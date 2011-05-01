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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, piyasa değeri ve gelirden sonra Microsoft'u kar olarak da geride bıraktı

8 yıl
14,8b
1
32
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık 14 sene içersinde iflasın eşiğinden dönerek eski günlerinden daha iyi bir seviyeye gelmeyi başaran Apple, özellikle yazılım alanında en büyük rakibi olan Microsoft'a finansal anlamda üstünlük kurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında piyasa değeri olarak Microsoft'u geçmeyi başaran ve bu alanda Microsoft'a yaklaşık 105 milyar dolar gibi büyük bir üstünlük kuran Apple, 6 ay önce Microsoft'u 15 yılın ardından çeyrek geliri olarak geriden bırakmasından sonra; 2011 takvim yılının 1.çeyreğinin karları baz alındığında rakibini geçmeyi başardı.

Her iki firmanın son çeyrek verilerinin kıyaslaması şöyle;


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Batuist 8 yıl en beğenilen
microsoft donanımdan ziyade yazılımla bu ciroyu elde eden bir firma.. ama appleın bu karının çok çok büyük bir kısmı donanım satışındandır. doğal olarak elma=2, armut=1 diyerek böyle bir karşılaştırma yapmak çok çok yanlış olur. bir arabayla bir arabayı kıyaslarsınız bir arabayla otobüsü değil.. neden mercedesin karı ile appleın karı karşılaştırılmıyor? çünkü aralarındaki fark oldukça bariz ama microsoft ilede aralarında böyle bir fark var. microsoft tarihinin en başarılı windowsunu çıkardı ve şimdiye kadar 350milyondan fazla sattı. appleda mı işletim sistemi sattı! böyle karşılaştırma olmaz... kulvarlar aynı değil.. ha zune satışları ile ipod satışlarını karşılaştırabilirsin ama bu yanlış..
microsoft donanımdan ziyade yazılımla bu ciroyu elde eden bir firma.. ama appleın bu karının çok çok büyük bir kısmı donanım satışındandır. doğal olarak elma=2,...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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H.sD 8 yıl
Arkadaşlar gene bir apple ve karşıtları durumu almış başını gidiyor.
Baştan söyleyeyim android telefon ama macbook pro kullanıyorum.
ve acıkca haber cok yanlış. Apple ile microsoft zaten karşılaştırılmaması gereken 2 şirket.
sonuc olarak microsoft donanım olarak cok az ürün satar. nedir bunlar mousedur 2 telefondur web camdir vesarire.
Ama apple öylemi ?
apple workstationdan laptopa nettop a kısacası işletim sistemide içinde olan direk size paket satar.
Bu haliyle bile ne demek istedigim umarım anlaşılmıştır.
Ama birde şöyle düşünelim. Microsoft ürünü saten her bilgisayar üreticisi ( sony hp vs vs vs)
onların bilgisayarlardan aldıgı karları da hesaba katarsak apple bi anda gözümüzde devken cüce oluverir.
Sonuç olarak bi yerde sadece yazılım, ve cok az donanım bile sayılmıcak seyler satan bir şirket
bir taraftada komple paket satan bir sirket var. elmalarla armutlar karşılaştırışmış yani.
Birde sonlarda 2 arkadas tartısıyor apple microsoft android vs vs vs.
bu mevzuya girmicem ama arkadasın apple ürünlerini cidden gereksiz yere pahalıya sattıgı bir gercektir.
bir laf etmiş osx işletim sistemi cidden 800 lira ediyormu peki diye
burda ona hak veremeden edemicem.
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Canka1 8 yıl
Zuckerson

Arkadaşlar gene bir apple ve karşıtları durumu almış başını gidiyor.
Baştan söyleyeyim android telefon ama macbook pro kullanıyorum.
ve acıkca haber cok yanlış. Apple ile microsoft zaten karşılaştırılmaması gereken 2 şirket.
sonuc olarak microsoft donanım olarak cok az ürün satar. nedir bunlar mousedur 2 telefondur web camdir vesarire.
Ama apple öylemi ?
apple workstationdan laptopa nettop a kısacası işletim sistemide içinde olan direk size paket satar.

