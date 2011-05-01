Apple, piyasa değeri ve gelirden sonra Microsoft'u kar olarak da geride bıraktı

Haber Editörü
Yaklaşık 14 sene içersinde iflasın eşiğinden dönerek eski günlerinden daha iyi bir seviyeye gelmeyi başaran Apple, özellikle yazılım alanında en büyük rakibi olan Microsoft'a finansal anlamda üstünlük kurmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında piyasa değeri olarak Microsoft'u geçmeyi başaran ve bu alanda Microsoft'a yaklaşık 105 milyar dolar gibi büyük bir üstünlük kuran Apple, 6 ay önce Microsoft'u 15 yılın ardından çeyrek geliri olarak geriden bırakmasından sonra; 2011 takvim yılının 1.çeyreğinin karları baz alındığında rakibini geçmeyi başardı.
Her iki firmanın son çeyrek verilerinin kıyaslaması şöyle;
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Baştan söyleyeyim android telefon ama macbook pro kullanıyorum.
ve acıkca haber cok yanlış. Apple ile microsoft zaten karşılaştırılmaması gereken 2 şirket.
sonuc olarak microsoft donanım olarak cok az ürün satar. nedir bunlar mousedur 2 telefondur web camdir vesarire.
Ama apple öylemi ?
apple workstationdan laptopa nettop a kısacası işletim sistemide içinde olan direk size paket satar.
Bu haliyle bile ne demek istedigim umarım anlaşılmıştır.
Ama birde şöyle düşünelim. Microsoft ürünü saten her bilgisayar üreticisi ( sony hp vs vs vs)
onların bilgisayarlardan aldıgı karları da hesaba katarsak apple bi anda gözümüzde devken cüce oluverir.
Sonuç olarak bi yerde sadece yazılım, ve cok az donanım bile sayılmıcak seyler satan bir şirket
bir taraftada komple paket satan bir sirket var. elmalarla armutlar karşılaştırışmış yani.
Birde sonlarda 2 arkadas tartısıyor apple microsoft android vs vs vs.
bu mevzuya girmicem ama arkadasın apple ürünlerini cidden gereksiz yere pahalıya sattıgı bir gercektir.
bir laf etmiş osx işletim sistemi cidden 800 lira ediyormu peki diye
burda ona hak veremeden edemicem.
Lutfen macbook prolari kendi klasindaki cihazlarla karsilastiriniz. Muadil malzeme-dizayn-mobilite ozelliklerine sahip urunlerde en ucuzunun mac ailesi oldugunu goreceksiniz. Mbplar uzun omurlulukleri sayesinde hem kullanicisina hem dogaya kazandiriyor. En basitinden 2 yil kullandigim onceki mbp umun bataryasi 5 saat gidiyordu, boyle bir surecte baska cihazlarda 2-3 defa batarya yenilenir. 2. elde de fazla deger kaybetmez mbp lar ( Yazilimdi vs di hesaba katmadan bile daha ucuz oldugu goruluyor ).
Dün arkadaşım bi ara usb ara kablosu aldı, 65 tl. Yolacak kaz arıyor resmen Apple.
İmac'imi aldığımda Leopard ile gelmişti. 2 sene sonra snow leopard çıktı ve full install yani upgrade olmayan cd sini satın almak için kaç para ödedim biliyormusunuz sadece 29 dolar.
Siz windows ultimate'in full install üst sürümüne terfi etmek için neredeyse 600 lira civarı para ödemek zorundasınız. Sizce kim kazıkçı bu durumda?
Bilip bilmeden düz mantık yürüterek komik denklemlerle bir sonuca varmışsınız kendinizce.
Monster ve MacBook Pro karşılaştırmanıza yorum yazmayacağım, çünkü artık yazmaktan bıktım bu konuyla ilgili.
Yada şöyle bir şekilde anlatim daha iyi anlarsınız belki. İphone'dan memnunsunuz. İphone'un yapabildiklerini yapan, çok daha güçlü, çok daha ucuza telefonlar var piyasada.
Neden o telefonlardan birini değilde iphone'u tercih ediyorsanız Mac kullanıcılarıda bu yüzden Mac bilgisayarları tercih ediyorlar. Çünkü kullanmaya başlayınca ne sizin ekran kartınız, nede 2 çekirdek fazla işlemcinizin kullanıcının gözünde hiçbir önemi kalmıyor.
Neyse, ha bide itunes belası yüzünden ipod'unuzu satıp iphone kullanmanızda ayrı bir ironi bu arada...
Macbook Pro kullandım sattım Monster Laptop aldım.
Iphone kullanıyorum halen. Öncesinde BB kullanıyordum.
Elimden çeşitli ürünler geçtiği için samimiyetime inanırsınız diye tahmin ediyorum. Apple macbook yada mcb pro,imac gibi modelleri o fiyata göre düşük konfigrasyonluı cihazlar baktığımızda ne veriyoruz 3bin - 5bin. Ne alıyoruz?
3.200 e aldığım laptop için konuşiyim. gt330m ekran kartı. i7 2 çekirdek işlemci. 4GB ram. Monster Laptopa verdiğim para 2.400 ne aldım. i7 4 çekirdek işlemci. 5870 ekran kartı. 4GB Ram. Farkı koydumu,koydu. Demek ki apple ın işletim sistemi çok para? 800 milyon edicek kadar fazla mı peki windows 7 den.??
Bence değil. Apple inanılmaz kazıkçı bir firma. İnsanlara vay efendim benim sistemimi kurcaladın al sana dava. diyerek yaklaşan ve bu yüzden kendi gelişimini baltalayan bir firma. Elbet tükenicek. Sonsuza kadar herşeyi gene değiştirdik diyerek kaderlerini değiştiremezler.
Iphone ayrı bir durum neden mi? IOS işletim sistemi rakipsiz benim gözümde.
iphone 3gs kullanıyorum 450 mhz mı 600 mhz mı neydi işlemcisi. ama işletim sistemi o kadar temiz ki yağ gibi kayıyor ekran uygulamalar sorunsuz çalışıyor Birde JB yaptın mı telefon sana herşeyi sağlayan bir cihaza dönüşüyor resmen. Androide bakıyorum tegra platformlu 1ghz işlemcili samsungta bile ne menü kayıyor ne hız var. Demek ki androidi ios biçiyor.
Benim yorumumdan alıntı yapmayın.
o zaman ne kullanacaksın kopya windows mu yoksa linux mu
İnsanlar her yeni çıkan windows sürümlerine para harcamak istemeyebilir. Mesela Windows Vista Service pack 2 kullanan biri windows 7'e para vermek istemeyebilir. Yada hala xp ile yoluna devam etmek isteyebilir. Bu yeni bir laptop alırken, yada markalı bir masaüstü bilgisayar alırken kullanıcının tercihine bırakılmalıdır.
Tabiki windows yerine linux'ta tercih etmek isteyebilir kullanıcılar.
Apple tükiyede iphone ile çok büyük başarı gösteriyor onun haricindeki ürünleri türkiyedeki alıcıların ekonomik olarak boyunu aşıyor.Zaten iphoneyi alan bile 12-24 ay taksit yaparak alabiliyor,çoğu kesim.
Not: Dargelirlilik yapmıyorum fakat yapmak zorunda kalıyorum apple ürünleri karşısında
+1
Satılan Laptopların yanında windows'u zorla dayamasalar insanlara o zamanda microsoft'un karı acayip düşer.
1 Misafir
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