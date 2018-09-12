Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook capsleri anlayabilecek bir yapay zeka geliştirdi

Sosyal medya devi Facebook, rahatsız edici içeriklerle başa çıkmak için tüm teknolojileri kullanıyor. Şimdi de capsleri (meme) anlayabilen bir yapay zeka geliştirdiklerini açıkladılar.
8 ay
3b
1
1
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sosyal medya platformlarında moderasyon oldukça zor bir iştir. Hele ki Facebook, Instagram ve Twitter gibi her dakika on binlerce resim, video ve metnin gönderildiği platformlarda bu iş insan gücünün baş edemeyeceği seviyelerdedir. Facebook bu işin üstesinden gelmek için capsleri (meme) anlayabilecek Rosetta isminde bir yapay zeka (AI) geliştirdiklerini açıkladı.

İçerik politikasına uymayan capsler tespit edilecek

Facebook blogundan duyurulan bu Rosetta adındaki yapay zeka üç şirket çalışanı tarafından test edilmeye başlandığı belirtiliyor. Rosetta, Facebook ve Instagram'a gönderileren resim ve videolardan metinleri ayıklıyor. Daha sonra makine öğrenimi sayesinde bu görsellerle metin arasındaki bağlantıyı belirleyerek içeriğin kurallara uygun olup olmadığına karar veriyor. Bunu yaparken birçok dili desteklediğini de belirtelim.
Bu ilk başta saçma gelebilir ancak Facebook'un bunu eğlenmek için yapmadığını söyleyebiliriz. Rosetta'nın amacı sosyal medyada hızla yayılabilen nefret söylemleri ve sahte haberler gibi içerik politikasını ihlal eden içeriğin tespit edilebilmesi. Bu aşamada kafalardaki soru ise Rosetta'nın her gün milyonlarca capsin paylaşıldığı sosyal medyada, nasıl bir doğrulukta değerlendirme yapacağı. Bunu da ancak zamanla görebileceğiz.

https://code.fb.com/ai-research/rosetta-understanding-text-in-images-and-videos-with-machine-learning/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
interwap 8 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sonuç bekliyoruz.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 8 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sonuç bekliyoruz.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Meizu 16X, 19 Eylül'de tanıtılacak 8 ay Bir telefonun doğuşu: İşte A'dan Z'ye üretim süreci 8 ay Gemini Dollar onaylı ilk dolar karşılığı kripto para birimi oldu 8 ay Samsung Galaxy Note 10'un kod adı belli oldu 8 ay Apple bugün neler tanıtacak? 8 ay 2019 Renault Kadjar yeni 1.3 litre benzinli motoruyla tanıtıldı 8 ay Girişimlerin bilişim teknolojileri kullanımı 2018'de geriledi 8 ay GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 2: Transport Company Simulator 8 ay Samsung Galaxy Note 9'un Arktik Gümüş varyantı ortaya çıktı 8 ay Yeni iPhone modellerinin isimleri ve renkleri sızdı! 8 ay Avrupa Parlamentosu telif hakkı düzenlemesini bu kez onayladı 8 ay Apple şimdiye kadar 63 milyon adet iPhone X sattı 8 ay 2019 Mercedes-Benz GLE tanıtıldı; hafif hibrit teknolojisi ve daha fazlası 8 ay GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 1: Kebab Simulator 8 ay Seagate 14TB kapasiteli HDD serilerini duyurdu 8 ay Yeni iPhone lansmanı 2018 | Türkçe Simultane Çeviri ile birlikte 8 ay Xiaomi akıllı telefonlarına WhatsApp Cleaner desteği 8 ay Apple'ın iPhone lansmanı Twitter'dan ilk kez yayınlanacak 8 ay AMD Ryzen 2800X işlemcisi 10 çekirdekli mi olacak? 8 ay Elektrikli scooter pazarında Yamaha ve Gogoro ortaklığı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Facebook capsleri anlayabilecek bir yapay zeka geliştirdi Sonraki Sphero'nun yeni robotu programlanabilir LED ekrana sahip 8 ay Vertical Aerospace 2022 yılında uçan taksi hizmetini başlatacak 8 ay Core i9-9900K’nın stok hali Ryzen 7 2700X’in OC’lisinden hızlı 8 ay Güney Kutbu Teleskobu ile evrenin oluşumu çok daha ayrıntılı gözlemlenecek 8 ay 2019, katlanabilir akıllı telefonların yılı olacak 8 ay Volvo, Florence Kasırgası yaklaşırken üretimi durdurdu 8 ay General Mobile röportajı: GM 9 Pro, fiyatlar ve fabrika 8 ay FIFA 19'da büyük indirim: PS4 fiyatı 209 TL'ye düştü (Güncelleme) 8 ay Sony, 2040'a kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçecek 8 ay Honor'un ilk 5G telefonu 2019 yılında gelecek 8 ay Tesla üretimi hızlandırmak için otomobillerin renk seçeneklerini azaltacak 8 ay Pinterest'in aylık takipçi sayısı 250 milyonu aştı 8 ay Samsung Galaxy A9 Star, gradyan renk ile buluşuyor 8 ay Samsung SmarThings Tracker cihazları bulmak için LTE kullanıyor 8 ay General Mobile GM 9 Pro'yu kullandık: İlk izlenimler 8 ay Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus V6 satışa çıktı 8 ay Mercedes, geleceğin ulaşım aracı Vision Urbanetic Concept'i tanıttı 8 ay Okul kantinlerinde "elektronik para" dönemi 8 ay GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı 8 ay GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim