Facebook capsleri anlayabilecek bir yapay zeka geliştirdi

Sosyal medya platformlarında moderasyon oldukça zor bir iştir. Hele ki Facebook, Instagram ve Twitter gibi her dakika on binlerce resim, video ve metnin gönderildiği platformlarda bu iş insan gücünün baş edemeyeceği seviyelerdedir. Facebook bu işin üstesinden gelmek için capsleri (meme) anlayabilecek Rosetta isminde bir yapay zeka (AI) geliştirdiklerini açıkladı.

İçerik politikasına uymayan capsler tespit edilecek

Facebook blogundan duyurulan bu Rosetta adındaki yapay zeka üç şirket çalışanı tarafından test edilmeye başlandığı belirtiliyor. Rosetta, Facebook ve Instagram'a gönderileren resim ve videolardan metinleri ayıklıyor. Daha sonra makine öğrenimi sayesinde bu görsellerle metin arasındaki bağlantıyı belirleyerek içeriğin kurallara uygun olup olmadığına karar veriyor. Bunu yaparken birçok dili desteklediğini de belirtelim.

https://code.fb.com/ai-research/rosetta-understanding-text-in-images-and-videos-with-machine-learning/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu ilk baştaancak Facebook'un bunu eğlenmek için yapmadığını söyleyebiliriz.sosyal medyada hızla yayılabilengibi içerik politikasını ihlal edenedilebilmesi. Bu aşamada kafalardaki soru ise Rosetta'nınpaylaşıldığı sosyal medyada, nasıl bir doğrulukta. Bunu da ancak zamanla görebileceğiz.