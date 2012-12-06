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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ile Samsung arasındaki hukuk mücadelesinin ABD ayağı yeniden başlıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında gerçekleşen en önemli davalardan biri olan ABD davasında taraflar yeniden mahkemenin yolunu tuttu.

Söz konusu davada Apple, 535 milyon dolarlık ekstra tazminat almayı hedeflerken; Samsung ise, daha önce çarptırıldığı 1 milyar dolarlık cezayı hafifletmeyi planlıyor. Lucy Koh'un hakimliğinde bugün başlayacak olan yeni duruşmalarda tarafların iddiaları dinlenecek.

Toplamda 26 Samsung cihazına satış yasağı getirtmeyi planlayan Apple, kasım ayında yaptığı başvuruyla davaya Samsung'un Galaxy S III, Galaxy S III Mini, Galaxy Note II, Galaxy Tab 2 10.1, Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi ve Rugby Pro cihazlarını da dahil ediyor. Duruşmaların sonunda Samsung'un hangi ürünlerinin yasaklanacağının belirlenmesi bekleniyor. Daha önceki davada cihaz bedelinin yanlış hesaplandığını dile getiren Samsung ise, hesaplamanın yeniden yapılmasını talep ediyor. 

Duruşmaların şu anki safhasında jüri başkanı ile Seagate arasında yaşananların ve Seagate ile Samsung arasındaki bağların gündeme gelmesi bekleniyor. Mahkemeden çıkacak kararın Apple'ın lehine olması durumunda Samsung'un davayı bitirmeyeceği ve karara itiraz edeceği düşünülüyor. Daha önce Samsung'un aleyhine bir kararın çıktığı davanın, yeni süreçte neler getireceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 


http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324001104578161701452748708.html Yorum Yaz
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This Time 6 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin apple

hedef 100 eksi beyler.
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bozok_53_45 6 yıl vitor reis
vitor reis
bozok_53_45
Gayet normal teknoloji ve satışta rekabet edemiyeceğini anlayan apple bu islere giriyo

Kalite, estetik şıklık, yazılım tüm bu kulvarlarda apple samsung u tokat manyağı yapıyor kardeş sen neyin kafasındasın

Evet o yuzden iosu tasarlıyan adamlar isten kovuldu maps dunyanın alay konusu oldu cihazlar kutudan çizik çıktı he tasarım diyosan git bi xperia ya filen bak veya one x e o appleın tasarımını telefonu pempe kapla kullanan tiki kızlardan baska begenen kalmadı
vitor reisbozok_53_45Gayet normal teknoloji ve satışta rekabet edemiyeceğini anlayan apple bu islere giriyo
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1 Yanıt Yanıtla +5
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smunknown 6 yıl
judith
Android geliştiricisiyim. Piyasada 10 dan fazla Android uygulamam var. Fakat iPhone almak için para biriktiriyorum. İster 5 yıl önceki teknolojiyi kazzık fiyatına alıyorsunuz diyin, ister başka bişey. Fanboy falan da değilim.

Sana kimse niye iphone aliyorsun demedi ki, ne bu celal? Ben hiç bir seyin gelistiricisi degilim ama S3 kullaniyorum. Kime ne bundan?
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Jül Sezar 6 yıl
Heriflerde yüzsüzlüğün sınırı yok. Hırsızlık yaptığı paralarda indirim istiyor
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Yaratık00 6 yıl
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Apple kralsınn :) şaka şaka
Samsung kralsınn :) şaka şaka
Yanıtla
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judith 6 yıl


Android geliştiricisiyim.

Piyasada 10 dan fazla Android uygulamam var.

Fakat iPhone almak için para biriktiriyorum.

İster 5 yıl önceki teknolojiyi kazzık fiyatına alıyorsunuz diyin, ister başka bişey.

Fanboy falan da değilim.
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teksalih 6 yıl
Celtic Warrior
Landcı
LegendM Şerefsiz apple Durmayin basın - yi Adamlar zaten sizi kontrol altına almış.
Fandroid ?
Bilmiyor musunuz ? Apple kötülemek moda oldu artık. Kim kötülürse o alıyor artıyı. Size inat Apple, hayatım boyunca Apple ne çıkarıyorsa alacağım.

biz apple gizli müritleriyiz gizli ilgi uyandırmaya çalışyıoruz mayış alıyoruz bu iş için
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Asil Türk Kanı 6 yıl
Apple gittikçe antipatik olmaya başladı.Pazar paylarını böyle arttıramazlar eğer amaçları buysa.
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VoldroY 6 yıl
Millet altı üstü en fazla 2000-2500 liralık oyuncaklar için birbirini yiyor.Enayilik kadar güldüğüm başka bir şey daha yok.


Zevkle izliyoruz efem.
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engurlu 6 yıl
Kollayin Apple'i kollayin..5 sene oncesinin teknolojisini 10 sene daha yedirecek size..

HAZMEDEBİLENE AFİYET SEKER OLSUN
1 Yanıt Yanıtla
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The Catalyst 6 yıl engurlu
engurlu

Kollayin Apple'i kollayin..5 sene oncesinin teknolojisini 10 sene daha yedirecek size..

HAZMEDEBİLENE AFİYET SEKER OLSUN


bu lafından sonra aklıma iphone öncesi telefonlar geldi
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung soytarı diyenlere sesleniyorum madem ole apple neden işlemci sine kadar samsung alıyor bi öğrenmiş siniZ apple stabil buna sığınıyor sunuz apple madem çok iyi açık kaynak yapısında görelim bakalım okadar stabil olabilecekmi 4s galaxy s3 kullanıyorum samsung herşey mükemmel özgürlük var galaxy s3 yılın satışını yaptı tabi patent davası açar
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murdocklawless 6 yıl
oo hakim lucy koh ise koy sepete.
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dodomoco 6 yıl
Aman yine mi
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DantevsVergil 6 yıl
Burda Apple ve Samsung'dan para alan ne kadar arkadas varmis. Bu dava kimin lehine sonuclanirsa sonuclansin herkesin cebi yanacak. Ama anlatacak burda kimse yok. :(
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sparta1903 6 yıl
apple handikaplı 1 mac sonucada apple 5 samgung 0 hadı kolay gelsın
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cosmik 6 yıl
Arakçı samsung şamar oğlanı olacak bu gidişle.
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