethesda Standı turu 11 ay Facebook'un iletişimden sorumlu yöneticisi görevinden ayrıldı 11 ay Corsair'dan harika kasalar, çılgın bellekler 11 ay Audi: "Gelecekte satışlarımızın yarısını SUV'ler oluşturacak" 11 ay Samsung'un yeni akıllı saati Gear S4, Ağustos ayında tanıtılabilir 11 ay Çin hükümeti, vatandaşların araçlarını çiplerle takip edecek 11 ay Haftaya BİM ve A101 mağazalarında birbirinden iddialı teknolojik ürünler var 11 ay iPhone 3GS yıllar sonra yeniden satışta 11 ay Toyota, Uber'in rakibine 1 milyar dolarlık yatırım yapacak 11 ay iPhone'ları kırmak daha da zor hale geliyor 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple, iPhone X için beş öğretici reklam filmi yayınladı Sonraki ABD'den gelen Ether açıklaması kripto para piyasasını hareketlendirdi 11 ay Telltale Games, Stranger Things oyunu için hazırlıklara başladı 11 ay Fallout 76 "Online Fallout deneyimi" 11 ay Twitter, 2018 Dünya Kupası'na özel içerikler sunacak 11 ay Control "Remedy'den yeni oyun" 11 ay Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor" 11 ay Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali" 11 ay Bilim insanları uyardı: Antarktika hızla eriyor, 3.3 trilyon ton buzul denizlere karıştı 11 ay Samsung, 2020 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçmeye hazırlanıyor 11 ay Huawei, P20 serisinin şimdiye kadar 6 milyondan fazla sattığını açıkladı 11 ay Galaxy Note 9 denklanşör butonuyla gelecek 11 ay E3'ün eğlence noktaları 11 ay Ghost of Tsushima "Oyun değil sanat eseri" 11 ay Xiaomi Black Shark oyuncu telefonunun Royal Blue rengi yarın satışa sunuluyor 11 ay Mozilla sesle kontrol edilebilen bir web tarayıcısı geliştiriyor 11 ay Apple'da herkes artık ayakta çalışacak 11 ay Meizu 16 serisinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 11 ay G.Skill'den efsane bellekler: 5066MHz'de çalışıyor 11 ay Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu yaklaşık 2.000 dolar fiyata sahip olacak 11 ay Araştırma: Bitcoin'in fiyatı yapay olarak şişirildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim