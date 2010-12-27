Apple ilk çeyrekte 21 milyon iPhone satmayı hedefliyor

Digitimes tarafından Tayvan merkezli komponent üreticilerine dayandırılarak verilen yeni bir habere göre Apple, ilk çeyrekte 20-21 milyon iPhone satmayı hedefliyor. Ocak-Şubat-Mart dönemlerini kapsayan bu süreçte Apple, 14-15 milyon WCDMA iPhone ve 5-6 milyon CDMA iPhone (Ocak ayında lanse edilmesi ve Verizon üzerinden sunulması bekleniyor) satabilir. CDMA destekli iPhone ile Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yüksek satış hedefi koyan Apple'ın, içinde bulunduğumuz son çeyrekte ise 15.5 milyon iPhone sattığı, 2010 için toplam iPhone satışının ise 47 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

WCDMA destekli iPhone sadece Foxconn tarafından üretilirken, CDMA destekli iPhone'u Foxconn ve Pegatron'un eşit kapasiteyle üretecekleri bildiriliyor.