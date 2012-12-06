Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesinin ABD ayağı yeniden başlıyor

Apple ile Samsung arasında gerçekleşen en önemli davalardan biri olan ABD davasında taraflar yeniden mahkemenin yolunu tuttu.





Söz konusu davada Apple, 535 milyon dolarlık ekstra tazminat almayı hedeflerken; Samsung ise, daha önce çarptırıldığı 1 milyar dolarlık cezayı hafifletmeyi planlıyor. Lucy Koh'un hakimliğinde bugün başlayacak olan yeni duruşmalarda tarafların iddiaları dinlenecek.





Toplamda 26 Samsung cihazına satış yasağı getirtmeyi planlayan Apple, kasım ayında yaptığı başvuruyla davaya Samsung'un Galaxy S III, Galaxy S III Mini, Galaxy Note II, Galaxy Tab 2 10.1, Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi ve Rugby Pro cihazlarını da dahil ediyor. Duruşmaların sonunda Samsung'un hangi ürünlerinin yasaklanacağının belirlenmesi bekleniyor. Daha önceki davada cihaz bedelinin yanlış hesaplandığını dile getiren Samsung ise, hesaplamanın yeniden yapılmasını talep ediyor.





Duruşmaların şu anki safhasında jüri başkanı ile Seagate arasında yaşananların ve Seagate ile Samsung arasındaki bağların gündeme gelmesi bekleniyor. Mahkemeden çıkacak kararın Apple'ın lehine olması durumunda Samsung'un davayı bitirmeyeceği ve karara itiraz edeceği düşünülüyor. Daha önce Samsung'un aleyhine bir kararın çıktığı davanın, yeni süreçte neler getireceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.





http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324001104578161701452748708.html