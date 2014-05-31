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Apple pazartesi günü iPhone 6'yı da lanse edebilir; İşte etkinlik alanından video

4 yıl
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228
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple pazartesi günü iPhone 6'yı da lanse edebilir; İşte etkinlik alanından video
Apple'ın pazartesi günü başlayacak Küresel Geliştirici Konferansı (WWDC), pek çok yeni duyuruya ev sahipliği yapacak. OS X 10.10 ve IOS 8 işletim sistemlerine ek olarak, iPhone 4'ten bu yana ilk defa yeni bir iPhone modelinin WWDC'de anons edilmesine tanık olabiliriz.
Etkinliğin gerçekleştirileceği San Francisco Moscone Center konferans merkezinde, pazartesi için hazırlıklar devam ederken, bu hazırlıklardan sızdırılan kısa bir video görüntüsü iPhone 6'nın da hafta başında anons edileceğinin en güçlü sinyalini veriyor.
Görüntü kalitesi çok yüksek olmadığı için detayları tam olarak belli olmasa da yeni iPhone, bir süredir Youtube'da videoları dolaşan prototip ile büyük oranda benzer olacak gibi. Ekranının 4.7-inç olacağı belirtilen iPhone 6, yeni işletim sistemine ek olarak donanım tarafında da yenilikler ile bizleri karşılayabilir ancak detaylar henüz bilinmiyor.
Metal kasaya geri dönecek olan Apple'ın yeni telefon ile nasıl bir hamlede bulunacağı henüz bilinmese de pek çok kesim, şirketin radikal yenilikler yapması gerektiğini düşünüyor. Artan rekabet koşulları ve Çin merkezli telefonların yükselişi karşısında Apple'ın var olan modele 8GB seçeneği getireceğiz, yeni modeli de en üste konumlandıracağı iddia ediliyor.
Şimdi gözler WWDC etkinliğinde bakalım iPhone 6 olacak mı, bekeyip göreceğiz.  
 
 
 

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mehmedaltair 4 yıl en beğenilen
Baktılar millet çıldırmış gibi telefon çıkarıyor beklemenin manası yok dediler galiba
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SıradanÇinkoKarbonPil 4 yıl
"Tek elle kullanım için en ideal boyut 4.7 inçti zaten biz sizi kandırmıştık."
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Entropi Canavarı 4 yıl
Şuna bak arkadaş. Sanki dünyada başka işimiz yok burda fanboyculuk yapıyoruz. Kapitalizm en üst seviyede bizi sömürürken bizde ancak android mi ios mu diye birbirimize giriyoruz.

Zerre önem vermiyorum yeni iphone'un çıkıp çıkmamasına. Size de tavsiye ederim. Sonuçta hayatımızda değişen bir şey olmayacak.

Tamam teknoloji forumuyuz ama hani böyle hayatımızda müthiş bi değişiklik yapacak bir şey olsa oturur merakla takip ederiz.

Yeni iphone ne vaat ediyor?

Daha hızlı facebookta dolaşma imkanı mı?
Ya da sıfır kasıntı ile temple run oynama mı?

Ufak bir araba fiyatına, ülkedeki asgari ücretin 3 katına kadar çıkan bu cihazı alsak nedir almasak nedir?
Onun yerine bu asgari ücret neden bu kadar diye tartışsak birbirimizi yesek daha mantıklı değil midir?
Şuna bak arkadaş. Sanki dünyada başka işimiz yok burda fanboyculuk yapıyoruz. Kapitalizm en üst seviyede bizi sömürürken bizde ancak android mi ios mu diye bir...
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DH Misafiri 4 yıl
2. videoda iphone çakma gibi sanki oranları çok kötü. eğer o doğru çıkarsa iphone adını ağzıma almam.
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limitsizim 4 yıl
Ben her cihaz kullanabilen fan olmayan biriyim iphone iyi yol aldi ama daha radikal olmali bence
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YunotheKid 4 yıl
Noldu biri ozetleyebilir mi?
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qx5 4 yıl YunotheKid
YunotheKid

Noldu biri ozetleyebilir mi?

(İ x 0 x S x 8) - iP4 = 0 - iP4 = -iP4
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0088FF 4 yıl
(LANSE EDEMEDİ)
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TurboBoosted 4 yıl
Cacık..



Forever samsung
Forever android
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menagon61 4 yıl
Bu cihaz bi harika dostum
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master96 4 yıl
Daha erken bence eylülde lanse edilir diye tahmin ediyorum.
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KoMiKaZe 4 yıl
iphonedo.net/...


son 15 dakika
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aslannyurek 4 yıl
iphone kalitesine zaten pek kimsenin birşey dediği yok. ekranda büyüdü artık önemli olan bataryası. en az 2500-3000 mAh arası birşey koysalar bari..
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hakan.ifone 4 yıl
arkadaşlar bu video sahte öyle şey olurmu hic daha canlı yayın yok bi temizlikci cekicek internete koyucak yalan arkadaşlarr öyle şey olurmu nerde güvenlik ozman hem eylülde tanıtılıacak herzamanki oldugu gibi
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SEYTANTUYLU 4 yıl
Cok erken degil mi i6 icin ?
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Bundeskanzler 4 yıl
ios 8 gelir bugün. iphone 6 diğer lansmana kalır.
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