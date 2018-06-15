Apple, iPhone X için beş öğretici reklam filmi yayınladı

Sık sık iPhone X için reklam filmleri çeken Apple, iPhone X'un kamera yeteneklerinin sergilendiği ve panoramik fotoğraflar çekmenin, hareketli çekimleri yakalamak için seri çekim modunun, yavaş çekim ve dramatik görüntüler için arka ışık kullanarak nasıl çekimler yapılacağını anlatan 5 yeni reklam filmi yayınladı.

Apple tarafından yayınlanan reklam filmlerinde bir futbol videosunu nasıl çekeceğinizi göstermek için tüm teknikler sergileniyor. Reklamların ana temasındaki futbol vurgusu tesadüf değil zira Cupertino merkezli şirket, daha önce de Siri'nin 2018 Dünya Kupası ile ilgili sorulara cevap verebileceği açıklamıştı. Apple tarafından yayınlanan 1 dakikadan daha kısa reklam filmlerini aşağıdan izleyebilirsiniz.