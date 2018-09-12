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Apple şimdiye kadar 63 milyon adet iPhone X sattı

Counterpoint Research tarafından yayınlanan veriler Apple'ın piyasaya sürülmesinden bu yana 63 milyon adet iPhone X sattığını ortaya koyuyor. Ancak iPhone 6 serisi bu sayıya sadece 6 ayda ulaşmıştı.
8 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple’ın iPhone 6 serisi, son yıllarda şirketin en çok satan akıllı telefonlarından biri olmuştu. Altı ay içinde 60 milyon adet satan cihaz bir yıldan kısa bir sürede ise 90 milyon barajını geçmeyi başardı. Counterpoint Research'in yayınladığı veriler iPhone X'un bu rakamların gerisinde kaldığını gösteriyor.
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Apple henüz kaç adet iPhone X sattığını resmi olarak açıklamasa da Counterpoint Research’in çıkardığı veriler şu ana kadar yaklaşık 63 milyon adet satıldığını ortaya koyuyor. Bu kesinlikle küçümsenecek bir rakam değil ama dediğimiz gibi iPhone 6'nın bu noktaya ulaşması sadece yarım yıl sürmüştü.

LCD ekranlı varyant kasten geciktirilecek iddiası

Bununla birlikte Counterpoint Research, Apple için durumun çok da vahim olduğunu düşünmüyor. Bildiğiniz üzere Cupertinolu şirket bugün hatta saatler sonra yeni nesil iPhone'ları tanıtacak. Araştırma şirketi farklı fiyat seviyelerinde üç farklı modelden oluşan 2018 iPhone serisinin, Apple’ın gelirlerini daha da artırmasına yardımcı olacağına inanıyor.
Counterpoint Research ayrıca, 6.1 inç LCD ekranlı varyantın satışları yükselteceği görüşünde. Ancak Apple'ın daha pahalı modellerin ne kadar iyi sattığını görmek için 6.1 inç LCD iPhone'u kasten geciktirebileceğini iddia eden raporlar da var. Şirketin satış konusunda nasıl bir strateji izleyeceğini önümüzdeki birkaç ay içinde hep birlikte göreceğiz.

https://www.counterpointresearch.com/iphone-x-drove-apples-revenue-super-cycle/ Yorum Yaz
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clb12 8 ay en beğenilen
1000$ lık fiyatına rağmen büyük başarı helal olsun.
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Sleeper 8 ay
Apple in hisse değeri bir trilyon dolar.
Ama onlar bizi kıskanıyor
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SEHZADE63 8 ay
13 milyon türkiyede satti herkes de x var normal gayet.:)
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kaya123450 8 ay
63.000.000 x 1.000 = 63.000.000.000
63.000.000.000 x 6,3577 = 400.522.500.000 TL
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
Android fanboyları konuya bekleniyor.
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Tommy Shelby 8 ay
Kim bu 63 milyon kişi
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gosHawk. 8 ay Tommy Shelby
biri ben
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teknokaptan 8 ay
5 yada 6 milyar dolar
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Eren 8 ay
Adamlar x satışından bizim dış borcun %20 sini kapatıyor

Biz de adamları boykot ediyoruz
Tavşan değil karınca küsmüş dağa herhalde
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AqRaMa 8 ay
acaba Türkiyede kaç sattı
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clb12 8 ay en beğenilen
1000$ lık fiyatına rağmen büyük başarı helal olsun.
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akıllı telefon, satış ve
8 etiket daha cep telefonu rakam iphone x 63 milyon counterpoint research Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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