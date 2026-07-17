iOS 27'de yeni iPhone kurtarma modu ekranına nasıl girilir?

iOS 27’de iPhone kurtarma moduna nasıl alınır 📲
- iPhone'unuzu tamamen kapatın
- Yan düğmeye basılı tutun
- "Kurtarma için basılı tutmaya devam edin..." yazısını göreceksiniz
- "Kurtarma seçenekleri yükleniyor..." yazısı göründüğünde düğmeyi bırakın
- Apple logosunun altında ilerleme çubuğu çıkacak
- iPhone kurtarma ekranı karşınıza çıkacak
- iPhone’u geri yüklemek için size uygun seçeneğe dokunun
iOS 27 kurtarma modundaki seçenekleri
- Kurtarma Yardımcısı (Yazılım sorunlarını otomatik olarak belirliyor ve düzeltmeye çalışıyor)
- Yazılım Güncelleme (iPhone için kullanılabilir en son iOS sürümüne geri yüklüyor)
- Tanı Modu (Apple'ın cihazdaki donanım ve yazılım sorunlarını bulmasını sağlıyor)
- Tüm İçeriği ve Ayarları Sil (Telefondaki her şeyi siliyor, ayarları da sıfırlıyor)
- Kurtarma Modu (iPhone’u bilgisayara bağlayarak geri yükleme)
Daha yeni iPhone modelleri için altıncı gizli bir seçenek var. Kurtarma ekranındayken yan düğmeye tekrar basılı tutarsanız, “Yakındaki Cihazla Kurtarma” seçeneğini gösteren menüye erişebilirsiniz. Bu, iPhone 16 modellerinde ilk kez kullanılan mevcut kurtarma özelliğine benzer şekilde, yakındaki başka bir Apple cihazını kullanarak iPhone'unuzu geri yüklemenizi sağlıyor.
iOS 27'de iPhone kurtarma modundan nasıl çıkılır?
iOS 27 kurtarma modundan çıkmak için, ekranın sağ üst köşesindeki güç düğmesine dokunun ve yeniden başlatmak istediğinizi onaylayın. Alternatif olarak, fiziksel yan düğmeye basılı tutun ve Yeniden Başlat veya Kapat'ı seçin.
Yeni kurtarma ekranına sık sık ihtiyacınız olmayacak ancak iOS 27 beta sürümünde sorun çıkması ya da başarısız bir güncellemenin iPhone'unuzu kullanılamaz hale getirmesi durumunda seçenekleri bilmekte fayda var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: