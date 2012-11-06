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Apple masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında Intel işlemcileri bırakabilir

6 yıl
1,3b
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43
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekonomi yayıncısı Bloomberg ortaya yeni bir iddia attı ve orta-uzun vadede Apple'ın, Intel ile yollarını ayırabileceğini öne sürdü. Konuya hakim olan ancak projenin gizli olmasından ötürü isimleri açıklanmayan kaynaklara göre, Apple mühendislerinin gelecekte bir gün kendi geliştirdikleri işlemcilerin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için yeterli güce ulaşacağına daha fazla inanıyorlar. Yıllar boyunca IBM ve Motorola tarafından üretilen PowerPC işlemcilerini kullanan ancak hem daha fazla performans sunması hem de daha az ısınması nedeniyle 2005 yılından beri bilgisayarlarında Intel işlemcilerine yer veren Apple'ın farklı planlara sahip olduğu dönem dönem dillenmekte.
Yönetim kademesinde yapılan son değişiklikler sonrasında donanım tarafındaki tüm çalışmaları Teknoloji Grubu altında toplayan Apple, tüm kontrolü de Bob Mansfield'e bırakmıştı. Hatta Apple, resmi açıklamasında işlemci çalışmalarından sorumlu yarıiletken takımı için "çok iddialı planları var" ifadesine yer vermişti. En azından 2017'ye kadar Mac ailesinde Intel ile işbirliğinin sürmesi beklenirken, arada dönemde  sürpriz gelişme olarak düşük maliyetli bir MacBook Air özel sürümünde ARM tabanlı AX serisi bir işlemcinin kullanımına tanık olabiliriz. 
Önce iPhone 5 hemen ardından da iPad 4'te kullandığı A6 işlemcisinde, ARM mimarisi üzerinde tamamiyle kendi geliştirdiği Swift kodlı yeni tasarıma yer veren Apple, ARM'ın Cortex-A15 ve Cortex-50 serisi 32-bit ve 64-bit mimarisini kullanan yeni işlemci modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. ARM'ın açıklamalarına bakılırsa, 64-bit Cortex-A50 serisi aynı güç tüketim seviyesinde Cortex-A15 tabanlı bir işlemciden üç kat daha hızlı olmayı başarabiliyor. Üstelik Windows 8'in RT versiyonundan anlaşıldığı kadarı ile masaüstü ve mobil sistemler arasındaki deneyim farkı her geçen gün daha da azalmakta. 
X86 ve ARM tabanlı iki Windows 8 sistem, günlük kullanıma dönük pek çok uygulama yakın performans sergileyebilmekte. Gelen haberlere göre birkaç jenerasyon içerisinde iOS işletim sistemini masaüstü sistemlerde kullanılabilecek zenginliğe ulaştırmayı hedefleyen Apple, masaüstü ve mobil sistemlerin giderek daha fazla yakınlaşmasını kendi lehine çevirmek isteyecek gibi görünüyor. Mac OS ve iOS işletim sistemleri her yeni jenerasyonda birbirlerine daha fazla yaklaşırken, donanım tarafındaki platform farklılıklarından ötürü şu an için ortak kullanılamayan özellikler de yok değil. Örneğin sesli komut uygulaması Siri, şu an için sadece ARM işlemcili iPhone ve iPad gibi cihazlarda çalışırken, Intel işlemcili MacBook'larda ise kullanılamıyor. 
Her yeni MacBook Air jenerasyonunda, daha düşük güç tüketimli ve daha az ısınan işlemciler için Intel'e baskı yapan Apple, kendi işlemci çalışmalarında yeterli performans kazanımını sağlayamaz ise  Intel ile devam etmek durumunda kalabilir. Amacı daha ince ve daha hafif bilgisayarlar sunmak olan Apple, kasasında duran 120 milyar doların üzerindeki nakit varlığı ile yeni teknolojilere ulaşmak noktasında sıkıntı yaşamıyor. A serisi işlemcilerin üretim işini, rekabet ettiği Samsung'dan alarak TSMC firmasına devretmesi beklenen Apple, bünyesine kattığı silikon tasarım firmaları ve işlemci uzmanı mühendisleri ile kendi işlemcileri için daha fazla yatırıma yönelecek gibi görünüyor. 

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Godolphin 6 yıl en beğenilen
FRoGKaTa
Zaten saçmaydı donanımı başka işlemciyi başka firma üretiyor. Öyle şeymi olur lan hehe.

