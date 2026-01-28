Apple iOS güncellemelerini geri çekti: Eski iPhone’larda bağlantı sorunu

Tam Boyutta Gör Apple, bu hafta içerisinde yayınladığı bazı iOS güncellemelerini küresel çapta geri çektiğini doğruladı. iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 ve iOS 12.5.8 sürümlerini kapsayan bu karar, özellikle eski iPhone ve iPad modellerini etkiliyor. Güncellemeler, Yazılım Güncellemesi ekranında görünse bile Apple’ın imzalamayı durdurması nedeniyle artık yüklenemiyor. Şirketin bu adımı atmasının temel nedeni, Avustralya’da bazı operatör ağlarında yaşanan bağlantı sorunları ve bu sorunların acil aramaları dahi etkileyebilecek potansiyele sahip olması olarak öne çıkıyor.

İşte iOS güncellemelerinin durdurulmasına yol açan ağ ve acil arama sorunu:

Gelişmenin merkezinde Avustralya merkezli telekomünikasyon şirketi Telstra yer alıyor. Telstra, bazı eski Apple cihazlarının kendi şebekesine bağlanamadığını ve bunun 000 numaralı acil çağrıları da (Türkiye'deki 112 gibi) kapsadığını açıkladı. Sorunun, iOS 16.7.13 sürümüne güncellenmiş iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde gözlemlendiği belirtildi. Apple ve Telstra’nın sorunu öncelikli olarak ele aldığı, çözüm netleşene kadar kullanıcıların yazılım güncellemesini ertelemesinin önerildiği ifade ediliyor.

Söz konusu iOS güncellemelerinin dikkat çeken bir diğer yönü ise güvenlik yamaları veya yeni özellikler içermemesi. Apple’ın resmi sürüm notlarına göre bu güncellemelerin ana amacı, süresi dolmak üzere olan bir güvenlik sertifikasını değiştirmekti. Mevcut sertifikanın Ocak 2027’de sona ermesi durumunda iMessage, FaceTime ve Apple Hesabı ile oturum açma gibi temel servislerin çalışamaz hale gelmesi riski bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında, güncellemeler uzun vadeli bir teknik zorunluluğu karşılamayı hedefliyordu. Ancak Avustralya’daki bağlantı sorunu gibi beklenmeyen bir yan etki, bu planın geçici olarak askıya alınmasına yol açtı.

Etkilenen cihaz listesi oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. İşte etkilenen iPhone modelleri:

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 5s

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS ve iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Bazı iPad modellerinin de bu durumdan etkilendiği iddia ediliyor. İşte etkilenen iPad modelleri:

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad Air

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad Pro (9,7 inç)

iPad Pro (12,9 inç) (1. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad (7. nesil)

iPad (8. nesil)

Öte yandan, daha güncel iPhone modellerini hedefleyen iOS 26.2.1 sürümünün bu bağlantı sorunlarından etkilenmediği ve dağıtımının devam ettiği belirtiliyor. Bu durum, problemin daha çok eski modem donanımlarına veya belirli ağ yapılandırmalarına özgü olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Henüz güncellemeleri imzalamayı neden durdurduğunu açıklamayan Apple’ın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar ise özellikle eski cihaz sahipleri için yazılım desteğinin sınırlarının nasıl çizileceğine dair önemli bir referans noktası olabilir.

