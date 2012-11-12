Apple, İsviçre Federal Demiryolları'na 21 milyon dolarlık lisans bedeli ödedi

iOS6 ile birlikte iPad'te yer verdiği saat uygulamasının tasarımı yüzünden İsviçre Federal Demiryolları ile karşı karşıya gelen Apple, söz konusu tasarımı kopyalamakla suçlanmıştı.





1940'larda İsviçre Federal Demiryolları'ında çalışan Hans Hilfker tarafından tasarlanan tasarım servisin ve ülkenin sembolü haline gelmişti. Apple'ın söz konusu tasarıma iOS6'da iPad'in saat uygulamasında yer vermesiyle birlikte İsviçre Demiryolları Apple'ı yasal işlem başlatacağı konusunda uyarmış, bunun üzerine Apple lisans bedeli ödeme kararı almıştı. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı açıklanmış olsa da detaylar paylaşılmamıştı.





İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger tarafından yayınlanan bir habere göre Apple, tasarımın lisans bedeli olarak 21 milyon dolar ödedi. Şirketin kasasında 100 milyar dolarlık bir nakit para olduğu düşünülecek olursa söz konusu rakamın oldukça küçük olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Der-Streit-mit-Apple-schwemmt-Millionen-in-die-SBBKasse/story/29888690