Bu haliyle bile ne demek istedigim umarım anlaşılmıştır.

Ama birde şöyle düşünelim. Microsoft ürünü saten her bilgisayar üreticisi ( sony hp vs vs vs)

onların bilgisayarlardan aldıgı karları da hesaba katarsak apple bi anda gözümüzde devken cüce oluverir.

Sonuç olarak bi yerde sadece yazılım, ve cok az donanım bile sayılmıcak seyler satan bir şirket

bir taraftada komple paket satan bir sirket var. elmalarla armutlar karşılaştırışmış yani.


Birde sonlarda 2 arkadas tartısıyor apple microsoft android vs vs vs.

bu mevzuya girmicem ama arkadasın apple ürünlerini cidden gereksiz yere pahalıya sattıgı bir gercektir.
bir laf etmiş osx işletim sistemi cidden 800 lira ediyormu peki diye

burda ona hak veremeden edemicem.


Lutfen macbook prolari kendi klasindaki cihazlarla karsilastiriniz. Muadil malzeme-dizayn-mobilite ozelliklerine sahip urunlerde en ucuzunun mac ailesi oldugunu goreceksiniz. Mbplar uzun omurlulukleri sayesinde hem kullanicisina hem dogaya kazandiriyor. En basitinden 2 yil kullandigim onceki mbp umun bataryasi 5 saat gidiyordu, boyle bir surecte baska cihazlarda 2-3 defa batarya yenilenir. 2. elde de fazla deger kaybetmez mbp lar ( Yazilimdi vs di hesaba katmadan bile daha ucuz oldugu goruluyor ).
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sdelta 8 yıl
VideOyun
Apple fanı değilim yani kendisine değil ama ürünlerine hastayım.İmac ve macbook air en çok almak istediğim elektronik cihazlar.Belki hiçbir zaman alamayacağım ama olumsuz konuşmak olmaz yinede firma adına.Cidden ürünleri pahalı değil çok pahalı.Keşke fiyatları uygun olsada alabilsek.Applea kızdığım tek nokta isim değeri olarak ürünlerinin üstüne çok fazla bir fiyat koyması zaten firmanın amacı bana göre ürünleri belli bir fiyatta tutup elit tabakaya satmak ve apple markasını ayak altı yapmamak olsa gerek bu stratejide çok iyi tutuyor.Marka ve firma değerleri yukardaApple tükiyede iphone ile çok büyük başarı gösteriyor onun haricindeki ürünleri türkiyedeki alıcıların ekonomik olarak boyunu aşıyor.Zaten iphoneyi alan bile 12-24 ay taksit yaparak alabiliyor,çoğu kesim.Not: Dargelirlilik yapmıyorum fakat yapmak zorunda kalıyorum apple ürünleri karşısında

Dün arkadaşım bi ara usb ara kablosu aldı, 65 tl. Yolacak kaz arıyor resmen Apple.
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mertgraph1979 8 yıl
Ipod aldım itunes tan bezdim attım.
Macbook Pro kullandım sattım Monster Laptop aldım.
Iphone kullanıyorum halen. Öncesinde BB kullanıyordum.

Elimden çeşitli ürünler geçtiği için samimiyetime inanırsınız diye tahmin ediyorum. Apple macbook yada mcb pro,imac gibi modelleri o fiyata göre düşük konfigrasyonluı cihazlar baktığımızda ne veriyoruz 3bin - 5bin. Ne alıyoruz?
3.200 e aldığım laptop için konuşiyim. gt330m ekran kartı. i7 2 çekirdek işlemci. 4GB ram. Monster Laptopa verdiğim para 2.400 ne aldım. i7 4 çekirdek işlemci. 5870 ekran kartı. 4GB Ram. Farkı koydumu,koydu. Demek ki apple ın işletim sistemi çok para? 800 milyon edicek kadar fazla mı peki windows 7 den.??
Bence değil. Apple inanılmaz kazıkçı bir firma. İnsanlara vay efendim benim sistemimi kurcaladın al sana dava. diyerek yaklaşan ve bu yüzden kendi gelişimini baltalayan bir firma. Elbet tükenicek. Sonsuza kadar herşeyi gene değiştirdik diyerek kaderlerini değiştiremezler.

