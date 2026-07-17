iOS 27'de yeni iPhone kurtarma modu ekranına nasıl girilir?

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Tam Boyutta Gör iOS 26'dan beri düzgün çalışmayan iPhone, Mac veya PC'ye gerek kalmadan kendini otomatik olarak Kurtarma Yardımcısı modunda başlatabiliyor. Ancak, cihazınız başlatılamazsa ve kendi kendine kurtarma moduna geçerse bu moda girebiliyordunuz. iOS 27'de, Apple bu sınırlamayı kaldırdı ve artık istediğiniz zaman Mac tarzı kurtarma ekranına önyükleme yapabiliyorsunuz. Yeni kurtarma modu, iPhone’unuzu bilgisayara bağlamanıza gerek kalmadan sorun gidermenize, güncellemenize veya silmenize olanak tanıyor.

iOS 27 public beta nasıl yüklenir: iOS 27 beta indirme & yükleme 2 gün önce eklendi

iOS 27’de iPhone kurtarma moduna nasıl alınır 📲

Tam Boyutta Gör iOS 27, yeni cihaz kurtarma modu sunuyor. Bu, iPhone'un işletim sisteminin tamamını yüklemeyi gerektirmeyen alternatif bir kullanıcı arayüzüne önyükleme yapabildiği, Mac benzeri bir kurtarma özelliği. Yeni kurtarma modunda, yazılımı geri yükleyebilir, tanılama moduna girebilir, cihazı silebilir ve Kurtarma Yardımcısı'nı kullanarak bazı otomatik düzeltmeler gerçekleştirebilirsiniz. Peki, iOS 27’de iPhone kurtarma modu ekranı nasıl açılır? İşte iOS 27’de iPhone kurtarma moduna alma adımları 👇🏻

iPhone'unuzu tamamen kapatın Yan düğmeye basılı tutun "Kurtarma için basılı tutmaya devam edin..." yazısını göreceksiniz "Kurtarma seçenekleri yükleniyor..." yazısı göründüğünde düğmeyi bırakın Apple logosunun altında ilerleme çubuğu çıkacak iPhone kurtarma ekranı karşınıza çıkacak iPhone’u geri yüklemek için size uygun seçeneğe dokunun

iOS 27 kurtarma modundaki seçenekleri

Kurtarma Yardımcısı (Yazılım sorunlarını otomatik olarak belirliyor ve düzeltmeye çalışıyor)

(Yazılım sorunlarını otomatik olarak belirliyor ve düzeltmeye çalışıyor) Yazılım Güncelleme (iPhone için kullanılabilir en son iOS sürümüne geri yüklüyor)

(iPhone için kullanılabilir en son iOS sürümüne geri yüklüyor) Tanı Modu (Apple'ın cihazdaki donanım ve yazılım sorunlarını bulmasını sağlıyor)

(Apple'ın cihazdaki donanım ve yazılım sorunlarını bulmasını sağlıyor) Tüm İçeriği ve Ayarları Sil (Telefondaki her şeyi siliyor, ayarları da sıfırlıyor)

(Telefondaki her şeyi siliyor, ayarları da sıfırlıyor) Kurtarma Modu (iPhone’u bilgisayara bağlayarak geri yükleme)

Daha yeni iPhone modelleri için altıncı gizli bir seçenek var. Kurtarma ekranındayken yan düğmeye tekrar basılı tutarsanız, “Yakındaki Cihazla Kurtarma” seçeneğini gösteren menüye erişebilirsiniz. Bu, iPhone 16 modellerinde ilk kez kullanılan mevcut kurtarma özelliğine benzer şekilde, yakındaki başka bir Apple cihazını kullanarak iPhone'unuzu geri yüklemenizi sağlıyor.

iOS 27'de iPhone kurtarma modundan nasıl çıkılır?

iOS 27 kurtarma modundan çıkmak için, ekranın sağ üst köşesindeki güç düğmesine dokunun ve yeniden başlatmak istediğinizi onaylayın. Alternatif olarak, fiziksel yan düğmeye basılı tutun ve Yeniden Başlat veya Kapat'ı seçin.

Yeni kurtarma ekranına sık sık ihtiyacınız olmayacak ancak iOS 27 beta sürümünde sorun çıkması ya da başarısız bir güncellemenin iPhone'unuzu kullanılamaz hale getirmesi durumunda seçenekleri bilmekte fayda var.

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iOS 27 iPhone kurtarma moduna nasıl alınır?

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