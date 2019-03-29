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Elder Scrolls: Blades mobilde erken erişime açıldı

Elder Scrolls macerasını mobilde yaşamak isteyenler için Elder Scrolls: Blades erken erişime açıldı. Oyunu oynamak isteyenlerin siteye kaydolarak davetiye almaları gerekiyor.
1 ay
6,2b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bethesda’nın geçen yıldan bu yana mobil platformlar için üzerinde çalıştığı Elder Scrolls: Blades oyunu için geri sayım başladı. 25. yaşını kutlayan firma bunun şerefine oyunu mobil platformlarda erken erişime açtı.

Heyecan mobile taşındı

Elder Scrolls serisi yıllardır sadece PC ve konsola özgü olarak kalmıştı. Firma bir ara kart oyunu tarzını denemişti ancak oyunculardan gelen yoğun talep üzerine Bethesda geçen yıl bir değişiklik yapmaya karar verdi. Elder Scrolls: Blades klasik zindan macerasını elden geçirerek sunuyor.

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Kılıç sallama tarzında ilerleyen oyunda kendi şehrinizi oluşturarak zindanlarda maceralara atılıyorsunuz. Farklı görevlerin olduğu oyunda yakın zamanda PvP tarzı Arena sistemi de erişime açılacak.

Mobil platformlarda erken erişime açılan Elder Scrolls: Blades için davetiye gerekiyor. Bunun için de PlayBlades.com adresine kayıt isteniyor. Kayıt olduktan sonra davetiyenin gelmesi biraz zaman alıyor. Oyun şimdilik belirli modellerle uyumlu.

 

https://www.slashgear.com/the-elder-scrolls-blades-released-to-early-access-on-ios-and-android-28571361/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
sadece şu cihazda oynanır deselerdi de denemseydik hiç gm5+
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EuronGreyjoy 1 ay
Oynayan fazla kişi yok sanırım
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Grainz 1 ay yeni yorumcu
Bende erken erişime açıldığında anında indirmiştim mate 9u nasıl desteklemez ya
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The.Mafia 1 ay


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DH Misafiri 1 ay
nice
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theJuDGe_41 1 ay
S7 edge desteklemiyor. Erken erişimi boşuna beklemişim :(
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