Iphone ayrı bir durum neden mi? IOS işletim sistemi rakipsiz benim gözümde.
iphone 3gs kullanıyorum 450 mhz mı 600 mhz mı neydi işlemcisi. ama işletim sistemi o kadar temiz ki yağ gibi kayıyor ekran uygulamalar sorunsuz çalışıyor Birde JB yaptın mı telefon sana herşeyi sağlayan bir cihaza dönüşüyor resmen. Androide bakıyorum tegra platformlu 1ghz işlemcili samsungta bile ne menü kayıyor ne hız var. Demek ki androidi ios biçiyor.


İmac'imi aldığımda Leopard ile gelmişti. 2 sene sonra snow leopard çıktı ve full install yani upgrade olmayan cd sini satın almak için kaç para ödedim biliyormusunuz sadece 29 dolar.
Siz windows ultimate'in full install üst sürümüne terfi etmek için neredeyse 600 lira civarı para ödemek zorundasınız. Sizce kim kazıkçı bu durumda?

Bilip bilmeden düz mantık yürüterek komik denklemlerle bir sonuca varmışsınız kendinizce.

Monster ve MacBook Pro karşılaştırmanıza yorum yazmayacağım, çünkü artık yazmaktan bıktım bu konuyla ilgili.

Yada şöyle bir şekilde anlatim daha iyi anlarsınız belki. İphone'dan memnunsunuz. İphone'un yapabildiklerini yapan, çok daha güçlü, çok daha ucuza telefonlar var piyasada.
Neden o telefonlardan birini değilde iphone'u tercih ediyorsanız Mac kullanıcılarıda bu yüzden Mac bilgisayarları tercih ediyorlar. Çünkü kullanmaya başlayınca ne sizin ekran kartınız, nede 2 çekirdek fazla işlemcinizin kullanıcının gözünde hiçbir önemi kalmıyor.

Neyse, ha bide itunes belası yüzünden ipod'unuzu satıp iphone kullanmanızda ayrı bir ironi bu arada...
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sgnr 8 yıl
Ipod aldım itunes tan bezdim attım.
Macbook Pro kullandım sattım Monster Laptop aldım.
Iphone kullanıyorum halen. Öncesinde BB kullanıyordum.
Elimden çeşitli ürünler geçtiği için samimiyetime inanırsınız diye tahmin ediyorum. Apple macbook yada mcb pro,imac gibi modelleri o fiyata göre düşük konfigrasyonluı cihazlar baktığımızda ne veriyoruz 3bin - 5bin. Ne alıyoruz?
3.200 e aldığım laptop için konuşiyim. gt330m ekran kartı. i7 2 çekirdek işlemci. 4GB ram. Monster Laptopa verdiğim para 2.400 ne aldım. i7 4 çekirdek işlemci. 5870 ekran kartı. 4GB Ram. Farkı koydumu,koydu. Demek ki apple ın işletim sistemi çok para? 800 milyon edicek kadar fazla mı peki windows 7 den.??
Bence değil. Apple inanılmaz kazıkçı bir firma. İnsanlara vay efendim benim sistemimi kurcaladın al sana dava. diyerek yaklaşan ve bu yüzden kendi gelişimini baltalayan bir firma. Elbet tükenicek. Sonsuza kadar herşeyi gene değiştirdik diyerek kaderlerini değiştiremezler.
Iphone ayrı bir durum neden mi? IOS işletim sistemi rakipsiz benim gözümde.
iphone 3gs kullanıyorum 450 mhz mı 600 mhz mı neydi işlemcisi. ama işletim sistemi o kadar temiz ki yağ gibi kayıyor ekran uygulamalar sorunsuz çalışıyor Birde JB yaptın mı telefon sana herşeyi sağlayan bir cihaza dönüşüyor resmen. Androide bakıyorum tegra platformlu 1ghz işlemcili samsungta bile ne menü kayıyor ne hız var. Demek ki androidi ios biçiyor.
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pEgaTR 8 yıl
Saygı duymak gerek , bazı arkadaşlar fanboy vs gibi olmadık söylemlerde bulunuyorlar , bukadar sığ düşünmemek gerek . Dünya çapında bukadar ürün satmak ve müşterilerini memnun etmek kolay bir iş değil .
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umutarslan.com 8 yıl
laptoplara kurulu gelmezse tabi ki kopya kuracaklar.Ama microsoftun insanlığımı yoksa salaklığımı demek lazım bilmiyorum.Apple gibi dayama işletim sistemli hazır pc satsa bu durumda olmazdı.insanlar(kopya windows kullananlar) yüzsüzlüğün sınırlarını zorluyor.Aldığı makinadaki home ve starter paketleri o kadar ucuza geliyor ki boş satılmaya değmez(call center ve devlet dairelerine toplu pc veriyoruz ordan biliyorum)Ayrıca insanlar laptop alınca eve gidip direk çalıştırıp kullanmak ister.bide gidip sistem kurmaya vakit ayırmaz.(gidip işletim sistemi alacak ve kurmasını bilmiyorsa bilgisayarcıya en az 30tl verecek.Bu para kurulu gelen starter işletim sisteminden daha fazla)Linux kuran kişi sayısı bin laptoptan bir kişi anca olur.
Benim yorumumdan alıntı yapmayın.
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theyapici 8 yıl
yazılım yapan bir firma ile bilgisayar ve akıllı telefon üreten bir firmayı karşılaştırmak ne kadar doğru bilemiyorum ama ikisi de kendi işinde önder dir
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epicinfrared 8 yıl
mertgraph1979
Windows u herkes orjinal kullansa Microsoftun karına kimse yetişemez.
Satılan Laptopların yanında windowsu zorla dayamasalar insanlara o zamanda microsoftun karı acayip düşer.

