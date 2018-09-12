Facebook capsleri anlayabilecek bir yapay zeka geliştirdi

Teknoloji Editörü
Sosyal medya platformlarında moderasyon oldukça zor bir iştir. Hele ki Facebook, Instagram ve Twitter gibi her dakika on binlerce resim, video ve metnin gönderildiği platformlarda bu iş insan gücünün baş edemeyeceği seviyelerdedir. Facebook bu işin üstesinden gelmek için capsleri (meme) anlayabilecek Rosetta isminde bir yapay zeka (AI) geliştirdiklerini açıkladı.
İçerik politikasına uymayan capsler tespit edilecek
Facebook blogundan duyurulan bu Rosetta adındaki yapay zeka üç şirket çalışanı tarafından test edilmeye başlandığı belirtiliyor. Rosetta, Facebook ve Instagram'a gönderileren resim ve videolardan metinleri ayıklıyor. Daha sonra makine öğrenimi sayesinde bu görsellerle metin arasındaki bağlantıyı belirleyerek içeriğin kurallara uygun olup olmadığına karar veriyor. Bunu yaparken birçok dili desteklediğini de belirtelim.Bu ilk başta saçma gelebilir ancak Facebook'un bunu eğlenmek için yapmadığını söyleyebiliriz. Rosetta'nın amacı sosyal medyada hızla yayılabilen nefret söylemleri ve sahte haberler gibi içerik politikasını ihlal eden içeriğin tespit edilebilmesi. Bu aşamada kafalardaki soru ise Rosetta'nın her gün milyonlarca capsin paylaşıldığı sosyal medyada, nasıl bir doğrulukta değerlendirme yapacağı. Bunu da ancak zamanla görebileceğiz.
https://code.fb.com/ai-research/rosetta-understanding-text-in-images-and-videos-with-machine-learning/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonuç bekliyoruz.