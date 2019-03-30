Apple kendi mağaza kurallarını ihlal ediyor

Uygulama mağazalarında kuralları belirlemek kadar kendinizin uyması da önem taşıyor. App Store üzerinde katı kurallar işleten Apple ne yazık ki kendi uygulamalarına sıra gelince bunu göz ardı ediyor.

Çifte standart

Geçtiğimiz aylarda Apple Music uygulamasının Carpool Karaoke programını kurallara aykırı şekilde tüm iOS kullanıcılarına reklam olarak göndermesi büyük tepki toplamıştı. Normalde bu şekilde davranan diğer uygulamalar mağazadan kaldırılıyor.

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Apple News+ servisinde de benzer bir durum söz konusu. Normalde Apple kesinlikle mağazasında kabul etmeyeceği kullanıcı hakları ile ilgili bir davranışı serviste gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Üstelik bunu söyleyen eski bir Apple çalışanı.

Yaklaşık 7 yıl yazılım mühendisi olarak çalışan Dave DeLong, yaptığı araştırmada Apple News+ servisinin iki noktada şartları ihlal ettiğini tespit etmiş. İlk olarak ücretsiz denemenin ne kadar süreceği, tam olarak ücretli aboneliğe ne zaman geçişin yapılacağı ve bunun nasıl iptal edileceğine dair bir bilgi sayfası bulunmuyor. İkinci olarak ise uygulamanın gizlilik sözleşmesine verilmiş bir link de bulunmuyor.

DeLong mağaza editörlerinin üçüncü taraf bir uygulamada bunu gördükleri zaman reddettiğini ifade ediyor. Bununla birlikte Apple News+ herhangi bir engele takılmadan yayınlanıyor. DeLong aynı nedenle mağazadan kaldırılan uygulamaların geliştiricilerinin Apple’ı dava etme ihtimallerinin olduğunu belirtiyor ancak şimdilik bununla ilgili bir itiraz gelmiş değil.