Eksi butonu çalışmıyor şanslısın..
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okayburak 6 yıl
arkadaşlar siyah karahlık olan resim ne bilen varmı
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DH Misafiri 6 yıl
AMD'nin batışa geçtiği bu günlerde İntel'e meydan bırakmamak çok iyi olur bence çünkü şirket tekel olunca fiyatlarda uçuk oluyor Apple'ın kendi işlemcisini üretmesi çok iyi bir şey bizim için..
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mustafaokur 6 yıl
içimden yüzlerce küfür geçirdim başlığı okur okumaz...
İntel işlemciden öncede Power PC işlemciler vardı Allah belasını versin gittim zamanın parası 4500 lira verdim powerpc işlemcili G5 aldım çok uzun zaman geçmedi intele geçtiler yeni jenarasyon hiç bir program çalışmıyor. herşeyin eski versiyonunu yüklüyorsun işletim sistemide dahil...
1 Yanıt Yanıtla
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a.f.y. 6 yıl mustafaokur
mustafaokur

içimden yüzlerce küfür geçirdim başlığı okur okumaz...
İntel işlemciden öncede Power PC işlemciler vardı Allah belasını versin gittim zamanın parası 4500 lira verdim powerpc işlemcili G5 aldım çok uzun zaman geçmedi intele geçtiler yeni jenarasyon hiç bir program çalışmıyor. herşeyin eski versiyonunu yüklüyorsun işletim sistemide dahil...

aynen kullanıcıları yeni donanımla beraber yeni yazılımlarada yönlendiriyorlar.

geçmişi bir anda çöpe çeviren anlayışı kınıyorum.

teknolojinin gereksiz yere hızlı şekil değiştirmesi ( ilerlemesini kast etmiyorum) ve değişime kullanıcıları zorlaması teknoloji firmalarının en seğmediğim huyu.

kısaca apple a: bana ne, bana mı yapıyorsun, kendin için yapıyorsun diyerek miktiri çekiyorum.
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JoeyBane 6 yıl
Bu o kadar erken olacak birşey değil.
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multiTYRT 6 yıl
eyvah eyvah şimdi yandık işte

[code]"kendi işlemci çalışmalarında yeterli performans kazanımını sağlayamaz ise Intel ile devam etmek durumunda kalabilir"[/code]

forum 2017-18 de karışacak gene
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nurettinaz 6 yıl
Umarım bırakır ve amd ye geçer o zaman hem fiyatlar büyük oranda düşer hemde donanım özellikleri artar.
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melikulupinar 6 yıl
Ben sadece AMD, Intel veya ARM istemem şahsen. Hepsinden olsun biraz. Neticede çorba (pardon rekabet) güzeldir ve sonucuda bize yarar.
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müntekim 6 yıl
Dahili grafik konusunda apple haklı olmakla beraber, birinin apple' a hop birader napıyon demesi lazım.Apple oyuncakları için arm yeterli olabilir ama ciddi ürünü olan mbp ve herşeydahil pcler için kuruyemişçi dükkanı modunda arm işlemci lazım.Piyasada satın alıp geliştirebileceği elle tutulur başka mimaride yok, cebinizde istediğiniz kadar para olsun sıfırdan yeni bir mimariyi adam gibi 10 yıldan önce çıkarmazsınız zaten.Apple Arm'ın kurucularındandı yanılmıyorsam onu belki satın alabilir , yanına süpriz yumurta olarakda amd ve via da gelebilir.Via hem x86 hemde arm kullanıyor , amd de aynı yolda zaten bunları almak daha mantıklı olur.Özetle elmacı güzeli yine çılgınlık peşinde bakalım nolacak.
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DH Misafiri 6 yıl
apple sayar kimin umrunda arkadaş?
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Şeker Hapı 6 yıl
amd ye yatırım yapıp kendi adına performanslı işlemciler ürettirirse hem belki mac fiyatlarıda güzelleşir
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senatorlines 6 yıl
Neticede İntel'e TEKEL olma müsaadesi vermemek lazım, Apple imkanı varsa yapsın niye yapmasın veya AMD'ye yatırım yapsın AMD de iyi bir firma fakat İntel karşısında eziliyor, o yüzden yapsınlar diyorum!
Apple İntelle de çalışsın ama ürünlerinde şu firmanın mallarını da kullanması çok iyi olur ki bunlar TEKELCİLER tarafından ezilen firmalar:
İşlemci-AMD,
Display-Sharp, Japan Display Inc., LG,
ARM işlemci üreticisi-TSMC,
Böylece Piyasada TEKEL olan Samsung ve İntelin biraz olsun önünü kapatır!
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bırakacağını düşünmüyorum.
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Dark Shade 6 yıl
o kadar kolay değil. sanmıyorum apple ın intelden daha iyi bir işlemci yapabilceğini.
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