o zaman ne kullanacaksın kopya windows mu yoksa linux mu
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mertgraph1979 8 yıl
o zaman ne kullanacaksın kopya windows mu yoksa linux mu


İnsanlar her yeni çıkan windows sürümlerine para harcamak istemeyebilir. Mesela Windows Vista Service pack 2 kullanan biri windows 7'e para vermek istemeyebilir. Yada hala xp ile yoluna devam etmek isteyebilir. Bu yeni bir laptop alırken, yada markalı bir masaüstü bilgisayar alırken kullanıcının tercihine bırakılmalıdır.

Tabiki windows yerine linux'ta tercih etmek isteyebilir kullanıcılar.
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VideOyun 8 yıl
Apple fanı değilim yani kendisine değil ama ürünlerine hastayım.İmac ve macbook air en çok almak istediğim elektronik cihazlar.Belki hiçbir zaman alamayacağım ama olumsuz konuşmak olmaz yinede firma adına.Cidden ürünleri pahalı değil çok pahalı.Keşke fiyatları uygun olsada alabilsek.Apple'a kızdığım tek nokta isim değeri olarak ürünlerinin üstüne çok fazla bir fiyat koyması zaten firmanın amacı bana göre ürünleri belli bir fiyatta tutup elit tabakaya satmak ve apple markasını ayak altı yapmamak olsa gerek bu stratejide çok iyi tutuyor.Marka ve firma değerleri yukarda
Apple tükiyede iphone ile çok büyük başarı gösteriyor onun haricindeki ürünleri türkiyedeki alıcıların ekonomik olarak boyunu aşıyor.Zaten iphoneyi alan bile 12-24 ay taksit yaparak alabiliyor,çoğu kesim.
Not: Dargelirlilik yapmıyorum fakat yapmak zorunda kalıyorum apple ürünleri karşısında
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alpa07 8 yıl
@Rusty
+1
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Rusty 8 yıl
Windows u herkes orjinal kullansa Microsoft'un karına kimse yetişemez.
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mertgraph1979 8 yıl
Windows u herkes orjinal kullansa Microsoft'un karına kimse yetişemez.


Satılan Laptopların yanında windows'u zorla dayamasalar insanlara o zamanda microsoft'un karı acayip düşer.
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Erasmus78 8 yıl
Tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok.
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