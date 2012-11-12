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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, İsviçre Federal Demiryolları'na 21 milyon dolarlık lisans bedeli ödedi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS6 ile birlikte iPad'te yer verdiği saat uygulamasının tasarımı yüzünden İsviçre Federal Demiryolları ile karşı karşıya gelen Apple, söz konusu tasarımı kopyalamakla suçlanmıştı.

1940'larda İsviçre Federal Demiryolları'ında çalışan Hans Hilfker tarafından tasarlanan tasarım servisin ve ülkenin sembolü haline gelmişti. Apple'ın söz konusu tasarıma iOS6'da iPad'in saat uygulamasında yer vermesiyle birlikte İsviçre Demiryolları Apple'ı yasal işlem başlatacağı konusunda uyarmış, bunun üzerine Apple lisans bedeli ödeme kararı almıştı. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı açıklanmış olsa da detaylar paylaşılmamıştı.

İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger tarafından yayınlanan bir habere göre Apple, tasarımın lisans bedeli olarak 21 milyon dolar ödedi. Şirketin kasasında 100 milyar dolarlık bir nakit para olduğu düşünülecek olursa söz konusu rakamın oldukça küçük olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Der-Streit-mit-Apple-schwemmt-Millionen-in-die-SBBKasse/story/29888690 Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
arap yağı bol bulunca .... yaparmış,Apple de o hesap, para bol olunca böyle saçma sapan şeylere dökülür...
senin tasarım takımın bir saat tasarlıyamıyorsa, defet gitsin hepsini...
arap yağı bol bulunca .... yaparmış,Apple de o hesap, para bol olunca böyle saçma sapan şeylere dökülür...senin tasarım takımın bir saat tasarlıyamıyorsa, ...
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bukalemun56 6 yıl
1.000.000.000.000 $ piyasa değeri var. Appledan bu kadar para çıktı diye haber yapmaya bile gerek yok.
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AygulOz 6 yıl
Apple'ın cebinden para çıkmışsa artık her önüne gelene lisans davaları açar ve durumu telafi eder.
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clopin 6 yıl
Senden benden cikarir o parayi zaten iki gunluk appstore cirosudur apple icin cekirdek parasi
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FERFEROS 6 yıl
İyi para valla. Keşke bizimde böyle patentlerimiz olsaydı.
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Klack 6 yıl
ya bırak haberin sorundaki yoruma gel
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FERFEROS 6 yıl
İyi para valla. Keşke bizimde böyle patentlerimiz olsaydı.
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aozgec 6 yıl
yaw neden kimse itiraf etmiyor? Tasarım çirkin. Kıl oluyorum o koca topa. kısa kolun dibinde olsaydı daha karizmaydı, hemde 21m dolar CIK vermezdi apple.
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Escapetolife 6 yıl
Apple daki zevke bak , harika bir tasarımı entegre etmiş cihazlara , odun gibi bir tasarım koymamış diğerleri gibi. Kendisi tasarlamamış olabilir zaten bu tasarımın üstüne nasıl bir tasarım olabilir ki? Zamanında en iyi tasarım yapılmış tıpkı Helvetica fontu gibi bunu değiştirmenin anlamı yok. Belki tasarım eski olduğundan patent süresi bitmiş diye düşünmüş olabilir bu ekipteki yetkili kişilerin hatası tıpkı Maps te olduğu gibi. Ayrıca Apple sayesinde bu markanın bilinirliği ve satışları artmıştır mutlaka hatta bende almak istiyorum zamanı gelince.
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judith 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bence Apple budur.

Lisans problemin mi var gardaş ?

Al sana x milyon dolar.

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Mulsanne 6 yıl
Bence itibar falan kaybetmedi.Hatta kacip simgeyi degistirmek yerine,21 milyon dolar vererek prestijini de arttirdi
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OverClocK1ng 6 yıl
Normsoner
applea dokunmaz :)

Öyle bir dokunur ki. İsterse 1 dolar olsun.
Kaybettiği itibarı düşününce...
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Fx_57,5 6 yıl
21 milyon dolara rahat saat fabrikası kurulabilirdi.. :D
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