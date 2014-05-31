Apple pazartesi günü iPhone 6'yı da lanse edebilir; İşte etkinlik alanından video

Apple'ın pazartesi günü başlayacak Küresel Geliştirici Konferansı (WWDC), pek çok yeni duyuruya ev sahipliği yapacak. OS X 10.10 ve IOS 8 işletim sistemlerine ek olarak, iPhone 4'ten bu yana ilk defa yeni bir iPhone modelinin WWDC'de anons edilmesine tanık olabiliriz.

Etkinliğin gerçekleştirileceği San Francisco Moscone Center konferans merkezinde, pazartesi için hazırlıklar devam ederken, bu hazırlıklardan sızdırılan kısa bir video görüntüsü iPhone 6'nın da hafta başında anons edileceğinin en güçlü sinyalini veriyor.

Görüntü kalitesi çok yüksek olmadığı için detayları tam olarak belli olmasa da yeni iPhone, bir süredir Youtube'da videoları dolaşan prototip ile büyük oranda benzer olacak gibi. Ekranının 4.7-inç olacağı belirtilen iPhone 6, yeni işletim sistemine ek olarak donanım tarafında da yenilikler ile bizleri karşılayabilir ancak detaylar henüz bilinmiyor.

Metal kasaya geri dönecek olan Apple'ın yeni telefon ile nasıl bir hamlede bulunacağı henüz bilinmese de pek çok kesim, şirketin radikal yenilikler yapması gerektiğini düşünüyor. Artan rekabet koşulları ve Çin merkezli telefonların yükselişi karşısında Apple'ın var olan modele 8GB seçeneği getireceğiz, yeni modeli de en üste konumlandıracağı iddia ediliyor.

Şimdi gözler WWDC etkinliğinde bakalım iPhone 6 olacak mı, bekeyip göreceğiz.