Apple şimdiye kadar 63 milyon adet iPhone X sattı

Apple’ın iPhone 6 serisi, son yıllarda şirketin en çok satan akıllı telefonlarından biri olmuştu. Altı ay içinde 60 milyon adet satan cihaz bir yıldan kısa bir sürede ise 90 milyon barajını geçmeyi başardı. Counterpoint Research'in yayınladığı veriler iPhone X'un bu rakamların gerisinde kaldığını gösteriyor.

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Apple henüz kaç adet iPhone X sattığını resmi olarak açıklamasa da Counterpoint Research’in çıkardığı veriler şu ana kadar yaklaşık 63 milyon adet satıldığını ortaya koyuyor. Bu kesinlikle küçümsenecek bir rakam değil ama dediğimiz gibi iPhone 6'nın bu noktaya ulaşması sadece yarım yıl sürmüştü.

LCD ekranlı varyant kasten geciktirilecek iddiası

Bununla birlikte Counterpoint Research, Apple için durumun çok da vahim olduğunu düşünmüyor. Bildiğiniz üzere Cupertinolu şirket bugün hatta saatler sonra yeni nesil iPhone'ları tanıtacak. Araştırma şirketi farklı fiyat seviyelerinde üç farklı modelden oluşan 2018 iPhone serisinin, Apple’ın gelirlerini daha da artırmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Counterpoint Research ayrıca, 6.1 inç LCD ekranlı varyantın satışları yükselteceği görüşünde. Ancak Apple'ın daha pahalı modellerin ne kadar iyi sattığını görmek için 6.1 inç LCD iPhone'u kasten geciktirebileceğini iddia eden raporlar da var. Şirketin satış konusunda nasıl bir strateji izleyeceğini önümüzdeki birkaç ay içinde hep birlikte göreceğiz.

https://www.counterpointresearch.com/iphone-x-drove-apples-revenue-super-cycle/