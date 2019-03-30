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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple kendi mağaza kurallarını ihlal ediyor

Apple News+ servisi App Store politikalarını ihlal eden davranışlar sergiliyor ancak mağaza editörleri buna seyirci kalıyor. Şimdilik buna dur diyecek kimse de bulunmuyor.
1 ay
16b
1
12
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama mağazalarında kuralları belirlemek kadar kendinizin uyması da önem taşıyor. App Store üzerinde katı kurallar işleten Apple ne yazık ki kendi uygulamalarına sıra gelince bunu göz ardı ediyor.

Çifte standart

Geçtiğimiz aylarda Apple Music uygulamasının Carpool Karaoke programını kurallara aykırı şekilde tüm iOS kullanıcılarına reklam olarak göndermesi büyük tepki toplamıştı. Normalde bu şekilde davranan diğer uygulamalar mağazadan kaldırılıyor.

Ayrıca Bkz. "Elder Scrolls: Blades mobilde erken erişime açıldı"

Apple News+ servisinde de benzer bir durum söz konusu. Normalde Apple kesinlikle mağazasında kabul etmeyeceği kullanıcı hakları ile ilgili bir davranışı serviste gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Üstelik bunu söyleyen eski bir Apple çalışanı.

Yaklaşık 7 yıl yazılım mühendisi olarak çalışan Dave DeLong, yaptığı araştırmada Apple News+ servisinin iki noktada şartları ihlal ettiğini tespit etmiş. İlk olarak ücretsiz denemenin ne kadar süreceği, tam olarak ücretli aboneliğe ne zaman geçişin yapılacağı ve bunun nasıl iptal edileceğine dair bir bilgi sayfası bulunmuyor. İkinci olarak ise uygulamanın gizlilik sözleşmesine verilmiş bir link de bulunmuyor.

DeLong mağaza editörlerinin üçüncü taraf bir uygulamada bunu gördükleri zaman reddettiğini ifade ediyor. Bununla birlikte Apple News+ herhangi bir engele takılmadan yayınlanıyor. DeLong aynı nedenle mağazadan kaldırılan uygulamaların geliştiricilerinin Apple’ı dava etme ihtimallerinin olduğunu belirtiyor ancak şimdilik bununla ilgili bir itiraz gelmiş değil.

 

https://www.phonearena.com/news/Ex-Apple-developer-says-Apple-is-breaking-its-own-App-Store-rules_id114900 Yorum Yaz
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dere.beyi 1 ay en beğenilen
GOOGLE gibi dünyanın en beceriksiz muhalefeti olursa iktidar böyle diktatöre dönüşür kendin den olanı kayırır diğerlerinin hakkını yer kimse de bişey diyemez...
GOOGLE gibi dünyanın en beceriksiz muhalefeti olursa iktidar böyle diktatöre dönüşür kendin den olanı kayırır diğerlerinin hakkını yer kimse de bişey diye...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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WB 1 ay
Haber aklima forum adminlerinin keyfi uygulamalarini getirdi, kendi gorusunden sikayet gelince ikazla yetinirken karsit gorusle ilgili sikayetler uzaklastirmaya kadar gidiyor, ve bizim de bu konuda yapacak bir seyimiz yok maalesef..
Haber aklima forum adminlerinin keyfi uygulamalarini getirdi, kendi gorusunden sikayet gelince ikazla yetinirken karsit gorusle ilgili sikayetler uzaklastirmay...
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Askaparta 1 ay
Elma çürüyor.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Elmanın içine kurt. Girmiş 😁
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WB 1 ay
Haber aklima forum adminlerinin keyfi uygulamalarini getirdi, kendi gorusunden sikayet gelince ikazla yetinirken karsit gorusle ilgili sikayetler uzaklastirmaya kadar gidiyor, ve bizim de bu konuda yapacak bir seyimiz yok maalesef..
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dr20mouse 1 ay
Kurallar çiğnenmek içindir
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sreylare 1 ay
Mesut Çevik bey bu haberi kaldırtır buradan kendisi sıkı bir Iphone fanı gibi görünüyor. Eleştirmeyin markayı bence.
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Plyra 1 ay
Ve Donanımhaber bunu haber yapıyor? Vay be!
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Askaparta 1 ay
Elma çürüyor.
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AskN0More 1 ay
İnsanoglunun zaman zaman dışa vurumu gözlemlenen en belirgin ortak özelliklerinden biridir ki iyi bir alternatif doğduğunda zihin geçmişe yönelik hep kötü anıları anımsar. Bir gün Apple’dan daha çok satan ve tutulan bir ekosistem geliştirilirse bu ve bunun gibi hatalar Apple için ‘’yazın yediğin hurmalar’’ tadında bir lezzete dönüşecektir.
Not: Apple kullanıcısıyım android fanboy falan muhabbetlerine gerek yok :)
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S.Vettel 1 ay
İyi ihlal ettin kral.
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dere.beyi 1 ay en beğenilen
GOOGLE gibi dünyanın en beceriksiz muhalefeti olursa iktidar böyle diktatöre dönüşür kendin den olanı kayırır diğerlerinin hakkını yer kimse de bişey diyemez...
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danlabilic 1 ay dere.beyi
çok tanıdık geldi bu durum bana ama taraflar farklı:ddd
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interwap 1 ay dere.beyi
Bak sen ya. Bana da çok tanıdık geldi. Nere acaba?
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Lithaunans 1 ay dere.beyi
Bence ikisinin de tasmasını abd tutuyor.
(yorum manalı ve ironiktir)
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