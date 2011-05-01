Apple, piyasa değeri ve gelirden sonra Microsoft'u kar olarak da geride bıraktı

Yaklaşık 14 sene içersinde iflasın eşiğinden dönerek eski günlerinden daha iyi bir seviyeye gelmeyi başaran Apple, özellikle yazılım alanında en büyük rakibi olan Microsoft'a finansal anlamda üstünlük kurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında piyasa değeri olarak Microsoft'u geçmeyi başaran ve bu alanda Microsoft'a yaklaşık 105 milyar dolar gibi büyük bir üstünlük kuran Apple, 6 ay önce Microsoft'u 15 yılın ardından çeyrek geliri olarak geriden bırakmasından sonra; 2011 takvim yılının 1.çeyreğinin karları baz alındığında rakibini geçmeyi başardı.

Her iki firmanın son çeyrek verilerinin kıyaslaması şöyle;