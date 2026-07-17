Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 27'de yeni iPhone kurtarma modu ekranına nasıl girilir?

    iOS 27 yüklü iPhone'da sorunları gidermek ya da cihazınızı silip sıfırdan başlamak için bilgisayara gerek yok. İşte bilgisayarsız iPhone geri yükleme için yeni kurtarma modu ekranına girmenin yolu:

    iOS 27 yeni kurtarma modu nasıl açılır Tam Boyutta Gör
    iOS 26'dan beri düzgün çalışmayan iPhone, Mac veya PC'ye gerek kalmadan kendini otomatik olarak Kurtarma Yardımcısı modunda başlatabiliyor. Ancak, cihazınız başlatılamazsa ve kendi kendine kurtarma moduna geçerse bu moda girebiliyordunuz. iOS 27'de, Apple bu sınırlamayı kaldırdı ve artık istediğiniz zaman Mac tarzı kurtarma ekranına önyükleme yapabiliyorsunuz. Yeni kurtarma modu, iPhone’unuzu bilgisayara bağlamanıza gerek kalmadan sorun gidermenize, güncellemenize veya silmenize olanak tanıyor.

    iOS 27’de iPhone kurtarma moduna nasıl alınır 📲

    ios 27 iphone kurtarma moduna alma adımları Tam Boyutta Gör
    iOS 27, yeni cihaz kurtarma modu sunuyor. Bu, iPhone'un işletim sisteminin tamamını yüklemeyi gerektirmeyen alternatif bir kullanıcı arayüzüne önyükleme yapabildiği, Mac benzeri bir kurtarma özelliği. Yeni kurtarma modunda, yazılımı geri yükleyebilir, tanılama moduna girebilir, cihazı silebilir ve Kurtarma Yardımcısı'nı kullanarak bazı otomatik düzeltmeler gerçekleştirebilirsiniz. Peki, iOS 27’de iPhone kurtarma modu ekranı nasıl açılır? İşte iOS 27’de iPhone kurtarma moduna alma adımları 👇🏻
    1. iPhone'unuzu tamamen kapatın
    2. Yan düğmeye basılı tutun
    3. "Kurtarma için basılı tutmaya devam edin..." yazısını göreceksiniz
    4. "Kurtarma seçenekleri yükleniyor..." yazısı göründüğünde düğmeyi bırakın
    5. Apple logosunun altında ilerleme çubuğu çıkacak
    6. iPhone kurtarma ekranı karşınıza çıkacak
    7. iPhone’u geri yüklemek için size uygun seçeneğe dokunun

    iOS 27 kurtarma modundaki seçenekleri

    • Kurtarma Yardımcısı (Yazılım sorunlarını otomatik olarak belirliyor ve düzeltmeye çalışıyor)
    • Yazılım Güncelleme (iPhone için kullanılabilir en son iOS sürümüne geri yüklüyor)
    • Tanı Modu (Apple'ın cihazdaki donanım ve yazılım sorunlarını bulmasını sağlıyor)
    • Tüm İçeriği ve Ayarları Sil (Telefondaki her şeyi siliyor, ayarları da sıfırlıyor)
    • Kurtarma Modu (iPhone’u bilgisayara bağlayarak geri yükleme)

    Daha yeni iPhone modelleri için altıncı gizli bir seçenek var. Kurtarma ekranındayken yan düğmeye tekrar basılı tutarsanız, “Yakındaki Cihazla Kurtarma” seçeneğini gösteren menüye erişebilirsiniz. Bu, iPhone 16 modellerinde ilk kez kullanılan mevcut kurtarma özelliğine benzer şekilde, yakındaki başka bir Apple cihazını kullanarak iPhone'unuzu geri yüklemenizi sağlıyor.

    iOS 27'de iPhone kurtarma modundan nasıl çıkılır?

    iOS 27 kurtarma modundan çıkmak için, ekranın sağ üst köşesindeki güç düğmesine dokunun ve yeniden başlatmak istediğinizi onaylayın. Alternatif olarak, fiziksel yan düğmeye basılı tutun ve Yeniden Başlat veya Kapat'ı seçin.

    Yeni kurtarma ekranına sık sık ihtiyacınız olmayacak ancak iOS 27 beta sürümünde sorun çıkması ya da başarısız bir güncellemenin iPhone'unuzu kullanılamaz hale getirmesi durumunda seçenekleri bilmekte fayda var.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iki kişilik araba z rot arıza belirtileri parayla istirahat raporu veren hastaneler sevgiliye günaydın mesajı tahsin banguoğlu yurdu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y31 5G
    vivo Y31 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum