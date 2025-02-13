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    Anlık Bildirim

    iPhone SE 4 lansmanının tarihi belli oldu

    Akıllı telefon dünyasının en çok beklenen modellerinden iPhone SE 4 için geri sayım başladı. Tim Cook, kişisel X hesabından Apple etkinliğinin tarihini duyurdu.    
    iPhone SE 4 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın merakla beklenen yeni uygun fiyatlı telefonu iPhone SE 4 için lansman tarihi belli oldu. Basın bülteni tahminlerinin aksine Apple yeni telefonu için lansman düzenlemeyi tercih etti. Lansmanda başka cihazlar da tanıtılabilir. 

    iPhone SE 4 geri sayıma geçti

    iPhone 14 tasarımına sahip olması beklenen iPhone SE 4 modeli Apple A18 yongası ile Apple Intelligence uyumuna sahip. 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, Face ID desteği, 48MP ana sensör, 12MP ön kamera, 20W hızlı şarj, 15W MagSafe bilinen özellikler arasında. iPhone SE 4 ayrıca firmanın kendi modemini taşıyan ilk model olacak. Fiyatın ise 430$ ya da 500$’dan başlayacağı tahmin ediliyor. 

    Diğer taraftan etkinlikte iPad 11 modelinin tanıtılacağın dair iddialar da var. Henüz Apple A16 ya da A18 yongası mı kullanacak net değil. Yine Apple’ın kendi Wi-Fi modemini kullanacağı ilk model iPad 11 olacak. 

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    selamivural 2 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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