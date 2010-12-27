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Apple ilk çeyrekte 21 milyon iPhone satmayı hedefliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
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iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes tarafından Tayvan merkezli komponent üreticilerine dayandırılarak verilen yeni bir habere göre Apple, ilk çeyrekte 20-21 milyon iPhone satmayı hedefliyor. Ocak-Şubat-Mart dönemlerini kapsayan bu süreçte Apple, 14-15 milyon WCDMA iPhone ve 5-6 milyon CDMA iPhone (Ocak ayında lanse edilmesi ve Verizon üzerinden sunulması bekleniyor) satabilir. CDMA destekli iPhone ile Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yüksek satış hedefi koyan Apple'ın, içinde bulunduğumuz son çeyrekte ise 15.5 milyon iPhone sattığı, 2010 için toplam iPhone satışının ise 47 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

WCDMA destekli iPhone sadece Foxconn tarafından üretilirken, CDMA destekli iPhone'u Foxconn ve Pegatron'un eşit kapasiteyle üretecekleri bildiriliyor.


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xxtugraxx2 8 yıl
Valla iPhone 4s'yi bilmem ama , iPhone 4 nasıl devrim yaptıysa , iPhone 5 'te devrim yapacak.iPhone 4s ' yi Türkiye'ye gelince ya da internetten sipariş vererek alacağım ancak iPhone 5 150 - 200 milyon satışa dayanır gibime geliyor çıktıktan 1 yıl içerisinde.
iPhone 5 'i çok merak ediyorum cidden.Çıksada onu da alsak.
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alidesideero 8 yıl
I phone 4 piyasada oturmaya başlasın da 3ün fiyatı düşsün biraz.. telefon kırılınca iyice lokum oldu eski I phonelar..
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rmnkim 8 yıl
İphone 4 aldı başını gitti: iyi.
Donanimhaberin iphone a özel sayfası var: süper.
ama haberlere giremiyosun: süpriz!
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whtswrongstupid 8 yıl
5800 kac tane satti acaba
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sportifsan 8 yıl
700TL ye ver Türkiye'de bak satışlar kaç katına çıkıyor :D
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realbrutal 8 yıl
beklenilen rakam bana biraz fazla gibi geldi.bilemiyorum bu kadar dünyada talep varmı? eğer her anlamda sorunsuz bir iphone 5 çıkarsa seneye bu rakamı hayli hayli geçerler bu rakamı
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umutarslan.com 8 yıl
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xxxx1 8 yıl
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Erasmus78 8 yıl
Bu nedir yahu, Hiç bir şey ile kıyaslıyamıyoruz bu iPhone'u :D
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Erasmus78 8 yıl
Bu arada 9.3 milyon adet sattı diye kral ilan edilen Galaxy S e iPhone 29,6 milyon adet ile selamlarını göndersin buradan. :D
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ekdellal 8 yıl
simunlock çıksa, daha da çok satar
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gun 8 yıl
Apple'ın tek sorunu üretim problemleri sırf bunun için geçenlerde foxconn yeni bir fabrika kuracağını açıkladı.
Birde bu kadar çok satılırsa kesin yine Türkiye'de bulamayız.
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Erasmus78 8 yıl
Yahu millet cihazı bulabilse 50 milyon da satacak da. Cihazı bulamıyoruzki arkadaş.
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