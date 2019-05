Apple masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında Intel işlemcileri bırakabilir

Ekonomi yayıncısı Bloomberg ortaya yeni bir iddia attı ve orta-uzun vadede Apple'ın, Intel ile yollarını ayırabileceğini öne sürdü. Konuya hakim olan ancak projenin gizli olmasından ötürü isimleri açıklanmayan kaynaklara göre, Apple mühendislerinin gelecekte bir gün kendi geliştirdikleri işlemcilerin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için yeterli güce ulaşacağına daha fazla inanıyorlar. Yıllar boyunca IBM ve Motorola tarafından üretilen PowerPC işlemcilerini kullanan ancak hem daha fazla performans sunması hem de daha az ısınması nedeniyle 2005 yılından beri bilgisayarlarında Intel işlemcilerine yer veren Apple'ın farklı planlara sahip olduğu dönem dönem dillenmekte.

Yönetim kademesinde yapılan son değişiklikler sonrasında donanım tarafındaki tüm çalışmaları Teknoloji Grubu altında toplayan Apple, tüm kontrolü de Bob Mansfield'e bırakmıştı. Hatta Apple, resmi açıklamasında işlemci çalışmalarından sorumlu yarıiletken takımı için "çok iddialı planları var" ifadesine yer vermişti. En azından 2017'ye kadar Mac ailesinde Intel ile işbirliğinin sürmesi beklenirken, arada dönemde sürpriz gelişme olarak düşük maliyetli bir MacBook Air özel sürümünde ARM tabanlı AX serisi bir işlemcinin kullanımına tanık olabiliriz.

Önce iPhone 5 hemen ardından da iPad 4'te kullandığı A6 işlemcisinde, ARM mimarisi üzerinde tamamiyle kendi geliştirdiği Swift kodlı yeni tasarıma yer veren Apple, ARM'ın Cortex-A15 ve Cortex-50 serisi 32-bit ve 64-bit mimarisini kullanan yeni işlemci modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. ARM'ın açıklamalarına bakılırsa, 64-bit Cortex-A50 serisi aynı güç tüketim seviyesinde Cortex-A15 tabanlı bir işlemciden üç kat daha hızlı olmayı başarabiliyor. Üstelik Windows 8'in RT versiyonundan anlaşıldığı kadarı ile masaüstü ve mobil sistemler arasındaki deneyim farkı her geçen gün daha da azalmakta.

X86 ve ARM tabanlı iki Windows 8 sistem, günlük kullanıma dönük pek çok uygulama yakın performans sergileyebilmekte. Gelen haberlere göre birkaç jenerasyon içerisinde iOS işletim sistemini masaüstü sistemlerde kullanılabilecek zenginliğe ulaştırmayı hedefleyen Apple, masaüstü ve mobil sistemlerin giderek daha fazla yakınlaşmasını kendi lehine çevirmek isteyecek gibi görünüyor. Mac OS ve iOS işletim sistemleri her yeni jenerasyonda birbirlerine daha fazla yaklaşırken, donanım tarafındaki platform farklılıklarından ötürü şu an için ortak kullanılamayan özellikler de yok değil. Örneğin sesli komut uygulaması Siri, şu an için sadece ARM işlemcili iPhone ve iPad gibi cihazlarda çalışırken, Intel işlemcili MacBook'larda ise kullanılamıyor.

Her yeni MacBook Air jenerasyonunda, daha düşük güç tüketimli ve daha az ısınan işlemciler için Intel'e baskı yapan Apple, kendi işlemci çalışmalarında yeterli performans kazanımını sağlayamaz ise Intel ile devam etmek durumunda kalabilir. Amacı daha ince ve daha hafif bilgisayarlar sunmak olan Apple, kasasında duran 120 milyar doların üzerindeki nakit varlığı ile yeni teknolojilere ulaşmak noktasında sıkıntı yaşamıyor. A serisi işlemcilerin üretim işini, rekabet ettiği Samsung'dan alarak TSMC firmasına devretmesi beklenen Apple, bünyesine kattığı silikon tasarım firmaları ve işlemci uzmanı mühendisleri ile kendi işlemcileri için daha fazla yatırıma yönelecek gibi görünüyor.