iPhone SE 4 lansmanının tarihi belli oldu

iPhone SE 4 geri sayıma geçti
iPhone 14 tasarımına sahip olması beklenen iPhone SE 4 modeli Apple A18 yongası ile Apple Intelligence uyumuna sahip. 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, Face ID desteği, 48MP ana sensör, 12MP ön kamera, 20W hızlı şarj, 15W MagSafe bilinen özellikler arasında. iPhone SE 4 ayrıca firmanın kendi modemini taşıyan ilk model olacak. Fiyatın ise 430$ ya da 500$’dan başlayacağı tahmin ediliyor.
Diğer taraftan etkinlikte iPad 11 modelinin tanıtılacağın dair iddialar da var. Henüz Apple A16 ya da A18 yongası mı kullanacak net değil. Yine Apple’ın kendi Wi-Fi modemini kullanacağı ilk model iPad 11 olacak.
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